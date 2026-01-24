Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos às notícias. Jornal da Uma com Miguel Cordeiro. Miguel, ao lado de António José Seguro, Pedro Duarte afirma que Portugal vai ficar em boas mãos se o candidato apoiado pelo PS for eleito Presidente da República.

Falou esta manhã o presidente da Câmara Municipal do Porto, esteve com António José Seguro a visitar o Regimento dos Sapadores Bombeiros do Porto e nessas declarações quis justificar o apoio público a António José Seguro.

Continuo a ter as mesmas convicções, a minha posição é conhecida e é muito convicta, se me permitem. Não tenho qualquer hesitação a esse respeito. Acho que nós temos de ter, e se calhar a vida pública, a vida política portuguesa precisa disso, todos termos a tranquilidade, a serenidade de olhar para o interesse nacional, independentemente de posicionamentos mais ideológicos, por vezes mais partidários, mais segmentados. Para mim, não há qualquer dúvida, não tenho qualquer momento de hesitação e acho que Portugal ficará certamente em muito boas mãos se tiver o Dr. António José Seguro como Presidente da República.

Perante os elogios, António José Seguro agradece.

Tem um peso muito especial. Conheço o Dr. Pedro Duarte há muitos anos, tenho uma estima e um apreço muito grande por ele, em termos pessoais e em termos políticos, e portanto a sua opção é uma opção que decorreu sempre de convicções, primeiro apoiando, naturalmente, o candidato que ele considerava que estava em melhores condições, mas também prova que as pessoas inteligentes não se deixam dividir por questões secundárias e estão convergentes no essencial.

Palavras de António José Seguro e também de Pedro Duarte. António José Seguro vai ainda estar hoje na região de Leiria. André Ventura tem uma ação de pré-campanha esta tarde em Santarém.

O secretário-geral do PS reforça a importância das eleições presidenciais para o partido.

Declarações do secretário-geral do PS esta manhã, no arranque da Comissão Nacional do Partido, uma reunião que está a acontecer em Lisboa. José Luís Carneiro afirma que as presidenciais são determinantes para o país e para o futuro do PS.

Mas também no âmbito da defesa e da política externa, é da maior importância para o sistema político e para a salvaguarda dos valores constitucionais. E é uma eleição particularmente importante para o Partido Socialista, que contribuiu, na clandestinidade, na democracia, nas conquistas europeias, para a consolidação desses valores constitucionais.

As palavras de José Luís Carneiro esta manhã. O secretário-geral do Partido Socialista deixa também críticas a André Ventura. Defende que um Presidente da República não pode confundir a função que desempenha.

Em circunstância alguma, o Presidente da República deve confundir a sua função com os poderes do legislativo, do executivo ou do judicial. Mas sabemos que há quem o queira fazer e há mesmo quem proclame que o quer fazer. Isso é inaceitável.

José Luís Carneiro, no arranque da Comissão Nacional do Partido Socialista, uma reunião para aprovar a calendarização do próximo congresso e também as próximas eleições diretas para a eleição do partido.

Depois de ter ficado fora da segunda volta, João Cotrim de Figueiredo vai lançar um movimento cívico. O objetivo é dar voz a quem votou nele e fomentar o debate público.

João Cotrim de Figueiredo sublinha que se trata de um movimento cívico, que não é um partido político, tem um nome, Movimento Horizonte 2031. O objetivo é dar continuidade aos resultados conseguidos na primeira volta.

Não é um partido político, que fique claro. Pretende apenas que esses 900 mil votos que aderiram, e aderiram em massa, a uma forma de fazer política mais positiva, mais otimista, mais exigente também com o país, com mais ambição, e que vieram de todos os partidos, não fiquem, no fundo, sem o sítio onde possam manter aquela energia e manter aquela vontade de colaborar e de participar. Portanto, é um movimento que é cívico e pretende o quê? Pretende participar no debate público, condicionando no sentido de ser muito exigente com o que seja o governo que esteja em funções.

As palavras de Cotrim de Figueiredo, numa entrevista à SIC Notícias ontem à noite. Falou também sobre a segunda volta das presidenciais, foi confrontado com esse assunto. Cotrim de Figueiredo garante que não vai votar em André Ventura, mas não revela se vai votar a favor de António José Seguro ou se vai votar em branco. Também ontem, numa entrevista a um canal televisivo, ao canal NOW, Isaltino Morais assume que vai votar em António José Seguro. O presidente da Câmara Municipal de Oeiras admite que não tem alternativa. Declarações ontem à noite no espaço de comentário no canal NOW.

Seguimos com os efeitos do mau tempo em Portugal. Uma pessoa morreu esta madrugada depois da viatura em que seguia ter sido arrastada pela água. Aconteceu no Cadaval, no distrito de Lisboa.

É um homem de 31 anos, esta vítima. A viatura em que seguia foi arrastada pela água em Pêro Moniz, no Cadaval. O comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval explica à Agência Lusa que o veículo terá tentado atravessar uma linha de água num caminho de fazenda. Ainda não se sabe bem por quê. O comandante destaca que as linhas de água estão todas a transbordar por causa da chuva intensa. A Proteção Civil adianta também que o alerta foi dado pouco antes das 04:00. No local estiveram elementos dos bombeiros e também da GNR.

A Depressão Ingrid deu origem a 79 ocorrências durante a última madrugada, um número que se espera possa também ainda aumentar durante as próximas horas.

As regiões mais afetadas são Lisboa e Vale do Tejo, também Viseu e Bragança. O balanço foi feito esta manhã à Rádio Observador pelo comandante José Rodrigues. Balanço feito até às 07h30.

Desde as 00h do dia 24 até às 07h30 de hoje, um total de 79 ocorrências. Estas 79 ocorrências tiveram o empenhamento de 287 operacionais, apoiados por 125 meios terrestres. Essencialmente, estamos a falar de quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estrutura. As zonas de Portugal onde estas ocorrências tiveram mais incidência são na zona de Viseu, Dão Lafões, no Douro e Alto Tâmega e Barroso.

Comandante José Rodrigues, com balanço, um ponto de situação da passagem da Depressão Ingrid. Ontem, o mau tempo levou ao encerramento de várias escolas, também ao corte de estradas, que ainda acontece em alguns pontos do país. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para dias de chuva ainda até ao final deste mês de janeiro.

Miguel, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O governo português vai enviar este fim de semana uma equipa para Moçambique para acompanhar as investigações à morte do português Pedro Ferraz Reis, administrador do Banco Moçambicano BCI. A equipa inclui elementos da PJ do Instituto de Medicina Legal. O anúncio é feito num comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Justiça.