Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Ora, mais um não se fala de outra coisa.

E não mesmo, o Paulo já estava aqui a dar nota de como até mesmo dentro do próprio movimento MAGA se começa a questionar as capacidades intelectuais de Donald Trump. Há uma outra figura que falou recentemente, John Brennan, que chefiou a CIA durante a presidência de Obama e que se juntou a este grupo de personalidades que dizem que Donald Trump não está em condições mentais para exercer o cargo, com uma frase muito sonante, que andou a percorrer muitos jornais. Ele diz que a 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos foi escrita a pensar em Donald Trump. Ele diz que ele é uma pessoa claramente desequilibrada e que está a representar um risco demasiado grande para continuar a ocupar o cargo que ocupa, de um país que tem arsenal nuclear, só para começar. A 25ª emenda tem quatro secções e é precisamente na quarta que se pode colocar o caso de Trump. Todas as outras já foram utilizadas. Esta emenda estabelece os procedimentos para a sucessão do presidente e para lidar com a incapacidade de um presidente. Na história, estas três primeiras secções já foram utilizadas algumas vezes. A primeira tem a ver com a demissão. Aconteceu com Nixon, quando se demitiu após o escândalo Watergate. Foi a propósito das secções um e dois, que ele nomeou o vice-presidente Gerald Ford para o substituir. Aconteceu em várias situações durante a presidência de Nixon. Também pode ter a ver com a transferência temporária do poder, aqui a seção três, acontece quando um presidente, por exemplo, há procedimentos médicos que implicam anestesia geral, e há uma passagem temporária do poder. Aconteceu com Reagan, aconteceu com George W. Bush e também com Joe Biden. Aliás, foi notícia, se nos recordarmos, quando Kamala Harris assumiu pela primeira vez os poderes presidenciais, de uma mulher assumir os poderes presidenciais dos Estados Unidos. Agora, a questão tem a ver com a seção quatro, que é a remoção forçada de um presidente, que já foi discutida em 2021, durante a invasão do Capitólio, e o debate está a surgir novamente. Tem a ver com a capacidade mental do presidente, se tem ou não condições para que possa continuar a exercer o cargo. Esta emenda pode ser evocada, mas implica todo um procedimento legal que não é imediato.

Isso não foi com Joe Biden, que nos parecia a todos muito mais óbvio.

Que nos parecia muito mais. Como será aqui?

Aí era visível, no caso do Biden, a fragilidade física.

Exatamente. Aqui implica maiorias muito largas, quer do Senado, quer do Congresso, implica que o presidente não possa depois apelar para que a medida seja reconsiderada. É muito difícil, mas é impressionante como o assunto está a ser cada vez mais falado, mesmo nos Estados Unidos e não só por fora, em relação aos mais críticos, é mesmo dentro do interior do MAGA, do movimento que apoia Donald Trump, que a discussão está feitíssima.

Claro, vamos ver como é que isso corre. Falando de outros presidentes, ou ex-presidente, neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa, também é aquela prática de presidente uma vez, presidente para a vida. Há países que utilizam e continuam depois mesmo da saída dos cargos, a utilizar o título para presidentes ou primeiro-ministro. Marcelo inicia hoje um novo ciclo da sua vida, se quisermos.

O primeiro dia do resto da vida dele.

Exato. Também chama-se ciclo Aulas Debate. São aulas em escolas. Tem também o novo site oficial na internet, a nova página na internet criada e denominada Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa, que vai dar conta a partir de agora das atividades desenvolvidas pelo ex-presidente da República. Nós sabemos que os ex-presidentes têm direito a ter um gabinete com algum staff pequeno de apoio e, portanto, é esse gabinete de ex-presidente que no fundo está a ajudar Marcelo, neste caso, a desenvolver aquilo que ele definiu que vão ser as suas atividades principais a partir de agora. Este ciclo Aulas Debate vai ser com alunos do básico e do secundário. Começa hoje em Águeda, no distrito de Aveiro, em duas escolas.

11h. Estás a ver o site? Abriu o site.

O site está bonito.

Está, muito claro.

Esteticamente, está muito mais bonito do que o site da presidência oficial, já agora. Mas esse tem outra função também, das informações.

Está mais arrumadinho. O da presidência está muito bem arrumadinho, mas este está mais bonito visualmente.

Este está mais bonito. E ainda tem pouca informação, o que é normal também. Estavas a dizer então que às 11h.

Escola Secundária Adolfo Portela e às 14h30, Secundária Marques de Castilho, em Águeda.

Isso mesmo, as duas em Águeda. E este ciclo de aulas, de sessões e debates em escolas secundárias e básicas terão como tema educação, vocação, futuro. No fundo, vamos ter Marcelo Rebelo de Sousa, imagina-se a conversar com os alunos sobre aquilo que pode ser também o futuro deles, de alguma maneira, e o desenvolvimento daquilo que é educação, vocações e por aí fora. Depois, na próxima semana, vai começar o ciclo Bibliotecas, e aí o lema será: Ler está na moda? É uma pergunta que Marcelo vai fazer e vai discutir com as plateias que forem debater com eles. Isso são iniciativas em que as pessoas, os alunos, outras pessoas, fazem perguntas, conversam com o ex-presidente, Marcelo responde. Vão ser iniciativas também, esta do ciclo Bibliotecas, que vão ocorrer em bibliotecas escolares. Na fase final deste segundo mandato, Marcelo disse repetidas vezes que quando acabasse as suas funções oficiais como chefe de Estado, que tencionava precisamente percorrer escolas de ensino básico e secundário no país. Prometeu também não falar de política. Isso eu acho que é aquela piada que nós temos todos na cabeça.

Mas fez isso muito bem em Setúbal e Tavaste, na Feira do Livro.

Fez, sim, senhor. E fez mesmo na tomada de posse do sucessor, António Guterres, em que não comentou rigorosamente nada. Vamos ver até que ponto é que alguma pergunta mais maldosa de algum aluno o pode levar por maus caminhos e voltar a falar da política.

Quando não tiver jornalistas, talvez.

É possível.

Não resista.

Se bem que hoje em dia, como sabemos, pode não haver nenhuma câmera. Mas cada telemóvel, cada cidadão é quase um jornalista. Pelo menos têm ferramentas para isso, para gravar conversas e para as tornar públicas. Vamos ver até que ponto é que isso acontece. Mas cá está o novo ciclo, de facto, da vida do ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa, aqui basicamente em conversa sobre outros assuntos. O professor Marcelo.