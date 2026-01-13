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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Trinta e cinco idosos foram evacuados de um lar em Santo Tirso devido a um incêndio. Entretanto, o fogo já foi extinto há momentos. Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, revelou que dois destes utentes foram transportados por precaução para unidades hospitalares.

Há 35 pessoas evacuadas, duas delas para a unidade hospitalar, que eram oxigênio-dependentes, uma para Santo Tirso Hospital, a outra para o Hospital de Famalicão. Fizemos isso por uma questão de precaução, portanto não há feridos propriamente dito, mas por uma questão de precaução, o INEM decidiu evacuá-los.

Entretanto, 31 destes idosos foram levados para o Pavilhão Municipal para aguardarem novas indicações. Outros dois utentes foram já dormir para as respetivas residências pessoais. O comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Vítor Pinto, diz que o regresso destes idosos a este lar deve ser feito o mais rapidamente possível.

Em princípio, todos eles vão passar a noite aqui. Ou seja, a ideia é que todos regressem, mesmo aqueles que foram evacuados por medida preventiva, até que a ventilação seja efetuada e existam condições de segurança para que retomem. A ideia é que todos os utentes retomem aqui durante esta noite ainda.

Vítor Pinto e Alberto Costa, respetivamente, o comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses e o presidente da autarquia nortenha, em declarações captadas pela RTP Notícias. O alerta para este incêndio no lar Torre Sénior, em Santo Tirso, no distrito do Porto, foi dado pelas 21h30 e mobilizou mais de 40 operacionais e 19 viaturas. E vamos agora às presidenciais. Henrique Gouveia Melo quer convencer o eleitorado e fala a três fatias: forças de segurança, militares e os idosos. Num jantar-comício em Alcobaça, o almirante tenta agradar às forças de segurança e aos militares pelo serviço ao país, e aos idosos, a grande fatia do seu eleitorado, aproxima o discurso e personaliza até o sentimento. Nadine Soares.

Em Alcobaça, Gouveia Melo contou com dois apoios. Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS, aparece na campanha para defender que o almirante é a pessoa certa para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

Uma ambição para Portugal que não se fica pelas meras proclamações. Ela já foi testada e provada nas situações mais difíceis. Nós, depois de um presidente dos afetos, precisamos de um presidente dos acertos.

E atreve-se até a comparações.

Muitas vezes, quando o vejo, evoca-me a memória de Ramalho Eanes, vindo das Forças Armadas. Hoje, temos uma certeza: é o político e o presidente mais consensual da história da nossa democracia.

Ângelo Correia, antigo ministro de Pinto Balsemão, junta-se aos discursos e utiliza a experiência do almirante para defender que Gouveia Melo pode ser um presidente resiliente.

O senhor, há um ano e meio, onde é que o senhor estava? Estava ao pé da Gronelândia, de submarino. Estava aqui a passear debaixo do mar? Não. Estava seguramente a pensar, a ver coisas e estudar coisas que podiam ser úteis no futuro a Portugal. Tem ossos duros.

O candidato termina as intervenções no jantar com apoiantes com o foco no eleitorado, fala aos idosos e personaliza até o sentimento.

Tenho visitado muitos lares e das coisas que mais me impressiona é sentir que as respostas hoje ainda são depósitos de pessoas idosas. Fere-me pensar que um dia poderei acabar assim. E já disse numa brincadeira: se assim for, que me metam numa embarcação à vela e me deixem ir para o mar sossegado.

Deixou ainda uma palavra às forças de segurança.

Eu estou convosco e percebo a importância do vosso serviço a Portugal.

E uma mensagem à classe que lhe é familiar, os militares.

Não porque eu fui um ex-militar, mas porque sei e vivi entre vós os sacrifícios que fazem pela nossa pátria.

Já na segunda semana de campanha, Gouveia Melo tenta convencer o eleitorado, confiante na segunda volta.

A jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Gouveia e Melo esta terça-feira. O almirante começa o dia em Setúbal. E depois do apelo ao voto aos moderados, António José Seguro vira-se agora para os indecisos e avisa que nada está ganho até o dia 18 de janeiro, até porque as eleições não são ganhas pelas sondagens. António José Seguro reforça, por isso, o apelo ao voto e pede a confiança dos eleitores da esquerda ao centro-direita.

E por isso, aos indecisos à minha esquerda ou centro-esquerda, eu digo que concentrem aqui os votos, porque esta é a única candidatura que pode ir à segunda volta. O mesmo digo ao centro e ao centro-direita. Esta é a candidatura que pode equilibrar o sistema. E o mesmo digo a todas as pessoas que aqui estão e que já não estão indecisas. Não são as sondagens que ganham. Ninguém ganhou uma eleição estando em primeiro lugar nas sondagens.

António José Seguro num comício esta noite em Bragança, a encerrar o dia de campanha. O candidato tem evitado comentar as polémicas do dia e, por isso, em Bragança, preferiu focar-se na política do P grande e alertar para os riscos das privatizações na saúde e na Segurança Social.

Serei leal à Constituição da nossa República. Isso é um juramento que faço, mas resulta das minhas convicções, porque quando eu olho para a Constituição, não vejo apenas um conjunto de artigos e de princípios fundamentais. Ela expressa a visão de um país, de um país que avança, que progride, mas não deixa ninguém para trás. É por isso que a saúde não pode ser privatizada É por isso que a Segurança Social não pode ser privatizada, por uma razão muito simples: a saúde e a Segurança Social têm que ser universais e de acesso para todas e todos os portugueses, independentemente dos recursos que têm no banco ou dos recursos que têm no bolso.

O discurso do candidato apoiado pelo Partido Socialista, Seguro, insiste nas críticas às dificuldades na saúde, compara mesmo as urgências dos hospitais com um calvário. E Luís Marques Mendes cola João Cotrim Figueiredo ao Chega. Depois da declaração do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal sobre um eventual apoio a André Ventura, a caravana de Marques Mendes aproveitou a oportunidade para atirar Cotrim Figueiredo e conquistar votos à direita. Miguel Vitor Dias.

De manhã, já tinha deixado uma primeira achega a João Cotrim Figueiredo, mas ao final de tarde, Luís Marques Mendes insistiu.

Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do Chega, até ao momento em que disseram que estariam ao lado do Chega. Disseram-nos que era a direita liberal e, afinal, parece que é a direita radical. E isto é sério, porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia.

O candidato apoiado pela AD aproveita esta declaração de Cotrim Figueiredo para se assumir como o candidato mais fiável.

Não há o risco de acordarem de manhã e ter uma notícia de que o presidente pensa tudo ao contrário do que as pessoas achavam que pensava.

E conquistar os indecisos à direita e à esquerda.

Tem que ser também, e vai ser, a candidatura da defesa da democracia para as pessoas moderadas do centro-direita ou do centro-esquerda.

Mas se Marques Mendes foi direto no ataque ao candidato liberal, já antes o eurodeputado Sebastião Bugalho tinha aquecido a sala.

Perguntaram-lhe se descarta ou não descarta, e ele não descarta. Até lhe chama moderado. Vejam bem. É caso para dizer que o João Cotrim é liberal até dizer Chega.

Concluindo assim:

Esta é uma eleição para o Palácio de Belém, não é uma eleição para o Palácio da Bazófia.

Sebastião Bugalho e Luís Marques Mendes, num dia em que a caravana aproveitou o deslize de Cotrim Figueiredo para conquistar eleitores à direita.

Miguel Vitor Dias no comício de Luís Marques Mendes, em Vila Pouca de Aguiar. Esta terça-feira, a caravana do candidato apoiado pela AD começa o dia em Ourém. E João Cotrim Figueiredo nega em absoluto a acusação de assédio por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. O candidato a Belém vai avançar com um processo por difamação. Esta notícia caiu esta segunda-feira que nem uma bomba numa ação de campanha na Covilhã. Em causa, uma publicação na rede social Instagram de uma ex-assessora da IL a acusar o então presidente do partido, Cotrim Figueiredo, de assédio sexual. Agora, o candidato a Belém nega as acusações e garante que vai avançar para a justiça.

Tive conhecimento dessa notícia ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser objeto, obviamente, de processo por difamação, porque há política, há política suja e depois há isto, que ainda é baixo disto. É absolutamente inadmissível. Não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira. E isto só acontece porque, de facto, há gente, não sei, com medo, com surpresa de eu estar a crescer. Não vos vão amedrontar. Vou até o fim para apurar quem pôs isto a circular e por que me mente desta forma descarada.

João Cotrim Figueiredo diz que tem testemunhas que garantem que nunca teve comportamentos indevidos com mulheres. Os candidatos a presidente das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional foram hoje eleitos. Este ato eleitoral decorreu de forma indireta por um colégio de autarcas. Segundo o Ministério da Economia e da Coesão, em comunicado, foram eleitos Álvaro Santos, do Partido Social-Democrata, para a CCDR Norte, Rival Esteves, do PSD, para a CCDR Centro, Teresa Mourão Almeida, do PS, em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro, também do Partido Socialista, no Alentejo, e por fim, José Apolinário, do Partido Socialista, para a CCDR no Algarve. Citado também num comunicado, o ministro da Coesão, Manuel Castro Almeida, saudou esta eleição dos novos presidentes e vice-presidentes e considerou ainda muito importante para prosseguir com o processo coordenado de desconcentração. Todos os candidatos eleitos esta segunda-feira foram escolhidos com base num acordo eleitoral entre o PSD e o PS, que acordaram a eleição de candidatos sociais-democratas para as CCDR do Norte e do Centro. Já o PS ficou com a CCDR de Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e também o Algarve. No Irão, mais de 600 manifestantes foram mortos em 14 províncias do país desde 28 de dezembro. A informação é dada pela organização não governamental Iran Human Rights. Entre os mortos estão nove menores, indicou esta organização. Há ainda o registo de milhares de feridos. Num comunicado, a ONG manifestou profunda preocupação com a escalada e a continuidade dos assassinatos de manifestantes, bem como o risco de execuções em massa. Estes são os maiores protestos no Irão desde as manifestações de 2022. Duram já há vários dias, um pouco por todo o país. Na reação a estes últimos desenvolvimentos, António Costa exige que o regime do Irão pare com a repressão violenta contra o próprio país. Um pedido do presidente do Conselho Europeu numa publicação na rede social X. António Costa escreve também que a Europa está do lado dos iranianos, que exigem direitos básicos, dignidade e liberdade. O presidente norte-americano anunciou ainda a imposição de tarifas de 25% a qualquer país que faça negócios com o Estado iraniano. Donald Trump diz que a decisão tem efeito imediato. E terminamos este noticiário com as notícias sobre o conflito na Ucrânia. A esta hora, Kiev está a ser novamente atacada. A imprensa ucraniana refere que esta ofensiva é um ataque maciço e estão a ser utilizados drones e mísseis balísticos. As autoridades locais afirmam ainda que os sistemas de defesa aérea estão a tentar repelir os ataques. É um ponto final neste noticiário da 01:00. As notícias aqui na Rádio Observador regressam dentro de meia hora para a síntese informativa.