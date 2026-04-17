Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

"Ideias Feitas" na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo. Obrigado.

E hoje queres regressar a Nelson Vassalo.

Não resisti, porque aos poucos vão-se sabendo mais coisas sobre o homem, o terrorista do coquetel Molotov. Ficou-se a saber, por exemplo, que o facto de ter sido libertado logo após a primeira detenção, logo na sequência do lançamento do explosivo, lhe permitiu apagar as contas que mantinha nas redes sociais e nas quais conversava com outras pequenas ou minúsculas figuras da extrema-esquerda, em geral ligadas ao PS, e nas quais também extravasava a sua peculiar visão do mundo. É de notar que apesar de ter corrido a apagar as contas, as respostas dos interlocutores do senhor Vassalo continuam à vista e não sei através de que técnicas, não percebo nada de informática, alguns dos seus posts também continuam visíveis. Há, por exemplo, abundantes trocas de mensagens entre o senhor Vassalo e o ex-presidente de Junta de Freguesia Pedro Costa, filho do doutor António Costa, nas quais se tratam por tu e exibem uma curiosa intimidade ideológica. E o que sobretudo há é uma obsessão do senhor Vassalo com a questão imobiliária, cujos preços ele condena por razões que na cabeça dele se prendem com o capitalismo. É engraçado não lhe ocorrer que os preços altos no setor se devem, na vasta maioria dos casos, exatamente ao tipo de políticas impostas pelos governos socialistas e que, já agora, o atual PSD também não parece disposto a mudar: a burocracia, a carga fiscal, o congelamento de rendas, aquelas coisas todas. Em suma, é Estado a mais e capitalismo a menos. Mas as obsessões ideológicas costumam nascer da ignorância profunda. E o senhor Vassalo não é exceção. E falar de obsessão, no caso dele, é um eufemismo, porque ele não se limita a odiar o capitalismo, ele odeia os senhorios, os proprietários, se calhar os inquilinos e segundo está garantido num dos posts que foram recuperados, todas as pessoas que já têm casa. Eu não posso citar exatamente o post por causa dos palavrões que ele contém. O "Ideias Feitas" é um podcast de família, mas a ideia do post é desejar a morte dos cidadãos que se limitaram a comprar há 20 anos um T2, um T3, um T1 ou o que fosse. Portanto, ele odeia profundamente as pessoas que compraram uma casa, seja a casa que for. Pelos vistos, há muito tempo que o senhor Vassalo anda a alimentar ou andou a alimentar raiva por toda a gente que não mora na rua ou em casa dos pais, e daqui a misturar tudo num caldo difuso de inimigos, como se sabe, é um passinho para o senhor Vassalo. Todos os que não pensam como ele são, na linguagem daqueles grupos, fascistas, racistas, xenófobos, capitalistas, opressores e, no fundo, são sub-humanos sobre quem é legítimo e até quase imperioso lançar, por exemplo, explosivos. Como ele não arranjou assim à mão uma vigília em defesa do alojamento local, outra coisa do gênero, os participantes da tal marcha contra o aborto serviram perfeitamente os propósitos do senhor Vassalo. E o senhor Vassalo, no geral, seguiu à risca as fases de formação de qualquer terrorista, que tem de se sentir moralmente superior às suas vítimas para as tentar eliminar sem escrúpulos, sem hesitações, até com orgulho. De alguma forma, para ele, as vítimas carregam com elas uma culpa que foi ele mesmo a estabelecer, a determinar naquela cabeça doente, que é uma cabeça doente, com certeza. Existem argumentos, e argumentos vai entre aspas, suficientes para justificar aquele ato. E o ato não é fortuito, é uma coisa evidentemente pensada, deliberada. Ou seja, enquanto terrorista ou candidato a terrorista, já que felizmente aquilo não funcionou, enquanto terrorista, o senhor Vassalo é completamente trivial. O que torna a criatura digna de alguma atenção é a circunstância de não ser militante ou simpatizante dos partidos tradicionalmente ligados à extrema-esquerda, mas do Partido Socialista. E isso diz mais sobre o Partido Socialista do que sobre o senhor Vassalo. Corre por aí uma narrativa, não gosto de usar o termo neste contexto, mas uma narrativa que anda por aí já há uns anos, de que a quase extinção da extrema-esquerda portuguesa se deve a erros próprios. Eu acho que esta própria ideia está errada. Os partidos de extrema-esquerda perderam público porque em larga medida o público desses partidos mudou-se para o PS. Não porque esse público, esses eleitores se tenham moderado, mas porque o PS se radicalizou, sobretudo desde 2015, como se sabe, graças ao doutor Costa, e acho que mais por oportunismo do que por convicção. As ações do doutor Costa acho que foram mais movidas por oportunismo. O PS é hoje o habitat natural não só de extremistas, claro, mas também de extremistas. E esse é um facto que se nota em parte das cúpulas do partido e com maior estardalhaço, como é o caso, nas respetivas bases. Exceções à parte, e há exceções, naturalmente, mas há pelo menos uma década que o PS tem muito de radical e é um partido de alguma forma atraente para radicais. O senhor Vassalo é uma figura menoríssima, ainda que obviamente perigosa. Mas há também figurões e há os figurões que não chegam a esse ponto de lançar explosivos contra inocentes, mas cuja retórica de legitimação do tipo de discurso ou do tipo de pensamento dos Vassalos desta vida os devia tornar um bocadinho menos frequentáveis. E para terminar, Ricardo, vou glosar um termo horroroso em voga, mas acho que o PS, pelo menos em parte, devia ser desnormalizado. E dito isto, bom fim de semana para ti.

Bom fim de semana, Alberto.

Um grande abraço.

Um abraço.