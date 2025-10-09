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Não se fala de outra coisa da noiva de Cristiano Ronaldo, a Georgina Rodríguez. Não por causa do anel. Ela anunciou esta semana que tem uma nova profissão. Quer ser, vai ser, já é: youtuber.

Youtuber?

Youtuber.

Tem um canal.

Tem um canal. Moda, vida profissional, lifestyle, vídeos com a família e o dia a dia. São estes os temas que promete no novo canal Georgina Gio. Foi lançado na segunda-feira.

Eu acho que vai ser recordista de audiência, disso aí.

Já conta com mais de 33 mil subscritores.

E ainda não começou.

Não, já começou, já tem lá uns vídeos. Depois de modelo, empresária, influencer, com mais de 70 milhões de seguidores, a companheira de CR7 tenciona agora criar um espaço para mostrar coisas que as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer ou, como explica a nova youtuber, que somos pessoas de carne e osso.

É o que ela diz.

Ou, como diz um grande amigo meu, somos pessoas humanas. Para se ter uma ideia do sucesso que se antevê, o vídeo que Georgina publicou no Instagram para promover o canal já foi visto por mais de oito milhões de pessoas. E ela começou a partilhar o conteúdo dos dois vídeos, para já os tais que têm mais de 33 mil subscritores. O primeiro vídeo publicado no dia do lançamento é uma promoção de uma série de vídeos com o Cristiano Ronaldo, claro, intitulada "Divertindo-me com o Cris".

Com o Cris.

Com o Cris, é assim que ela o trata. "Conhecermo-nos melhor". Mostra vários excertos dos dois em jogos com perguntas um sobre o outro, conversas no ambiente leve e no espaço para se darem a conhecer a quem os segue. Perguntas do gênero, Cristiano pergunta: "Por que és tão bonita?" E a Gio responde: "Porque me vês com olhos de amor". O conjunto de excertos termina com um beijo entre o casal, que Cristiano Ronaldo garante que não foi encenado, foi espontâneo, natural. Este vídeo, que conta com mais de 50 mil visualizações, é gravado no mesmo cenário que os de Cristiano Ronaldo para o "You Are Cristiano". Os microfones têm mesmo o U e o R, que são a imagem de marca do canal do CR7. O segundo vídeo já publicado é um vlog da viagem da Georgina a Itália para o Festival de Veneza, onde mostra não só os preparativos para a festa, mas tudo o que faz parte do seu dia a dia, incluindo exercício físico, momentos de diversão com os amigos, a equipe que a acompanha. Há quem diga que é uma mão cheia de nada, de futilidades, mas o número de seguidores não para de subir. E não é por acaso que, de acordo com o site Bloomberg, especializado em finanças, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro bilionário da história do futebol depois de renovar o contrato com o Al-Nassr, com patrimônio estimado em qualquer coisa como $1,4 bilhões. É muito dinheiro.

É muito dinheiro.

Deve ser.

Tudo o que toca vira ouro. Vamos ver como corre pra Georgina, mas como tem o Cristiano, isto é o dia a dia dos dois, portanto, acredito que isto vai disparar.

Vai correr muito bem.

Só pode correr.

E precisa.

Ainda por cima, como ela disse, não são futilidades.

É o dia a dia.

É o dia a dia delas. É o dia a dia de pessoas de carne e osso, de pessoas humanas.

E enquanto há esta tendência das pessoas que se expõem, bem ou mal, é o que é, é assim que funciona. Há quem faça detox digitais.

Ai, tão bem! Eu gosto de fazer isso ao fim de semana, pelo menos, que é quando posso.

Agora imagina que recebias um Nobel e não sabias porque estavas em detox digital. Aconteceu este ano.

Oh, pai, seu gênio!

Aconteceu com um dos três laureados do prêmio da Medicina, Fred Ramsdell. Estava algures nas montanhas no noroeste dos Estados Unidos e foram precisas 20 horas pra ele saber, pra comitê conseguir falar com ele, porque ele estava simplesmente na natureza. Diz que a última coisa que lhe passava pela cabeça era que ia ganhar.

Eu acho que fica provado.

Fica provado. Este não acreditava mesmo nisso. Ele fez três semanas na floresta, em detox digital, telefone em modo voo, nada, não sabia nada sobre o mundo. O comitê tentou ligar, as chamadas nem sequer chegavam ao telemóvel, porque estava em modo voo. O que lhe aconteceu foi: estava no seu carro todo o terreno, teve uma pequena avaria, saiu do carro e aí pegou no telemóvel e ouviu a mulher a gritar-lhe: "Acabaste de ganhar o Nobel!" E ele, às tantas, nem percebe, assustou-se com o grito, porque ele diz que estava ele, a mulher e dois cães, num local onde há muitos ursos-pardos, e pensou que era mais um grito de alerta de gênero. Diz que ficou muito preocupado. Só depois sim falou com o secretário-geral da Assembleia do Nobel. O problema não foi só com o comitê, porque a família, os amigos, os colegas queriam dar-lhe os parabéns. E ele nada, não sabia. Não sabia mesmo o que é que aconteceu. Mas sim, este homem contribuiu para as descobertas inovadoras sobre a tolerância imunitária periférica, que impede o sistema imunitário de prejudicar o corpo. Depois destas investigações, ele sentiu mesmo que precisava de parar um bocadinho. Vinte horas depois, tinha o Nobel da Medicina.