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Atualizar as notícias. O Jornal da Uma com Vasco Maldonado Correia. A ministra da Justiça sai em defesa de Luís Neves. Rita Alarcão Júdice entende que o ministro da Administração Interna não está a tomar tempo demais para dar justificações sobre as polémicas em que está envolvido.

A ministra da Justiça foi questionada pelos jornalistas esta manhã sobre as polémicas a envolver Luís Neves e, tal como o ministro da Administração Interna, diz que as explicações devem ser dadas, sim, mas no momento certo.

Conhecem-me e sabem que eu própria só falo quando acho que tenho a capacidade ou todos os elementos reunidos e há o momento de falar. Foi assim que eu sempre fiz, portanto, não vou criticar ninguém por fazer também o mesmo. O senhor doutor Luís Neves está a gerir o processo da melhor forma que sabe e pode. As instituições competentes estão a fazer as averiguações que são necessárias.

A ministra da Justiça em declarações aos jornalistas esta manhã, que ia sair em defesa do ministro Luís Neves. Este foi também, João, o tema do Explicador.

E precisamente o socialista Vitalino Canas diz que é despropositado utilizar a Comissão Parlamentar de Inquérito para o caso de Luís Neves.

Vitalino Canas considera que o Partido Socialista tem apresentado uma posição sensata sobre o tema. Acredita que no caso das polémicas do antigo diretor da PJ, essas devem ser resolvidas fora do Parlamento e não numa comissão parlamentar de inquérito, como já o Chega veio defender.

A questão de saber se o diretor nacional da Polícia Judiciária, hoje ministro, na altura em que era diretor nacional, praticou um ato irregular no que diz respeito a determinada situação do outro lado, etc., uma galera, como parece que se diz, é uma coisa completamente diferente e parece-me desproporcionado utilizar o mecanismo das comissões de inquérito, que é, como já foi dito pelo Fernando Silva, um mecanismo que deve ser utilizado excepcionalmente. Felizmente, parece-me que nesta legislatura está a ter-se alguma parcimônia que não se teve em legislaturas passadas, onde se faziam comissões de inquérito por tudo e mais alguma coisa, banalizando-as e tornando-as praticamente irrelevantes.

Alerta de Vitalino Canas no Explicador. Opinião diferente tem Fernando Silva, ministro-sombra da Administração Interna do Chega, considera que Luís Neves tem de ir ao Parlamento, mesmo se entretanto abandonar o cargo.

Neste momento, face às circunstâncias, à evolução dos acontecimentos e à gravidade dos mesmos, não está em causa o comportamento do titular da pasta da Administração Interna enquanto tal, mas sim o seu comportamento, eventual comportamento, enquanto diretor da Polícia Judiciária. E, portanto, a sua demissão, sua eventual demissão como ministro da Administração Interna, o que também percebemos que não vai acontecer, nem por iniciativa dele, nem por iniciativa do primeiro-ministro, não apagaria a circunstância e a necessidade de se averiguar a fundo toda a verdade.

Fernando Silva, ministro-sombra da Administração Interna do Chega, no Explicador desta manhã. O jornal Expresso adiantou ontem que podem estar em causa indícios da alegada prática dos crimes de descaminho e abuso de poder, no caso do outro lado, que viajou do Seixal para a empresa do amigo de Luís Neves, em Barcelos.

Da polêmica da Administração Interna, passamos para a da Educação. Vasco, a Missão Escola Pública tem dúvidas relativamente à medida apresentada pelo ministro Fernando Alexandre, considera difícil o pagamento de horas extra aos professores.

A porta-voz Cristina Mota diz ter dúvidas relativamente ao processo, explica aqui na Rádio Observador por quê.

Nós não temos expectativas muito altas relativamente. Entendemos que foi um anúncio político e que, na prática, não deverá ter qualquer consequência. Aliás, porque é impossível determinar as horas extra que as pessoas trabalharam. Estive a classificar e muitas das vezes fiz o download dos ficheiros e classifiquei-os sem estar online. Era mais prático. Portanto, é impossível Fernando Alexandre saber quantas horas extra eu estive a trabalhar e qual o período em que eu estive a classificar. Portanto, como eu, estarão milhares de professores.

Professora e porta-voz da Missão Escola Pública, Cristina Mota, prevê ainda que a correção da segunda fase dos exames enfrente mais problemas. Acusa, por isso, o ministro da Educação de irresponsabilidade.

É com muitas reservas que nós verificamos que a segunda fase avançou, antes de mais, sem ter concluído a resolução dos problemas detetados na primeira e depois avançar nos mesmos moldes para esta fase. Entendemos que é uma irresponsabilidade de Fernando Alexandre e que prevemos que deveremos também ter mais problemas na segunda fase.

Porta-voz da Missão Escola Pública, Cristina Mota, entrevistada pela jornalista Maria Miguel Marques, acredita, no entanto, que apesar da diminuição de cerca de nove mil candidaturas ao ensino superior durante a semana, comparativamente com o mesmo período do ano passado, não vai ditar que menos alunos entrem na faculdade no próximo ano letivo. Acredita também que todas as vagas vão ser preenchidas.

O antigo diretor de campanha de Luís Filipe Vieira, Bruno Batista, considera que a polêmica que está a envolver Rui Costa e o Banco de Portugal pode afetar a credibilidade do presidente do Benfica perante os sócios.

Em causa a notícia avançada pelo Observador que Rui Costa está na lista negra do Banco de Portugal, está sinalizado por incumprimento em prestações sobre créditos superiores a 20 milhões de euros para um empreendimento de luxo. Em causa está um projeto imobiliário de uma empresa da qual Rui Costa é acionista. Esta manhã, na Rádio Observador, Bruno Batista, nome que fez parte da candidatura derrotada de Luís Filipe Vieira nas últimas eleições do Benfica, diz que o caso não abona a favor do presidente encarnado e faz uma ressalva.

A vida econômica e empresarial de qualquer presidente ou até qualquer membro da direção não é relevante para a vida do clube, a não ser que interfira na sua capacidade de decisão e até prova em contrário, eu acho que isto para já não se verifica. Mas respondendo diretamente e no momento delicado

Que o Benfica atravessa, aquilo que mais me custa é que, neste momento, estejamos a discutir este tema, que de qualquer forma é paralelo à gestão do Benfica, mas que sim, pode afetar a credibilidade que os sócios veem no seu presidente.

Bruno Batista esta manhã à Rádio Observador sobre o caso divulgado pelo Observador. Rui Costa está na lista de devedores do Banco de Portugal. Ao Observador, fonte oficial da empresa garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o banco que concedeu o crédito continua a correr dentro da normalidade. Destaque agora para os incêndios no sul da Europa. Pedro Sanchez garante que o dispositivo de combate aos fogos está na máxima força, apesar de admitir também que a área ardida este ano vai ser muito superior. O presidente do governo espanhol está na região de Madrid a visitar as zonas mais afetadas pelos fogos, depois de ontem ter já acionado o estado de emergência nacional. Pedro Sanchez garante que há condições para a situação melhorar, mas alerta para a enorme área ardida em Espanha, quando ainda estamos apenas no mês de julho. Vamos ouvir o presidente do governo espanhol.

Estou convencido de que a situação está cada vez mais assimilada e também estou confiante nos responsáveis das instituições públicas. Este ano, acabamos de saber, estão queimados mais de 130 mil hectares de território. Este número, talvez para o cidadão comum, não diga muito, mas se compararmos com a média que durante esta última década ardeu anualmente, perdemos cerca de 100 mil hectares. Ora, já perdemos 130 mil este ano e ainda nos resta boa parte do verão. Estamos a ver os impactos da emergência climática.

O primeiro-ministro espanhol destaca ainda a ajuda internacional que Espanha está a receber, nomeadamente de Portugal. Madrid e Ávila são as duas regiões espanholas que mais preocupam as autoridades nesta altura. Já foram retiradas deste local perto de 100 mil pessoas. Outro dos países do sul da Europa que está a ser afetado é a França. O fogo que mais preocupa as autoridades está em Gironde, perto de Bordéus. Noutra hora, parte dos arredores da cidade já foram evacuados. Para já, o presidente da Câmara de Bordéus diz que não há necessidade de evacuar a cidade. Passam agora nove minutos da 13h, Vasco. Há ainda outras notícias em destaque a esta hora. A GNR desmantelou hoje uma rede de apoio ao tráfico internacional de droga por via marítima. A operação foi desenvolvida na passada quinta e sexta-feira nos concelhos de Montijo e Palmela, distrito de Setúbal. Olhamos também para a Ucrânia, onde 14 pessoas morreram, mais de 10 ficaram feridas nos mais recentes ataques russos no país. A denúncia é feita pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que vai ser recebido por Donald Trump na terça-feira em Washington.