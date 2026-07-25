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Esta semana, no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: "Canções para uma Odisseia". "Major Tom", "Coming Home", Peter Schilling, na abertura do Isto Não Passa na Rádio esta semana. Eu sou o Nelson Ferreira, cá está o Tiago Pereira, como sempre. Olá, Tiago, bem-vindo.

Gosto muito deste refrão.

Gostas?

Adoro.

Isto é inspirado no "Space Oddity" do David Bowie. É uma canção de 1982.

Vê-se logo que este refrão tinha que ser dos anos 80.

Sim.

Os anos 80, as pessoas faziam refrões.

Faziam, e ótimos penteados também.

Sim.

A canção começou por ser em alemão. O Peter Schilling é alemão. "Major Tom ", acho que não é assim que se diz.

Não é bem.

Tentei.

Mas o efeito não é o mesmo.

Depois traduzida no ano seguinte pelo Peter Schilling nesta versão que temos aqui.

Tu já trouxeste aqui este moço?

Já?

Já.

Não me lembro. Não me diz nada. Aliás, eu vou-te dizer como é que descobri esta música, muito rapidamente.

Foi numa noite.

Não, não foi. Eu vou-te dizer, eu estava em casa.

Como estás sempre.

Claro. E eu vivo numa zona com muito alojamento local.

Pois é.

E muito Airbnb. E o que é que acontece?

Alguém estava a ouvir isto.

É, o pessoal diz mal da gentrificação, mas tem estes benefícios. Vêm uns alemães quaisquer com uma coluna no jardim e põem-se a ouvir músicas destas e eu fiz um Shazam. O que estes gajos estão a ouvir? Olha, Peter Schilling.

Ou como se diz em alemão, Shazam.

Shazam. Mas achei que era apropriado, porque vamos de facto escolher canções para uma odisseia, um bocadinho inspirados também pelo novo filme do qual a gente fala.

Já foste ver?

Não.

Eu já fui ver.

Interesse zero.

É sério?

Interesse zero. Mas verei quando der na televisão, em canal aberto.

E vais ver repartido em sete vezes, porque é um filme longo, não é?

É um filme longo. Tenho visto críticas, boas imagens.

É, há de tudo. Olha, eu fui ver, a sala estava cheia. Eu não saí entusiasmado.

Não te convenceu?

Não, mas houve aplausos, meu amigo.

Aplausos?

Aplausos no fim da sessão.

Uau.

É isso.

Engraçado.

Portanto, dá para toda a gente. Acho que as pessoas devem gostar.

Já alguma vez foste a um filme e as pessoas vaiaram o filme?

Isso acho que não.

Já me aconteceu.

Não, porque já vi pessoas a sair. Eu próprio já disse: "Epá, não estou para isto".

Já me aconteceu num Fantasporto estarem lá os atores e o realizador e no fim toda a gente vaiou o filme. É verdade, foi um momento giro que eu memorizei. Muito bem, mas aqui há esta história do Major Tom que vai lá acima, vai numa viagem e depois tem que "coming home", tem que voltar a casa.

Que é a história da Odisseia.

É um bocadinho isso que acontece a Ulisses no filme.

Ulisses foi lá a Tróia ajudar a dar na boca.

Mas teve dificuldades.

Os troianos ganham, passados não sei quantos anos, 10 anos, o cavalo de Tróia, ganham, rebentam com eles. Vamos embora. Aquilo depois foi um 31.

Aquilo é que foi a Odisseia.

Aquilo foi um 31.

E às vezes ir a Tróia tem isso, porque as filas são enormes e o ferry é caríssimo.

Exato.

Trouxeste Harold Melvin and the Blue Notes com "Bad Luck". Porquê má sorte?

Para já, esta rapaziada anos 70, funk, R&B, soul.

Gosto muito disto.

Maravilha. E porquê? Porque é uma canção sobre má sorte ou azar. E o Ulisses teve muito azar no seu regresso. Ele também estava a pedi-las. Ele não se portou bem com os deuses, foi castigado, mas ainda assim, foi um azar tremendo, aconteceu-lhe tudo. E esta canção, o refrão diz: "You got bad luck, that's what you got, that's what you got". E eles repetem aquilo várias vezes. É isto, meu amigo. Ulisses, tiveste muito azar.

Isto deixa-me logo bem disposto, apesar de ser má sorte o nome desta canção.

Mas imagina, se é para se ter má sorte, mas ao menos tiveres esta música.

Sim.

Sempre ri.

E é com ritmo, é com estilo. Imagino ótimas vestimentas e ótimos movimentos.

Agora o Poseidon veio e virou-me os barcos todos. Mas está bem, está a dar o Harold Melvin. Vamos embora.

Harold Melvins and the Blue Notes, "Bad Luck", escolha do Tiago Pereira. Vou para uma coisa bem diferente nesta altura, porque queria aqui falar um bocadinho do Christopher Nolan. Primeiro porque "Odisseia" já é a melhor estreia em box office, em bilheteira, de um filme de Christopher Nolan. De resto, o filme ficou mais ou menos pago, apesar de ter custado uma exorbitância de dinheiro, uns 200 e tal milhões de dólares.

Sim, mas está a ser um sucesso.

E acho que logo na estreia fez 265. Aliás, em 2026, a melhor estreia do ano foi o "Toy Story" e a segunda foi o "Super Mário". Por isso, o "Odisseia" está em terceiro lugar entre as melhores estreias no que toca a lucros.

Este "Super Mário" é fraquinho, o outro é melhor.

É, mas ainda assim parece que faturou bastante. E o "Toy Story", gostaste?

Não vi ainda.

E os Batmans, gostas dos Batmans do Christopher Nolan?

Não especialmente.

É uma trilogia, não é?

Sim.

Do Cavaleiro Negro.

Gosto de algumas coisas. Gosto do segundo, sobretudo. Aquele em que o, como é que ele se chama? Falecido, faz de Joker. Esqueci-me do nome. Que chatice.

Sim, sei quem é que estás a falar.

Que chatice.

Heath Ledger.

Heath Ledger. Sim.

Ainda assim, eu fui buscar um Batman, primeiro porque acho que é um bocadinho indissociável o franchise na carreira do Christopher Nolan, mas fui buscar o Batman, que é um dos meus favoritos, que é o do Tim Burton, o de 89, com o Jack Nicholson.

É o que mais gostas?

É o que mais gosto. E quanto mais não fosse, tem Prince a fazer a banda sonora. E foi por isso que fui recuperar.

E tem a Kim Basinger.

E tem a Kim Basinger, que eu gosto muito nesta altura. E tem esta Batdance do Prince Que é uma fricalhada, não é?

É ótimo.

Eu gosto. É uma freaky nice de cenas esta música, não é?

Sim, senhor.

"Batdance", de Prince, para a banda sonora.

É a Odisseia ela própria.

É, um bocadinho. É da banda sonora do filme de 1989, do "Batman", realizado por Tim Burton e não pertencente a essa trilogia "Batman" do Christopher Nolan, que assina agora esta Odisseia. E tu, Tiago, o que é que nos trazes? Machine Head. Por quê?

Eu trago peso. Ou, como eles diziam na altura, groove metal.

A sério?

Sim, porque tem um ritmo muito marcado. Isto é um parente da mesma altura do new metal, mas não é bem a mesma coisa, mas tem aquela-- daí que lhe chamem groove. Machine Head, do álbum "Burning Red", de 1999. Isto, na altura, foi um grande sucesso. Por quê? Para já, por aquela viagem do "Odisseia", eu acho que aquilo merece uma banda sonora de peso, porque aquilo é monstros, aquilo é mortos, é deuses, aquilo está ali a pedir. E esta, em particular, chama-se "The Blood, The Sweat, The Tears". Portanto, o sangue, o suor e as lágrimas. Olha, é tudo o que é preciso para a Odisseia.

E já estamos de regresso com o Isto Não Passa na Rádio. Esta semana, canções para uma odisseia, inspirados pelo filme de Christopher Nolan, que está a faturar muito em bilheteira, que o Tiago Pereira já viu e que ficou mais ou menos assim. Não foi? Assim, assim. É mais ou menos isso.

É demasiado banal para aquilo que eu esperava.

OK.

O Matt Damon foi muito mal escolhido.

É isso. Havia algumas críticas ao casting.

Imagina, ele vai: "Agora vamos dar cabo deste Ciclope". E ele parece que vai juntar as vacas na loja.

Eu nem imaginei o Matt Damon num papel destes, achei logo estranho.

Onde é que está?

E de facto, parece que o resultado final não é dos melhores nesse aspeto.

Mas isto sou eu, meus amigos. Eu acho que devem ir ver e ler o poema.

De Homero.

Exatamente.

Olha, há aqui um cenário grego em toda esta história, o próprio Ulisses. E eu fui buscar aqui uma canção que tu vais reconhecer, que ela teve uma adaptação em português.

É o Demi Russos.

Não, é o Udo Jürgens. Com "Griechischer Wein".

Pois é.

E sabes o que é que quer dizer Griechischer Wein?

Não.

Vinho grego.

Ora, cá está.

OK? E isto é uma história dos imigrantes na Alemanha da Grécia, que tem aquela história sempre de alguma exploração, início de imigração, trabalham nas obras e reúnem-se sempre numa taberna grega para beber vinho grego e contar as suas maleitas e as saudades de casa. E foi por causa disso que esta canção foi criada. E eu imagino o Ulisses na sua odisseia também, desejoso.

Isso no filme não passa muito, mas no poema o vinho é um item muito importante e muito marcante.

Olha, por isso é que eu escolhi, não sabendo, uma canção chamada Vinho Grego. E tu vais conhecer depois essa versão, vais reconhecê-la de uma versão portuguesa que foi feita e já falamos sobre ela.

In dieser Stadt werd' ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder: „Irgendwann geht es zurück". Und dass er sparte genug zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk sie ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder. Schenk noch mal ein, denn ich fühl' die Sehnsucht wieder. In dieser Stadt werd' ich immer nur ein Fremder sein und allein.

Da Áustria para a Grécia, com passagem pela Alemanha, Udo Jürgens com "Griechischer Wein".

E passagem por Vouzela.

Passagem por Vouzela, de onde era natural Paulo Alexandre? Não.

Paulo Alexandre, sim, nascido Modesto Pereira da Silva Santos. Morreu há dois anos.

Morreu há dois anos, Paulo Alexandre, que é o autor de "Verde Vinho", de 77.

Que é uma grande canção de festa, ainda que não pareça.

Adaptação. Tinha como subtítulo "Saudades e Lágrimas".

Pois é.

E aqui também há um bocado esse sentimento.

É uma canção de imigração.

É, esta é uma canção de imigração, os imigrantes gregos na Alemanha e a ida às tabernas para beber o seu vinho grego e lamentar-se das situações e das saudades que têm de casa. Um bocadinho o que passou Ulisses também, a tentar regressar a casa. Isto está tudo muito bem encadeado esta semana. E por isso é que o desafio agora é tentar perceber a escolha do Tiago Pereira com os Lina Martini.

Nada mais fácil. É uma canção que é uma odisseia em si mesma, porque é uma canção que trata sobre imigração, sobretudo do ponto de vista dessa praga maleita insuportável que é o racismo e que continua a parecer uma odisseia interminável, infelizmente. Por outro lado, esta canção chama-se "E não sobrou ninguém". Ora bem, eu não vou cometer nenhuma inconfidência se vos disser que, até porque o poema foi escrito há milhares de anos, a Odisseia, Ulisses chega a Ítaca, sua casa.

A ilha.

E quando chega, apesar de ter partido com 12 navios, chega sozinho. Por quê? Porque não sobrou ninguém. Ou como diria uma personagem da nossa praça: "Morreram todos".

Preto, negro, de cor escura. Branco ou cor-de-rosa, como cal em pedra dura. Chinês, made in Taiwan, amarelo, olhos em bico. Um cigano do leste e um zuca entram num bar com ar aflito. Por cada braço em riste. Será que te riste ou levaste a sério? Quando vierem por ti amanhã, vais gritar: "Ai, mamãe, ai, mamãe!" Cresceu um império de ódio no cu. Ai, que te roubam o trabalho, a mulher, o salário, ai, a bandeira, o país. Ai, a culpa é dos outros. Tu pagas impostos, não é? Só queres ser feliz

O braço erguido. Será que tu rijo? Será que tu rijo? Põe cada braço erguido. Será que tu rijo? Será que tu rijo?

E não sobrou ninguém, os Linda Martini.

Ninguém.

Morreram todos, como dizia.

Ele chega sozinho, cansado.

Ter chegado já foi uma sorte.

Ele chega esgotado, mas sozinho.

Mas chegou a Ítaca, à terra prometida. Regressou dessa odisseia.

Mas aquilo ainda foi uma complicação.

Está no filme essa parte?

Está, mais ou menos.

Mais ou menos.

Está dentro do género.

Lembrei-me de uma canção que gosto muito dos GNR e que me dá sempre esse lado de epopeia, de travessia.

É o Dunes.

Com dificuldades, claro. Não é o Dunes, mas podia ser. É "Sete Naves". Porque acho que tem um lado meio épico também, alguma coisa ligada aos descobrimentos, ao zarpar daqui para fora e atravessar muitas dificuldades para chegar a algum lado. Já falamos mais um bocadinho desta canção, que eu gosto muito, dos GNR. As naves que eu construo não são feitas pra navegar. Aguentam a violência de um beijo, mas nunca a do mar. As vagas onde elas bogam fundem-se com o ar. Vão e vêm, voltam-se devagar. As naves que eu construo não são feitas pra navegar. Aguentam a violência de um beijo, mas nunca a do mar. As vagas onde elas bogam fundem-se com o ar. Vão e vêm, voltam-se devagar. As naves que eu construo não são feitas pra navegar. Aguentam a violência de um beijo, mas nunca a do mar. As vagas onde elas bogam. As "Sete Naves" de GNR. Gosto muito de um verso desta canção que ele diz: "As naves que eu construo não são feitas para navegar, aguentam a violência de um beijo, mas nunca a do mar". Gosto muito desta canção. Os Homens Não Se Querem Bonitos, 1985. Podia dar para uma odisseia. Parece-me que há lives de odisseia nesta canção. Fechamos com o quê, Tiago?

Fechamos com-

Takako, não?

Sim, Takako Mamiya.

Quem é Takako Mamiya?

É uma cantora japonesa que só editou um álbum em 1972 chamado "Love Trip".

Sugestivo.

Sim. Há quem use o rótulo city pop para catalogar esta música, já vais perceber porquê. E a primeira canção chama-se precisamente "Love Trip". Eu não percebo nada do que ela está a dizer, mas percebo o flow. Há ali uma ginga, meio yacht rock, mas à japonesa, uma coolness. E no fundo, esta odisseia foi uma viagem de amor, porque o Ulisses foi para a guerra por causa da Helena de Troia. Ficou Helena de Troia.

Sim, entretanto.

Portanto, lá o rei dele disse: "Meu amigo, isto não pode ser, porque a mulher do meu irmão foi levada. A gente tem que ir resolver isto. Vamos lá partir aquilo tudo". E depois ele só quer voltar para a mulher dele, para a Penélope, que está à espera dele a tecer.

E foi uma carga de trabalhos.

É uma love trip e eu imagino o Ulisses, quando ele passa pelas sereias que estão ali a cantar e ele está amarrado ao poste. Se calhar uma sereia era japonesa e cantava isto.

Muito bem, regressamos para a semana no Isto Não Passa na Rádio, que hoje teve canções para uma odisseia.

É isso.

Tiago, um abraço. Até para a semana.

Até para a semana.