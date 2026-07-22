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Não ganhámos o Mundial, é verdade. Não sei se já repararam nisso, mas nós arranjamos sempre maneira de ganhar um título.

Senhor Primeiro-Ministro, espero que tenha recuperado do jet lag das viagens e da canseira dos concertos do Nós Alive. Portugal infelizmente não vai ganhar o Mundial, mas há um troféu que ninguém lhe tira: é o primeiro-ministro que assistiu a mais jogos em Mundiais desde que há registo, mesmo no meio do estado de alerta, no meio de uma onda de calor perigosíssima, mesmo com os incêndios de Vouzela a serem vistos do espaço.

Ora aí está, primeiro-ministro que assistiu a mais jogos, mas Montenegro esteve na disputa de outros troféus.

Com um aviso ao senhor primeiro-ministro. É que o senhor primeiro-ministro corre riscos, de facto, porque ouvindo o senhor deputado André Ventura, vendo e assistindo às sucessivas cambalhotas que dá, o senhor deputado André Ventura está a disputar consigo o lugar de funcionário do mês das confederações patronais.

Ora aí está, funcionário do mês das confederações patronais e vão dois títulos para Luís Montenegro. Será que ainda chega ao terceiro?

Temos um primeiro-ministro que esteve no Mundial de Futebol quando o país estava em situação de alerta. O primeiro-ministro regressa do futebol e temos as famílias a viver momentos de profunda angústia. E vemo-lo a responder uma matéria desta natureza num festival de música mostra tudo sobre a insensibilidade de alguém que, do meu ponto de vista, está a trabalhar.

Alguém que está a trabalhar, foi o que José Luís Carneiro disse. O primeiro-ministro está a trabalhar. Espera aí.

De alguém que, do meu ponto de vista, está a trabalhar para ser um dos piores primeiros-ministros desde o 25 de Abril até hoje.

Caramba, pois havia aqui outra coisa. Está a trabalhar para ser um dos piores primeiros-ministros desde o 25 de Abril. A concorrência é forte, como se sabe, até de camaradas ou ex-camaradas de José Luís Carneiro, mas Luís Montenegro não fica com todos os títulos.

Aos 36 anos eu descobri que sou autista, que tenho superdotação, que tenho PHDA, que tenho processamento de palavras gestáltico, que sou um polímata, descobri uma série de nomes em torno de quem é ser eu e viver na minha pele.

A auto-descoberta é uma autoestrada. Muita coisa junta. Já o ministro das Finanças, de repente, arranjou outros planos para a sua vida.

Sr. Deputado, eu vou lhe revelar uma coisa. Eu, nos últimos meses, tenho que agora caminhar um bocado a pé.

Caminhar a pé. Pois, caminhar de carro não sei se faz o mesmo efeito. Bom, é preciso combater o sedentarismo, nós sabemos, mas agora vamos a problemas a sério. O preço dos combustíveis está a dar cabo dos portugueses e não há pior momento do que o do pagamento.

Hoje quero vir aqui falar de um assunto que me irrita, me aborrece, me faz cá nervos, que é: nós vamos a um posto de gasolina abastecer e depois temos que ficar tempos infinitos à espera que o seu funcionário venha fazer o pagamento do combustível, porque ele está a tirar cafés, a servir cakes, pastéis de nata ou tostas mistas.

Eu compreendo, isto já me aconteceu muitas vezes.

Isto também me irrita muito. Ouvimos Sandra Madureira.

Quem?

Sandra Madureira.

Mas ela é influencer?

Pelos vistos, sim.

É figura pública.

Uma figura pública, claro. Isto também, eu devo confessar, também me irrita muito. Uma pessoa quer pagar e alguém pediu um café, em chávena escaldada, sem princípio, e um pauzinho de canela para mexer o açúcar e ainda pede uma merenda mista aquecida, só que não muito aquecida. Mas se acham que isto é mau, agora imaginem o que é viver no mundo sem charcutaria.

Olá, caros amigos. Fui agora aqui ao Continente, um continente, porque é um continente, uma coisa grande, perto de minha casa, e fui comprar queijo. Quando cheguei à prateleira do queijo, não tinha o queijo que eu queria, ou tinha de 500 gramas ou tinha de 150, eu não queria uma coisa nem outra, queria 350 ou 400, que é normalmente o que compro. Digo: "Vou ali à charcutaria e peço para cortarem." Quando chego à charcutaria, não estava lá a charcutaria. Prateleiras carregadas de embalagens, pré-embaladas. Perguntei a uma funcionária onde é que era a charcutaria. Resposta: "Já não há charcutaria, agora é tudo embalado."

Tudo embalado.

Como é que vamos seguir? Quem é este senhor? Eu fico sempre curioso a saber quem são as pessoas.

Deve ser um daqueles que pede a bica escaldada.

Exato.

Ao senhor da bomba.

Andamos todos aqui a discutir o facto de o papel de Helena de Troia ser desempenhado por uma atriz negra na Odisseia, quando nos devíamos preocupar com a charcutaria e o facto de ser tudo embalado.

Portanto, as caixas já são automáticas, a charcutaria, aquela charcutaria onde a gente ia, pedia para cortar o fiambre mais fininho, mais grosso, a marmelada ao nosso jeito, o requeijãozinho. "Olhe, hoje até levo um bocadinho de requeijão, está aí, está com bom ar, está fresco, vou levar, não estava a pensar, mas levo." Acabou. Agora é tudo embalado à maneira deles e eles é que decidem e acabou.

E pronto, tudo embalado.

Decidem as gramagens.

Claro. E ele diz mais, depois diz mais: "Epá, já nem se pode conversar, aquele lado humano da conversinha." E tem toda a razão. Eles embalam tudo e não deixam nada.