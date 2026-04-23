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Edição das duas com Miguel Videira. E Miguel, o Chega pede que o depoimento da Ministra da Saúde na Comissão de Inquérito sobre o INEM seja enviado ao Ministério Público.

Por suspeita de falsas declarações, o grupo parlamentar do Chega aponta incoerências ao depoimento da Ministra da Saúde durante a audição. No requerimento apresentado, o partido denuncia discrepâncias entre as versões de Ana Paula Martins e os responsáveis pelas entidades e organismos do INEM, isto a pretexto da greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. O Chega apela aos demais grupos parlamentares para não colocarem entraves ao apuramento dos factos. O requerimento vai ser votado pelos deputados da Comissão de Inquérito esta tarde.

E Miguel, o Governo vai convidar a Air France KLM e a Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP.

É uma decisão que saiu da reunião de Conselho de Ministros desta manhã. A próxima proposta tem que ser apresentada até julho. O Governo espera ter a decisão final tomada em setembro. O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, explicou, durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião de Conselho de Ministros, o conteúdo da proposta técnica que tem que ser agora apresentada pela Air France KLM e Lufthansa.

A informação a submeter nas propostas vinculativas é uma proposta financeira, preços em euros, outras propostas de valorização financeira, informação sobre a obtenção dos meios financeiros, propostas técnicas, aí mais cautelizadas, que serão analisadas de forma ainda mais fina, desde logo o plano industrial estratégico, visão sobre sinergias. As sinergias de um e outro consórcio necessariamente são diferentes e queremos ter essa visão também de uma forma mais transparente. Mas também, por outro lado, os dois consórcios vão ter, pela primeira vez, acesso a toda a informação da TAP interna.

O ministro das Infraestruturas que esteve nesta conferência de imprensa, acompanhado pelo ministro das Finanças. Ambos foram questionados sobre o impacto da guerra no Médio Oriente neste processo de privatização. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, rejeita o impacto direto no valor estratégico da TAP. Já o ministro das Infraestruturas admite que uma crise futura na aviação pode vir a ter algumas consequências, impacto neste processo de venda do capital social da transportadora aérea portuguesa. E noutro tema, sobre a possibilidade de cancelamento de voos da TAP no futuro, o ministro considera que essa gestão cabe apenas à companhia aérea.

Quanto ao cancelamento de voos, todo o setor em indústria, como sabem, tem vindo a proceder a alguns anúncios com algum impacto, desde logo um dos concorrentes a este concurso e, portanto, relembrar o cancelamento dos 20 mil voos que foram públicos, representa só 1% do total da oferta da Lufthansa, mas dizer que é algo que a indústria também está a acompanhar e, portanto, eu não vou antecipar aquilo que a gestão independente da TAP, gestão independente da TAP e profissional da TAP irá fazer, mas conscientemente a TAP terá que gerir também essa dimensão.

Tendo em conta que outras companhias aéreas já procederam precisamente ao cancelamento de voos face à diminuição do jet fuel, o fuel usado pelas companhias aéreas, pelos aviões, uma consequência da guerra no Médio Oriente.

E Miguel, entretanto, a Air France KLM já reagiu à decisão do governo.

Sim, em comunicado e para agradecer o convite para participar na próxima fase de alienação de capital social da transportadora aérea portuguesa. Uma fonte oficial afirma o compromisso da Air France em fazer de Lisboa o único hub no Sul da Europa.

Duas horas, três minutos, Miguel, por esta hora está para breve o fim da reunião do Secretariado Nacional da UGT.

É pelo menos essa a indicação que nos chega do nosso repórter, que está a esta hora junto à sede da Confederação Sindical e que tem, ao longo das últimas horas, acompanhado este encontro decisivo para sabermos se vamos ter um acordo tripartido, ou seja, um acordo de governo, confederações patronais e confederações sindicais em torno das alterações ao Código do Trabalho. Os patrões já disseram "sim", a CGTP já disse "não" a este projeto de alteração ao código laboral. Falta saber o que vai fazer a UGT. É essa a decisão nas mãos de quase 80 membros que integram o Secretariado Nacional da União Geral de Trabalhadores. A reunião começou às 10:00 da manhã e Miguel Gato, agora aqui em direto, recebeste a indicação de que já não deverá faltar muito, pelo menos durante a próxima hora deveremos ficar todos a saber qual é então essa decisão da UGT.

Sim, deve estar para breve o fim da reunião, uma vez que nesta altura dentro do auditório já fala Mário Mourão, secretário-geral da UGT. Faz a declaração final perante os membros da central sindical, os cerca de 80 membros que estão presentes, sobre se aprovam ou não a última proposta do governo para a reforma laboral. Mário Mourão está a fazer essa intervenção e depois segue-se o momento dessa votação para decidir se há o sim ou o não à mais recente proposta da reforma laboral que o governo apresentou às confederações patronais e também aos sindicatos. A primeira indicação que tivemos foi de que a reunião acabaria à 13h30, mas as intervenções dos últimos membros da UGT foram um pouco mais demoradas e também aí o atraso na hora do anúncio da tomada de posição da UGT e dessa declaração que é esperada de Mário Mourão à comunicação social. A UGT está reunida há quase quatro horas para analisar e votar essa proposta final do governo. Há duas semanas, recordo que a central sindical rejeitou a proposta do executivo, precisamente num encontro como este do Secretariado Nacional. E ontem a UGT reuniu com o Presidente da República e Mário Mourão voltou a sugerir a continuação das negociações. Deixou tudo em aberto para a decisão que há de sair desta reunião do Secretariado Nacional. Do lado do governo, há pressão para aceitar. A ver vamos. É muito importante este encontro para saber se há a luz verde por parte da UGT para a reforma laboral. E como disseste, Miguel Videira, a decisão deve ser conhecida na próxima hora. Vamos continuar a aguardar.

E tu cá estarás para nos dar conta dessa mesma decisão da União Geral de Trabalhadores, sendo que à partida para este encontro, dois altos responsáveis da UGT anunciaram que iriam votar contra: o secretário-executivo Carlos Alves e também o secretário-geral adjunto Sérgio Monte.

A atualidade internacional. Trump ordena à Marinha que dispare e destrua qualquer embarcação que coloque minas no Estreito de Ormuz.

Disso mesmo dá conta numa publicação na rede Truth Social, escreve Donald Trump: "Ordenei à Marinha dos Estados Unidos que dispare e destrua qualquer embarcação, por mais pequena que seja, que esteja a colocar minas nas águas do Estreito de Ormuz. Não deve haver qualquer hesitação". É isso que escreve o presidente norte-americano.

Enquanto Islamabad, a capital do Paquistão, Miguel, aguarda as negociações entre Estados Unidos e o Irão, a cidade está em confinamento.

Apesar de a nova ronda negocial ainda ser incerta. O jornal The Guardian tem uma reportagem que dá conta de uma cidade que parece saída dos tempos da Covid-19. É isso que nos conta agora o jornalista Miguel Pina Andrade.

Em Islamabad, as ruas estão vazias, as lojas fechadas e os transportes públicos estão suspensos. Tudo porque a capital paquistanesa aguarda as delegações dos Estados Unidos e do Irão para discutir um acordo de paz no Médio Oriente. Um encontro que implica medidas de segurança rigorosas. O cenário parece o da pandemia da Covid-19. Os funcionários públicos e trabalhadores de escritório foram instruídos a trabalhar a partir de casa. Nas ruas veem-se apenas as pessoas que vestem os uniformes do exército e da polícia, que vigiam as estradas. Muitos trabalhadores em Islamabad que não conseguem alugar um apartamento e por isso vivem em pensões, foram expulsas dos alojamentos por ordem do governo. Dezenas de milhares de pessoas tiveram de encontrar um sítio para ficar. Harish Atkar é uma delas. Esta paquistanesa trabalha na capital, mas vive numa aldeia a três horas de carro. Admite que o sentimento é como viver numa jaula. Dia após dia, com negociações de paz prometidas que não acontecem e com o confinamento em Islamabad prolongado, muitos questionam por quanto tempo vão ter as vidas paralisadas.

Miguel Pina Andrade, com este retrato da capital paquistanesa. Islamabad foi palco da primeira ronda negocial entre Estados Unidos e Irão. Aguarda-se que volte a ser o palco de uma nova ronda negocial, sendo que ainda não está agendado esse novo encontro entre responsáveis dos Estados Unidos e do Irão.

E são agora 14h08, Miguel. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora.

Os trabalhadores da EGA, que é a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa, vão manifestar-se amanhã em frente à Câmara, no mesmo dia em que vão estar em greve e em que está prevista a presença da administração da empresa municipal na reunião camarária. Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais de 15%, com mínimo de € 150 por trabalhador. A Confederação Nacional de Agricultura denuncia demoras e insuficiências nos apoios aos agricultores e produtores afetados pelas tempestades do início do ano. Em comunicado, é referido que as ajudas estão muito aquém do necessário. Os agricultores sustentam que o governo não pode ignorar o aumento dos custos de produção que decorrem da guerra no Médio Oriente.