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Estes são os Momentos de Glória.

É verdade. E hoje começamos pelo fim. Cândido Mota deixou-nos para uma geração ou várias gerações.

Sim, é muito marcante.

Muito marcante. Sobretudo a voz dele. Uma grande voz.

Sim, locutor de rádio.

Locutor de rádio, e entre muitas outras coisas, de facto, ele foi durante muito tempo também a voz off de Hermano José em alguns programas e concursos apresentados por Hermano José. E às vezes até mais do que isso, não é?

"Era um biquíni pequenino às bolinhas amarelas que eu vi numa loja ao pé do Liceu. Biquíni pequenino às bolinhas amarelas que eu vi numa loja e agora é meu."

Agora imagina isto com a coreografia devida de Hermano José numa plateia de um concurso. Muito bem. Vamos então à agenda do dia. O deputado PSD Gonçalo Capitão continua a fazer a sua crônica semanal para as redes sociais. O alvo desta vez é o PS, sem surpresa, como é evidente, e reparem como o autor é particularmente talentoso aqui nos joguinhos de palavras.

Se há coisa que é fácil de entender é que Pedro Nuno Santos voltou para fazer a José Luís Carneiro o que António Costa fez a António José Seguro: controlar o aparelho. Eu só não digo que Pedro Nuno Santos veio pairar como um abutre, porque ele é claramente um dirigente vegan. Depois de dizer que não gostava de carneiro, agora incompatibilizou-se com cordeiro.

Conclusão, é vegan, claro.

É vegan, claro. Pedro Delgado Alves também não escapa aqui ao dicionário de Gonçalo Capitão.

Pedro Delgado Alves, que já desautorizara Eurico Brilhante Dias, defendendo a honra da bancada em seu lugar, veio agora mostrar que sendo Delgado, é pouco elegante. A menos que tenha querido mostrar-nos a sua melhor face, virar costas ao presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, é grosseiro, é deselegante e revela pouco espírito democrático. Mas um mérito ele teve. Ensinou-nos que há outra coisa para além do populismo, que não é exclusivo da direita nem da esquerda: é a falta de educação.

Este deputado PSD, Gonçalo Capitão, é corajoso. Porque ele age como se o seu nome não fosse também dado a ótimos trocadilhos. E, portanto, um dia destes poderá ser ele a vítima. Quem continua muito atarefado a produzir conteúdo para as redes sociais é Afonso Gonçalves, o líder do grupo ultranacionalista branco Reconquista. Ele anda sempre à procura de imigrantes, mas desta vez encontrou um militante partidário improvável.

O senhor não me vou filmar ali. Eu sei que o senhor é...

Este está a apontar-me o dedo, como se eu o conhecesse de algum lado. Então diga-me.

Eu conheço. Eu também sou do Chega.

Pronto, certíssimo.

Mas eu respeito as outras pessoas.

E eu também respeito.

Quem é que o autorizou a filmar ali?

Eu estou a filmar um vídeo.

Mas quem é que o autorizou a filmar ali no WC privada?

Qual é o problema de eu gravar o vídeo?

O senhor está autorizado a filmar no WC privada?

Arrendou aquilo aos imigrantes.

O que é que você tem a ver com isso?

Pronto, já percebi, está explicado.

Eu também sou do Chega.

Está explicado, ok. Mas se é do Chega, não representa as ideias do Chega, certamente. Se os eleitores do Chega me virem agora. Olhe, vá à sua vida que é pior para o senhor.

O senhor é um racista.

Está bem, eu sou racista? Por que é que sou racista?

Olhe, eu levantei a minha mão contra a bandeira.

Espere. Como é que eu o prejudiquei? De que forma é que eu lhe faltei ao respeito?

Ficou tenso.

Ficou muito tenso este embate entre um dito militante do Chega e o Reconquista. Dizia: "Eu também sou do Chega". A extrema-direita, de facto, já não é o que era nestes entendimentos ou desentendimentos. André Ventura, sempre atento, denuncia nas suas contas as ameaças informáticas que têm havido precisamente contra as suas contas nas redes sociais.

Eu e mais uma tropa minha aí, eu tenho uma tropa conhecida aí em São Paulo, já tentamos derrubar a conta do André Ventura várias vezes e não consegue. A conta do André Ventura é feita num país...

Se juntar a Mary, a Paloma, o Artista.

A conta do André Ventura. Já lançamos um ataque maciço em cima da conta dele, mais de 50 denúncias num minuto só. Já tentamos derrubar de todas as formas, eu e a minha tropa. Não conseguimos porque a conta dele não é feita em Portugal, é em outro país qualquer.

Portanto, contas no estrangeiro, esse é o segredo para a segurança. Isto era um extrato de uma conversa online, obviamente, com pessoas com nicknames. Mas André Ventura partilhou, no fundo, para dizer que as suas contas nas redes sociais estão sempre sob ameaça. E então conta no estrangeiro. É este o segredo para a segurança. Antigamente, punha-se dinheiro no estrangeiro, nas contas. Agora são as contas das redes sociais. Ora bem, e fechamos com a marcha que se realizou este fim de semana. Já é uma tradição do início de maio. Defendem-se direitos, direitos humanos de uma forma mais lata, saúde, o pão. Não, não é o Dia do Trabalhador, calma lá, é a Marcha pela Cannabis.

Cannabis é comida. Cannabis é saúde. Cannabis é um direito humano. Cannabis é saúde.

Isso são buzinas?

É o próprio megafone que tem este alerta. Portanto, esta marcha há quem ache isso muito estranho.

Ache isso muito estranho.