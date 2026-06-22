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É uma hora. As notícias com Teresa Freire. Boa noite. É uma da manhã, hora de atualizar a informação. Vamos começar com o mundial, com destaque para Cabo Verde, nos últimos minutos frente ao Uruguai. A acompanhar o jogo está o jornalista Martim Madeira.

Teresa, agora numa altura em que o Cabo Verde vai para a frente. Hélio Varela vai dentro da área, já a cair, é abalroado por um dos defesas do Uruguai e o árbitro da partida não diz que há falta. Podia ser pênalti agora para Cabo Verde, mas o árbitro da partida a apontar para canto. Foi Rodrigo Bentancur abalroar por completo o número 20 de Cabo Verde, Ryan Mendes, que tinha feito uma incursão para a esquerda, tentou ir pro lado esquerdo e depois Bentancur entra com uma entrada muito tardia, acaba por atingir as pernas do jogador cabo-verdiano, mas o árbitro da partida entende que não há grande penalidade. Faltam três minutos pro jogo acabar. É canto. Um dos jogadores conhecidos do lado do Benfica, agora do Trabzonspor, Sidnei Lopes Cabral vai bater com o pé esquerdo. Bateu o canto, a bola vai para a pequena área, mas tira a defensiva do Uruguai. Cuidado agora com o Uruguai. Darwin Núñez podia ter aparecido sozinho, mas tira a defensiva de Cabo Verde. Vai Cabo Verde agora pro lado esquerdo, preparado pra cruzar outra vez Sidnei Lopes Cabral. Mete a bola, vira completamente pro lado direito. Ainda a recepção do jogador cabo-verdiano, o número 19, à procura de ir pra cima do lateral-direito uruguaio. Dá pra Ryan Mendes, puxa pro lado direito, vai pro remate, mas a bola a esbarrar outra vez na defensiva uruguaia. Está difícil para este Cabo Verde ultrapassar esta muralha defensiva uruguaia. A agarrar a bola já está o número 22, Stefán Moreira, lateral-direito de Cabo Verde, do lado direito, para cobrar este lançamento lateral. A dar para Ryan Mendes, devolve para Stefán Moreira. À procura do colega, não tem ninguém, pressionado pelos jogadores uruguaios. Tira Uruguai, mas recupera agora Cabo Verde. Vem Ryan Mendes, cai no chão e o árbitro a dar livre para Cabo Verde. Faltam um minuto e meio para o fim desta partida e é um livre que pode ser perigoso, uma bola parada que pode ser perigosa para Cabo Verde, que neste momento, pelo menos no ímpeto do jogo, tem estado muito mais forte que o Uruguai. O jogo tinha estado a ser muito defensivo por parte de Cabo Verde, mas a partir do momento em que marcaram o segundo gol e empataram o jogo, Cabo Verde decidiu arriscar um cadinho mais. Para bater, parece-me ser Sidnei Lopes Cabral. É exatamente, Sidnei Lopes Cabral. Pro cruzamento. Bate, mas tentou rematar à baliza Sidnei Lopes Cabral. A bola foi para as mãos de Muslera. Já a jogar rápido, o guarda-redes uruguaio. Dá pro lateral-direito uruguaio a tentar bater na frente. Parece um jogo de baliza a baliza. A bola volta para Cabo Verde, desta vez para as mãos de Vozinha. Darwin Núñez ainda tentou ir lá pressionar, mas o guarda-redes cabo-verdiano atento. Vai bater agora pra frente. A bola vai pro lado esquerdo, à procura de Hélio Varela. Cabeceia a defensiva do Uruguai. Já do lado esquerdo, agora com Cabo Verde. Dá para Sidnei Lopes Cabral, a dar para trás para Dinei. Joga pra frente para ninguém. Mais uma vez, um jogo que parece de baliza a baliza. Não sei o que se passa com os jogadores de Cabo Verde, não sei o que se passa com os jogadores do Uruguai, mas a verdade é que já foram duas bolas, pelo menos do meio-campo, uma lançada pra Vozinha e agora Dinei tentou descobrir o Ryan Mendes do lado direito, mas a bola a sair pra fora e é pontapé de baliza para Muslera. Já cobrado. Vem o Uruguai agora. Muito ressalto ali na zona, mas lançada a bola pra frente, para o lado da defensiva do Uruguai, ainda a lutar Hélio Varela de Cabo Verde e cai no chão. É livre-lateral no momento em que já chegamos aos 90 mais oito. É o minuto final e deve ser também a jogada final deste jogo entre Uruguai e Cabo Verde. Preparado pra bater. Não, acabou o jogo. Era pra ser livre, mas o árbitro da partida decide acabar o jogo. Uma das regras da FIFA também dita que, pelo menos nos cantos, quando os jogadores demoram muito tempo, o árbitro pode simplesmente não fazer com que esse canto seja marcado. Parece ter sido o caso agora. Portanto, era livre para Cabo Verde do lado direito, uma bola parada que era pra ser cruzada pra dentro da área. Estavam preparados os jogadores de Cabo Verde para bater esse livre, mas os jogadores do Uruguai vieram muito lentos, os jogadores de Cabo Verde também não queriam chegar à área. O árbitro da partida decidiu apitar pro fim da partida, decidiu não dar este livre e então com o jogo a terminar a um empate histórico para Cabo Verde, dois jogos pela primeira vez em mundiais, dois pontos conseguidos. É algo inédito para Cabo Verde e algo que não era esperado neste mundial para esta equipa, que é a segunda mais pequena da competição. Com o fim deste jogo, temos Uruguai dois, Cabo Verde também dois. A crônica do minuto 90 fazemos a seguir a este noticiário.

O jornalista Martim Madeira, com os destaques deste jogo. Noutra seleção, a seleção portuguesa continua a preparar o jogo frente ao Uzbequistão. Tomás Araújo ainda está de fora. O defesa central voltou este domingo a fazer trabalho de ginásio à margem da restante equipa. Antes do treino, Francisco Conceição falou aos jornalistas e disse que está preparado para ser titular. O jogador da Juventus apresentou o currículo para dizer que está pronto para jogar de início. Aconteceu quando foi questionado sobre o rótulo de espalha-brasas.

Depende do que se quer dizer com espalha-brasas. Eu prefiro ser conhecido e quero ser conhecido como Francisco Conceição, porque espalha-brasas depende, mas se calhar se estiver a falar que é um jogador pra entrar nos últimos 10 ou 15 minutos Acho que não é bem assim, porque jogo na Juventus, jogo na liga italiana, tenho sido titular indiscutível na minha equipa e acho que esse papel depende da forma como queremos enquadrar ou definir esse papel. Eu estou aqui, como disse, quer jogue 10 ou 90 minutos, para dar o máximo pela seleção e mostrar que sou mais um para ajudar a seleção a atingir os seus objetivos.

Nesta conferência de imprensa, Francisco Conceição foi também questionado se os jogadores se sentem obrigados a jogar para Ronaldo e diz que nem olha para a cara dos colegas durante os jogos.

Não, eu acho que o Cristiano, com sua qualidade de fazer gols, acho que não há ninguém como ele nesse capítulo. E nós não temos essa obrigação, essa necessidade de lhe passar a bola. Eu, por exemplo, falo por mim, eu passo a bola pra quem acho que naquele momento está melhor desmarcado. Não é que tenha tempo pra pensar qual é a cara do colega que está ao meu lado. Não. Acho que fazemos tudo por instinto. São milésimos de segundo. Não há tempo pra isso. E claro que o Cristiano está aqui pra ajudar, como qualquer outro jogador da seleção.

As palavras de Francisco Conceição, jogador da Seleção Nacional. Portugal joga com o Uzbequistão esta terça-feira, às 18h, à procura da primeira vitória no Mundial. Na atualidade internacional, o primeiro-ministro israelita diz que Israel vai passar a atacar primeiro os inimigos, ao referir-se aos ataques das Forças de Defesa de Israel no Irão. Benjamin Netanyahu disse que mudaram a doutrina de segurança do país. Durante um discurso, o líder israelita afirmou que, de agora em diante, Israel vai surpreender os inimigos e destruí-los antes que tenham a hipótese de o fazer ao país. Netanyahu falou ainda da destruição do material militar do Irão e disse que o governo decapitou a liderança do regime de Teerão. O primeiro-ministro de Israel realçou que vai demorar tempo para o Irão recuperar dos danos causados pelos ataques israelitas. Israel vai retirar-se de algumas zonas do Líbano, que vão passar a ser controladas pelo exército libanês. A notícia avançada pelo jornal Haaretz, que cita uma fonte israelita que garante que as Forças de Defesa de Israel vão retirar-se de algumas zonas que atualmente controlam no sul do Líbano. A mesma fonte adianta que na próxima semana vão decorrer conversações ao nível dos embaixadores entre Israel e o Líbano, que vão determinar as zonas-piloto que ficarão sob controle militar executivo do Líbano e que serão supervisionadas pelos Estados Unidos. E o Irão colocou um ponto final nas negociações com os Estados Unidos na Suíça. A notícia avançada pela Agência de Notícias do Irão, que explica que foram suspensas devido às ameaças de Donald Trump contra a República Islâmica. A informação é dada pelo governo iraniano, que explica que as delegações iranianas já abandonaram a Suíça. A decisão acontece depois do presidente norte-americano ter dito este domingo que ia retomar os ataques ao Irão, caso o Hezbollah não parasse de atacar Israel. Em Anadia, no encerramento do Congresso do PSD, Luís Montenegro reafirmou uma promessa e anunciou um novo fundo soberano português. Uma iniciativa que pretende investir em empresas estratégicas para criar riqueza para o Estado e garantir a participação em setores considerados importantes para o país. O anúncio foi feito por Luís Montenegro no discurso de encerramento do Congresso do PSD, em Anadia, que ficou marcado pelo chumbo do Chega à reforma laboral, o que motivou Miguel Vitor Dias a um reafirmar de uma promessa de campanha por parte do chefe do governo.

Na resposta ao chumbo da reforma laboral, perante a proposta do Chega para a redução da idade da reforma, Luís Montenegro clarificou.

Antes de ser investido nas funções de primeiro-ministro, declarei que no dia em que, por absurdo, tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia. Reassumo aqui e agora este compromisso de honra.

O primeiro-ministro reforça uma promessa de campanha e diz que as pensões são um assunto inegociável para o governo.

As pensões são sagradas. Baixar a idade das reformas hoje significa cortar pensões amanhã.

E aproveita assim pra tirar, mais uma vez, as forças de bloqueio.

Uma reforma pra responder aos desafios do futuro, logo aparecem forças políticas disponíveis pra travar.

Já no que toca ao rol de novidades, Luís Montenegro anuncia uma nova aposta na relação entre o Estado e empresas estratégicas.

Um fundo soberano que será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos, em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias.

Um fundo sobre o qual ainda é preciso conhecer os detalhes numa lista de anúncios com oito pontos, alguns repetidos, como o Fundo de Catástrofes ou o lançamento da inteligência artificial portuguesa, Amália, mas com um passo em frente na ferrovia.

A Linha de Cascais será a primeira a avançar com uma subconcessão, salvaguardando o interesse público.

O governo tinha já pedido um estudo à CP, avança agora com a medida numa intervenção em que procurou mostrar que o PSD não pensa no curto prazo, mas sim no futuro, e em que aproveitou pra puxar pelo orgulho nacional, ao lançar também as comemorações dos 900 anos de Portugal, com sede em Guimarães.

Miguel Vitor Dias com os destaques da intervenção do Luís Montenegro, a nova direção nacional do PSD, que integra nomes como Pedro Duarte ou Carlos Moedas e ainda Sebastião Bugalho, que será o novo porta-voz do partido. E o Partido Socialista diz que o Congresso do PSD não traz nada de novo e que o país não está melhor. Passados dois anos de Luís Montenegro, já o Chega considera que o primeiro-ministro está alheado da realidade. Críticas à esquerda e à direita por parte dos partidos convidados ao Congresso do PSD, em Anadia, tal como aconteceu ao longo do dia de ontem, também as reações dos partidos este domingo se focaram no rescaldo do chumbo da proposta para a revisão da Lei do Trabalho. É o ponto final neste jornal de 01:00. A informação está de volta à 13h30.