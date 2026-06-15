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Estes são os Momentos de Glória.

Vamos lá então. Antes de mais, só um pedido de desculpa, porque eu tentei fugir, de facto, aqui neste espaço, à conversa do plantel, do mister. Não há nada, de facto, para além da bola, porque isto autoalimenta-se. Do mister e do plantel e essas conversas. Eu acho adorável a usar "o mister isto, o mister aquilo". Mas, de facto, não dá nada para além de futebol. Sabemos que a seleção portuguesa já está nos Estados Unidos. Antes de partirem, foi uma azáfama e no aeroporto Cristiano Ronaldo foi o porta-voz dos jogadores. Carla, tu provavelmente tiveste a história disto tudo.

Pouco. Talvez. Sim, este ano ele está com o Sardinhas.

Com o Sardinha também é bom. Ele foi o porta-voz e nós sabemos que é preciso haver condições para um cara falar.

É ficar mais perto isto. Senão o cara não ouve nada.

Não, mas é por causa das câmeras.

Está bem assim ou não? Está bem? Para mim está, porque é mais perto.

Alguma indefinição aqui, com a posição em que Ronaldo vai falar.

bora, bora.

Ele sacou do microfone. É só colocar a bola no sítio certo para o livre.

O cara lá conseguiu ouvir. Tem que ouvir. Conseguiu ouvir, deu a tática e deu a estratégia. E olhem que isto é muito complexo.

Eu acho que tem que ser passo a passo, com calma, o caminho constrói-se caminhando, passo a passo, por isso começar bem o mundial acho que é o mais importante. É ganhar o primeiro jogo, o segundo, o terceiro, ganhar confiança, entrar no ritmo e a partir daí acho que é a melhor forma.

Obrigado a todos.

Salve, malta. Obrigado.

Olha, ninguém diria melhor. Espetacular.

É preciso ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas um de cada vez. Não pode ser os três ao mesmo tempo.

E depois disso, Paulo?

E depois ganhar os outros.

Passo a passo.

É uma estratégia disruptiva. Eu acho que isto devia ser estudado nas escolas de gestão. Já sobre a sua própria condição, Ronaldo não tem dúvidas.

Fisicamente? Fisicamente bem. Se não têm visto os jogos, eu acho que estou bem. Não há surpresa nenhuma.

"Vocês não têm visto os jogos?" Dizem as más línguas que precisamente por terem visto os jogos é que lhes fazem estas perguntas. Vai-se lá saber onde é que as pessoas inventam estas coisas, se ele está bem, se não está bem. E entre os adeptos da seleção, o campeonato de ídolos está muito concorrido.

E também, claro, ver o Cristiano.

Que é o vosso grande ídolo, o Cristiano Ronaldo.

Como?

O Cristiano Ronaldo é o vosso grande ídolo.

Não, o meu ídolo é Deus.

Pois é. Deus, também conhecido em alguns círculos como Cristiano Ronaldo. Exatamente. Há aqui uma concorrência muito forte, de facto. Se alguma coisa começar a ficar difícil, isto é, se aquela estratégia absolutamente disruptiva de Ronaldo não funcionar, pode ser que a pulseira ajude.

Qual pulseira?

Que pulseira, é isso mesmo. Vitinho explica. Vitinha.

Vitinha era outro do alto. Já está na hora da caminha.

A minha infância veio agora aqui. Ele explica, mas só explica depois de devidamente autorizado pelo Chico. Atenção.

Vamos explicar a história da pulseira porque não faz mal.

Ok, portanto, aqui recebi a indicação do Chico que posso falar sobre a pulseira. Espero que ele não me ponha em caminhos complicados. Basicamente, a história da pulseira foi quando fomos agora reunir com o primeiro-ministro Montenegro. Ele ofereceu-nos esta pulseira e certificou-se que era uma pulseira que podíamos usar depois dentro de campo. Tem todas as especificidades possíveis para poder entrar dentro de campo com ela, com o nome de todos os jogadores, mais o nome especial do Diogo Jota, e deixou à nossa escolha se queríamos usá-la ou não, de que forma, se durante o dia ou se no jogo, e nós recebemo-la com bastante carinho e escolhemo-la usar todos.

É uma homenagem a Diogo Jota, bonita, que assim também entra simbolicamente em campo. No campo, o Brasil empatou com Marrocos. Há quem pergunte se isto não é um empate com sabor a derrota. E Romário, que foi um craque de todos os tempos da seleção brasileira.

Está me a dar vontade de rir tu falares disto.

A malta pesquisa tudo.

Tiveste a suroria?

Não, não tive a suroria nenhuma.

Estás muito bem. Romário é craque, não é? De outros tempos.

De outros tempos. Mas hoje em dia alguma coisa que nos possa escapar a este nível. Se pesquisar um bocadinho. Há 30 anos era mais difícil.

O que fez Romário?

Romário explica a diferença à jornalista Fernanda Gentil.

Romário, o empate seria derrota. Sai com esse gosto de derrota mesmo agora depois do 1 x 1 oficialmente?

Fernanda, é o seguinte: empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem.

Pronto.

Doeu.

Não se percebe nada.

Não, ele estava a ser simpático. Ele estava a dizer que ela, ao dizer aquilo, estava a manifestar. Exatamente. É a voz comum. Eu acho que ele estava a ser simpático.

Acho que sim. Ora bem, do Brasil, mais precisamente do Vasco da Gama, um clube brasileiro, caso não saiba.

Vasco da Gama. É uma ponte também.

Sim, também.

Um centro comercial.

E é um nome que nos diz qualquer coisa, mas do clube chegam os desejos de boa sorte nas redes sociais a Portugal. E há quem recorde, de facto, que o Vasco da Gama tem um hino que nos faz lembrar qualquer coisa também.

Assim de repente.

Dá para começar o Heróis do Mar.

Mas tem um piquinho de Star Wars, não tem?

Tem. São os metais, talvez.

Um John Williams ali com os de meia.