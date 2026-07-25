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Vamos às notícias. Jornal das 11 com Vasco Maldonado Correia. Começamos com os incêndios no sul da Europa. Pedro Sanchez alerta que este verão a área ardida em Espanha pode ser maior do que nos últimos anos e agradece o apoio de Portugal.

O presidente do governo espanhol está na região de Madri a visitar as zonas mais afetadas pelos incêndios, depois de ontem ter acionado o estado de emergência nacional. Desta forma, é pela primeira vez o poder central espanhol agora a assumir o combate aos fogos, em vez das comunidades autônomas. Pedro Sanchez, nesta manhã, diz que o dispositivo de combate aos fogos está na máxima força. Alerta, no entanto, para a enorme área ardida em Espanha, quando estamos apenas no mês de julho.

"Estou convencido de que a situação está cada vez mais assimilada e também estou confiante nos responsáveis das instituições públicas. Este ano, acabamos de saber, estão queimados mais de 130 mil hectares de território. Este número, talvez para o cidadão comum, não diga muito, mas se compararmos com a média que durante esta última década ardeu anualmente, perdemos cerca de 100 mil hectares. Ora, se já perdemos 130 mil este ano e ainda nos resta boa parte do verão, estamos a ver os impactos da emergência climática."

O primeiro-ministro espanhol destaca a ajuda internacional que Espanha está a receber, nomeadamente de Portugal.

"Hoje esperamos a chegada de recursos da Grécia, da Itália e também do exército de Portugal para fazer frente ao incêndio na província de Ávila. Portanto, o que quero dizer com isso é que temos agilidade, coordenação e eficiência no combate aos fogos."

Agradecimento de Pedro Sanchez, presidente do governo espanhol, esta manhã, em conferência de imprensa. Madri e Ávila são as duas regiões espanholas que mais preocupam as autoridades nesta altura. Já foram retiradas destas regiões mais de 60 mil pessoas. A líder regional de Madri, Isabel Ayuso, já descreveu estes fogos como uma situação sem precedentes por causa das altas temperaturas e os ventos fortes que estão a atingir a região.

E, Vasco, atenções viradas também para a França, onde já foram retiradas mais de 100 mil pessoas por causa dos fogos.

O incêndio que mais preocupa as autoridades é em Gironde, perto de Bordéus. O ministro francês do Interior, Laurent Núñez, faz um ponto de situação deste incêndio e diz que está incontrolável.

"Trata-se de um incêndio que se autoalimenta, um fogo de grande dimensão que neste momento está incontrolável por causa do vento. Desloca-se para leste. Estive em contacto com o primeiro-ministro e reformulamos o nosso dispositivo de combate ao incêndio para evitar que o fogo chegue à região metropolitana de Bordéus."

O ministro do Interior de França dá conta de que o fogo segue agora para a cidade de Bordéus. O presidente francês, Emmanuel Macron, instruiu ontem à noite as Forças Armadas a mobilizarem-se para prestar o máximo apoio à Proteção Civil. Os fogos já devastaram mais de 19 mil hectares no Sudoeste do país. Tanto França como Espanha acionaram o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para ajuda no combate a estes incêndios.

Por cá, e na atualidade nacional, Rui Rio entende que as polémicas do ministro da Administração Interna estão a abalar a imagem do Partido Social-Democrata, o PSD, e diz não entender a postura do PS sobre o tema.

Ontem, o presidente social-democrata disse, na SIC Notícias, que esperava que Luís Neves já tivesse prestado mais esclarecimentos sobre o caso. Rui Rio diz que é mesmo a imagem do PSD que está em causa.

Enquanto que a polêmica da educação ou as polêmicas na saúde não afetam o PSD, afetam o governo. Agora, as pessoas podem discordar, pode ter responsabilidades políticas, pode haver isso tudo, mas ninguém diz que ele fez aquilo para se beneficiar, ou para beneficiar os amigos, ou coisa assim parecida. Portanto, não prejudica a credibilidade do partido. Pode é desgastar o governo. O partido em si, não. Este caso, que é um caso de regime, é um caso ético, e isto está a abalar profundamente a credibilidade do PSD e também do PS, mas agora estou preocupado com o PSD.

Um caso de regime é como Rui Rio descreve as polémicas em que se vê envolvido Luís Neves, o antigo presidente do PSD, diz também não compreender a postura do Partido Socialista relativamente às polémicas em torno do ministro da Administração Interna.

É intrigante que o partido de oposição, Partido Socialista, ataque ferozmente o professor Fernando Alexandre, a doutora Ana Paula Martins, e depois, relativamente a este caso, que do ponto de vista ético é muitíssimo mais grave, anda com paninhos quentes a fugir, a tentar ver se passa entre os pingos da chuva. Isso leva a que o Chega, por exemplo, possa dizer: "O doutor Luís Neves tem-nos presos, o PS e o PSD, por qualquer coisa."

Rui Rio, em declarações à SIC. Notícias Jornal Expresso adiantou ontem que podem estar em causa indícios de alegada prática dos crimes de descaminho e abuso de poder, no caso do atrelado que viajou do Seixal para a empresa do amigo Luís Neves, em Barcelos. O ministro da Administração Interna garantiu ontem aos jornalistas que se sente com legitimidade para continuar no cargo. O Chega, de resto, já anunciou que vai avançar em setembro com uma comissão parlamentar de inquérito a Luís Neves.

Nos primeiros cinco dias de concurso ao ensino superior, candidataram-se às universidades e politécnicos cerca de 20 mil estudantes. Vasco, falamos de menos 9 mil alunos do que no ano passado.

A primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior está a decorrer após os problemas relacionados com os exames nacionais do ensino secundário, com muitos alunos a terem tido dificuldade em saber as notas devido às falhas na classificação digital. Os dados mostram uma redução de 29 mil para 20 mil nos estudantes que se candidataram ao ensino superior nos primeiros cinco dias do concurso. O número pode ser justificado pelo crescente número de estudantes que se inscreveu na segunda fase dos exames, que terminou ontem. O processo de correção começa só na segunda-feira. Ontem, Livre, PCP e Bloco de Esquerda juntaram-se ao PS e admitem uma comissão parlamentar de inquérito ao ministro Fernando Alexandre.

As polémicas relacionadas com o ministro da Educação e com o ministro da Administração Interna são os temas em análise no explicador, já a seguir a este jornal. Vamos ainda, Vasco, a uma notícia Observador, até porque o presidente do Benfica, Rui Costa, está na lista negra do Banco de Portugal por incumprimento financeiro.

Rui Costa está sinalizado por um incumprimento em prestações sobre créditos superiores a € 20 milhões para um empreendimento de luxo. Em causa, um projeto imobiliário de uma empresa da qual Rui Costa é acionista, situação que coloca o líder dos encarnados na lista de devedores na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal. Ao Observador, fonte oficial da empresa garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o banco que concedeu o crédito continua a correr dentro da normalidade. De acordo com esta mesma fonte, foram dadas garantias de que a dívida pode ser salvada.

É o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pelos jornalistas Luís Rosa e Mariana Furtado. Agora 11:07, Vasco, antes do explicador, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Donald Trump diz que o Irão ainda não está pronto para um acordo de paz e, por isso, admite continuar os ataques na região. Declarações esta madrugada no jantar de correspondentes da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos diz ainda que a capacidade militar do Irão está em níveis mínimos. Trump vai receber na próxima terça-feira o primeiro-ministro israelita na Casa Branca, no mesmo dia em que deverá também reunir-se com Volodymyr Zelensky. A Polícia Judiciária apreendeu mais de duas toneladas de cocaína numa lancha em alto-mar, a sudoeste do cabo Espichel. A operação decorreu na quinta-feira, foi comunicada apenas hoje. A investigação da PJ desmantelou um grupo criminoso que transportava droga para a Europa através de Portugal. Foram detidos quatro homens no total, dois de nacionalidade espanhola, um inglês e um albanês. Fechamos com o futebol. Porto e Sporting realizam hoje os respetivos jogos de apresentação aos sócios. Os leões entram em campo às 19h30 no Estádio de Alvalade, diante dos franceses do Mônaco. Já o campeão Futebol Clube do Porto joga meia hora depois no Estádio do Dragão, frente aos ingleses do Aston Villa. O Benfica já começou a época oficial, mas ontem defrontou o Belenenses no Estádio da Luz. Venceu por cinco bolas a uma.

E estes jogos de apresentação de Sporting e Porto vão ter relato aqui em direto na Rádio Observador, uma emissão especial do desporto que arranca logo depois do jornal das 19h.