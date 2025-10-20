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Atualizar as notícias Jornal das três, na Rádio Observador, com edição do Miguel Videira. E Miguel, foi constituída arguida a mulher suspeita de ter deixado o filho recém-nascido junto ao Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Leiria.

Agora, sim, com o microfone já ligado. A mulher de 27 anos estava há cerca de uma hora a ser ouvida no Comando Distrital da PSP. Não se sabe o que terá motivado o abandono da criança, que foi deixada junto ao quartel dos bombeiros, num saco de compras, com roupa, uma manta, um biberão e leite. O bebê está bem. Disso mesmo deu contas, esta manhã, a diretora clínica do Hospital de Leiria.

E Miguel, depois de 29 de outubro, não. Os inspetores da Polícia Judiciária oriundos do SEF recusam continuar a prestar serviços nos aeroportos depois desta data.

Aquando da extinção do SEF, os inspetores que ali trabalhavam foram integrados na PJ, mas com uma afetação temporária à PSP, que passou a ter a missão do controle de fronteiras nos aeroportos. A promessa era de que estes inspetores passariam em definitivo para a Polícia Judiciária em 29 de outubro, só que foram recentemente informados que vão ter de permanecer mais algum tempo na PSP. A denúncia é feita pelo Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. O dirigente Rui Paiva argumenta que