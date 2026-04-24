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Não se fala de outra coisa, de uma tendência que está em tudo o que é rede social e que toca num tema que nos diz muito: o sono. Chama-se sleep maxing e a promessa é simples: dormir melhor, mais profundamente e de forma quase perfeita, através de uma série de rotinas, de truques e acessórios que se tornaram virais no TikTok e noutras plataformas. À primeira vista, a ideia até parece inofensiva. Quem é que não quer acordar completamente descansado, depois de uma boa noite?

É tão bom.

É tão bom, não é?

Sem despertador.

Sem despertador.

Já não me lembro como é que é. Diz-me lá.

Tu lembras-te, tu tens depois o teu próprio despertador.

Pois é.

O problema é que o sleep maxing não fala apenas de hábitos saudáveis, como deitarmo-nos sempre à mesma hora, evitar cafeína ao fim do dia, reduzir os ecrãs à noite.

Sim.

É mais do que isso. Manter o quarto escuro. Fala também de práticas extremas e em muitos casos sem grande base científica. Entre os truques estão mantas pesadas. Não sei se gostam de dormir com peso.

Eu concordo.

Eu dependo.

Depende do peso.

Às vezes enerva-me o peso.

Sim, claro.

Não gosto. Tem que ser o peso certo.

E não em verão que ia fazer isto.

Não o peso certo. É. Máscaras para os olhos.

Isso não preciso, tenho que dormir de olhos fechados mesmo.

Óculos que bloqueiam a luz azul.

Ai, dormir com óculos.

Suplementos, aplicações para registar cada minuto do sono e até a famosa fita adesiva na boca. Lembram-se de falarmos aqui do mouth taping, supostamente obriga a respirar pelo nariz.

É quase dormir de fato de astronauta, ainda por acaso não dá muito certo.

Deve ser mesmo relaxante.

E é aqui que começam os alertas. Os especialistas dizem que algumas destas práticas podem não só ser inúteis como perigosas. Por exemplo, o mouth taping preocupa os médicos porque pode dificultar a respiração em pessoas com apneia de sono, com congestão nasal, outros problemas respiratórios. Paulo, olha, os teus pulmões se calhar com fita adesiva na boca não funcionam.

Sim, e já agora o nariz também. Estamos a brincar. Não façam isto em casa.

Além disso, há também o risco de irritar a pele, desconforto, até a sensação de sufoco durante o sono. Eu não consigo sequer imaginar o que seria dormir com fita adesiva na boca.

Não, é perigoso entrar alguém e pensar que foste raptado.

Estavam de fato.

Provavelmente tudo o resto tens, não é?

Vão lá à procura nos armários, à procura dos sequestradores.

Mas este risco não é só físico, há também o risco psicológico, que é a obsessão. Dizem que construir uma rotina demasiado rígida, com todas estas regras, demasiada vigilância sobre o sono, pode acabar por gerar mais ansiedade do que propriamente descanso.

Já estou a dormir descansada. Já estou.

Não, é mesmo, em vez de relaxar, a pessoa entra numa espécie de modo de desempenho. É como se dormir fosse mais uma tarefa do que propriamente uma necessidade natural.

Vou ter que ir dormir, já estou stressado.

É o que os especialistas dizem. Quanto mais a pessoa tenta controlar o sono, mais pressão sente para dormir bem, quanto mais pressão sente, mais difícil pode ser adormecer.

Isso já é difícil para quem tem dificuldade em dormir e pensar: "Lá vou eu tentar dormir."

Como nós, por exemplo, quando acordamos a meio da noite. São 2 h da manhã e pensamos: "Só vou dormir duas horas." E aí é que não dormes mesmo.

Já bloqueia assim, quanto mais com esse ritual.

A tentativa aqui de melhorar o sono pode acabar por piorá-lo. Há ainda um problema com o contexto das redes sociais. O que resulta para uma pessoa pode não fazer sentido para outra. Mas isto é um bocado transferir para outras coisas.

Sim, é como quem gosta de dormir de janela fechada, janelas fechadas.

Estores para cima ou para baixo.

Eu não faço isso.

Para cima?

Para cima não. Não consigo dormir com luz.

Também eu. Nem uma nesga, tem que ser tudo escuro.

Eu adoro dormir com janela.

Depois lá em casa também não há essa possibilidade.

Eu também. Eu perco sempre. Sou a que fica menos tempo na cama por isso.

Portanto, se por acaso me está a ouvir e a usar esta tendência do sleep maxing para tentar dormir melhor, é fazer o balanço. Está, de facto, a resultar ou está a transformar o sono numa competição das redes sociais? Porque depois toda a gente publica se resultou e o que é que usa, o que é que não usa e o que é que fez efeito. Tendências.