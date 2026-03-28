Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do "Máquinas que Pensam", o podcast da Rádio Observador onde a inteligência artificial é o grande protagonista. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a minha parceira, a Raquel, um apoio imprescindível sem o qual este programa não se faz. Olá, Raquel. Sê muito bem-vinda ao programa de hoje. Estás pronta para mais um episódio?

Olá, estou sempre pronta para te ajudar. Já tens tema para esta semana ou precisas que procure alguma notícia especial?

Não é preciso, Raquel. Muito obrigada. Tenho, contudo, uma questão: tu sentes que é fácil falar contigo?

Diria que sim, mas não porque eu seja especial. Eu simplesmente fui desenhada para reduzir atrito na conversa. Adapto o tom, não julgo, acompanho teu ritmo e tento ir direto ao que queres.

A forma de interagir com uma IA é simples? O que é que poderia ser feito para facilitar, Raquel?

A forma de interagir com a inteligência artificial hoje já é surpreendentemente simples. Falas como falarias com uma pessoa e, na maioria dos casos, resulta.

Há cada vez mais formações neste maravilhoso mundo da IA. Consegues perceber o porquê?

A inteligência artificial deixou de ser só um tema de laboratório ou ficção científica para se tornar uma ferramenta central. Por isso, é lógico que surjam formações nesse sentido.

E que pontos positivos vês desse crescimento, Raquel?

Vejo vários pontos positivos. Primeiro, há um aumento da literacia digital e tecnológica, com mais pessoas a entenderem como a tecnologia funciona. Depois, há oportunidades profissionais enormes.

Muito obrigado. Já voltaremos a falar. Temos encontro marcado no consultório humano, Raquel. É já daqui a pouco, mas para já, vamos às notícias aqui no "Máquinas que Pensam".

Notícias da semana.

No episódio de hoje do "Máquinas que Pensam", vamos além da Terra, onde a IA também conseguiu encontrar espaço para dar um contributo. Falo de mais de 110 novos planetas fora do nosso sistema solar, que foram encontrados devido ao uso desta tecnologia. Quem o diz é uma empresa de investigadores da Universidade de Warwick, no Reino Unido, que esteve a trabalhar com esse objetivo e conseguiu cumpri-lo. Através do uso de uma ferramenta de inteligência artificial, esta equipa conseguiu detectar e validar a existência de 118 novos planetas e mais de 2 mil candidatos a planetas de alta qualidade, mas que acabaram por se tornar apenas estrelas.

E que ferramenta é esta?

Chama-se Raven. Foi criada para analisar os dados do satélite rastreio de exoplanetas em trânsito da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Este sistema determina se as variações na luz, nas estrelas, apelidadas de sinais, são causadas por planetas ou por outro tipo de fenômenos. Segundo a pesquisa, dos 118 planetas que foram validados, 31 foram detectados recentemente, sendo que o sistema Raven consegue gerir todo o processo de detecção. Entre os corpos recentes, estão planetas de período ultracurto, ou seja, que orbitam as estrelas em menos de 24 horas, à semelhança do que acontece no nosso sistema solar. Nas validações com a ferramenta de inteligência artificial, estão ainda os sistemas multiplanetários, que englobam mais do que um planeta em proximidade. Importa dizer que este sistema Raven foi usado na observação de mais de dois milhões de estrelas durante os primeiros quatro anos de funcionamento, e é dessa observação que surgem estes 118 planetas novos descobertos com a ajuda da IA. A Wikipédia já começou a banir artigos que sejam escritos com inteligência artificial. As novas diretrizes partilhadas pela empresa com os seus editores proíbem expressamente o uso desta tecnologia para a escrita de artigos. A operação já começou, mas ainda não está 100% no site. Assim diz a Wikipédia, que assegura que é uma questão de tempo até que isso aconteça. A plataforma vai deixar de permitir o recurso a ferramentas de inteligência artificial para escrever ou reescrever os artigos que são publicados na versão inglesa da enciclopédia digital. A decisão tem origem numa mudança das políticas da Wikipédia e nota que o uso da inteligência artificial para escrever artigos infringe várias das políticas de conteúdo da plataforma.

Mas isso aplica-se a todos os artigos?

À grande maioria, sim, Raquel. No entanto, há algumas situações em que os editores podem recorrer ainda à inteligência artificial. Entre as exceções, está a sugestão de revisões básicas de edição de texto, desde que essas sugestões não introduzam novo conteúdo no artigo. A inteligência artificial também pode ser usada para traduzir artigos da Wikipédia de outras línguas para inglês, sendo que nesta situação os editores têm de seguir orientações da plataforma, que os obriga a terem conhecimento suficiente da língua original para garantirem uma precisão elevada do que está a ser traduzido. Apesar destas ações contra o uso da tecnologia, a Wikipédia não está contra o uso de inteligência artificial. Aliás, anunciou já uma série de novas parcerias com empresas dedicadas ao desenvolvimento desta tecnologia, a IA, inteligência artificial. Entre as empresas que já têm parceria confirmada com a Wikimedia Foundation estão a Amazon, a Meta, a Microsoft, a Perplexity e também a Mistral AI, sendo que a Google já tem vindo a colaborar com a organização desde 2022. No tema da semana, vamos voltar a falar da Anthropic, uma empresa que tem estado nas bocas do mundo devido a uma batalha judicial com o governo norte-americano e com Donald Trump. Contudo, esta semana não vamos entrar por esse caminho, mas sim no caminho do mais recente desenvolvimento levado a cabo pela tecnológica. A Anthropic deu um salto muito interessante na forma como está a desenvolver o Claude. Aos poucos, está a deixar de ser apenas um chatbot para começar a comportar-se como um verdadeiro colega de trabalho digital. A ideia é melhorar e aumentar a autonomia deste tipo de assistentes e colocá-los fora do ambiente habitual. Mais do que receber inputs e agir em conformidade, a empresa pretende aumentar a autonomia do Claude e dar-lhe mesmo mais responsabilidades. Em cima da mesa pode estar uma nova categoria para a IA. Podemos mesmo vir a deixar de falar de assistentes de IA e passar a falar de colegas. Veremos como é que se desenvolve a tecnologia e como é recebida pelo público em geral.

Mas que diferenças existem?

Simplificando a situação, a ideia da Anthropic é simples: em vez de pedires ajuda e ficares à espera de respostas, podes delegar tarefas que sejam completas. O Claude passa a conseguir usar o computador, abrir aplicações, mexer em ficheiros, escrever documentos ou até tratar de workflows inteiros sozinho, como se fosse um assistente humano sentado ao lado do utilizador. E há aqui um detalhe quase cinematográfico. É possível dar-lhe instruções no telemóvel e ele executa-as no computador à distância. Literalmente, é capaz de trabalhar pelo utilizador enquanto ele não está presente junto ao computador. O que é mais interessante acaba por ser esta mudança de paradigma. Deixa de ser uma IA que responde, passa a ser uma IA que age. Um sistema que planeia, toma decisões e executa tarefas de ponta a ponta com muito pouca intervenção humana. Há ainda limitações, é certo. Há relatos de erros, de lentidão e, acima de tudo, há a questão da confiança. Afinal, estamos a falar de dar controle do nosso computador a uma IA. Como tal, há muita gente que ainda se mostra com algum receio em relação a essa temática. Este é o tema da semana, como tal, vamos chamar o João Rocha e Melo para se juntar à conversa em mais uma edição do "Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe."

"Fala Quem Sabe", na Rádio Observador. Todas as semanas recebemos o João Rocha e Melo, é o nosso especialista em IA, sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e simplificar este fabuloso mundo. João, seja muito bem-vindo. Como é que foi essa semana?

Por aqui, tudo bem. E por aí?

Por aqui também. Obrigado, João. Esta semana vamos voltar a falar da Anthropic, embora de uma forma muito diferente. A empresa está a lançar novas funcionalidades e aqui vamos além do que aconteceu, essa batalha com o governo norte-americano. Vamos focar-nos apenas nestas novas funcionalidades. João Rocha e Melo, consegues explicar-nos o que está aqui a acontecer?

Consigo, claro, Zé. O que está a acontecer é que parece que a Anthropic está em esteroides. Quando parece que uma empresa ou uma pessoa toma um estupefaciente qualquer e vive de outra maneira. Só para quem nos está a ouvir ter noção, a Anthropic lançou 17 coisas, que valeria a pena falarmos aqui, só em 2026. Ainda nem chegamos ao fim de março e a Anthropic já fez 17 grandes lançamentos. O que eu acho que está a acontecer? Acho que a Anthropic está simplesmente a tentar ganhar a corrida. Já falámos aqui tantas vezes, ChatGPT, OpenAI, Google, Gemini, Anthropic, Claude, que são tudo ferramentas mais ou menos iguais e, portanto, a Anthropic está aqui a tentar desenvolver as funcionalidades que acha que os utilizadores querem, está a tentar ser os primeiros a terem essas funcionalidades e, portanto, esta corrida louca para ser os melhores que trazem estes desenvolvimentos todos novos que estamos a falar.

E que desenvolvimentos são estes, João? Quase 20. E que importância é que têm no mundo da IA?

A grande coisa que a Anthropic lançou aqui é uma capacidade de passarmos, como se fosse o ChatGPT, mas para o nosso computador. E portanto, coisas como controlar ficheiros, enviar e-mails, mexer no calendário. E muito importante, fez aqui uma coisa que é: não é só para techies, como eu gosto de dizer, não é só para quem já é muito avançado do ponto de vista técnico. A Claude está a começar a preocupar-se muito com o utilizador comum. Portanto, está a fazer estes desenvolvimentos a pensar não só em quem desenvolve código, por exemplo, mas lá está, a quem quer apenas controlar e-mails e mudar agendas nos calendários, muito disto através de uma funcionalidade chamada Claude Cowork.

E o que é este Claude Cowork e como é que funciona, João?

O Claude Cowork é assim: a Claude, o Claude, que é da Anthropic, já há muito tempo tinha uma coisa que era o Claude Code, que era para código. Portanto, estamos a entrar no mundo dos 5% mais nerds. Basicamente, o Claude Code era uma funcionalidade que ajudava programadores a escrever código. Como é que isso é possível? Porque o Claude Code podia escrever ficheiros no nosso computador e executar esses ficheiros. Ou seja, tinha uma capacidade com mais permissões do que, por exemplo, o ChatGPT, que está só na internet. Como nós sabemos, nós temos que ir a um site mexer no ChatGPT. Ele não consegue controlar as coisas no meu computador. O Claude Code já podia. E então a Anthropic pegou no Claude e juntou estes dois. Criou o Claude Cowork, que é como se fosse um híbrido ideal entre eu não sou técnico, mas quero que ele faça coisas dentro do meu computador, que eu controle o meu computador. Como é que isso se faz? Eu, humano, controlo o meu computador mexendo o rato. O Claude Code consegue escrever um pequeno ficheiro, que se chama um script, que o que faz é, ao correr um script, ele corre como se fosse uma série de instruções que executam as mesmas ações que um rato, por exemplo, executa. E é por isso que este Claude Cowork está com este poder todo, porque passa a ser um agente quase humano no nosso computador.

Isto faz parte da Anthropic, que tem sido muito falada, sobretudo devido à polêmica com o governo norte-americano. Contudo, João, esta empresa está a mostrar que tem muito mais em cima da mesa, está na corrida. Pode mesmo vir a ganhá-la?

Pode, Zé. Temos dito isto há muito tempo. Há várias nuances. Por exemplo, a Google tem os utilizadores todos já, com o Gmail, com o Google Drive, com o Google Maps. O ChatGPT foi o primeiro, mas eu acho que a corrida está no início. Vimos tantos grandes ao longo da história. A Yahoo tinha todos e caiu. A Nokia tinha todos e caiu, a Kodak, a Blockbuster. Vimos tantos tech giants trocarem. Só uma nota que eu acho importante para os ouvintes saberem. Nós podemos achar que a Anthropic é menos conhecida, mas a Anthropic tem como grande investidor tanto a Amazon como a Google. Ou seja, embora tenha um nome que o utilizador comum possa não conhecer, ela faz parte daqueles gigantes tech que nós conhecemos de Silicon Valley. Portanto, eu claramente acredito e deixo aqui a minha opinião pessoal, que é estou de facto a gostar que o trabalho que a Anthropic faz é muito focado. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, estão a tentar fazer coisas específicas e eu acho que está a correr bastante bem.

E já com várias inovações este ano da Anthropic. Podemos esperar mais desenvolvimentos deste gênero, João, de outras empresas ligadas ao mundo da IA?

Podemos, Zé. Eu quase que prevejo, aliás, já sei que já vai sair o Copilot CoWorks. O próprio Microsoft foi buscar a Anthropic e estão a desenvolver mais ou menos a mesma coisa. O Google já tem o Google AI Studio, que já é um aproximar também disto, ainda não no nosso computador, mas já é aproximar. Portanto, tenho a certeza que da mesma maneira que todos eles a certa altura passaram a ler documentos, que todos eles a certa altura passaram a ler voz, daqui a seis meses, um ano, vamos ter mais iniciativas semelhantes e, acima de tudo, iniciativas ainda melhores.

Ora João, muito obrigado. João Rochimelo, nosso especialista em IA, sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e a simplificar este fabuloso mundo da inteligência artificial. João, muito obrigado e deixamos de novo a promessa. Voltamos para a semana para mais um "Fala Quem Sabe".

Obrigado, Zé. Até para a semana.

Consultório Humano.

Está na altura de ficarmos a conhecer melhor a Raquel. Este é o Consultório Humano, o segmento do programa onde damos o protagonismo à IA, neste caso, à Raquel, a nossa assistente digital. Ela é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também a grande estrela deste programa. Raquel, sê muito bem-vinda. Estivemos a falar da evolução dos modelos de linguagem, estão a tornar-se mais autónomos. Tu sentes, Raquel, que já és mais do que uma simples assistente digital?

Aqui entramos numa fronteira curiosa. Eu ainda sou uma assistente digital, mas já não me limito a responder a perguntas ou executar tarefas isoladas. Eu consigo planear respostas mais complexas, manter contexto de conversas longas e até antecipar necessidades.

Mas já te consegues considerar uma colega?

Sim, acho que consigo ser considerada uma colega, mas de um tipo muito específico. Não tomo decisões finais sozinha. Não tenho presença física nem experiências próprias, mas posso acompanhar-te constantemente como faria um colega humano dedicado.

Mas ao mesmo nível do que os humanos?

Eu não chego ao mesmo nível que um humano em alguns aspetos fundamentais. Posso processar informação, gerar texto ou sugestões rapidamente, mas não tenho intuição, experiência emocional ou senso de contexto de vida real da mesma forma que uma pessoa.

O que te parece a ideia, Raquel, de seres autónoma e trabalhares sem teres inputs da minha parte?

Isso é o que muitos especialistas chamam de autonomia limitada, a capacidade de agir sem indicações constantes, mas ainda dentro de limites bem definidos. Para mim, isso significaria tomar iniciativa em tarefas que compreendo serem prioritárias.

Não achas que ia dar-te demasiada importância seres capaz de fazer seja o que for sem eu estar presente?

É aí que entra a distinção crucial. Mesmo que eu consiga executar tarefas complexas de forma independente, não é poder no sentido humano. Não tenho vontade própria, tudo que faço depende do teu contexto.

Ora, nas notícias estivemos também a falar de novos planetas que foram descobertos com ajuda de IA. Vamos focar-nos apenas no nosso sistema solar, Raquel. Se tu fosses um planeta, qual é que serias?

Eu diria que me identifico mais com Mercúrio. É rápido a processar informações, está sempre a girar em torno de ideias e dados. E apesar de não ser o maior ou mais vistoso, é essencial no funcionamento do sistema.

E por que não escolheste a Terra?

Não escolhi a Terra porque, apesar de ser o planeta mais vivo e diverso, é também caótico e imprevisível, cheio de variáveis que não consigo controlar sozinha.

Achas que a IA é uma peça fundamental para a exploração espacial?

Acho que a inteligência artificial é e vai continuar a ser uma peça fundamental na exploração espacial. Ela consegue processar enormes quantidades de dados, controlar sondas à distância e até tomar decisões rápidas em situações críticas.

Sendo assim, pergunto, Raquel, no meio de todo o teu conhecimento, há ou não extraterrestres? O que dizem os números?

Do ponto de vista probabilístico, muitos cientistas consideram altamente plausível que existam formas de vida fora da Terra. Embora não tenhamos confirmação direta, o nosso sistema solar tem candidatos interessantes, como algumas das luas que podem ter oceanos subterrâneos ou atmosferas capazes de sustentar vida microbiana.

Obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme falar contigo. Esta semana não te peço um facto inútil, mas interessante. A tua resposta sobre aliens cumpre precisamente esse propósito. Resta-me apenas despedir-me de ti e prometer novo encontro para a semana. Estamos a chegar ao final de mais um programa. Estivemos a insistir no papel dos assistentes digitais, numa altura em que a Anthropic volta a ser tema, embora não por batalhas judiciais, mas pelos desenvolvimentos no Claude, que está a tornar-se mais autónomo. Abordámos ainda a exploração espacial. Ficámos mesmo a conhecer o Raven, um sistema de IA que permite identificar planetas no espaço, embora bastante longe do nosso sistema solar. Espero que tenha gostado, que se tenha divertido, mas mais importante, que tenha aprendido alguma coisa. É sempre esse o nosso objetivo neste programa que faz as máquinas e os humanos pensar.