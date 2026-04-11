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Edição das 10, com Miguel Videira. O cessar-fogo no Líbano deve ser incluído na negociação entre Estados Unidos e Irão, que hoje arranca em Islamabad.

É isso que diz à BBC o ministro do Planeamento e Desenvolvimento do Paquistão, país que acolhe esta ronda de negociações. Ahsan Iqbal afirma que não se pode permitir que parte da região do Médio Oriente esteja a sofrer, numa referência ao Líbano, enquanto se discute a paz na outra metade. O ministro paquistanês apela também à responsabilidade de Israel. Quanto ao desfecho das negociações deste sábado entre Estados Unidos e Irão, Ahsan Iqbal considera que será um sucesso se resultar num acordo para prolongar o cessar-fogo e agendar uma nova ronda negocial.

Miguel, o vice-presidente dos Estados Unidos, que lidera a delegação norte-americana, chegou esta manhã ao Paquistão.

Chegou cerca das 7h. J.D. Vance foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês. O vice-presidente norte-americano vai ser acompanhado nesta ronda negocial por Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, e Jared Kushner, o genro de Donald Trump. Quanto à delegação iraniana, é composta pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo presidente do Parlamento, que se destacam numa comitiva que integra perto de 70 pessoas. Chegaram a Islamabad a meio da noite. Horas antes desta primeira ronda de negociações, Donald Trump garantia que os Estados Unidos vão reabrir o Estreito de Ormuz com ou sem o acordo do regime iraniano.

Não haver armas nucleares, em primeiro lugar. Já houve uma mudança de regime, embora nunca tenha sido um critério. Nenhuma arma nuclear. Isso é 99% do acordo. Agora vamos abrir o Golfo com ou sem eles, mas estará aberto o estreito, como lhe chamam, e acho que vai ser muito rápido. Caso contrário, seremos capazes de o fazer de uma forma ou de outra. Está a correr bem. A Marinha foi-se, a Força Aérea foi-se, as defesas antiaéreas foram-se, os líderes foram-se, o sítio inteiro foi-se. Vamos ver como correm as coisas. O J.D., o Steve e o Jared são uma boa equipa.

Declaração de Donald Trump na base militar de Andrews, no estado de Maryland, esta madrugada.

Miguel, espera-se que a livre circulação no Estreito de Ormuz seja um dos temas em cima da mesa negocial.

Sim, tal como aqui dizia Donald Trump, esta questão tinha sido apontada como condição para o cessar-fogo de duas semanas que está em vigor. A verdade é que poucos navios têm atravessado o Estreito. Em discussão, também o programa nuclear iraniano, a exigência de Teerão de compensações financeiras pela destruição provocada pela ofensiva militar conjunta dos Estados Unidos e Israel. Não se avizinha uma negociação fácil. Na opinião do especialista em relações internacionais, Bernardo Valente, Donald Trump tem nesta altura mais motivos para terminar a guerra no Irão do que para prolongar o conflito.

Entrou sem um plano estratégico no Irão. O Irão ofereceu mais resistência do que os Estados Unidos e Israel pensavam que poderia oferecer e, portanto, Donald Trump agora tem muito mais incentivos para sair da guerra do que para a continuar. Um dos grandes incentivos é, como estávamos aqui a falar também do espírito eleitoral e das denúncias de fraude de Viktor Orbán, precisamente as eleições intercalares nos Estados Unidos, que sabemos que esta guerra nem sequer é popular, veja-se, dentro do eleitorado MAGA. Ou seja, dentro da administração de Donald Trump, tivemos J.D. Vance com um silêncio, diria, ensurdecedor durante todo este conflito, durante as primeiras seis semanas deste conflito.

Bernardo Valente, especialista em relações internacionais, convidado do gabinete de guerra da Rádio Observador, a perspetivar esta ronda negocial que hoje arranca.

Miguel, sabemos que estas negociações decorrem em Islamabad, capital do Paquistão, e vão ter medidas de segurança reforçadas.

Sim, disso mesmo nos vai dar conta agora a jornalista Matilde Malva Sabino. Para além do local exato, o palco desta ronda negocial. Mas Matilde, começamos pelas medidas de segurança. Há cuidados redobrados.

Nos últimos dias, as ruas de Islamabad estiveram sob um rigoroso confinamento. As autoridades paquistanesas mantiveram-se em silêncio sobre os preparativos para estas negociações. Invocaram preocupações de segurança e diplomáticas, mas garantiram à imprensa local que os preparativos estavam a decorrer a todo o vapor. Nos últimos dias, as ruas ficaram estranhamente vazias, com o país a declarar feriado na quinta e sexta-feira. Devido aos elevados riscos de segurança envolvidos, foram preparados três a quatro locais possíveis para este encontro, como a Secretaria do Primeiro-Ministro, o Centro de Convenções de Islamabad ou uma localização militar segura. O hotel de cinco estrelas Serena foi o escolhido para decorrerem estas conversações. Apenas na quinta-feira, os hóspedes foram informados de que deviam abandonar os quartos de forma imediata. O hotel enviou uma carta às pessoas ali alojadas a indicar que o edifício tinha sido requisitado pelo governo paquistanês. Foram mobilizados militares e guardas florestais paramilitares para garantir a segurança do local num raio de 3 km do edifício. Todas as estradas foram fechadas ao trânsito automóvel e foram colocadas sob o controle do exército, e foram também afixadas faixas e cartazes ao longo da via rápida a anunciar que estão a decorrer negociações que não têm, Miguel, para já, um prazo definido.

Matilde Malva Sabino, jornalista aqui a dar-nos conta do local onde vai decorrer esta ronda negocial e as medidas de segurança reforçadas, como percebemos, para este encontro que junta as delegações norte-americanas e iranianas.

E meio século depois da Apollo, mais uma missão da NASA foi cumprida com sucesso. A Artemis 2 está de regresso à Terra, Miguel.

Sim, os quatro astronautas chegaram esta madrugada. A amarragem aconteceu por volta da 1h, hora de Lisboa, no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Os astronautas foram retirados da cápsula um a um e foram depois transportados de helicóptero para um navio para serem submetidos a exames médicos. Antes de serem retirados, estiveram ainda mais de uma hora dentro da cápsula. À Rádio Observador, o astrónomo José Augusto Matos explica este longo processo.

Pequenos barcos da Marinha aproximarem-se com mergulhadores da Marinha também

Para já vão instalar uma cinta de flutuação à volta da cápsula para que ela fique estável e fique na vertical e vão depois colocar os cabos de reboque. Por quê? Porque a cápsula irá ser rebocada para dentro do barco anfíbio que está aqui perto. Esse barco tem uma doca inundável na parte traseira. E a cápsula irá entrar dentro do barco, e depois será colocada no suporte e a doca será seca. E só depois da doca seca é que a tripulação irá sair.

O relato é feito pelo astrónomo José Algoto Matos, em direto esta madrugada aqui na antena do Observador. Para reentrar na atmosfera, a nave atingiu uma velocidade de mais de 40 mil km/h, o que fez com que alcançasse uma temperatura de 2700 °C, perto de metade da temperatura do Sol.

Por cá, António José Seguro deixa um recado ao governo: está em falta e é devido ao país um relatório que explique o que verdadeiramente aconteceu no comboio das tempestades no início do ano.

O presidente da República promete manter-se vigilante relativamente à reconstrução da zona centro, depois das consequências do mau tempo, no âmbito da iniciativa Presidência Aberta, a primeira do novo presidente António José Seguro. Ontem, na Marinha Grande, o chefe de Estado alertou que não pode ficar tudo na mesma, Vasco Maldonado Correia.

Ao fim de cinco dias a saltar de concelho em concelho pela região centro a avaliar os estragos da depressão Christine, António José Seguro conclui.

Não podemos pensar que tudo já passou.

E se tudo continua na mesma, o presidente da República vai continuar a bater na mesma tecla.

As consequências desta tempestade ainda persistem. E a minha vigilância em relação aos apoios e à necessidade do país, em particular do Estado, tirar daqui ilações, também vai continuar.

E para clarificar:

O Estado não estava preparado para uma devastação, um comboio de tempestades desta natureza. E, portanto, nós quando dizemos que é preciso tirar ilações desta situação, é preparar o Estado para responder melhor.

Depois da reunião de balanço da Presidência Aberta, que contou com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, sai novo recado com o governo como destinatário.

Não podemos continuar a passar o tempo sem que tenhamos um documento também que explique verdadeiramente o que é que se passou nestes dias finais de janeiro e também nos dias iniciais de fevereiro. É impossível tirar ilações se não soubermos corretamente o que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram os apoios e os meios que chegaram mais tarde.

De resto, o presidente continua em modo acelerador.

É preciso acelerar apoios, clarificar medidas e adequá-las a realidades muito concretas.

E mostra-se preocupado com os meses mais quentes que estão já aí à porta.

Há muitas árvores caídas nas florestas, ainda há muitos caminhos que estão obstruídos, há muito material combustível.

A pensar nos incêndios do verão, mas ainda preocupado com o mau tempo do inverno, António José Seguro vai promover uma reunião com especialistas na próxima quinta-feira, no Palácio de Belém.

António José Seguro, na Marinha Grande, quer que as populações da região centro não sejam esquecidas depois da tempestade. Terminou ontem a primeira presidência aberta do novo presidente da República.

E são agora 10h10, Miguel Videra, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

47 pessoas foram detidas e mais de nove toneladas de produtos agrícolas foram apreendidos no âmbito da Operação Campo Seguro da GNR, decorreu entre julho do ano passado e 15 de fevereiro deste ano e teve por objetivo fiscalizar explorações agrícolas e florestais. Foram realizadas mais de 4 mil ações de patrulhamento. Das cerca de nove toneladas de produtos agrícolas, destaque para o distrito de Beja. Foram apreendidos mais de 4600 kg de azeitona.