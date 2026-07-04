Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É uma hora. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira.

Os incêndios de Vouzela e Arouca são, neste momento, as principais preocupações da Proteção Civil. Os fogos do Tâmega e Sousa já estão dominados. O incêndio de Barcelos também está a evoluir favoravelmente. Em Vouzela, o incêndio mantém cinco frentes ativas e continua a exigir muitos meios, com mais de mil operacionais e cerca de 370 viaturas no terreno. O fogo já consumiu uma área superior a 10 mil hectares. Este é um incêndio que lavra há quase 48 horas, que se despoletou na madrugada de quinta em Vouzela e propagou-se depois para os concelhos de Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. Em Tondela, o fogo está circunscrito e a A25 esteve cortada entre os nós de Vouzela e Reigoso, também já reabriu. Informação confirmada pela Proteção Civil e pela GNR de Viseu à Agência Lusa. Não há, a esta altura, aldeias em risco, muito por causa do reforço de meios terrestres no terreno. É o que diz o comandante Pedro Matos, dos Bombeiros de Vale de Besteiros. Os operacionais esperam que o incêndio entre em fase de resolução ainda esta noite. Os incêndios já fizeram, pelo menos, 17 feridos. O incêndio de Vouzela regista o maior número de feridos, nove. Um dos feridos é considerado grave, uma outra bombeira da GOLGAN, que também ficou com queimaduras graves, entretanto já recuperou. Os dados foram avançados na tarde desta sexta-feira pela Proteção Civil. A Sic Notícias dá ainda conta de outros oito feridos no incêndio de Setúbal, sete bombeiros devido à exaustão e uma oitava pessoa, um civil, por inalação de fumos. Este incêndio em Setúbal, segundo adianta a GNR à Agência Lusa, já obrigou a retirada de cerca de 60 pessoas de 25 habitações. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o fogo mantém-se com duas frentes ativas, uma em direção ao Faranhão e outra em direção às Mouriscas. O presidente do CHEGA pede ao primeiro-ministro que aprenda com os erros do ano passado na gestão dos fogos rurais. Um apelo de André Ventura numa conferência em Lisboa, organizada pelo grupo político Patriotas pela Europa. O líder do CHEGA critica a deslocação de Luís Montenegro ao Canadá para assistir ao jogo de Portugal numa época crítica dos incêndios em Portugal.

Não é uma boa imagem o país estar a arder e o primeiro-ministro estar fora do país, seja em festas de futebol, seja em festas do Pontal. Não é uma boa imagem. E as pessoas não gostam disso, nem gostam de sentir que aqueles que têm a obrigação de os representar, mas sobretudo de coordenar esforços da administração pública, estão numa festa qualquer ou num evento qualquer, por mais relevante que ele seja do ponto de vista simbólico e do ponto de vista nacional.

Já sobre Portugal ter acionado o mecanismo europeu de proteção civil devido aos incêndios, André Ventura diz que é o reconhecimento do primeiro-ministro de que no ano passado fez as coisas mal feitas. A Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões Centro e Sul do país. O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, diz que a decisão se deve às previsões para o estado de tempo durante as próximas horas.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que decorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Mário Silvestre, o comandante operacional nacional da Proteção Civil, na conferência de imprensa da Proteção Civil ao início da noite desta sexta-feira. No Norte, o estado de prontidão também aumentou do nível dois para o nível três. Esta tarde, também o Presidente da República esteve na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide. Foi acompanhado pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha. Foram informados do ponto de situação sobre o combate aos incêndios ativos em território nacional, bem como das perspectivas para os próximos dias. António José Seguro aproveitou para cumprimentar as equipas em serviço no local e para dirigir palavras de incentivo a todos os envolvidos nas operações de combate aos incêndios. O chefe de Estado expressou ainda a sua solidariedade para com as populações diretamente afetadas pelos fogos e diz que vai continuar a acompanhar de perto a evolução da situação. A ministra da Saúde admite estar preocupada com a onda de calor e avisa que os próximos dias vão ser muito difíceis. Ana Paula Martins diz que até segunda-feira o risco é elevado e deixa um apelo especial aos idosos.

Sabemos que até dia seis o risco é elevado. Por favor, procurem ficar em casa. Por favor, estejam em ambientes, se for possível, mais frescos. Não se exponham a estas temperaturas. Bebam água, mesmo que não tenham sede, mas bebam água. E, sobretudo, se não se sentirem bem, naturalmente, sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde e, sobretudo, se não se sentirem bem, de facto, telefonem para o SNS 24.

Evitar sair de casa, permanecer em locais frescos e climatizados e também beber água regularmente, mesmo sem sede. É este o apelo da ministra da Saúde na tarde desta sexta-feira em Guimarães, num registo da SIC Notícias. Ainda antes destas declarações da ministra Ana Paula Martins, a Direção-Geral da Saúde ativava o nível dois, o nível laranja do Plano Nacional de Preparação e Resposta sazonal em Saúde, nível que corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde das populações. A DGS justifica a subida do nível de alerta com as temperaturas muito elevadas previstas para os próximos dias e reforça assim a coordenação entre as entidades e a monitorização da capacidade de resposta dos serviços de saúde. O nível laranja do Plano Nacional de Preparação e Resposta sazonal em Saúde é o segundo mais grave de uma escala de cinco níveis que vão do zero ao quatro. Na Venezuela, subiu para 2645 o número de vítimas mortais provocadas pelo duplo sismo que atingiu o país na semana passada. O último balanço das autoridades venezuelanas dá ainda conta de mais de 12,6 mil feridos. Num comunicado publicado nas redes sociais, o presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, adianta ainda que cerca de 15 mil pessoas ficaram desalojadas. Quanto ao número de desaparecidos, os dados continuam a ser incertos. As autoridades, que decretaram sete dias de luto nacional, evitam divulgar um balanço oficial, mas as Nações Unidas estimam que o número de pessoas desaparecidas ronde as 50 mil. Também o número de portugueses e lusodescendentes mortos subiu para esta sexta-feira para 89. Segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há ainda registo de 60 desaparecidos. Entre as 89 vítimas mortais, 77 tinham também nacionalidade venezuelana. Do total, 17 eram crianças e 72 eram adultos. Olhamos ainda neste jornal para o mundial, porque Cabo Verde continua forte e não cede perante a campeã do mundo, Argentina. Ainda está tudo aberto neste jogo, Diogo Varela.

Sim, Hugo, numa altura em que a Argentina até marca, há golo de Lisandro Martínez. O central argentino rematou forte e bateu Vozinha, mas o golo ainda está a ser analisado. Ainda não está confirmado este segundo golo da Argentina, em causa um possível fora de jogo. O árbitro valida. Está validado o golo da Argentina, portanto conta mesmo. 2 x 1, a Argentina coloca-se novamente em vantagem com este golo ao minuto 92 do central Lisandro Martínez, depois de um pontapé de canto, alguns ressaltos e a bola a sobrar para os pés do central argentino, que rematou forte e bateu Vozinha à entrada do prolongamento, no começo do prolongamento. Portanto, Hugo, esta primeira parte dos 120 minutos começa com golo argentino. A seleção campeã do mundo, a seleção albiceleste, vai vencendo por duas bolas a uma.

Um prolongamento que começa assim mal para Cabo Verde. Ponto final neste jornal da 01:00. A informação está de volta à 13:30.