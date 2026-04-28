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Do dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videra. Miguel, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro revela que foram detectadas várias declarações falsas em pedidos de apoio à reconstrução na sequência das tempestades.

Ribal Esteves não quantifica, mas diz que o número surpreende. Dá também conta que algumas destas situações vão ser reportadas ao Ministério Público.

Estamos a constatar que há um número que nos surpreende de cidadãos que falseia declarações para tentar ter acesso a um benefício do qual não tem direito. É isto que está a acontecer. Aquilo que nós decidimos na CCDR, isto além do mais bem articulado com Lisboa e Vale do Tejo e com o senhor ministro da Economia e da Coesão Territorial, é, no final deste processo, aquelas falsidades que entendamos que têm uma dimensão mais exagerada, vamos fazer um processo para o entregar ao Ministério Público.

Foi o que revelou há instantes no Parlamento o presidente da CCDR do Centro, Ribal Esteves. Explica que esta situação também condiciona a rapidez com que os processos são analisados e deferidos.

Nós neste momento vamos, no centro, com um bocadinho mais de 2200 candidaturas já pagas e 1600 indeferidas. Nos indeferimentos, há alguma fraude, há segunda habitação também. Como sabem, a decisão que está tomada é que é só para habitação permanente. E há uma lógica também de gente que não tem o direito. Estamos a fazer o nosso melhor e a deferir e a pagar o que tem de direito e o que não tem de direito é indeferido.

Ribal Esteves, o presidente da CCDR do Centro, que continua a ser ouvido a esta hora no Parlamento e há instantes afirmou que um dos grandes obstáculos à recuperação das diferentes infraestruturas danificadas pelas tempestades não é tanto o dinheiro, mas a falta de mão de obra e empresas de construção em número suficiente.

E a poucas horas da apresentação do PTRR, o Programa de Recuperação das Zonas Afetadas pelas Tempestades, o presidente da Câmara de Leiria pede rapidez na chegada dos apoios ao terreno.

O plano contempla medidas de curto, médio e longo prazo, vai estender-se para lá de 2030. O autarca de Leiria, Gonçalo Lopes, espera que haja bom senso na definição do programa.

Há coisas que não podem esperar até 2035, só quem não está no terreno, só em teoria, só teóricos é que conseguem imaginar. Nós para recuperar as escolas onde temos contentores precisamos de dinheiro amanhã e esse sinal de rapidez, eficácia e inteligência tem que estar no documento, porque se não estiver no documento, ele não vai servir as zonas afetadas.

Três meses depois da passagem da tempestade Crisim pela região Centro, o presidente da Câmara de Leiria afirma que há dois problemas de resolução prioritária.

É a reposição das linhas de telecomunicações, sobretudo internet através da fibra ótica, que tem um atraso significativo em termos da sua reposição. Por outro lado, é também aquilo que é a gestão do coberto vegetal, como se sabe, foi bastante afetado.

A questão dos incêndios foi aí.

Que é a questão da gestão dos incêndios. Estas são as duas principais preocupações que temos em cima da mesa e o acompanhamento da recuperação das casas e das empresas através dos investimentos que têm de realizar.

O ponto de situação feito por Gonçalo Lopes, o autarca de Leiria, foi o convidado do Explicador desta manhã.

E o Conselho da Marinha Grande foi outro dos municípios onde se registaram mais danos. Ora o autarca do Conselho também tem reparos a fazer.

Sim, Paulo Vicente aponta o dedo, em particular, às empresas de telecomunicações.

Ainda há casas que não têm a rede, infelizmente, e isso é uma das lacunas que nós temos denunciado, que há uma falta de respeito por parte das operadoras de comunicações. Há uma falta de respeito por parte dessas operadoras. E repare, mesmo nas situações em que repõem as comunicações, não retiram os fios. Nós parecemos uma favela, digamos assim, em determinados locais do Conselho, parecemos uma favela de terceiro mundo com fios pendurados por tudo quanto é sítio. Isso é inadmissível.

A queixa de Paulo Vicente, presidente da autarquia da Marinha Grande.

E Miguel, hoje assinala-se também a passagem de um ano do apagão, a oportunidade para a DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, renovar o apelo para que as famílias tenham um kit de emergência com alguns bens essenciais.

E que bens são esses, perguntas tu, João? É isso que nos explica a jornalista Rita Lourenço.

O kit deve ser adaptado às necessidades de cada família e deve incluir água, alimentos enlatados, um rádio a pilhas, lanternas, um apito que pode servir como sinalizador da localização, ração e documentos no caso de ter animais de estimação, entre outros artigos que permitam garantir a autonomia da família durante pelo menos três dias. Isto tudo sem esquecer uma cópia do cartão de cidadão de todos os elementos do agregado familiar e ainda algum dinheiro em notas e moedas. A DECO recomenda também a preparação de um estojo de primeiros socorros com ligaduras, pensos, tesouras, medicamentos, um termômetro e ainda embalagens extra da medicação diária, entre outros essenciais. O conteúdo desta mochila de emergência deve ser revisto com alguma regularidade para garantir que tudo continua em bom estado de utilização. A associação aconselha também que toda a família saiba onde está guardado o kit, que deve estar num local de fácil acesso, de preferência perto da saída de casa.

Rita Lourenço com os bens a incluir num kit de emergência, uma recomendação da Associação de Defesa do Consumidor, a DECO.

Meio-dia e seis, vamos ao conflito no Médio Oriente. Teerão afirma que Washington não está em posição de ditar políticas a outras nações independentes.

É isso que diz o porta-voz do Ministério de Defesa do Irão, citado pela televisão estatal iraniana. O representante do regime deixa ainda o aviso aos Estados Unidos: Washington deve cair as exigências que os iranianos entendem serem ilegais e irracionais.

E do lado norte-americano, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos avisa que a indústria petrolífera do IrãoVai parar em breve.

Uma consequência do bloqueio norte-americano ao estreito de Ormuz. Numa publicação na rede social X, Scott Bessent descreve a indústria petrolífera iraniana como precária e garante que a produção já está a começar a cair por causa desse bloqueio naval dos Estados Unidos. O secretário do Tesouro prevê mesmo um colapso da indústria petrolífera iraniana em breve.

E no Líbano, apesar do cessar-fogo, continuam os ataques tanto de Israel como do Hezbollah.

Esta madrugada, Israel deu cabo uma nova vaga de ataques contra o sul do Líbano. O Hezbollah já fez saber que vai retaliar, garante que não abandona as armas. Entretanto, esta manhã, Israel ordenou a evacuação de quase duas dezenas de aldeias e vilas na região sul do território libanês. Em comunicado divulgado na rede social X, as Forças de Defesa Israelitas afirmam que são obrigadas a agir com força por causa das violações do acordo de cessar-fogo por parte do Hezbollah, sendo que este acordo de cessar-fogo foi firmado pelo regime libanês e por Israel. O Hezbollah não esteve envolvido nas negociações.

12h08, Miguel Antes do "Justiça Cega", que outras notícias marcam a atualidade?

Afinal sim, a CNN Portugal divulgou uma escuta de uma conversa entre António Costa e Diogo Lacerda Machado, que vem desmentir o antigo primeiro-ministro. António Costa disse numa conferência de imprensa em São Bento, em 2023, que nunca tinha conversado com o amigo Lacerda Machado sobre o processo da construção de um centro de dados em Sines. Uma escuta de dezembro de 2022, agora revelada, vem dar conta do contrário. A BP viu os lucros disparar cinco vezes desde o início deste ano. Em comunicado à Bolsa de Valores de Londres, a petrolífera revela que registou ganhos de mais de 3,2 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de quase 460% face ao mesmo período de 2025, impulsionado pela subida do preço do petróleo com a guerra no Irão. Foi bom, mas acabou, pelo menos por uns dias. A partir desta tarde, a temperatura começa a baixar. Descida muito significativa. Amanhã, com os termômetros a recuarem até oito graus em algumas regiões do país. Vem aí também chuva, em especial nas regiões Norte e Centro. O IPMA emitiu um aviso amarelo de precipitação e trovoada para hoje e amanhã em praticamente todo o território, exceto Leiria, Setúbal, Lisboa e Faro.

Logo agora que eu tinha já guardado os casaquinhos. Olhe, Miguel, o Observador teve acesso aos ficheiros da investigação sobre um dos crimes mais midiáticos dos últimos anos.

Sim, tem sido esse o foco do mais recente podcast Plus, os ficheiros do caso Carlos Castro traz novas revelações sobre a forma como Renato Seabra assassinou o cronista social em Nova York em janeiro de 2011. O quarto episódio está disponível, revela os testemunhos das pessoas ouvidas pela polícia norte-americana sobre este crime, entre elas a melhor amiga de Carlos Castro.

É o ponto final do Jornal do Meio-Dia, que teve edição do Miguel Videira.