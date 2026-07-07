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No meio-dia. Jornal do Meio-Dia com edição do Miguel Vider. Miguel, duas pessoas morreram atropeladas por um autocarro da Carris Metropolitana, junto à estação ferroviária do Cacém.

Há ainda a registrar vários feridos. O acidente aconteceu faltavam poucos minutos para às 10h. Seguimos até o local do sinistro, junto à estação do Cacém, está o repórter do Observador, Miguel Pina-Andrade. Miguel, já há alguma indicação do que é que esteve na origem deste acidente?

Sim, Miguel, o comandante dos bombeiros da GVA do Cacém, João Raminhos, avança que o acidente se deu porque quando o autocarro estava a chegar aqui a esta estação, não travou e acabou por atropelar duas pessoas que estavam na paragem. São as únicas duas vítimas a registrar ainda neste momento. Há também ainda 16 feridos leves, que já foram encaminhados para o Hospital Francisco Xavier e para o Hospital Amadora-Sintra. Houve aqui também deixada a indicação de que o condutor do autocarro está a ser assistido e neste momento ainda não é um suspeito, ainda não está nessa qualidade a ser interrogado pelas autoridades. Ainda está a ser feita essa investigação. O intendente da PSP, Francisco Alves, foi o primeiro a falar, fez há pouco um ponto de situação junto a uma das entradas do túnel, onde aconteceu o acidente e onde estão aqui os jornalistas todos e onde foram feitos estes pontos de situação, explicou o que se passou.

O autocarro despistou-se e, portanto, colheu duas pessoas. Temos duas vítimas mortais e temos já confirmados cerca de 20 feridos. Importante também, as duas vítimas mortais estavam a aguardar o autocarro também e todos os demais circulavam dentro do autocarro. Houve um embate muito violento e daí que as pessoas que também circulavam no interior também ficaram afetadas.

As autoridades foram mobilizadas por volta das 9h45. Neste momento estão muitos carros dos bombeiros, caminhões dos bombeiros, ambulâncias e carros da polícia que continuam a chegar aqui à porta do túnel. Estão alguns polícias e também muitas pessoas a assistir àquilo que se está a passar. O intendente da PSP, Francisco Alves, ainda explicou quais são os próximos passos, sem deixar a ideia de que o número de vítimas pode ainda aumentar.

Já está a acontecer, já foram vítimas que já foram para os hospitais, outras foram assistidas aqui, estão a ser assistidas aqui. A autoridade médica é que faz essa análise. No entanto, da nossa parte, da Polícia de Segurança Pública, o que é que compete? Compete fazer corredores de emergência, sempre que necessário, acompanhar com bate-dores as ambulâncias também, se necessário, isolar a área e investigar, que é o que vai acontecer agora, e está a acontecer agora, a investigação daquilo que motivou este acidente.

O intendente da PSP, Francisco Alves. Neste momento, a investigação decorre. Pelo que percebemos, as vítimas mortais ainda se encontram dentro do terminal. As outras vítimas, as 16 feridos leves, foram levados para os hospitais. Há ainda algumas vítimas que estão a ser assistidas pelos psicólogos do INEM, cerca de 10 vítimas a serem assistidas pelos psicólogos do INEM. Depois do intendente da PSP, falou o presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida. Deixou uma mensagem de pesar às famílias das vítimas. Estava visivelmente emocionado e disse que as vítimas mortais eram pessoas trabalhadoras. Aqui, como disse, na zona onde os jornalistas se encontram e onde há também várias dezenas de pessoas a assistir ao teatro de operações, não se consegue ter uma visão clara daquilo que aconteceu e do que se está a passar dentro do túnel. Mas à entrada do terminal, é possível ver muitas pessoas emocionadas a chorar, até uma senhora, como também explicou o intendente da PSP, a gritar orações aos deuses para ajudar estas vítimas. E também veem-se os estragos do acidente, veem-se as cartolinas, aqueles pequenos post-its da polícia com números onde estão os corpos das vítimas mortais. Veem-se muitos vidros no chão. E neste momento aguardamos que estas investigações continuem e que nos façam mais algum ponto de situação, porque ainda não se sabe se este número de vítimas mortais e de vítimas graves ou leves vai continuar a aumentar.

E pelo que eu percebo, Miguel, também não se sabe exatamente e em concreto qual foi a razão para este incidente. Davas aqui conta de que o autocarro não travou. Não há indicação se houve alguma falha mecânica do autocarro, se, porventura, alguma indisposição de um turista desse autocarro.

Ainda não, ainda não se sabe. Não deram ainda essa indicação. Disseram apenas que foi um acidente em que o autocarro não travou, o comandante dos bombeiros aqui da GVA do Cacém foi essa a indicação que deu. Disse apenas que a ventilação dentro do terminal não estava a funcionar, e é algo que acontece há muitos anos, foi o que nos foi dito, e que entretanto foi posta a funcionar. E neste momento, para além disso, também não foi dada a indicação do gênero das vítimas, nem sequer a idade delas, porque pelo que o comandante nos disse, ainda as próprias famílias não foram informadas. Terá ser algo que nós depois vamos ser informados, é que eu também te darei conta depois.

Sim, aqui estarás na edição da 13h para uma atualização das informações relacionadas com este incidente que aconteceu, como disse, faltavam poucos minutos para às 10h. Um autocarro desgovernado entrou no terminal rodoviário junto à estação ferroviária do Cacém, em Aglova-Cacém. Duas pessoas morreram, há ainda a registrar 16 feridos. Não se sabe exatamente ainda, em concreto, como o Miguel aqui explicava, qual a razão, qual a origem deste acidente, se houve eventualmente alguma falha mecânica do autocarro acidentado.

É uma notícia que está em destaque em observador.pt. E o secretário-geral da NATO considera que os países da Aliança Atlântica devem estar vigilantes em relação à Rússia, à China e também à Coreia do Norte.

Foi o que disse há pouco Mark Rutte na abertura do Fórum da Indústria de Defesa da NATO, o secretário-geral da Aliança Atlântica explica por quê.

A Rússia está a investir quase metade do orçamento nacional na máquina de guerra. A China continua a modernizar as próprias forças e continua a expandir as capacidades nucleares sem transparência. A Coreia do Norte continua a expandir o programa nuclear e a financiar a Rússia. Estados Unidos danificaram as capacidades nucleares e balísticas do Irão. Nós temos que permanecer vigilantes. Estes países cada vez mais trabalham em conjunto e posso garantir que não têm o nosso maior interesse em mente.

Foi isso que disse Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, que esta manhã anunciou um conjunto de investimentos em defesa aérea, por exemplo, a compra de drones de grande altitude, 10 aviões de vigilância e um avião de reabastecimento.

E a Câmara Municipal de Vouzela já fez as contas aos prejuízos do grande incêndio que atingiu o Conselho. O presidente da autarquia espera que o governo dê uma ajuda na recuperação.

Carlos Oliveira adianta, de resto, que o pedido após já foi feito.

Já falei com vários membros do governo, ministro, secretário de Estado, que me ligaram, muitos deles Já falei com o Sr. Presidente da CCDR, que também me ligou, com a CIM, com o gabinete do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República também me ligou. Todas essas pessoas falaram comigo e disse que faria o apuramento e depois voltaríamos a falar para ver qual o tipo de apoio e compensação poderá haver para recuperar o território e também para compensar as famílias e as empresas. Já pedi o apoio, agora temos que ter valores para podermos saber do que se está a tratar. A expectativa é que haja um apoio da administração central e regional.

A expectativa manifestada pelo presidente da Câmara de Vouzela, a pretexto do pedido de ajuda para a recuperação das áreas atingidas pelo incêndio. As chamas acabaram por se propagar a outros três concelhos. O governo decidiu prolongar a situação de alerta até quinta-feira. Hoje, sete distritos estão sob aviso laranja por causa do calor, embora a tendência seja para uma descida da temperatura ao longo dos próximos dias.

12h09, Miguel Antes do "Justiça Cega", que outras notícias vão marcando a atualidade?

Até o final da semana, o Observador apurou que a Federação Portuguesa de Futebol vai fechar o nome do sucessor de Roberto Martínez até sexta-feira e de acordo com as informações recolhidas, o senhor que segue deve mesmo ser Jorge Jesus. Em cima da mesa, um contrato com a duração de dois a quatro anos. A Direção-Geral de Saúde reduziu para nível um o risco do plano sazonal de saúde. A decisão vai ao encontro das previsões meteorológicas do IPMA, que apontam para uma diminuição da temperatura máxima e mínima em quase todo o território. Houve uma explosão esta manhã em Damasco, na Síria, junto ao hotel onde está hospedado o presidente francês. A informação é do jornal Le Figaro. Dezoito pessoas ficaram feridas. O jornal explica que uma bomba foi colocada num caixote do lixo e outra num veículo junto ao hotel onde Macron está hospedado. O presidente francês está na capital síria em visita oficial. Macron saiu do hotel de manhã para reuniões momentos antes da explosão. É isso que adianta o Le Figaro.