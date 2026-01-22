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Não se fala de outra coisa, tantos memes da Victoria Beckham.

A dançar. Victoria Beckham.

A fazer as gargantas.

Ó pá, coitada.

Eu nem percebo quais são as imagens verdadeiras. Ou não?

Pelo menos as que eu vi, acho que não são do casamento, mas são de outros momentos de Victoria Beckham a dançar.

Bem, mas explica.

Vamos começar.

Vamos começar pelo início.

Ainda não sei se bafochado por essa sorte não me apaixono ali está felizmente. Não, é o teu algoritmo. Felizmente, bem dito.

Primeiro me vais explicar, porque eu estou muito baralhada.

Eu acho que está toda a gente um bocadinho baralhada com a confusão da família Beckham. Da família, eu diria da empresa. Não tenho dormido a pensar nisso. É verdade. Brooklyn Beckham, o filho mais velho da power couple Victoria Beckham e David Beckham.

Sir David Beckham.

Sir, e não sei se ela também ou se é só ele. Não sei. Ou aquilo foi atribuído ao casal? Não sei.

Acho que foi só ele o casal.

É mais barato. É dois em um. Desconto de quantidade.

Acho que foi só ele.

Foi só ele que é sir. Eu acho que isso é discriminação.

Ela é dama lá em casa dela, não é? Ele trata por dama. Dama.

Dama, como é que é, dama? Tudo bem? Como é que é?

Mas conta lá.

Brooklyn Beckham é o filho mais velho do casal e agora veio dar o seu grito de Ipiranga, dizer: "Já não quero mais nada com a minha família, fui quase que obrigado toda a vida".

Viva a ansiedade.

Que idade é que ele tem? 25. É uma boa altura pra sair de casa, não é?

Ele já saiu, já está casado.

Para se fazer à vida, basicamente. E eu acho que não tem problemas de subsistência. Não estamos a falar daqueles jovens que estão naquela situação de viver em casa dos pais. Grande mesada que os pais lhe dão ou então não empregam aquele filho, não faço ideia.

Ou da mulher com quem casou.

Ou da mulher com quem casou. É filha. Filha de um multimilionário.

E o noivo e o noivo é que estão por dentro disto. O pai é capaz de ter mais dinheiro que os Beckham.

Pois tem.

Não é capaz, tem. Pelo menos a imprensa diz que tem.

Sim, tem mesmo. Também não sabemos. Ia dizer da criança, mas não sabemos da criança.

O pai da criança. O pai da noiva.

O pai da noiva. E o casamento foi aquilo que despou.

Tanto tango da senhora que já devíamos ter posto aqui. Tanto a música.

Já podiam ter dito. O dos Peltz, exatamente. Despelsar a Nadia.

Despeles a cabeça.

Pelt. Vocês brinquem com os nomes, brinquem. Vocês sabem no que é que se estão a meter e depois admiram-se.

Também não tens ideia de roubar o Bruno. Vá.

Vocês estão sempre a falar por cima de mim. Olha, eu qualquer dia faço como o Brooklyn Beckham e faço aqui um comunicado a dizer que daqui a dois anos não quero ter mais nada a ver com esta família. Brooklyn Beckham.

Sim.

Certo, essa parte já sabemos. Chama-se Brooklyn. Um bairro de Nova York e o Beckham. E o Beckham.

Não digas que o Beckham foi o Brooklyn. Vive em Brooklyn.

Não, vive nos Estados Unidos, agora. Eles vivem nos Estados Unidos há algum tempo.

Tem uma casa em Brooklyn. E tem um clube.

Tem um clube. É gente com dinheiro, isso. Tem 500 milhões, acho que estão avaliados. Olhando para o salário, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, não é assim muito. São dois anos, não, nem isso. Dois anos de salário do Cristiano Ronaldo.

Sim, quando pões as coisas assim.

Mas é um casal que vive muito bem, só que é uma marca também. Os Beckham desde que se juntaram, ela estava no auge.

E os miúdos cresceram nisso.

Cresceram nisso, beneficiaram disso também. Eu estive a ler vários artigos, porque me preparei para estas coisas, isto são coisas importantes.

Desde ontem que o Bruno está a pesquisar.

Não, os miúdos beneficiaram, aos 10 anos já deviam ter uma Game Boy. Ou duas. Eu acho que mesmo era capaz de ter uma para cada um. Um Tamagotchi, mas dos novos, daqueles mais tecnológicos. Desde o início, por exemplo, eles venderam as fotografias quando o filho nasceu, venderam as fotografias a uma revista, mas fizeram isso em relação a muitos momentos da vida, ou seja, transformaram a sua vida privada num objeto comercial, de que beneficiaram todos. E agora o Brooklyn fartou-se. Diz que toda a vida foi assim e que na família o amor conta menos do que as obrigações comerciais ou quase que contratuais para aparecer, para divulgar, para fazer posts nas redes sociais, que também geram muito tráfego e muito dinheiro pra família. Mas houve aqui um problema que fez, no fundo, foi a gota de água que fez transbordar o copo, que foi o casamento. Parece que David Beckham e Victoria não seriam muito a favor do casamento com a Nicola Peltz. São aqueles problemas tradicionais das famílias.

O Brooklyn é o mais velho, não é? Dos filhos.

É o mais velho. E parece que a mãe não gostava muito da nora. Que é uma coisa nunca vista em família nenhuma.

Chamo-me Brooke.

Só que aqui ganha Brooke Shields.

Brooke. Brookie. Bruquinho.

Bruquinho.

Bruquinho vem pra mesa.

Vem cá, faz um post, põe o post nas redes sociais com ar sorridente e feliz. E ele diz que chegou um momento já não aguentava mais isso, essa pressão. Também não gostou que a mãe tivesse roubado as atenções no casamento. E disse ele, sequestrado a primeira dança, que deveria ser com a noiva. Não, foi a mãe e ele próprio diz que foi uma dança muito inapropriada.

Sim, que o deixou envergonhado.

E que o deixou humilhado, envergonhado.

E é por causa disso que há tantos memes agora circulando.

Exatamente, porque foram recuperar imagens de Victoria Beckham a dançar noutras ocasiões. Foi quando o casamento? Foi há dois anos, acho, ou ano passado. Um bocado ao retardador essa crise, não é?

Esteve a acumular.

Esteve.

Esteve a encher.

Esteve a encher. A pessoa chega a um ponto que tem que dizer: "Basta". Deita tudo cá para fora.

Ele está a deitar.

E ele está a deitar. David Beckham já comentou, mas foi um daqueles comentários à marca, parece redigido. Ele disse, vou citar: "Sempre falei sobre o poder das redes sociais para o bem e para o mal". Como se vê, isto foi ali o gabinete de crise reunido a dizer: "Vamos lá ver o que é que vamos escrever aqui. As coisas a que as crianças podem aceder nos dias de hoje é perigoso." Está a falar o senhor que vendeu informação e fotografias da vida privada a revistas e aos órgãos de comunicação social. "Mas a minha experiência pessoal, especialmente com os meus filhos, é do uso pelas razões certas. Pude usar a minha plataforma para mostrar o trabalho da UNICEF", ele é embaixador da UNICEF, "é a melhor ferramenta para tornar as pessoas conscientes do que se passa ao redor do mundo." Isto é discurso Miss Universo. "E tentei fazer o mesmo com os meus filhos, educá-los. Eles cometem erros, mas as crianças podem cometer erros. É como aprendem, é o que tento ensinar aos meus filhos. Às vezes é preciso deixá-los cometer erros." Sem dúvida. E foi este o comentário que David Beckham. Sábias palavras. Brooklyn Beckham, entretanto, diz que-

Agora, será que isso vai afetar a marca? Os negócios.

Eu acho que algum efeito já está a ter, porque é inevitável quase um julgamento moral sobre a forma como a família gere os seus negócios e o impacto que isto tem nos filhos. Tem-se discutido muito a propósito deste caso, da forma como os pais utilizam a imagem dos filhos nas redes sociais, no fundo, muitas vezes para ganhar dinheiro. Este será um exemplo estratosférico, mas depois há um comportamento que é replicado a um nível mais baixo, e não com este impacto, mas tem-se aproveitado este caso para refletir também sobre isso e isso acabará por ter algum efeito na marca. Não vai, quanto menos, destruir a marca Beckham, mas faz lembrar um pouco.

Mas belisca.

Belisca um bocadinho e faz lembrar um pouco também o drama, a tragédia dos Windsor, da família real britânica, de Harry e Meghan. Há aqui muitas semelhanças. Aliás, têm sido aproveitadas neste momento. Brooklyn parece ter uma imagem mais positiva do que Harry e tudo aquilo que sucedeu à volta do casal. Neste momento é ele o herói da história, enquanto Harry e Meghan, sobretudo, ficaram com o papel dos vilões, mas as coisas podem mudar. Para já, o alvo das críticas tem sido o casal Beckham e, em particular, Victoria, acusada de roubar a atenção e de não gostar nada da nora.