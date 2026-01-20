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São 10 horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. A Polícia Judiciária está a fazer buscas numa megaoperação contra crimes de ódio contra imigrantes. Várias pessoas com ligações ao grupo nacionalista e de extrema-direita, 1143, deverão ser constituídas arguidas.

O objetivo desta operação da PJ é desmantelar este grupo nacionalista, cujos membros são suspeitos de praticarem crimes de discriminação e incitamento ao ódio contra imigrantes de países islâmicos. O grupo continua a ser liderado por Mário Machado, neonazi que está a cumprir pena de prisão por crimes desta natureza. As buscas estão a ser conduzidas pela Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária. A notícia foi avançada pela CNN Portugal, confirmada já pelo Observador, junto de fonte oficial da PJ. O Correio da Manhã adianta que estão a decorrer cerca de 50 buscas de norte a sul do país e que há também membros com ligações à claque do Futebol Clube do Porto, Super Dragões. Algumas das situações de crimes de ódio identificadas pelas autoridades foram as agressões a imigrantes em manifestações, por exemplo, à margem das comemorações do 25 de Abril, em Lisboa, e também na estação de serviço de Aveiras, no último feriado do 5 de Outubro. Nas próximas horas devem ser constituídas arguidas várias pessoas com ligações a este grupo 1143. É uma notícia que vamos desenvolver nos próximos jornais.

Para já, seguimos com a segunda volta das presidenciais. Rui Moreira, mandatário nacional de Luís Marques Mendes, admite que não teve de pensar muito para anunciar o apoio à candidatura de António José Seguro. Carlos Carreiras também apoia o candidato socialista por considerar que está mais próximo de Gouveia e Melo do que de André Ventura.

Os dois anunciaram o voto em António José Seguro, mas que descrevem como um homem de consensos, em vez de divisões. No explicador desta manhã, Rui Moreira, ex-autarca do Porto, explica exatamente por que demonstrou o apoio público a Seguro.

Eu prefiro claramente António José Seguro, porque o projeto dele se aproxima muito mais do Luís Marques Mendes. É um homem de consensos, é um homem que tem essa capacidade de mediação e ao mesmo tempo quer claramente ser presidente de todos os portugueses. O doutor André Ventura, legitimamente, quer avançar para uma Quarta República, seja lá isso o que for. Ou seja, quer introduzir aqui uma rutura no sistema. Não precisei de pensar muito no assunto, sequer que lhe diga.

Não teve dúvidas Rui Moreira. Já Carlos Carreiras, antigo presidente da Câmara de Cascais, apoiante de Henrique Gouveia e Melo, diz que o que está em causa na segunda volta é a união ou a divisão entre portugueses.

Temos aqui um momento único, eu diria até patriótico, de criar um consenso mais alargado do que estarmos, de fato, a dividir-nos ainda mais. E por isso mesmo, essa foi uma das análises que refleti. Uma candidatura, que nesse caso se situa na extrema-direita, de fato, é aquela que está muito mais afastada daquilo que foi a candidatura que acabei por apoiar e me envolver.

Tanto Carlos Carreiras como Rui Moreira dizem compreender a posição de Luís Montenegro de não ter anunciado o apoio a nenhum dos candidatos. Na leitura dos dois, uma tomada de posição por parte do primeiro-ministro podia prejudicar a relação do governo com o PS ou com o Chega.

António José Seguro soma assim cada vez mais apoios para a segunda volta, com destaque para figuras do PSD e da Iniciativa Liberal.

São os casos de Carlos Guimarães Pinto e de Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, também Cecília Meireles, do CDS, e José Eduardo Martins, do PSD. E também figuras que estiveram ao lado de outros candidatos nestas presidenciais, como Pedro Duarte, Poia Asmatur, Francisco Rodrigues dos Santos e José Miguel Júdice.

A antiga deputada do PSD, Teresa Leal Coelho, acredita que os votos dos eleitores da AD vão dividir-se entre António José Seguro e André Ventura na segunda volta.

Opinião defendida por Teresa Leal Coelho, que pertence também à Comissão Nacional de Eleições. Ela esteve há instantes na comissão de inquérito da Rádio Observador. Olha para duas alas dentro do PSD e antevê uma divisão de votos.

Eu julgo que vai dividir-se. Claramente vai dividir-se entre um e outro candidato.

Mesmo sendo António José Seguro um representante um pouco diferente da ala mais à esquerda do Partido Socialista.

Exatamente. Eu julgo que os eleitores da AD consideram António José Seguro um moderado. Uma parte substancial do PSD não tem linhas vermelhas, nem à esquerda, nem à direita. Ou melhor, a parte que não tem à esquerda votará António José Seguro, a parte que não tem à direita, porventura, votará Ventura.

E quanto à primeira volta, Teresa Leal Coelho não gostou da campanha, diz que foi pouco esclarecedora.

Não gostei da campanha, porque não se concentrou em programas políticos e visões para Portugal e para o mundo, num momento absolutamente crucial da comunidade internacional e da posição de Portugal no mundo. E é isso que nos interessa, que o presidente da República manifeste, porque o presidente da República tem um papel de influência absolutamente crucial no que diz respeito, embora não tenha competências na condução da política externa, e neste momento a condução da política externa e a condução da política de defesa são cruciais. Nós estamos num mundo perigoso.

A antiga deputada social-democrata Teresa Leal Coelho, a convidada da comissão de inquérito de hoje da Rádio Observador, já olhando para o trabalho do Executivo, diz que está expectante para ver as reformas nos setores da Justiça, da Saúde e da Educação.

O governo já antecipa uma vitória de António José Seguro, mas desdramatiza esse cenário. O Executivo deixa, no entanto, um aviso: o socialista vai ter de dar sinais ao centro-direita já nesta campanha para a segunda volta.

No núcleo duro do governo da AD, a ordem é para desdramatizar a derrota de Luís Marques Mendes, virar a página para começar a preparar o próximo ciclo político. O Executivo assume que Seguro será provavelmente o próximo presidente da República e já antecipa a futura relação entre São Bento e Belém e Rui Casanova há avisos para os próximos tempos.

As fontes da AD, ouvidas pelo Observador nas últimas horas, esperam que António José Seguro seja tudo aquilo que acreditam que vai ser: um presidente da República cooperante. E os sociais-democratas acreditam também que ele não vai funcionar como um obstáculo constante ao primeiro-ministro em Belém. Nesse sentido, o Executivo está à espera de alguns sinais por parte de António José Seguro. Um elemento do núcleo duro de Luís Montenegro diz que António José Seguro tem agora de fazer a sua parte e mostrar abertura ao centro-direita moderado já nesta campanha, até ao dia 8 de fevereiro. Há também a convicção de que vai ter de mostrar independência face ao PS para garantir a reeleição em 2031. As fontes do governo ouvidas pelo Observador relativizam também o que aconteceu no domingo e no núcleo duro do Executivo da AD, a ordem é para virar a página e passar à frente. Já se espera, assim, uma vitória de Seguro a 8 de fevereiro e há que começar a preparar esse ciclo político.

Rui, já a eleição de André Ventura é vista com maior apreensão pelo governo, de acordo com as fontes ouvidas pelo Observador.

Isto depois de André Ventura se autoproclamar como o novo líder da direita face aos resultados das eleições de domingo. Ainda assim, entre os sociais-democratas ouvidos pelo Observador, há quem tente desvalorizar esta ameaça, perguntando quais seriam, na realidade, os efeitos práticos de uma eleição de Ventura em termos constitucionais, e lança mesmo a pergunta: o que vai fazer André Ventura? Dissolver os parlamentos de três em três meses?

É a pergunta que fica, para já, sem resposta, Rui Casanova, com o governo a fazer contas e a antecipar a futura relação com Belém.

Este é o artigo em manchete a esta hora no site do Observador e também o tema da história do dia, já disponível em podcast. O governo retoma hoje a agenda com o pacote laboral no centro das atenções. A CGTP é hoje recebida em São Bento pelo primeiro-ministro. A central sindical insiste que quer fazer cair o pacote laboral.

Reunião que vai decorrer na residência oficial do primeiro-ministro, depois de ter sido adiada por duas vezes e que vai contar com a presença da ministra do Trabalho. Ouvido pela Rádio Observador a poucas horas do encontro, Tiago Oliveira repete que o objetivo não é negociar, mas sim fazer cair o pacote laboral para defender os trabalhadores.

Nesta reunião, o que nós vamos exigir é a retirada do pacote laboral e a partir daí vamos voltar a entregar amanhã ao governo as propostas que a CGTP apresentou, que a própria ministra, numa reunião que teve com a CGTP, disse que o governo não se revia em nenhuma das propostas da CGTP. Se diz que não se revê, é porque a CGTP apresentou propostas e tomou posição e está a tomar um lado. E amanhã iremos apresentar essas propostas novamente e vamos lutar por essas propostas. Vamos lutar pela redução dos horários de trabalho, contra a precariedade, pela contratação coletiva, pela valorização dos salários.

Já questionado sobre a possibilidade de marcar uma nova greve geral, como a que aconteceu a 11 de dezembro, Tiago Oliveira avisa que todas as formas de luta estão em cima da mesa. Na agenda do governo para hoje estão também negociações na saúde. A Federação Nacional dos Médicos vai começar uma nova ronda negocial com o Executivo. Vai contar com a presença do novo presidente da FNAM, André Gomes. O objetivo é exigir o cumprimento integral do protocolo assinado com o Executivo já este ano.

São 10:10, já a seguir o Contracorrente. Antes, Carla, que outras notícias marcam a atualidade.

Continua a aumentar o número de mortes na sequência de uma colisão entre dois comboios de alta velocidade no domingo, em Espanha. O número mais recente aponta para 41 vítimas mortais. Há ainda cerca de 150 feridos. É o que dão conta às autoridades espanholas, que detetaram, entretanto, uma junta partida nos carris no local do acidente. Ontem à noite, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros confirmou que os dois portugueses que seguiam a bordo estão bem e já estão em casa. Emmanuel Macron diz não compreender o que Donald Trump está a querer fazer com as ameaças de anexação da Gronelândia, posição transmitida pelo presidente francês ao chefe de Estado norte-americano, através de uma mensagem de texto que Trump partilhou agora na Truth Social. Nessa rede social, Donald Trump partilhou nas últimas horas uma montagem que mostra o próprio a hastear a bandeira dos Estados Unidos na Gronelândia. Entretanto, Trump terá convidado Israel a integrar o Conselho de Paz anunciado para a Faixa de Gaza. É o que adianta esta manhã a agência Reuters. Entretanto, a Casa Branca confirma que convidou também o presidente russo Vladimir Putin a fazer parte desse mesmo Conselho de Paz para o Médio Oriente. Começa hoje a primeira de 11 campanhas de fiscalização nas estradas previstas para este ano pela PSP, GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. A campanha Viaje Sem Pressa acontece sucessivamente até 26 de janeiro, nos distritos do Porto, Setúbal e Viana do Castelo. Inclui ações de sensibilização para os riscos do excesso de velocidade e de fiscalização nas estradas por parte da PSP e da GNR. Marcelo Rebelo de Sousa vai participar numa sessão comemorativa do Parlamento Europeu dos 40 anos de adesão de Portugal e Espanha à CEE. O presidente chega hoje a Estrasburgo. A sessão só começa amanhã, ao meio-dia, 11h em Portugal. Antes de participar nessa sessão, Marcelo vai reunir-se com o presidente do Parlamento Europeu, com a presidente Roberta Metsola, e também com o rei de Espanha. Querem agora uma história viral?

Então não queremos, Carla?

Este não seja vírus.

Não, não é. Um homem ensinou corvos a roubar aqueles chapéus vermelhos de Donald Trump, os que dizem MAGA, Make America Great Again. Ele explica que levou meses a ensinar os corvos de estimação. Precisou de muita paciência e ainda mais de amendoins.

Amendoins?

Sim, é assim.

Recompensa.

Recompensa, claro.

Por cada boné, leva um amendoim.

E diz que estes animais agora estão preparadíssimos para atacar chapéus.

Bem, pelo menos fazem confusão com os chapéus normais, vermelhos.

Devem saber.

Precisamente os que dizem MAGA, não é?

Aprenderam a ler, provavelmente. Isto começou como uma experiência para testar o comportamento dos animais e evoluiu agora para uma ação política em tom de crítica a Donald Trump. Procurem nas redes sociais ou na internet.

Vamos ver por quanto tempo estes corvos vão.

Há um ditado que diz: "Cria corvos e comem-te os olhos". Aqui é: cria corvos e tira-lhes os chapéus.

Um novo ditado.

Lá vai o Ice começar a fazer tiro ao corvo.

É o que eu ia dizer. Também está precisando precisamente disso.