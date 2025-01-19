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Jornal das 10, na Rádio Observador, com José Rafael Lopes. Zé, é oficial: entrou em vigor o cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Eram 9h15 da manhã em Portugal, 11h15 em Gaza e também em Israel. A notícia foi avançada pelo governo israelita, depois de ter sido suspenso, na sequência de um atraso por parte do Hamas na entrega da lista de reféns a libertar em troca dos prisioneiros palestinianos. O movimento de resistência islâmica apresentou finalmente os nomes das pessoas a devolver a Israel, entre elas duas crianças, uma com dois anos, outra com quatro anos.

E a libertação de reféns está agendada para às 14h, de acordo com Benjamin Netanyahu.

Hoje vão ser libertadas três mulheres com idades entre os 24 e os 31 anos. Entretanto, demitiram-se três ministros de extrema-direita do governo israelita, abandonaram a coligação com Benjamin Netanyahu. Trata-se dos líderes das tutelas da Segurança Nacional e também do Patrimônio e da Resistência Nacional. Estas demissões surgem em protesto contra o acordo estabelecido com o Hamas. E vamos olhar para o lado oposto. Na Faixa de Gaza, milhares de pessoas celebram esta tão esperada trégua nas ruas da cidade. Ainda esta manhã, no entanto, Israel bombardeou o norte e o centro do enclave. Fê-lo durante a suspensão do cessar-fogo, devido à falta de entrega dos documentos por parte do Hamas. Pelo menos oito pessoas morreram. Ainda antes da entrada do cessar-fogo em vigor, Benjamin Netanyahu deixou um aviso: caso os trâmites do acordo não sejam cumpridos, Israel pode sempre voltar atrás e atacar.

Este acordo é, antes de mais, o resultado da bravura dos nossos guerreiros em combate e é também o resultado da nossa posição firme relativamente aos interesses vitais de Israel. Se tivermos de voltar a combater, fá-lo-emos de novas formas e fá-lo-emos com muita força. Mantemos o direito de voltar a combater, se necessário.

Entretanto, uma delegação israelita já está no Egito para acompanhar a implementação do cessar-fogo. O Cairo, a capital, vai servir de centro de mediação para este acordo de cessar-fogo, a partir de hoje, com o apoio de vários países. É o caso do Reino Unido, do Qatar e dos Estados Unidos. Contamos nesta edição do Jornal das 10 com o major general Isidro Morais Pereira, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite. Major-general, é o início tremido desta primeira fase do cessar-fogo. Houve complicações de ambas as partes. Deixa um mau indicador para o que se segue?

Deixa, aliás, já em anteriores situações. Já há algum tempo, nós nos lembramos que o Hamas também se atrasava em entregar o nome das pessoas a serem libertadas. Portanto, este tipo de situações continuam a repetir-se, obrigam uma ansiedade tremenda na sociedade israelita e naturalmente que cria aqui situações que não beneficiam em nada o bom decorrer de um cessar-fogo, que se pretende que seja desta vez alargado e que inclusivamente conduza à paz, como nós sabemos. As sete semanas, primeira fase, outras sete semanas, segunda fase, e uma terceira fase de mais sete semanas. Benjamin Netanyahu já se dirigiu aos cidadãos israelitas, da maneira que nós conhecemos. Também há uma mensagem qualificadora por parte do comandante das Forças Armadas, o general Herzi Halevi, que é uma mensagem que não é apenas para os israelitas, é também para os moradores da Faixa de Gaza, que explica-lhes claramente que não devem aproximar-se das forças israelitas na zona de Filadélfia, não devem aproximar-se das forças israelitas, principalmente na zona da faixa central, onde ainda permanecem forças, não devem tentar deslocar-se para norte, porque esses movimentos ainda não estão autorizados, a seu tempo serão autorizados. Portanto, há aqui também uma ansiedade por parte da população que habita a Faixa de Gaza e que tem estado acantonada fundamentalmente no sul e há também alguma vontade de regressar aos seus locais de origem, designadamente à região de Gaza, no norte. Esperemos que as coisas sejam feitas de forma ordeira e controlada e que pelo menos esta primeira fase, que é uma fase crucial, até porque é ao longo desta primeira fase que vão ser libertados os 33 reféns e também os prisioneiros palestinianos, que correspondem numa proporção conhecida, ou 30 ou 50, consoante a qualidade do refém a ser libertado. Mas tudo isso impõe datas, impõe ansiedades, impõe responsabilidades de parte a parte e ainda tem outro aspecto importante, que é ao longo desta primeira fase que se vai traçar a forma como vai decorrer, em concreto, a segunda fase e a terceira.

E aqui, Major-General, os mediadores vão ter um trabalho acrescido para lidar com situações como esta, em que existe uma clara falta de comunicação entre as duas partes?

Claro, as partes não falam diretamente uma com outra, há mediadores, há interpostas pessoas a fazerem o diálogo, mas neste caso há também uma equipa que vai estar lá para arbitrar, não é só coordenar. Também se trata de arbitrar a forma como as condições do acordo irão ser implementadas, de facto, no dia a dia ou cada vez que há troca de reféns por prisioneiros e relativamente ao comportamento, inclusivamente das populações na Faixa de Gaza e das Forças de Defesa de Israel, também a forma como se vão comportar. E neste caso há, naturalmente, a presença de altos responsáveis norte-americanos, também do Egito, também do Reino Unido, do Qatar. Esperemos que façam um trabalho exento, um trabalho que produza os frutos que todos nós esperamos e que desta vez as coisas sejam feitas consoante foram aprazadas e que ambas as partes cumpram com a sua responsabilidade, porque esta fase intensa deste diferendo, desta guerra entre o Hamas e Israel, já lá vão 15 meses, já passa de 15 meses, já é altura de acabar com tanto sofrimento da parte a parte, quer da parte israelita, das famílias israelitas que anseiam por ver os seus, quer também de populações que têm sofrido com estas ações de devastação e da guerra, porque não houve guerra nenhuma na história da humanidade que não provocasse sofrimento, como nós sabemos.

Major-General.

Vamos ter esperança. Mas digo-lhe uma coisa importante que é preciso nós termos a noção. O traçado deste acordo em três fases, 12 etapas, é bastante complicado e tem tudo para dar errado. Esperemos que não dê, mas a forma como está pensado não é uma forma linear, implica aqui muitos aspetos que basta haver um descuido e começa tudo de novo. Esperemos que não.

Major-General, para terminar, esta decisão, o cessar-fogo, já provocou mudanças no governo israelita, pelo menos três ministros já apresentaram a demissão. Este é um enfraquecimento da posição de Benjamin Netanyahu como líder de Israel?

Por um lado, cremos que Benjamin Netanyahu e o seu partido, o Likud, de alguma forma, saem fortalecidos aos olhos da população em geral. Porque a grande maioria da população israelita pretendia a libertação dos reféns. Já há muito tempo que o anseia e a prova disso foram as inúmeras manifestações nesse sentido. Portanto, por aí acaba por ganhar também simpatia de alguns dos seus aliados, mas perde no apoio, porque nós sabemos que este governo é um governo de coligação, que dependia também muito do apoio de alguns partidos ultraortodoxos e de extrema-direita. A última das demissões foi de Ben-Gvir, penso eu que terá sido o último, pelo menos a última notícia que eu tive.

Foi o primeiro.

Esse foi o primeiro, mas depois já outros lhe têm seguido. Agora, das declarações feitas por Ben-Gvir, a sua demissão não faria cair o governo, como nós sabemos. E que o próprio Ben-Gvir terá dito que no momento em que se houver regresso dos combates, que ele estaria disponível para regressar ao governo. Por essa parte, o apoio no Knesset, poderemos dizer que o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu poderá sair enfraquecido, mas no apoio popular, não sei. Eu agora estou curioso em ver, porque naturalmente que deverá haver sondagens no decorrer da próxima semana. É curioso nós vermos as sondagens, se de facto, o Likud cresce e se Benjamin Netanyahu cresce em popularidade ou perde, não sabemos.

É uma situação para continuarmos a acompanhar. Muito obrigado, Major-General Isidro Morais Pereira, que esteve aqui a analisar este cessar-fogo no enclave em Gaza. Vamos olhar para os termos deste acordo estabelecido entre Israel e o Hamas. Em estúdio contamos com a jornalista Beatriz Félix. Beatriz, conta-nos em detalhe quais são os termos deste acordo estabelecido entre as duas partes.

É um acordo de cessar-fogo em três fases. A primeira entra hoje em vigor. Uma informação que foi avançada recentemente, depois de Israel ter confirmado o envio da lista de reféns a libertar por parte do Hamas. É um acordo temporário e que vai durar seis semanas. Esta primeira fase é marcada por vários avanços para restabelecer a paz, desde logo, a retirada das forças israelitas das zonas habitadas da Faixa de Gaza, como já aconteceu na cidade de Rafah. Nesta fase, é ainda esperado que os ataques em Gaza sejam suspensos para dar lugar à componente humanitária deste acordo. Está prevista a entrada de veículos de ajuda humanitária por cada dia de cessar-fogo. A maioria transporta comida e bens essenciais e outros levarão combustível. São 600 por dia, sendo que 300 caminhões estão reservados para o norte da Faixa de Gaza. No que diz respeito à libertação de reféns, que é o ponto que tem vindo a causar vários avanços e recuos na entrada em vigor do acordo de cessar-fogo, também há linhas orientadoras. No total, o Hamas vai libertar 33 reféns israelitas durante os 42 dias do acordo. São três por semana. Por cada refém israelita que o Hamas libertar, Israel vai devolver 30 prisioneiros palestinianos. De ambos os lados, a prioridade da libertação vai ser dada a mulheres, crianças e jovens menores de 19 anos. Só depois começam a ser libertados homens acima dos 50 anos. A reconstrução é uma prioridade, também, neste acordo de cessar-fogo e deve começar a acontecer em hospitais, centros de saúde e outras estruturas essenciais. Mas são questões para uma segunda fase do acordo, que deve começar a ser negociada 16 dias depois da entrada em vigor da primeira fase. Os contornos ainda não estão totalmente definidos, mas além da reconstrução, segue-se a libertação total de reféns e as negociações de paz. De recordar que a aplicação deste acordo está a ser mediada por três potências, o Catar, o Egito e os Estados Unidos.

A Beatriz Félix com os detalhas do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, entrou em vigor às 09h15, hora portuguesa.

Por cá, e na atualidade nacional, Pedro Nuno Santos acusa o primeiro-ministro de mentir sobre os impostos por ter dito que não iria haver aumentos aquando da apresentação do orçamento do Estado para este ano.

Em causa a subida do preço dos combustíveis a partir de amanhã. É a maior desde 2022, depois de o governo ter desbloqueado o aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos. O gasóleo sobe €0,05, a gasolina €0,03. O secretário-geral do Partido Socialista aponta o dedo a Luís Montenegro, acusa-o de faltar a palavra com os portugueses.

A 1 de janeiro foi publicada a portaria que aumenta o imposto sobre os produtos petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquele anúncio, aquela afirmação passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro. A verdade, acima de tudo, quando nós fazemos política, em vez de tentarmos mascarar e fazer de conta. Aumentou impostos, sim, seis dias depois de ter garantido que não ia haver um aumento de impostos em 2025.

Palavras do secretário-geral do PS num jantar em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, sobre o aumento dos combustíveis, que está previsto para amanhã, o maior em cerca de três anos.

Na saúde, o CEO demissionário do SNS terá acumulado mais funções, de forma ilegal, antes de ser escolhido pelo governo para o cargo.

Além de ter gerido o INEM da Região Norte enquanto prestava serviços como tarefeiro nos hospitais do Algarve, o jornal Público adianta hoje que entre 2021 e 2024, António Gandra d'Almeida continuou a fazer cirurgias no Hospital de Gaia. Ao mesmo tempo, geriu ainda as ambulâncias do INEM no Hospital de Abrantes. Face à demissão de Gandra d'Almeida da direção executiva do SNS, o líder parlamentar do PSD admite que a situação possa causar instabilidade no setor. No entanto, Hugo Soares acredita que o governo vai repor a normalidade.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia, não é quem executa, é as políticas. Aquilo que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, ele está a ser cumprido, está a ser bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragiliza a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

O entendimento de Hugo Soares, a oposição pede responsabilidades ao primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos responsabiliza o primeiro-ministro e a ministra da Saúde pelo que diz ser o desnorte na saúde. André Ventura desafia mesmo Luís Montenegro e Ana Paula Martins a clarificarem se tinham ou não conhecimento da acumulação de funções de António Gandra d'Almeida.

O presidente do PS quer que o partido escolha um candidato a Belém que seja do agrado dos socialistas, mas também dos eleitores ao centro.

Carlos César defende que os órgãos de soberania devem reger-se pelo equilíbrio, o que deve refletir-se na escolha do PS à Presidência da República.

O quadro institucional português, haja um balanceamento, um equilíbrio e uma pluralidade na composição dos diferentes órgãos de soberania e por isso a eleição de um representante que seja de uma área política ampla do centro e da esquerda é muito relevante para fazer essa compensação e garantir esse equilíbrio. E, por outro lado, para os socialistas, para mim, como socialista, é importante poder votar em alguém que, representando esse espaço, seja um candidato sólido.

Carlos César, em declarações no jantar de inauguração da sede da campanha autárquica dos socialistas em Mação, Santarém, numa altura em que há dois protocandidatos a Belém pelo Partido Socialista, António Vitorino e António José Seguro.

10h17min. Zé, há mais notícias a marcar esta manhã de domingo.

A Ucrânia abateu mais de 40 drones russos durante a noite. A informação foi avançada pela Força Aérea Ucraniana. Os drones tinham como objetivo atingir as regiões de Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Kiev, Mykolaiv e Dnipro. Quinze dos drones enviados por Moscovo acabaram por atingir o território, mas não causaram danos. Angela Merkel destaca o papel fundamental dos Estados Unidos e da NATO para garantir a independência da Ucrânia. De acordo com o Kyiv Independent, a antiga chanceler alemã fala ainda sobre a nova administração norte-americana, que tem sido crítica em relação à aliança transatlântica. Angela Merkel reafirma que só com uma aliança forte entre Estados Unidos e a NATO é que a Ucrânia pode preservar a soberania.

E é assim que fechamos o Jornal das 10, edição do José Rafael Lopes.