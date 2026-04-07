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10 horas. Está no ar o Jornal das 10, na Rádio Observador, com edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, esta manhã houve um reforço policial na delegação da AIMA, na freguesia dos Anjos, em Lisboa. A elevada afluência a este organismo do Estado levou a polícia a intervir.

Para ordenar a fila, que contava com centenas de imigrantes que esperavam para entrar nos serviços. A Matilde Malva Sabino está junto a esta delegação, nos Anjos. Matilde, entretanto, a polícia já desmobilizou.

Ficou perto de uma hora, pelo que pude apurar junto das autoridades. Este reforço policial foi chamado às 8h da manhã, a hora a que a delegação dos Anjos da AIMA abre. Os elementos foram chamados pelos dois policiais que já cá estavam destacados. A estes dois policiais juntaram-se mais quatro. Estão muitas pessoas à espera de conseguir entrar na AIMA para tratar dos processos. Pelo que pudemos conversar com Sérgio Soares, subintendente da PSP, estão 500 imigrantes às portas da AIMA e, pelo que pude verificar, a fila é efetivamente muito longa, contorna a Rua Álvaro Coutinho e dá a volta ao quarteirão pela Avenida Almirante Reis. Houve inclusive pessoas que passaram cá à noite para conseguir obter uma senha. Esta manhã, às 8h, hora em que abriu esta delegação, Sérgio Soares sublinha que não houve qualquer tipo de incidente e que o reforço policial foi apenas feito de uma forma preventiva. Neste momento, apesar de as pessoas estarem majoritariamente calmas, há, por vezes, alguns momentos em que ficam um pouco mais exaltadas, até porque está a chover e quem não tem guarda-chuva tem que se abrigar e, por vezes, pode não ficar claro em que lugar da fila está. Mas os dois policiais que por cá continuam estão a conseguir controlar estes episódios e manter as pessoas que aguardam calmas.

A reportagem é em direto da Matilde Malva Sabino, que está junto à delegação da AIMA, nos Anjos, em Lisboa. Esta manhã, a elevada dimensão da fila levou a um reforço policial durante cerca de uma hora. Entretanto, como ouvimos aqui em direto pela Matilde, a PSP já desmobilizou depois de estar normalizada a situação.

E as negociações sobre a reforma laboral podem estar na reta final. Na reunião de ontem houve progressos. Governo e patrões aguardam agora uma resposta final da UGT, que deve chegar em breve.

O Observador apurou que na reunião de ontem entre governo, patrões e UGT, chegou-se a algum consenso na versão do pacote laboral. O Observador sabe também que as confederações patronais já deram o sim à proposta em cima da mesa. Por isso mesmo, neste momento, só falta a resposta da UGT. A central sindical tem uma reunião do Secretariado Nacional na próxima quinta-feira. A resposta deve surgir depois da reunião. A ministra do Trabalho foi a única a falar aos jornalistas no final do encontro. Maria do Rosário Palma Ramalho confirma que há uma maior aproximação. A ministra do Trabalho afirma que a reunião de quatro horas e meia com a UGT e os patrões correu bem. Maria do Rosário Palma Ramalho acredita que está tudo encaminhado para que se chegue a um acordo.

E a Agência Internacional de Energia considera que o mundo está a enfrentar a maior crise de fornecimento energético de que há memória. Isto, claro, por causa do conflito no Médio Oriente.

Alerta feito pelo líder da agência numa entrevista ao jornal francês Le Figaro. Prevê consequências graves para os países europeus, para o Japão e para a Austrália, mas sobretudo para os países em desenvolvimento. A Agência Internacional de Energia confirma também que continua a libertar reservas de petróleo estratégicas. A instabilidade continua a alvar uma subida dos preços. O petróleo está hoje a negociar acima dos $110 por barril.

E no terreno os ataques continuam. Israel afirma que atingiu um importante centro petroquímico no Irão.

As forças israelitas afirmam que esta estrutura era utilizada para produzir componentes para mísseis. Não há, para já, uma reação oficial do Irão. Em Israel, há também registro de um ataque com um míssil no centro do país, informação com poucos minutos, que é avançada pelo jornal Times of Israel. Antes, as Forças de Defesa Israelitas avisaram, através das redes sociais, que a população iraniana não deve utilizar a rede ferroviária do país perante a iminência de novos ataques. A ponte que liga a Arábia Saudita ao Barein também foi encerrada ao trânsito nas últimas horas pelas autoridades, como medida de precaução. Prevê-se, assim, um intensificar dos ataques numa altura em que está a chegar o fim do prazo dado por Donald Trump para que o Irão reabra o estreito de Ormuz. Se não o fizer, Trump deixa uma ameaça.

O país todo pode ser tomado numa noite, e essa noite pode bem ser amanhã. Todas as pontes no Irão vão ser dizimadas amanhã à noite, às 12h. Todas as plantas de poder no Irão vão ser desfeitas, queimadas e destruídas. Nunca mais vão poder ser usadas. Vai ser uma demolição completa às 12h. E se quisermos, vai acontecer num período de quatro horas. Nós não queremos que isso aconteça.

Donald Trump ontem, ao final da tarde, na Casa Branca, questionado sobre se pode estar a cometer crimes de guerra, diz não estar preocupado com essa possibilidade. Na análise, o historiador Bruno Cardoso Reis alerta para a probabilidade de um escalar ainda maior deste conflito.

As ameaças de Donald Trump nem sempre se concretizam. E também sabemos que o discurso dele muitas vezes é bastante hiperbólico, se quisermos ser bondosos. Se quisermos ser mais rigorosos, falta rigor ou muitas vezes falta uma boa relação com os factos. Agora, eu acho que o risco de escalada é bastante real, porque é muito evidente a frustração de Donald Trump com não conseguir resolver rapidamente este conflito.

Análise de Bruno Cardoso Reis no gabinete de guerra desta manhã. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU vai votar um projeto de resolução que exige a reabertura do Estreito de Ormuz, ponto de passagem essencial para o petróleo e o gás natural no Golfo Pérsico.

António José Seguro retoma a esta hora a presidência aberta. O presidente da República continua por Santarém a acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades.

Começa o dia em Ourém, passa depois por Ferreira do Zêzere, Mação e termina o dia em Tomar. E vai ser precisamente em Tomar que vai ter a habitual reunião semanal com o primeiro-ministro Vasco Maldonado Correia.

É uma presença de peso no segundo dia da presidência aberta de António José Seguro. Luís Montenegro vem até Tomar e é na Casa dos Tetos, que está a ser usada pela presidência como quartel-general para esta semana, que o primeiro-ministro e o presidente da República vão cumprir a nova tradição semanal de reunirem à terça-feira. Por norma, não costuma haver declarações no fim destes encontros, mas a ocasião pode fazer abrir uma exceção. Também em Tomar, mas na central elétrica, o presidente da República vai marcar presença na assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro, chefiada por Paulo Fernandes, e uma série de fundações. Na agenda de Seguro, estão ainda dois contactos diretos com as populações que mais sofreram com as tempestades no início do ano. Vai visitar habitações afetadas em Ourém e em Mação. Numa agenda muito preenchida, a saltar de um local para o outro, está também prevista uma visita ao Centro de Meios Aéreos, em Ferreira do Zêzere.

Vasco Maldonado Correia, o repórter que está a acompanhar esta iniciativa do Presidente da República. A presidência aberta começou ontem, termina sexta-feira, no distrito de Leiria.

10 horas e nove minutos. Daqui a instantes o Contracorrente, mas primeiro, Carla, as outras notícias que estão em destaque esta manhã.

As autoridades registaram 20 mortos e mais de 50 feridos graves nas estradas portuguesas durante as operações especiais de trânsito da Páscoa. Os dados são da PSP da GNR, que tomaram nota de mais de 2500 acidentes rodoviários. No total, as duas forças de segurança detetaram mais de 3000 viaturas em excesso de velocidade. Mais de 1500 não tinham em dia a inspeção periódica obrigatória. Um TGV colidiu com um caminhão esta manhã em França. O maquinista morreu, é o que diz o jornal Le Monde. Havia mais de 200 passageiros a bordo e, de acordo com as autoridades francesas, pelo menos 27 ficaram feridos. A empresa ferroviária nacional francesa ainda não esclareceu as circunstâncias do acidente. José Mourinho deita a toalha ao chão, admite que perdeu o campeonato. O treinador do Benfica volta também a criticar a atitude de alguns jogadores em campo. O Benfica empatou ontem à noite no terreno do Casa Pia, 1x1, complica também as contas para o segundo lugar. Já o Sporting joga hoje em Alvalade com o Arsenal para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O jogo começa às 8 da noite, vai ter relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. A investigação ao homicídio de Carlos Castro em Nova York é o tema do novo podcast Plus do Observador. São milhares de ficheiros que fazem parte do processo judicial aberto pelo Ministério Público de Nova York e que estão na base do podcast intitulado "Os Ficheiros do Caso Carlos Castro".

E que permitem, Carla, reconstituir a investigação ao crime cometido por Renato Seabra em janeiro de 2011.

Entre os ficheiros estão relatórios policiais e médicos, fotografias, transcrições de testemunhos, mas também as comunicações áudio da polícia no dia em que o cronista social foi encontrado morto num quarto de hotel em Times Square.

In regards to the DOA, the suspicious DOA we have, we got to give you a description of a male that was seen in the hotel, possible suspect.

No código da polícia, é um DOA, dead on arrival. Foi encontrado um morto à chegada das autoridades. O agente faz a descrição física de um homem que foi visto no hotel, o possível suspeito.

Okay. Hold on one second. I just need a pen and paper to write it down. Do you have a pen? Yeah. I'm ready.

Os detalhes são anotados pela telefonista no papel, para depois serem transmitidos a todas as unidades da polícia.

It's a male Hispanic, possibly male white.

É um homem de origem hispânica, possivelmente branco. Chama-se Renato Seabra, soletra o agente. É o excerto do primeiro episódio de Os Ficheiros do Caso Carlos Castro, que já está disponível.

Esta é uma série narrada pela atriz Joana Santos, que tem música original do pianista Júlio Resende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Pereirinha. O sonoplasta Bernardo Almeida juntou as peças sonoras deste puzzle.