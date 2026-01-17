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Edição da Uma com Luís Soares e começamos com a atualidade internacional. A esta hora, centenas de manifestantes concentram-se nas ruas de Copenhague, na Dinamarca, contra os planos de Donald Trump de controlar a Groenlândia.

Juntam-se em frente à Câmara de Copenhague. É apenas uma das ações planeadas para hoje para contestar os planos do presidente norte-americano. Os manifestantes vão depois em desfile até a embaixada norte-americana na capital dinamarquesa. A esta hora, as imagens mostram já muitas pessoas concentradas no local. Outras manifestações estão planeadas também na Groenlândia e em outros locais da Dinamarca para exigir respeito pelo país nórdico e também pelo direito da Groenlândia à autodeterminação. Isto também no dia em que António Costa, presidente do Conselho Europeu, reforça que esta questão vai ser resolvida no seio da NATO, visto que a Groenlândia pertence à Aliança Atlântica. Na análise, o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, considera que estes avisos não são suficientes para demover Donald Trump.

São puras ameaças hipotéticas que estão a ser utilizadas pelo presidente americano para perseguir algo que tem a ver com o seu próprio legado pessoal. Ele tem grandes referências na presidência americana, por exemplo, William McKinley e o presidente Polk, que são presidentes do final do século XIX que expandiram o território dos Estados Unidos. Ele quer mais uma estrela na bandeira americana e ele disse isso ao New York Times, que isto é uma questão psicológica, ele quer a propriedade da Groenlândia. E ultimamente tem vindo a lançar a ideia de que isto também é necessário para proteger os Estados Unidos.

Análise de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional, esta manhã no Gabinete de Guerra da Rádio Observador.

Luís, esteve também em análise a composição do novo Conselho de Paz para Gaza. Francisco Pereira Coutinho considera que este organismo não passa de um instrumento simbólico e cerimonial.

Um conselho que vai ser presidido por Donald Trump, mas que inclui nomes como o do secretário de Estado, Marco Rubio, o enviado especial norte-americano Steve Witkoff, o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e ainda o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Francisco Pereira Coutinho considera que este conselho até pode ser positivo neste momento, mas avisa que não é suficiente para pôr fim à instabilidade no enclave.

Parece haver aqui um novo impulso para sairmos da situação de congelamento do conflito que temos neste momento, onde Israel continua a ocupar mais de metade do território de Gaza e onde o Hamas continua a aterrorizar a população palestiniana e tem o controle completo sobre a quase totalidade da população palestiniana, porque nas áreas ocupadas por Israel vive muito pouca gente. Este, no fundo, era mais um dos pontos do plano de paz. Agora ninguém sabe muito bem como é que isto se vai efetivar na prática, porque exige a concordância do Hamas.

Análise de Francisco Pereira Coutinho no Gabinete de Guerra desta manhã. A composição do Conselho de Paz para Gaza foi anunciada nas últimas horas pela Casa Branca, que explica em comunicado que este conselho vai supervisionar áreas específicas para a estabilização e o sucesso a longo prazo de Gaza.

É já na próxima segunda-feira que o Eurogrupo vota o nome do futuro vice-presidente do Banco Central Europeu. Em entrevista ao Observador, Mário Centeno destaca a importância deste cargo para Portugal e garante que tem a experiência necessária para o assumir.

Mário Centeno explica que avançou com a candidatura por duas razões. Primeiro, porque Portugal não tem atualmente ninguém em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira. Por outro lado, também por uma questão pessoal, por achar que reúne a experiência necessária depois das passagens pelo Banco de Portugal, Conselho do BCE e presidência do Eurogrupo. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno afirma ainda que já recolheu o apoio de vários países de diferentes zonas geográficas da área do euro. O cargo de vice-presidente do BCE fica disponível no final de maio. São seis os candidatos na corrida, sendo que o Parlamento Europeu considera Mário Centeno e Martins Kazaks, governador do Banco Central da Letônia, como os candidatos preferenciais.

Luís, importa perceber que o escolhido tem de garantir o apoio de 72% dos Estados-membros e Mário Centeno não tem uma eleição fácil pela frente.

Nomeadamente pelo fato de o atual vice-presidente, Luis de Guindos, ser espanhol e ter sucedido a outro português, Vítor Constâncio, o que não joga a favor de Mário Centeno. Espanha tem ambições de escolher o próximo presidente do BCE e não deverá querer prejudicar as próprias chances de o conseguir, votando agora por um candidato que é também do Sul da Europa. Caso não exista um consenso na reunião de segunda-feira, os ministros das Finanças da zona euro podem deixar a discussão para fevereiro.

E hoje, dia 17 de janeiro, é também um dia histórico. A Confederação Empresarial de Portugal elogia o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que vai ser assinado hoje no Paraguai. A CIP afirma que abre grandes perspectivas de crescimento econômico nos dois lados do Atlântico e, sobretudo, Luís, para empresas europeias.

E por isso fala numa boa notícia. Em comunicado, a CIP lembra que a política tarifária dos Estados Unidos agravou as relações nos mercados em 2025 e considera que este acordo vem reverter isso mesmo. A assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul está marcada para esta tarde no Paraguai. Vai abrir as portas para a maior zona de livre comércio do mundo. São mais de 700 milhões de consumidores. Ouvido pela Rádio Observador, o economista António Nogueira Leite também explica que este acordo vai trazer muitos benefícios para os dois lados.

A ideia é que há um ganho de comércio que vem beneficiar as duas áreas e que, por outro lado, à Europa permite uma maior diversificação dos mercados que as suas empresas e os seus agentes podem atingir, exatamente porque a exportação para alguns destes países, e o Brasil é um exemplo paradigmático, eram e ainda são, até o acordo estar em pleno funcionamento, muito difíceis, pois têm imensas barreiras alfandegárias e taxas às importações bastante elevadas.

Análise de António Nogueira Leite, economista, também antigo secretário de Estado do Tesouro e Finanças. O tratado vai permitir à União Europeia exportar para a América Latina produtos como veículos, maquinaria e bebidas. Em sentido contrário, entram mais facilmente na Europa produtos como carne, açúcar e arroz provenientes dos países latinos.

Uma hora e seis minutos, Luís. Que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Os acessos à torre na Serra da Estrela, que estavam cortados desde quinta-feira à tarde devido à neve, reabriram esta manhã. É o que avança a fonte oficial da Proteção Civil, a Agência Lusa. Hoje há oito distritos do norte do continente sob aviso amarelho, precisamente para queda de neve. Amanhã mantém-se o frio, mas o dia será de sol, sem previsões de chuva. Continua a aumentar o número de médicos estrangeiros a trabalhar em Portugal, mas apenas uma minoria está no Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, há quase 4900 médicos estrangeiros inscritos na Ordem dos Médicos. São menos cerca de mil os que estão a trabalhar no SNS. São dados noticiados esta manhã pelo jornal Público, com base em números da Ordem dos Médicos. O piloto qatari Nasser Al-Attiyah venceu a edição 48 do Rally Dakar em automóveis, que decorreu na Arábia Saudita. Al-Attiyah partiu para a derradeira etapa com 16 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Nani Roma, acabou por vencer com nove minutos de avanço. Este é o sexto triunfo do piloto qatari, ele que já tinha igualado Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen com 50 triunfos em etapas. O piloto argentino Luciano Benavidez venceu na categoria de motas.

Eu não conseguia dizer estes nomes todos tão bem como tu, Luís Soares, deixa-me dizer-te. Parabéns! Fica por aqui o Jornal da Uma com o Luís Soares.