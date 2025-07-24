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Observador desde a manhã. As notícias com Carla Jorge Carvalho. A PSP acredita que um ajuste de contas é a causa mais provável para o tiroteio de ontem junto ao mercado da TimeOut, em Lisboa. Informação dada ao Observador pela Direção Nacional da PSP, depois de ontem se terem registado vários disparos. Não houve feridos. A PSP diz ainda que foram localizados vários vestígios de balas, assim como dois sacos de roupa que terão sido deixados pelos suspeitos, que ainda estão em fuga, não foram identificados. O caso foi já comunicado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. A direção do mercado TimeOut confirmou ontem à noite os disparos. Em comunicado, diz que se tratou de uma luta entre dois grupos que terminou com o disparo de uma arma de fogo para o chão.

A autarquia de Setúbal quer reunir com a ministra da Saúde para debater os problemas sentidos na Unidade Local de Saúde da Arrábida. A falta de recursos humanos está no topo das preocupações.

Hoje, as autarquias de Setúbal, Palmela e Sesimbra vão discutir os constrangimentos que têm afetado o Hospital de São Bernardo. A ULS da Arrábida tem se debatido, por exemplo, com o encerramento frequente das urgências de obstetrícia. O presidente da Câmara de Setúbal, entrevistado pela Rádio Observador, destaca a importância destes problemas serem debatidos. André Martins revela, no entanto, que a falta de pessoal é o tema mais urgente neste momento.

No conhecimento que nós temos, no acompanhamento que fazemos dos serviços de saúde, naturalmente que uma primeira grande questão que se coloca é ter recursos humanos, os profissionais de saúde disponíveis com garantia de, pelo menos, preencherem as escalas de serviço. A seguir a esta reunião, nós seguiremos como já temos feito anteriormente, no sentido de pedir uma reunião à senhora ministra, no sentido de esclarecer e marcar bem esta exigência.

O presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, quer ter uma reunião com a ministra da Saúde. O autarca comunista vai mais longe, critica a falta de soluções apresentadas pelo governo para melhorar o serviço de saúde na região.

A nossa preocupação neste momento é de que não existe uma perspectiva de futuro para os serviços de saúde aqui na região. Ficamos, naturalmente, muito preocupados, porque a senhora ministra diz que lá para o final de setembro vai ter alguma solução aqui para a Península de Setúbal. Daqui até o final de setembro, ainda temos os meses de agosto e setembro, que são meses que nós sabemos que são críticos e que, portanto, nós não ficamos naturalmente satisfeitos.

As preocupações do presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, no dia em que os autarcas da região vão reunir-se com a administração do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

E já está reunido o Conselho de Ministros no Palácio de São Bento. É esperado que seja anunciado o nome do próximo governador do Banco de Portugal.

O briefing está marcado para as 14h. Esta reunião do Conselho de Ministros acontece no dia em que deve ser nomeado o sucessor de Mário Centeno. Durante o fim de semana, Luís Montenegro chegou a admitir que Centeno tinha todas as capacidades para continuar no cargo. Durante a semana, o Observador noticiou vários problemas relacionados com a escolha do local para a nova sede do Banco de Portugal, dando conta de que Mário Centeno ignorou vários alertas dos consultores e que o negócio tem várias fragilidades. O Ministério das Finanças acabou por pedir uma auditoria sobre o negócio.

E depois de oito descidas consecutivas, o Banco Central Europeu deve manter hoje as atuais taxas de juro. Pedro Lino, analista de mercados financeiros, diz que é uma pausa necessária.

Todos os analistas dão praticamente como certo que as taxas vão ser mantidas em 2%. Pedro Lino explica que é necessário fazer uma pausa na descida das taxas de juro, porque a inflação pode voltar a subir nos próximos meses.

Eu acho que até já fazia sentido na última reunião não se ter descido as taxas de juro, porque nós temos um risco da inflação voltar a subir nos próximos meses. E por isso, neste momento, faz sentido uma pausa, esperar para ver quais vão ser os efeitos das negociações das taxas alfandegárias com os Estados Unidos, porque segundo as últimas informações, se for aplicada uma taxa de 15% aos produtos europeus e vice-versa aos americanos, então significa que nós podemos ter um efeito inflacionista nos próximos meses.

O analista Pedro Lino acrescenta ainda que até o final do ano pode ser apresentada uma nova descida das taxas, mas nunca deverão ultrapassar os 1,75%.

O PS insiste nas críticas ao governo. Acusa o Ministério da Educação de retirar a educação sexual das escolas portuguesas.

Posição defendida esta manhã aqui no Explicador. O antigo ministro da Educação, João Costa, diz que o Executivo pretende que todas as referências ao tema sejam afastadas do ensino e da disciplina de Cidadania. O socialista acusa o governo de tentar colocar a educação sexual na temática da saúde e do estudo do aparelho reprodutor. João Costa fala numa posição errada e destaca a importância de manter os conteúdos de forma autónoma.

Quando não há espaço, intencionalidade e autonomia destes conteúdos, o que acontece é que eles não são trabalhados ou são trabalhados de uma forma absolutamente transversal, encaixados em domínios como o domínio da saúde, como o domínio das ciências para ensinar apenas a sexualidade ligada Ao aparelho reprodutor. E o que acontece é que não fica espaço na escola para trabalhar este tipo de conteúdos.

João Costa, esta manhã no Explicador da Rádio Observador. Já o deputado do CDS, João Almeida, rejeita as críticas, diz que nada será banido pelo governo na educação sexual, com uma exceção.

A única coisa que sai e que ninguém se queixou que saísse até agora, e saberá por quê, é uma cultura woke de promoção do direito ao ser, da identidade de género, de um construtivismo social que nem aqueles que o introduziram, como é o caso do João Costa, têm a coragem agora de dizer e, portanto, dizem outras coisas. Nós temos estes conteúdos que falam sobre tudo aquilo que dezenas de pessoas têm andado nos jornais, nos onlines e nas televisões a dizer que este governo vai banir. É tudo falso.

João Almeida, deputado do CDS, um dos convidados do Explicador desta manhã. Ontem o ministro da Educação assegurou que a educação sexual vai continuar a fazer parte do ensino nas escolas, apesar de não estar mencionada nas aprendizagens essenciais da disciplina de Cidadania.

Na praia de Matosinhos, existem duas águias que trabalham diariamente para afugentar as várias populações de gaivotas que vivem no areal.

Foi a solução encontrada pela Câmara Municipal para resolver um problema sério. A forte presença destas gaivotas tem impacto até na qualidade da água e da areia das praias. A Maria Rego está a esta hora na praia de Matosinhos. E Maria, a utilização das águias não é uma prática assim tão fora de comum, como podemos pensar.

Exatamente. Falamos há pouco com o Luís Lopes, ele que é técnico de controle de pragas na Apifauna e que trabalha diretamente com estas águias aqui na praia de Matosinhos. À Rádio Observador, Luís Lopes explica que esta prática é muito usada em várias zonas do país e até na Europa, e que se trata de uma questão onde está em jogo a própria saúde pública.

É sempre aqui o jogo do gato e o rato, que é o afastamento, que é somente o afastamento. De certa forma tentar introduzir o predador natural para tentar naturalmente equilibrar o ecossistema. Se bem que esse predador não as vai caçar, não as vai matar, é só afastar. E então como elas, desde os aterros sanitários, aos portos portuários, ou a nidificar nos prédios, ou andar na cidade a comer o lixo, está a saúde pública, o património, está muita coisa em jogo.

Como fui dizendo ao longo da manhã, estas aves trabalham desde as 07:00 até às 09:00 e depois já de tarde, desde as 17:00 às 21:00. Luís Lopes explica que a escolha destes horários não foi ao acaso.

As limitações de horários são porque basicamente ao amanhecer, de manhã cedo, é onde estão as gaivotas no areal. E depois, durante o dia, como a praia vai enchendo, o areal por vezes está repleto, as gaivotas já não param no areal. Algumas param, porque são atrevidas, mas depois no final do dia, é a mesma questão. Elas vêm regressar ao areal e estamos aqui para afastá-las. Assim não entramos em conflito de espaço com os banhistas.

As palavras do técnico de controle de pragas, Apifauna. Por aqui as águias Anêmona e MM já terminaram o serviço da parte da manhã. Neste momento não temos gaivotas em nenhuma parte do areal. A contratação destas águias é uma medida que a Câmara de Matosinhos decidiu tomar para combater as cerca de 14 mil gaivotas que povoam diariamente as praias desta região.

A Maria Rico, em direto de Matosinhos, esteve esta manhã na praia a ver o trabalho destas duas águias que, sim, conseguem mesmo afugentar as gaivotas.

São 10:10, Carla, antes do Contracorrente, que outras notícias marcam esta manhã?

O acidente na A5, no sentido de Lisboa, Cascais, junto à saída de Cajas, de que fomos dando conta ao longo da manhã, fez um ferido, que está em estado grave, ao que o Observador apurou junto do comando dos Bombeiros de Carnaxide. Tratou-se de uma colisão entre uma moto e um carro. Foi o condutor do motociclo que seguiu em estado grave para o Hospital São Francisco Xavier. Neste momento a circulação pela autoestrada já está normalizada. Os serviços de emergência russos acreditam que a queda do avião, esta manhã, aconteceu por falha humana. A companhia aérea Angara Airlines vai ser visada nas investigações do inquérito que foi aberto pelas autoridades. Um erro da tripulação parece ser a causa do acidente. Morreram todos os 46 passageiros que estavam a bordo, incluindo cinco crianças. O avião despenhou-se na região russa de Amur. A Tailândia lançou esta manhã ataques aéreos contra dois alvos militares no Camboja. O anúncio foi feito pelo exército tailandês após confrontos entre as forças armadas dos dois países, que fizeram pelo menos um morto. Na sequência dos ataques, Bangkok fechou a fronteira com o Camboja, depois de ter ordenado a todos os cidadãos que saíssem do país. Agora a história do primeiro restaurante que é totalmente gerido por inteligência artificial, e que está quase a abrir as portas.

E onde é que fica?

Praticamente, no Dubai.

Tinha de ser, não é?

Vai abrir em setembro e vai ser muito diferente. Por exemplo, as ementas vão ser criadas por inteligência artificial, com receitas feitas ao detalhe, desde a textura, o grau de acidez, tudo.

Então quem é que vai cozinhar isto tudo, se vai estar na inteligência artificial? Não vai ter supervisão humana?

Só vão precisar de pessoas para organizar o espaço numa fase inicial. Depois, é o computador que manda, vai aprendendo e vai ajustando os pratos.

Eu volto lá quando a coisa já estiver a funcionar.

Daqui a uns cinco anos.

Cinco anos.