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Miguel, o primeiro passo está dado: foram aprovadas as alterações à Lei da Nacionalidade em sede de especialidade.

Falta agora o sim de pelo menos 116 deputados durante a votação final global, que está agendada para a próxima terça-feira, uma maioria de votos que ainda não está garantida. Das alterações aprovadas hoje, fica definido que vai ser preciso residir de forma legal em Portugal pelo menos sete anos para os cidadãos da CPLP e da União Europeia, 10 anos para os restantes, para que possa ser pedida a nacionalidade portuguesa. O prazo hoje definido na lei é de cinco anos. Esta alteração foi aprovada com os votos a favor dos partidos à direita no Parlamento. O PSD conseguiu, de resto, fazer aprovar a maioria das propostas de alteração à lei, quase todas com o apoio do Chega, e até viu o partido de André Ventura deixar Miguel Viterbo Dias cair algumas linhas vermelhas.

O Chega acabou por viabilizar a mudança ao Código Penal, ao invés da perda automática da nacionalidade. Esta era uma linha vermelha para André Ventura, que caiu na votação na especialidade. Assim, o PSD consegue aprovar a perda de nacionalidade apenas por decisão de um juiz. Os sociais-democratas apresentaram este projeto autónomo para tentar não contaminar a lei da nacionalidade com problemas constitucionais e, por isso, esta perda de cidadania portuguesa só pode acontecer por decisão judicial e até 10 anos depois de ter sido obtido o passaporte português. Já no que toca à lei propriamente dita, o PSD também cedeu ao Chega, ao incluir uma alínea que obriga a comprovar os meios de subsistência para obter a cidadania portuguesa. Já no que toca aos prazos, foi aprovado o prazo de residência de sete anos para cidadãos da União Europeia ou de países de língua oficial portuguesa e 10 anos para os restantes. Foi ainda viabilizado pela direita o fim do regime de naturalização dos judeus sefarditas.

Miguel Viterbo Dias, com algumas das propostas aprovadas na especialidade, ainda falta a votação final que vai decorrer na terça-feira à tarde, depois do debate do Orçamento do Estado.

O PSD apela à responsabilidade do Chega nessa votação final.

Tendo contado mais com o apoio do Chega, o PSD espera agora que na votação final global, o partido de André Ventura não recue. É o que pede o deputado social-democrata António Rodrigues.

Nós vamos apelar, necessariamente, à responsabilidade de todos aqueles que vão estar envolvidos nesta matéria e entendemos que é preferível ter uma disposição, mesmo que não se concorde inteiramente com ela, do que não ter disposição nenhuma.

António Rodrigues, o deputado do PSD, que coordenou os trabalhos e as negociações da Lei da Nacionalidade. À esquerda, Paulo Muacho, do LIVRE, deixa críticas ao diploma que resulta da votação na especialidade.

É uma proposta de lei que está muito mais ambígua, muito menos clara naquilo que são os pressupostos para atribuição de nacionalidade, com muito mais conceitos indeterminados, com muito mais matérias que é preciso depois o governo vir clarificar e densificar o que está em causa.

A crítica de Paulo Muacho, deputado do LIVRE. A votação final global está marcada para terça-feira à tarde.

Joana Bordalo e Sá responsabiliza Ana Paula Martins e Luís Montenegro pela greve que hoje está a decorrer.

A presidente da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, estima que 80% dos profissionais tenham aderido à paralisação, que está a condicionar os serviços de saúde. Joana Bordalo e Sá aponta dois culpados.

Os nossos resultados preliminares são os 80%. E, sobretudo, isto fez-se sentir a nível de consultas nos centros de saúde, o impacto, consultas programadas nos hospitais, mas nos hospitais, acima de tudo, os blocos operatórios, de facto, com blocos centrais, hospitais até universitários, também encerrados, mas a funcionar com os serviços mínimos. E pronto, isso há um responsável, ou melhor, dois, Ana Paula Martins e Luís Montenegro, que nada fizeram para esta situação ser diferente e, de facto, não estão a negociar com os médicos.

Joana Bordalo e Sá critica ainda a proposta de mobilização forçada dos médicos no âmbito da criação das urgências regionais. Diz que o governo está a seguir a via da imposição e não da negociação.

A ministra da Saúde confirma que Sérgio Janeiro não vai continuar à frente do INEM, mas afasta qualquer demissão.

Ana Paula Martins diz que o que está em causa é uma substituição.

O Sérgio Janeiro estava em regime de substituição. Entretanto, houve um concurso e tivemos candidatos e foi escolhido para presidente do INEM uma outra pessoa. Portanto, não houve qualquer demissão do senhor atual presidente do INEM.

Declarações da ministra da Saúde à margem de uma visita a um estabelecimento prisional em Santa Cruz do Bispo e a um hospital psiquiátrico no Porto. Ana Paula Martins não quis adiantar o nome do novo presidente do INEM.

Mas há duas possibilidades, candidatos que já foram validados pela Comissão de Recrutamento da Administração Pública.

Nelson Pereira e Luís Cabral, sendo que alguma imprensa adianta que a escolha do governo recai em Luís Cabral, antigo secretário regional da Saúde dos Açores. Ora, é precisamente o exercício destas funções no governo açoriano que motiva a desconfiança do Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar. Rui Lázaro, o presidente, não concorda com o modelo adotado por Luís Cabral no arquipélago açoriano.

Um modelo, desde logo, sem médicos na rua, o que nos preocupa bastante. E não somos só nós que o dizemos, é o próprio Tribunal de Contas no relatório de 2024, que classifica o sistema de emergência médica dos Açores como dispendioso e ineficaz. Pois bem, quando falamos de vidas dos portugueses, quando falamos em colocar em causa um caminho que tem vindo a ser trilhado com o governo e com a nossa concordância, e que tem apresentado já resultados bastante positivos, nomear para o instituto uma pessoa que defende um modelo completamente antagónico daquele que tem vindo a ser traçado pelo governo preocupa-nos bastante. Preocupa-nos, sobretudo, que os cuidados prestados aos portugueses piorem.

Face a estas reservas, o dirigente sindical adianta que foi enviada uma carta ao primeiro-ministro com o pedido para que a escolha do governo não recaia em Luís Cabral. Rui Lázaro teme que as negociações em curso com o sindicato possam ser comprometidas em função desta escolha do Ministério da Saúde.

Nós não temos dúvidas que com o Luís Cabral à frente do INEM, rapidamente ele irá colocar em causa as condições ótimas que temos tido para negociar com o governo. Ora, deixando de termos condições para negociar com o governo, obviamente entraremos em ações reivindicativas e a greve é uma delas.

É uma possibilidade admitida pelo presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, os trabalhadores do INEM.

No Benfica, amanhã é dia de jogo e de eleições. José Mourinho confirma: é sócio e vai votar e voltou a pedir ajustes no plantel em janeiro.

O Benfica recebe amanhã o Arouca, num dia em que mais de 160 mil sócios são chamados às urnas para escolherem o próximo presidente do Benfica. José Mourinho é um deles e até revela em quem vai votar.

Respeito todos os candidatos ao máximo. Olho pro meu presidente como um dos seis candidatos e não como o meu presidente e sei em quem vou votar. Quer saber em quem? Já agora. No Benfica. Vou votar no Benfica.

É o que diz o técnico encarnado, que chegou há menos de dois meses ao Benfica e já assumiu que existem lacunas no plantel. Mourinho garante que essa convicção é sentida por ele próprio, mas acima de tudo, por todos, dentro e fora de portas.

Acho eu, acha a estrutura que trabalha comigo no Benfica, acham os outros candidatos, acham os adeptos, acho que achamos todos que nos falta qualquer coisa. E esse qualquer coisa não são 10 jogadores, nem 15 jogadores, nem cinco jogadores, porque muitas vezes basta um jogador de um determinado perfil ou um jogador porque é mais experiente, ou um jogador porque tem características que os outros não têm. Muitas vezes basta um ou dois jogadores para melhorarem uma equipa, para melhorarem toda uma dinâmica, para permitirem dinâmicas diferentes.

E assim vai ser necessário ir ao mercado de transferências em janeiro. É o recado de José Mourinho para o próximo presidente, seja ele qual for. A primeira volta das eleições do Benfica está agendada para amanhã, a coincidir com a receção ao Arouca no Estádio da Luz, jogo com início marcado para as 20h30.

Aqui na Rádio Observador vamos acompanhar numa grande emissão especial de desporto, quer essa partida do Benfica-Arouca, com relato, mas também ao minuto, as eleições do Clube da Luz. Emissão que arranca depois das 19h. Vamos às notícias de âmbito local.

E vamos começar por Almada. A Câmara Municipal decidiu demolir uma habitação ilegal que estava em construção no Laranjeiro, informação avançada pelo Jornal de Notícias. A intervenção da autarquia aconteceu num terreno descampado perto da Estrada Nacional 10, na sequência de uma denúncia. A PSP acompanhou os trabalhos de demolição. Em Vila Nova de Famalicão, a Coinavu, indústria de componentes têxteis para o setor automóvel, vai avançar com o segundo despedimento coletivo este ano. Em maio já tinham sido despedidos mais de 100 trabalhadores. O anúncio foi feito em comunicado pela imprensa, justifica a reestruturação com o declínio acentuado e prolongado das encomendas no setor. O número de acidentes com trotinetes aumentou consideravelmente entre janeiro e setembro deste ano na área de intervenção do Comando Distrital da PSP de Leiria. No total, foram registadas 21 ocorrências. No mesmo período do ano passado, tinham sido apenas oito. Dos 21 acidentes, 15 resultaram em feridos ligeiros. A maioria envolveu trotinetas com motor. O Metro de Lisboa vai ter circulação gratuita durante o fim de semana para os participantes da EDP Maratona de Lisboa e a meia maratona. No sábado e no domingo, o serviço vai ser gratuito entre as 6h30 e as 17h. Os concorrentes devem dirigir-se a um funcionário do Metro e apresentar o dorsal da corrida para pedir a abertura do canal de acesso. Em São João da Madeira, pode ser visitada a partir de hoje a exposição Pinturas e Desenhos em Conjuntos 1955-1997. A inauguração está marcada para às 18h30, no Centro de Arte Oliva. A exposição pretende aproximar o público à vida e obra do pintor Francisco Relógio. Terminamos nas Caldas da Rainha. O Hospital Termal vai acolher a exposição A Rainha pelas Mãos dos Artesãos, entre os dias 1 e 16 de novembro. A iniciativa integra as comemorações dos 500 anos da morte da rainha dona Leonor e reúne ceramistas, bordadeiras, escultores, pintores e outros artistas. A mostra é organizada pela Associação de Artesãos das Caldas da Rainha. A entrada é livre.