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Boa hora. As notícias com Marta Caramelo Nobre.

Começamos pelos incêndios. O mapa de ocorrências da Proteção Civil marca a esta hora apenas uma ocorrência significativa, o incêndio em Vila Verde, no distrito de Braga. Neste momento estão mais de 130 operacionais no terreno, acompanhados de 38 veículos. O fogo começou por volta das 15h30 deste domingo. À Rádio Observador, o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado garantiu que não há habitações em risco. E adiantou ainda que neste momento há três frentes ativas, mas que ainda assim já começam a esta altura a ceder aos meios. O fogo de Vouzela foi dominado este domingo. Ainda assim, o perigo mantém-se no terreno. Os meios no local procuram agora controlar os reacendimentos, sendo que a esta hora estão mais de 800 bombeiros no local. A Proteção Civil avisou este domingo que no início desta semana vai ser possível baixar os avisos de tempo quente, nomeadamente baixar o nível de aviso vermelho para laranja em alguns dos distritos do país. Foi o que explicou o segundo comandante nacional da Proteção Civil, José Ribeiro.

Estão emitidos avisos para tempo quente de nível laranja e vermelho para os próximos dias, mas com a probabilidade de desagravamento ao longo dos próximos dias. Mantém-se o vento forte nas terras altas que, como sabem, nos tem trazido dificuldades extremas na supressão dos incêndios rurais.

José Ribeiro, na conferência de imprensa da Proteção Civil ao início da noite deste domingo. Mais de 360 polícias reforçam a partir desta segunda-feira os aeroportos portugueses. A medida visa aumentar a capacidade da Polícia de Segurança Pública no controle de passageiros, bem como reduzir as filas de espera que se fizeram sentir nos últimos meses. Estes mais de 360 agentes pertencem à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP e concluíram na passada sexta-feira a componente teórica do curso de controle de fronteiras aéreas. A partir desta segunda-feira, iniciam o estágio operacional de duas semanas nos postos de fronteira. À Agência Lusa, fonte da PSP adiantou que apesar de estarem em formação prática, estes polícias entram de imediato ao serviço no controle de passageiros sob a monitorização de elementos mais experientes da instituição. A distribuição do reforço faz-se pelos vários aeroportos do país, com o contingente maior a fixar-se em Lisboa. Em Almada, já foi reparada a rutura numa conduta adutora que cortou o fornecimento de água em seis zonas do concelho. Ainda assim, o restabelecimento integral da água será faseado. É o que indica um aviso dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido até lançada uma petição que conta já com quase 4 mil assinaturas, na qual os peticionários exigem medidas urgentes para minimizar os impactos das falhas de água. Entretanto, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos pediu esclarecimentos aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada e numa nota publicada este domingo na rede social Facebook, a autarquia de Almada adianta que o concelho atingiu este ano o maior consumo de água dos últimos 75 anos. Na atualidade internacional, subiu para 3342 o número de mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela. Há ainda a registar mais de 16 mil feridos. É o que garante o presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez. Entre os mortos, há pelo menos 95 portugueses e lusodescendentes e outros 58 estão desaparecidos ou incontatáveis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros português indicou este domingo que entre os 95 cidadãos portugueses mortos, 82 são de nacionalidade também venezuelana e entre estes também estão 17 crianças e 78 adultos. Tempo ainda para olhar para o Mundial de Futebol. A seleção portuguesa tenta esta segunda-feira chegar aos quartos de final do Campeonato do Mundo. Vai jogar com a Espanha, em Dallas, a contar para os oitavos de final. Um jogo que vai ser acompanhado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que falha assim as jornadas parlamentares da Aliança Democrática que começam esta segunda-feira, em Cascais. Na antevisão, o selecionador nacional não revelou detalhes sobre o plano de Portugal e disse por várias vezes que todos os jogadores estão prontos para ir a jogo. Roberto Martínez voltou também a destacar o processo de crescimento da equipa das Quinas e considera que todos os desafios que se levantaram nos últimos jogos foram fundamentais para preparar a equipa para os oitavos.

Durante o percurso no Mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipa sabe sofrer, a equipa sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas sem dúvida, estamos agora mais preparados que quando chegamos.

Sobre o fato de enfrentar a seleção do país em que nasceu, Roberto Martínez quis garantir que é em Portugal que se sente em casa e recorda que tem sido imigrante durante quase toda a vida.

Nunca trabalhei na Espanha. Eu vivi 21 anos no Reino Unido, vivi 21 anos na Espanha, sete anos na Bélgica e três anos e meio em Portugal. Então a minha casa é onde tenho a família e onde tenho a missão. Então, para mim, estar muito perto dos jogadores, muito perto daquilo que representa a nossa seleção e como selecionador, um orgulho incrível e totalmente focado nos sentimentos que a nossa seleção representa.

E antes de Roberto Martínez, falou também Cristiano Ronaldo. CR7 afirma que a conquista do Mundial não o vai definir como jogador. Numa conferência de imprensa com a sala cheia para escutar Ronaldo, o capitão da equipa portuguesa mostrou-se tranquilo em relação a qualquer resultado que Portugal consiga frente a Espanha.

É desfrutar de cada momento Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o mundial ou vou ser menos Cristiano se não ganhar o Mundial. Obviamente que todos estamos aqui com esperança, e eu principalmente. Todas as competições que eu entro é para tentar ganhar, mas sabemos que vai ser só um que vai ganhar. Não pode haver nem dois, nem três. Por isso é desfrutar, não pensar no dia de amanhã, desfrutar o dia a dia. Foi algo que eu aprendi. Se uma das coisas que a idade te dá é maturidade, experiência, relativizar e suavizar muitas das coisas.

Sobre o fato de continuar a jogar com 41 anos, Cristiano Ronaldo refere que não está obcecado por jogar. Disse que fazer três gols no mundial é um ótimo registro e garantiu que tem se sentido bem.

Jogar com 41 anos tem sido uma boa experiência, porque para chegar a este nível, tens que abdicar de muitas coisas. E aquilo que eu tenho feito em toda a minha carreira tem sido isso, adaptar-me também ao avanço da idade, sabendo que não era o mesmo jogador que era. Mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou. Continuo ainda a fazer gols. Por isso, espero fazer amanhã. Se não fazer amanhã, que outro companheiro meu faça e possamos passar. E é isso que fica na memória. É passar, jogar com uma grande equipa e era bonito ganhar a Espanha amanhã.

Cristiano Ronaldo na antevisão ao duelo com Espanha nos oitavos de final. Do lado de Espanha, o selecionador espanhol deixa grandes elogios a Portugal e a Espanha. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente a Portugal, Luis de la Fuente disse que a equipa que lidera vai ter de estar muito concentrada. Declarações no estádio de Dallas, local onde se vai jogar o duelo entre Portugal e Espanha nos oitavos de final. Sobre o jogo, de la Fuente diz que quer os adversários sempre preocupados com a posse espanhola e deixou elogios a Portugal.

Penso que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipa e creio que é preciso estar atento a todos eles. Neste caso, nós, por estratégia, obviamente vamos tentar estar atentos ao rival quando não tivermos a bola, mas o que queremos é que eles estejam mais ocupados conosco. E temos uma boa ala direita. Joga o Marcos, o Pedro, o Lamine ou quem quer que seja. E eu creio que esse é um dos melhores planos que podemos ter: garantir que os rivais precisam de estar atentos à nossa equipa.

De la Fuente falou também de Cristiano Ronaldo para dizer que o jogador português é um exemplo para todos os futebolistas.

Eu já disse noutras ocasiões que sou um admirador declarado de Cristiano, sou um admirador declarado de futebolistas e de pessoas como ele, com caráter, com ambição, com vontade de crescer, com vontade de ser melhor a cada dia. É incansável. É um exemplo de valores para os jovens e para os menos jovens. Portanto, eu rendo-me ao Cristiano. Creio que é um futebolista que além do legado que vai deixar, ainda vai continuar a deixar mais coisas. É um futebolista que hoje é um jogador a quem é preciso estar atento em qualquer circunstância.

A antevisão do selecionador espanhol ao jogo entre Espanha e Portugal. Noutras partidas do Mundial de Futebol, o Brasil está de fora. Foi eliminado pela Noruega este domingo. A seleção brasileira falha assim o sonho do hexacampeonato. Perdeu por 2 x 1, com dois gols de Haaland. A Noruega aguarda agora adversário que vai sair do jogo entre México e Inglaterra. Um jogo que estava agendado para esta hora e que foi adiado para as duas da manhã desta madrugada e que vai ser acompanhado aqui na Rádio Observador pelo jornalista Diogo Varela. O Mundial de Futebol a fechar este jornal da 01:00 a.m. O Essencial da Informação está de volta à 13:30.