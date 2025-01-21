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É uma hora. As notícias com Maria Miguel Duarte.

Boa noite. Começamos com as primeiras horas de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O sucessor de Joe Biden assinou as primeiras ordens executivas no palco da Capital One Arena, entre elas, a saída dos Estados Unidos dos acordos de Paris. Foi o terceiro discurso desde que Trump tomou posse esta segunda-feira. O novo presidente norte-americano começou por anunciar indultos para os condenados pela invasão ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021.

"Agora começa o trabalho. Nós vencemos, mas agora começa o trabalho. Temos de os trazer de volta para casa. Hoje vou assinar os perdões aos reféns do dia 16 de janeiro. Vamos tirá-los de lá".

Este foi um dos primeiros anúncios de Donald Trump na Capital One Arena, perante uma plateia de 20 mil pessoas, onde assinou várias ordens executivas, entre elas, a retirada dos acordos de Paris, que o presidente norte-americano qualifica como injustos.

"Vamos sair imediatamente dos injustos acordos climáticos de Paris. Os Estados Unidos não vão sabotar a sua própria indústria enquanto a China polui com impunidade".

Neste discurso, Trump lembrou ainda três reféns que foram libertadas pelo Hamas este domingo e também os restantes reféns que ainda estão em Gaza.

"Há reféns que regressaram e estão conosco hoje. Bem-vindas a casa. Não é uma boa situação. As três jovens senhoras chegaram a casa ontem, estão mais pessoas a chegar a casa. Isto não devia ter acontecido. Os três anos foram ridículos, nunca deviam ter acontecido".

O presidente dos Estados Unidos no terceiro discurso do dia em Washington. Quem também passou por este palco no início da cerimónia foi Elon Musk, que foi acusado por vários utilizadores nas redes sociais de ter feito uma saudação nazi durante o discurso na Capital One Arena. O momento aconteceu enquanto Musk agradecia aos apoiantes de Trump e colocou a mão direita no peito e levantou o braço. Já durante a tarde desta segunda-feira, no discurso de tomada de posse, Donald Trump fez saber algumas das medidas que pretende implementar durante o mandato, entre elas enviar tropas para a fronteira com o México para, de acordo com o mesmo, defender os Estados Unidos da imigração ilegal. Já na economia, pretende atacar a inflação e descer os preços, inclusivamente no setor da energia. Donald Trump garante que este é o melhor período da América, que começa agora. O novo presidente dos Estados Unidos já chegou à Casa Branca, onde já assinou mais ordens executivas, está a fazê-lo neste momento. São ordens executivas que entram automaticamente em vigor. Olhamos agora para a atualidade nacional. A Proteção Civil elevou para cinco os distritos em alerta laranja devido ao mau tempo. São eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Beja e Faro. A medida foi tomada devido à passagem da depressão Garoe. Estão previstas chuvas fortes, trovoadas e ainda existe também possibilidade de granizo. O adjunto de operações nacionais da Proteção Civil, Carlos Marta, indica que a população já está a ser avisada.

De acordo com informações do IPMA, prevê-se para os próximos dias um agravamento do estado do tempo, devido aos efeitos da depressão Garoe. Temos uma precipitação que poderá, por vezes, ser bastante forte e acompanhada de trovoada e ocasionalmente de granizo. Elevámos o estado de alerta especial para nível laranja nas regiões afetadas, que serão no norte do país, nomeadamente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e também Beja e Faro. Emitimos também, há pouco tempo, um SMS preventivo, aqueles SMS que as pessoas recebem em casa com algumas indicações de alguns cuidados.

Declarações do adjunto de operações nacionais da Proteção Civil, Carlos Marta, que alerta para possíveis cheias durante os próximos dias. A Proteção Civil pede precaução nas estradas, cuidado com objetos que possam cair devido aos ventos fortes e também para a população tentar evitar zonas costeiras devido à agitação marítima. No futebol, o treinador do Benfica não olha favoritos e espera ver uma equipa determinada em vencer esta terça-feira o Barcelona na Liga dos Campeões. A dois jogos do fim da fase eliminatória, Bruno Lage faz as contas à possibilidade de qualificação direta e frisa que a equipa tem capacidade para atingir esse objetivo.

O nosso objetivo tem que ser, primeiro, olhar para o jogo e tentar vencer o jogo. E foi dessa maneira que nós nos preparámos. O segundo é olhar para os pontos. Por isso, nós sabemos, há um estudo que nos diz que eventualmente 15 pontos pode chegar para o apuramento direto. Nós ainda estamos com a possibilidade de conquistar esses 15 pontos, mas o que temos que fazer é o foco do jogo de amanhã, jogarmos bem, criarmos as nossas oportunidades de gol, vencer o jogo.

O técnico dos encarnados, Bruno Lage, em conferência de imprensa de antecipação nesta segunda-feira. O Benfica-Barcelona joga-se amanhã no Estádio da Luz. O apito inicial do encontro está agendado para às 20h e isto tudo com análise e relato em direto aqui na Rádio Observador. Na política nacional, a Iniciativa Liberal quer que o governador do Banco de Portugal passe a ser proposto por um órgão interno e não pelo governo. O partido propõe ainda um requisito, isto que a pessoa não tenha exercido quaisquer funções governativas nos últimos três anos. O partido liderado por Rui Rocha propõe que o Banco de Portugal passe a selecionar os candidatos através de um concurso público internacional. Na saúde, o Hospital de Vila Franca de Xira não está a receber doentes em maca no serviço de urgência até às 9h desta terça-feira. O estabelecimento encontra-se com constrangimentos no serviço de urgência central, isto de acordo com uma comunicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Foi uma informação enviada esta segunda-feira, ao fim da tarde, aos subcomandos regionais e bombeiros da área de influência deste hospital. Os doentes transportados em macas estão a ser desviados para as urgências de outros hospitais da zona. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando for 01:30 da manhã. Até já!