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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Começamos com a Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto eliminou o Benfica e está nas semifinais desta competição. Venceu esta noite no Estádio do Dragão, o Benfica, por um bola a zero, golo de Jan Bednarek ao minuto 15, na sequência de um pontapé de canto. Na reação ao triunfo, Francesco Farioli, treinador dos azuis e brancos, congratula-se com o resultado e já está a pensar nos próximos jogos da equipa da Cidade Invicta.

"Estou feliz. Ganhar um jogo como o de hoje é sempre especial. De destacar a celebração e a conexão com os adeptos. Por isso, estou muito feliz com o resultado. Mas agora vamos arrefecer as ideias e acalmar, porque no domingo temos um jogo importante com o Vitória."

Recordar que o Vitória já venceu esta temporada no Dragão, esse jogo no domingo, para acompanhar também aqui na Rádio Observador. Menos animado está, naturalmente, José Mourinho, que considera que a equipe encarnada merecia um resultado diferente.

Acho que sim. Não é fácil jogar contra o Porto, principalmente no Dragão, e fazê-lo da maneira como nós fizemos, acho que merecemos, obviamente, mais. Acho que o golo falhado, a oportunidade falhada no minuto 90 é elucidativo daquilo que eu estou a dizer. Não tivemos problemas no jogo. Controlamos bem, com todos os problemas que tivemos, com ausências, com substituições forçadas. Os rapazes tiveram muito bem no jogo.

Aqui as declarações de José Mourinho a analisar esta derrota do Benfica, a segunda consecutiva, depois desse desejo nas semifinais da Taça da Liga frente ao Braga. Já fora do relvado, já há polêmica relacionada com os adeptos do Benfica. Os encarnados emitiram há momentos um comunicado no qual denunciavam que os adeptos encarnados foram sujeitos a um tratamento vergonhoso no acesso ao Estádio do Dragão. O Benfica anunciou ainda que vai apresentar uma queixa formal à Federação Portuguesa de Futebol, já que insistem que os adeptos foram obrigados a descansar sobre um chão molhado, um procedimento que dizem ter sido como objetivo humilhar os benfiquistas. Ainda esta noite de taça, houve uma grande surpresa. 47 anos depois, o Fafe está nas semifinais da prova Rainha, a equipa da Liga 3 eliminou o Sporting Braga por 2x1. Centramos agora atenções nas presidenciais com mais uma sondagem, neste caso, o inquérito da Aximage para o Diário de Notícias, que aponta para André Ventura e António José Seguro a parecerem isolados para seguirem para a segunda volta. O candidato apoiado pelo Chega aparece no topo das intenções de voto, 24,7% dos votos. Já em segundo lugar, aparece António José Seguro, com 23%. Estes dois candidatos estão isolados dos restantes, de acordo com esta sondagem, visto que Luís Marques Mendes e João Cotrim Figueiredo estão empatados na terceira posição, mas com 14,9% dos votos. Henrique Gouveia Mel ocupa o quinto lugar, com 13,6%. E vamos a António José Seguro, que quer viralizar o apelo ao voto. O candidato continua a ver a corrida a Belém como uma luta a dois entre o socialista e André Ventura. Ao longo desta quarta-feira, Seguro foi confrontado com várias sondagens que lhe apontam diferentes lugares. Sem nunca deixar abalar a confiança, António José Seguro elege como principal alvo André Ventura, que esteve hoje em primeiro lugar em praticamente todas as sondagens. Por isso, João Gama, o candidato a Belém quer viralizar o apelo ao voto.

Sondagens com melhores resultados e sondagens com piores não abalam a confiança de Seguro.

Eu estou moralizadíssimo. Já reparou, todas as sondagens que têm surgido, majoritariamente, dão-me em condições de passar à segunda volta.

Vê a corrida apenas a dois com André Ventura.

É que há aqui dois candidatos que estão em condições de passar à segunda volta, mas não é indiferente qual é que passa em primeiro lugar.

E encontra na chuva um consolo.

Como sabem, uma campanha molhada é uma campanha abençoada.

Uma arruada interrompida pela chuva em Mafra, já na Lourinhã. No palco, no jantar comício, Seguro manteve as sondagens em mente para fazer um apelo ao voto.

Mas há outra viralização que precisa de acontecer. É cada uma e cada de vós, de hoje até domingo, às 19h, não pare um segundo sequer para concentrarmos os votos da nossa candidatura. Utilizem as redes sociais, trabalhem, trabalhem para que no domingo se possa ver uma grande vitória da nossa candidatura.

Foi na Lourinhã onde recebeu Susana Peralta, que sempre se mostrou contra o voto útil e partilhou elogios ao candidato socialista, mas também um desabafo.

Eu ficaria realmente muito satisfeita e, apesar de tudo, com alguma esperança no futuro, que o nosso país conseguisse eleger uma pessoa que é sobretudo um homem decente, mas também uma pessoa progressista, humanista e, espero eu, de esquerda. Muito obrigada.

Esquerda ou não, a economista e comentadora encontra em Seguro um travão à extrema-direita e à direita ultraliberal. Também na Lourinhã, Ana Jorge, antiga ministra da Saúde, subiu ao palco para elogiar a capacidade de Seguro para agregar e também a principal preocupação que Seguro trouxe para a campanha: a saúde se resolve com pacto.

As reformas profundas, mas em que as pessoas estão primeiro, só são possíveis com consensos, como a História nos ensina.

Comício na Lourinhã com António José Seguro a pedir uma viralização de votos para o levar à segunda volta.

Jornalista João Gama, que está a acompanhar mais ações de campanha de António José Seguro. Esta quinta-feira, o candidato começa o dia em Montemor-o-Velho e acaba em Braga, numa ação dedicada aos jovens. E André Ventura pede que os eleitores não se deixem levar pelas sondagens. No final da tradicional descida da Rua de Santa Catarina, na cidade do Porto, o candidato apoiado pelo Chega discursou já na Praça da Batalha. Perante os apoiantes, Ventura atacou a entrada de Montenegro na campanha e avisou para os riscos de confiar nas sondagens, ainda que tenha aparecido em primeiro lugar.

Não se deixem embalar pelas sondagens. Nós temos que sair e votar. Se queremos que aquilo que estamos a ver nas televisões, em primeiro lugar, aconteça, não basta ficarmos a olhar. Nós temos mesmo que ir lá e que fazer esse voto. O primeiro-ministro pode entrar na campanha às vezes se quiser, o presidente da República pode entrar na campanha, eles podem meter na campanha quem eles quiserem. Podem meter na campanha todas as figuras conhecidas deste país. Eu não as quero, eu quero o povo português, eu quero o povo português a levantar-se e a querer essa mudança.

Restaram ações de André Ventura na cidade do Porto. Amanhã, o candidato apoiado pelo Chega vai estar em Ponte de Lima e mais à noite em Montemor-o-Velho. Gouveia Melo acredita que tem algo em comum com Isaltino Morais. Diz que os dois geram inveja num jantar-comício em Carnaxide, no pavilhão que serviu para vacinar milhares de portugueses. O almirante contou com a presença do autarca de Oeiras. O almirante fala do sucesso, neste caso, do processo de vacinação e elogia também a gestão de Isaltino Morais como presidente da Câmara. Ora, Gouveia Melo defende que pessoas bem-sucedidas geram esse tipo de sentimentos nos outros.

Queria dizer uma coisa, se me permitem, que eu e o presidente Isaltino Morais temos uma coisa em comum, que é criamos inveja. Isso é terrível. A inveja é o pior sentimento. Lá dizia Camões no fim da sua obra que a inveja era a pior coisa que nós tínhamos.

Gouveia Melo em Carnaxide, em Oeiras, o almirante que, se perder as eleições, admite continuar na política, ainda que afaste a possibilidade de criar um partido. Já o dia de amanhã, Gouveia Melo vai andar por Gondomar, também por Vila Nova de Gaia e vai terminar o dia na cidade do Porto. E Luís Montenegro avisa que a base eleitoral da AD, que não quer Luís Marques Mendes na segunda volta, considera que é masoquismo político. Na segunda aparição na campanha, o primeiro-ministro atirou aos que abandonaram o PSD para apoiar outros candidatos e pegando na calculadora, fez contas para mostrar que Marques Mendes deve estar na segunda volta. Miguel Vítor Dias.

Luís Montenegro voltou à campanha e perante as críticas, depois da primeira participação, quis vincar.

Há um partido, que é o PSD, que não quer ter em Belém uma extensão do governo. Nós não queremos, nem precisamos. Todos os outros são projetos de governação encapotados de projetos de presidente.

Não tem, nem quer, mas para colocar Marques Mendes em Belém, nesta reta final, é preciso fazer contas. E por isso o centro-direita tem que se unir para mostrar quanto vale.

Da extrema-direita em Portugal, representa 20%, tem uma possibilidade forte de estar na segunda volta. O espaço político da extrema-esquerda e do socialismo, com o qual está interligada, a extrema-esquerda e o socialismo valem em Portugal hoje 25%, 30% em boas contas, juntando aqueles cacos todos.

Luís Montenegro a apelar à união da base eleitoral da AD, que deu vitórias nas duas últimas legislativas. Já Marques Mendes também falou de contas, agora.

Esse espaço vale em Portugal 35, 40% hoje. E nós vamos aceitar que no fim da noite eleitoral de domingo, esse espaço, que é o espaço mais representativo, pode ficar de fora? Eu pergunto: não acham isso estranho, incongruente? Não acham isso um exercício quase de masoquismo político?

Já Marques Mendes também se agarrou à calculadora, agora que um estudo de opinião lhe é mais favorável.

Finalmente, hoje mesmo, parece que a sondagem da rua começa a aparecer nas sondagens das televisões.

O candidato apoiado pela AD, na segunda vez que recebe o primeiro-ministro e com 48 horas pela frente até o fim da campanha eleitoral.

Miguel Vítor Dias, a acompanhar a campanha de Luís Marques Mendes. Amanhã o candidato apoiado pela AD vai se manter no norte do país, começa o dia em Amarante e termina também na cidade do Porto. A situação no Irão atingiu um ponto crítico, está neste momento em vigor o encerramento do espaço aéreo do país a voos comerciais. O governo iraniano afirmou ainda ter o controle da situação após os protestos que já resultaram na morte de mais de 2500 pessoas. A Embaixada Britânica em Teerão já anunciou que vai estar fechada temporariamente e, entretanto, o presidente dos Estados Unidos descarta desistir de uma ação militar no território. Diz que, para já, vai ponderar. Trump afirma que os planos de execução de manifestantes no Irão já foram interrompidos.

"Disseram-nos que as mortes no Irão estão a parar. Pararam, estão a parar. E não há planos para uma execução ou execuções. Fui informado disso por uma fonte confiável. Vamos descobrir. Tenho a certeza de que se isso acontecer, todos ficaremos muito chateados."

Antes destas declarações de Donald Trump, o chefe do Poder Judicial iraniano sugeriu que os manifestantes detidos nos protestos das últimas semanas serão sujeitos a julgamentos sumários e execuções, tratamento que o presidente norte-americano ameaçou levar retaliações. É um ponto final neste noticiário da uma da manhã. Estou de regresso à uma e meia.