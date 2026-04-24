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As notícias com Carla Jorge Carvalho. O PSD avisa que as negociações para a reforma da lei laboral estão a chegar ao limite e que o país não pode esperar muito mais tempo. Isto depois de ontem a UGT ter voltado a rejeitar, e por unanimidade, as alterações da reforma laboral. O governo marcou uma nova reunião em sede de concertação social para o dia 7 de maio. Já avisou que será a última para se chegar a acordo. Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, foi convidado do Explicador desta manhã, avisa que o governo está a chegar ao limite e rejeita que a ministra do Trabalho tenha dado um ultimato à UGT.

Eu não creio que nós possamos esperar muito mais tempo do que aquilo que foi agora dito pelo governo. Parece-me óbvio que aquilo que o governo fez, não se trata, como tenho visto escrito, de um ultimato, mas o governo, eu creio que sinceramente bem, tem levado este esforço até ao limite. Ora, estamos mesmo no limite. A UGT, se quer estar de boa-fé na negociação, deve agora dizer como é que pode, que sugestão tem, que proposta tem para ultrapassar aquilo que está em cima da mesa.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD. O governo acredita que a UGT não está a levar a sério as negociações da reforma laboral. Ficou surpreendido com a unanimidade do Secretariado Nacional. Agora o Executivo dá mais 15 dias para que a UGT se pronuncie, mas há poucas esperanças num acordo.

E o PS acusa o governo de não ceder nas traves-mestras da proposta e de estar a fazer o país perder tempo.

As negociações com os parceiros sociais repetem-se há meses, mas para Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, o governo nunca levou a negociação a sério e assim não há como levar a UGT a votar a favor.

Esses pontos, que são os pontos nucleares, são pontos em que nenhuma central sindical pode subscrever quando está perante uma contrarreforma que não tem para o lado dos trabalhadores qualquer benefício. Aquilo que nós consideramos é que ou vamos ao coração daquelas que foram identificadas como traves-mestras, dito pela senhora ministra, inamovíveis, ou se nós não vamos mexer nas traves-mestras, então estamos a fazer o país perder tempo.

Acusações de Eurico Brilhante Dias, aqui no Explicador. Acredita que, tal como está, nenhuma central sindical pode subscrever a proposta de alteração à lei do trabalho.

E continuamos a falar do PS, que vai apresentar um novo nome para a Provedoria de Justiça. Tiago Antunes fez saber hoje que não aceita ser submetido a uma segunda votação no Parlamento.

O antigo secretário de Estado justifica a decisão num artigo de opinião no semanário Expresso. Tiago Antunes diz que foi vítima de cancelamento e que foi caracterizado como um perigoso socratista, depois de não reunir o consenso de dois terços dos deputados na Assembleia da República. Agora o PS vai ter de escolher outro nome a apresentar e é isso mesmo que Eurico Brilhante Dias explica que tenciona fazer.

O Tiago Antunes tomou uma posição que é absolutamente compreensível. Daremos os próximos passos no sentido de resolver um impasse institucional que não é bom para a democracia nem para a República. O país precisa de um provedor ou de uma provedora de justiça, é nisso que trabalharemos.

E vão apresentar outro nome, portanto.

Com certeza. Acendo, desde logo, a disponibilidade do professor Tiago Antunes Teva.

Eurico Brilhante Dias, também no Explicador aqui desta manhã. Por acordo com o PSD, os socialistas têm direito a nomear um novo candidato ao cargo de Provedor de Justiça.

A leitura do acórdão da Operação Babel foi adiada por causa da greve dos procuradores do Ministério Público. Estava marcada para as 09h30, mas o protesto suspendeu os trabalhos.

Os procuradores do Ministério Público estão hoje num dia de greve nacional. O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Magistrados e resultou no adiamento da leitura do acórdão da Operação Babel. Vamos já em direto até ao Tribunal de Vila Nova de Gaia, ao encontro da repórter Maria Riego. Maria, esta informação foi conhecida nos últimos minutos. Que justificação deu o tribunal aos jornalistas e aos arguidos?

Precisamente, Carla. A leitura do acórdão estava agendada para agora, para as 09h30, mas já não vai acontecer devido à greve dos magistrados do Ministério Público, que está a decorrer hoje. Há poucos minutos, a sala começou a esvaziar-se, isto depois de ser anunciado que a leitura do acórdão passa para dia 8 de maio, às 09h30. Este é um processo que envolve 16 arguidos, entre eles o ex-vice-presidente da Câmara, Patrocínio Azevedo, e é um caso que está relacionado com a alegada viciação de normas e instruções de processos de licenciamento urbanísticos em Gaia. Patrocínio Azevedo falou aqui há poucos minutos à saída do Tribunal de Vila Nova de Gaia. Diz esperar que a Justiça funcione e que se coloque finalmente um ponto final a este processo. Como dizia, este é um processo que já decorre há bastante tempo, sendo que teve início oficial a 20 de janeiro do ano passado. Espera agora um fim, que foi adiado, como dava conta, para dia 8 de maio, às 09h30.

Uma nova data para a leitura do acórdão. A reportagem em direto da Maria Riego no Tribunal de Vila Nova de Gaia, por causa da greve dos procuradores do Ministério Público. A decisão final do julgamento da Operação Babel fica marcada para daqui a 15 dias.

Torres Vedras acordou em festa. O Torriense venceu o Fafe por 2x0 e garantiu assim a passagem à final da Taça de Portugal, onde vai encontrar o Sporting. A Rádio Observador está a passar a manhã em Torres Vedras para medir o pulso aos adeptos.

Até porque o Torriense volta à final da Taça de Portugal 70 anos depois. É a sétima vez na história que uma equipa fora da Primeira Liga consegue este feito de chegar à final da Taça. Em direto de Torres Vedras está o repórter Miguel Pina Andrade. Miguel, como é que o clube está a viver este momento?

Neste momento, os adeptos limpam os vestígios ainda da grande festa de ontem à noite aqui no Estádio Manuel Marques. O ambiente é de alegria. Está conosco agora em direto o diretor de comunicação do Torriense, Marco Castro. Bom dia, Marco. Perguntava-lhe como é que descreve o jogo de ontem, como é que foi o ambiente no estádio?

Antes de mais, muito bom dia e obrigado pela vossa presença. Ainda é difícil encontrar palavras para descrever aquilo que se passou aqui ontem. Eu já faço a comunicação do Torriense há mais de oito anos e aquilo que se viveu ontem aqui foi absolutamente extraordinário. O estádio completamente lotado, as pessoas com uma alegria imensa nas suas caras, uma celebração que durou até altas horas da noite e, sobretudo, aquele sentimento de que as coisas estão a ser bem feitas, ou seja, o clube está no caminho certo, os resultados estão a aparecer e ver as várias gerações de torrienses, crianças, pessoas de média idade, os mais idosas, todas numa comunhão e numa felicidade imensa foi extraordinário. Claro que o jogo foi emotivo, muita incerteza até o final, mas depois aquela explosão de alegria no fim foi indescritível. Ainda fica difícil encontrar palavras para descrever o ambiente que aqui se viveu, mas foi seguramente dos melhores jogos da minha vida e dos que vi aqui neste estádio.

E quanto à final do Jamor, quais são as expectativas? E pergunto-lhe também se já há planos para mobilizar o maior número de torrienses para a visita ao Estádio Nacional, dia 24 de maio.

O nosso treinador ontem disse, e bem, que nós não vamos passear ao Jamor, nós vamos fazer seguramente o melhor jogo possível, competir o melhor que conseguirmos. Os planos estão agora a ser feitos, como é óbvio. Nós estamos ainda na ressaca da festa, por assim dizer, mas os planos estão a ser feitos. Estou convicto de que vamos mobilizar a cidade inteira para ir até ao Jamor e estou certíssimo de que os torrienses vão dar um grande espetáculo nas bancadas.

Uma mobilização em massa ao Estádio do Jamor. Muito obrigado, Marco Neves, o diretor da comunicação do Torriense, aqui em direto para a Rádio Observador. Aqui no estádio, Carla, há também quem entregue os documentos para se tornar sócio. É o caso de Alexandre Carvalho, que antes do resultado do jogo começou um processo que foi oficializado esta manhã.

Aqui para Oeste é muito bom ter uma equipa na final no Jamor.

E está a pensar ir ao jogo?

Venho tratar disso. Fiz-me sócio ontem, antes do jogo, eu e a minha esposa e os meus dois filhos, e agora venho resolver. Pedir o número de sócio, está aí provisório, venho pedir o definitivo agora.

Alexandre Carvalho, um dos mais recentes sócios do Torriense, que apesar do amor pelo clube da terra, também é adepto do Sporting, o outro finalista da prova Rainha. A noite foi de festa, Carla, uma casa cheia no Estádio Manuel Marques, com capacidade para cerca de 2500 pessoas. Ontem à noite estiveram pouco mais de 4 mil pessoas. Torres Vedras, uma cidade que acorda aos poucos com a notícia de que o Torriense, 70 anos depois, vai jogar a final da Taça de Portugal contra o Sporting.

E já estão a preparar o caminho para o Jamor. A terra em peso. Miguel Pina Andrade, esta manhã em Torres Vedras, depois do apuramento do Torriense para a final da Taça de Portugal, vai encontrar no Jamor a equipa do Sporting. São 10h10, já a seguir o Contracorrente, mas antes, Carla, que outras notícias estão em destaque? Os Estados Unidos estarão a ponderar punir aliados da NATO que não apoiaram a guerra com o Irão. A informação é avançada pela Agência Reuters, com base num e-mail interno do Pentágono, que foi divulgado por um funcionário da Casa Branca. Espanha será um dos países visados. No início do conflito, Madrid negou o acesso do exército norte-americano a bases militares em Espanha. Na reação a esta notícia, o presidente do governo, Pedro Sánchez, já veio garantir que Espanha é um parceiro leal da NATO. Diz também que está absolutamente confiante com o papel que tem desempenhado na Aliança Atlântica. Pelo menos quatro pessoas morreram na Ucrânia em ataques russos com mísseis e drones esta madrugada. Há também registro de 14 feridos. Os ataques aconteceram em Odessa e Kherson. Em Kiev, as defesas antiaéreas também foram acionadas.