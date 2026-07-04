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Aveiro. O Jornal da Meia-Noite começa agora na Rádio Observador, tem edição do António José Soares. António, mais de 2200 operacionais apoiados por cerca de 700 viaturas combatem a esta hora mais de 40 incêndios.

E o que envolve mais meios é o que lavra em Vouzela. Continua ativo com várias frentes a preocupar as autoridades. Apesar de já ter caído a noite, mantêm-se mais de mil operacionais naquela zona, naquele terreno, como dá conta aqui o jornalista Miguel Pinheiro Correia.

A noite caiu, a escuridão é quase total em Castanheira do Vouga, onde as chamas já estão um pouco mais distantes. E aqui, agora, com o cair da noite, veio também alguma tranquilidade entre a corporação dos bombeiros, uma tranquilidade que não se verificava há muito. Há muitas horas que os bombeiros não tinham um momento mais relaxado, sendo que este relaxamento não é significado de uma vitória total contra as chamas. O combate ainda se prolongará e exemplo disso são os mais de mil bombeiros que ainda se mantêm no terreno, neste terreno vasto. Um incêndio que deflagrou em Vouzela, mas que se estendeu para vários concelhos e chegou aqui a Castanheira do Vouga, onde me encontro, e onde agora, perto de um pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros, estão vários bombeiros, dezenas de várias corporações, corporações de todo o país, de Mafra, Ericeira, mas também de perto, de Aveiro, de Vagos, que estão aqui a descansar. Alguns esperam para serem rendidos, depois de horas de combate aqui nesta zona, que está integrada num dos flancos mais complicados, o que obrigou a maiores trabalhos para os bombeiros. Um flanco de quase 29 quilômetros entre Vouzela e Águeda, que obrigou a trabalhos demorados, que ainda não terminaram, ainda continuarão. Fonte da Proteção Civil indicava ao Observador há pouco que o objetivo para esta noite é, pelo menos, não perder ou não abdicar, não desaproveitar todo o trabalho árduo que foi feito durante o dia. Isto porque na última noite a situação complicou-se bastante à boleia do vento e por isso a intenção é que agora seja possível, esperando que o vento dê algumas tréguas, conter, pelo menos, as chamas para que este trabalho ao longo deste dia não seja prejudicado, não seja deitado ao lixo. Agora descansam alguns bombeiros, que esperam para serem rendidos, mas, como disse, o combate às chamas está longe de ter terminado e prolongar-se-á pelas próximas horas, também pela manhã de sábado.

O jornalista Miguel Pinheiro Correia, em Castanheira do Vouga, a acompanhar o incêndio de Vouzela.

E António, a Proteção Civil subiu para o nível máximo, o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para o centro e sul do país. Ora, na região Norte, o estado de prontidão também aumentou.

Neste caso, do nível dois para três. No centro e sul do país, temos esse nível máximo, devido às previsões do tempo, que continuam a apontar para uma situação de muito calor e baixa umidade. Entretanto, já reabriu a A25, que estava cortada entre o nó de Vouzela, São Pedro do Sul, e o nó de Reigoso, no Conselho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, devido ao incêndio que começou na quinta-feira em Vouzela. Quanto ao de Tondela, já está neste momento circunscrito, não havendo aldeias em risco nem vias cortadas. Já o incêndio que deflagrou em Setúbal, numa zona de mato, começou num automóvel e depois alastrou uma zona de mato, obrigou à evacuação de 60 pessoas e de 25 habitações e mantém duas frentes ativas, disse fonte da GNR, que foi ouvida pela Agência Lusa.

E o presidente do Chega pede ao primeiro-ministro que aprenda com os erros do ano passado, no que diz respeito à gestão dos fogos rurais.

Um apelo de André Ventura, numa conferência em Lisboa. O líder do Chega critica a deslocação de Luís Montenegro ao Canadá para assistir ao jogo de Portugal numa época crítica de incêndios. Já sobre o facto de o nosso país ter acionado o mecanismo europeu de proteção civil devido aos fogos, André Ventura diz que é o reconhecimento do primeiro-ministro de que no ano passado fez as coisas mal feitas.

Eu acho que este é o reconhecimento do primeiro-ministro que o ano passado fez as coisas mal feitas. E esta é a maior prova de que isso aconteceu e que o Chega tinha razão quando disse que os mecanismos são para ser ativados a seu tempo, senão depois outros países que começam a ter também incêndios, ultrapassam-nos, quer nos meios, quer na sua concentração. No ano passado foi o caso da Grécia e de Espanha. E portanto, é o reconhecimento que o próprio governo esteve mal.

O líder do Chega, André Ventura, apela ao governo: menos gin tónico, menos festas e mais coordenação das autoridades no terreno.

E mudamos de tema nesta edição da meia-noite para falar de desporto e continuamos a olhar pro campeonato do mundo de futebol. A esta hora joga a atual campeã mundial, Argentina, frente à estreante e que pode ser considerada uma equipa de sensação, seleção de Cabo Verde.

É o penúltimo jogo dos 16 avos de final. Argentina e Cabo Verde ficaram a saber esta noite quem se qualificar nesta partida vai defrontar o Egito na próxima fase. O jornalista Diogo Varela está aqui em estúdio conosco, tem estado a acompanhar esta partida, que começou agora mesmo a segunda parte. Diogo, quem é que está mais próximo de passar aos oitavos de final?

Para já, a Argentina. Está a vencer por 1 x 0, mais não seja também pelo favoritismo que é atribuído à seleção campeã do mundo. Até porque aqui, António, é o verdadeiro Davi contra Golias. Não só falamos de uma seleção que venceu a última edição, é a atual campeã do mundo, contra outra que se está a estrear, está pela primeira vez a pisar este palco. Portanto, é quase o 8 e o 80. Vai valendo esse gol de Lionel Messi na primeira parte. E deixa-me dizer-te, António, que para quem vai no carro, para quem nos está a ouvir e não está a assistir à partida, é um gol magnífico, muito ao jeito de Lionel Messi. Ele não precisa de muito e tem comprovado isso neste campeonato do mundo. Uma recepção orientada para a baliza e um remate a bater Vozinha, o guarda-redes de Cabo Verde, com bastante classe. Um gol verdadeiramente à Lionel Messi. Na primeira parte, a Argentina não é que tenha sido propriamente exuberante, avassaladora, António, mas apareceu Messi e foi o suficiente para já estar a vencer por uma bola a zero. Tal como tu disseste, a segunda parte começou agora. Cabo Verde ainda não conseguiu rematar de forma enquadrada a baliza de Emiliano Martínez, mas tem agora toda uma segunda parte para ainda tentar dizer alguma coisa.

Vamos ver então o que é que estes 45 minutos da segunda parte reservam a este desafio entre Davi e Golias. Depois deste Argentina e Cabo Verde, acontece então a última partida dos 16 avos de final. Colômbia e Gana medem forças a partir das 2h30 da manhã.

Oito minutos para lá da meia-noite, António José Soares, vamos a outras notícias que importa destacar a esta hora.

O Partido Socialista está a preparar uma proposta de nova lei eleitoral autárquica, uma informação revelada à Agência Lusa por Catarina Sarmento e Castro, presidente da Assembleia Municipal da Marinha Grande. A independente eleita pelo PS diz que a lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais está a ser discutida internamente em debate com autarcas. Subiu para 89 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela. O mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros dá ainda conta de 60 desaparecidos entre os 89 mortos. Setenta e sete tinham também nacionalidade venezuelana. Destas 89 vítimas mortais, 17 eram crianças. França mobiliza caça-minas para garantir a segurança no Estreito de Ormuz. Numa publicação na rede social X, Emmanuel Macron anunciou que os meios franceses estão prontos para contribuir para a retoma plena da navegação e garantir a segurança do tráfego marítimo naquela região. O presidente francês disse ainda que após conversações com Oman, decidiu devolver o porta-aviões Charles de Gaulle ao Porto, enquanto os meios de contramedidas para minas e a sua escolta permanecem mobilizados e prontos para intervir.

Ponto final nesta edição da meia-noite, a derradeira edição desta noite informativa na Rádio Observador. António José Soares, um bom descanso. Um abraço.

Obrigado, Vicente, pra ti também.

As notícias estão de regresso à meia-noite e meia, já com edição do Hugo Fortunato de Oliveira. É com ele a madrugada informativa desta sexta-feira na Rádio Observador.