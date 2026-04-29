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Vamos às notícias. Jornal das três, com edição do Miguel Videira. E Miguel, está agendado para esta hora o arranque do debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Já vamos até à Assembleia da República, mas antes a subida do barril de Brent.

Que regista esta quarta-feira um aumento significativo. Está a esta hora a ser negociado a quase $110, é o valor mais elevado desde 6 de abril. Face à última sessão, representa uma subida de perto de 5%. Este aumento acompanha o impasse em torno da reabertura do estreito de Ormuz.

E a UGT não descarta convocar uma greve geral.

É uma possibilidade admitida pelo secretário-geral da Confederação Sindical, Mário Mourão. Diz, no entanto, que a decisão só será tomada depois da reunião de concertação social agendada para a próxima semana, 7 de maio.

Até o dia 7, a UGT não vai tomar nenhuma decisão sobre greve geral. Então eu não sei o que se vai passar no dia 7. Depois do dia 7, naturalmente, a UGT vai discutir com os seus sindicatos, se não houver acordo, que formas de luta devemos travar e se é possível também fazermos com a outra central sindical, um entendimento para que haja formas de luta, não excluindo qualquer uma delas, incluindo a própria greve geral, não há excluído.

É isso que diz Mário Mourão, secretário-geral da UGT. Todas as formas de luta estão em cima da mesa, incluindo a greve geral. O semanário Expresso adianta este fim de semana que a outra central sindical, a CGTP, vai convocar precisamente uma nova paralisação geral para o próximo dia 2 de junho, em protesto contra as alterações ao Código do Trabalho. O anúncio deve acontecer já esta sexta-feira, 1º de maio, o Dia do Trabalhador. É isso que revela o Expresso.

E o PS ainda não apresentou uma alternativa ao nome de Tiago Antunes para a Provedoria de Justiça.

Nome que não conseguiu reunir os necessários votos de dois terços dos deputados. O antigo secretário de Estado acabou por desistir da corrida. Ora hoje, durante a reunião da Conferência de Líderes Parlamentares, que terminou há pouco, o PS não avançou com nome alternativo. O Tribunal Constitucional e a Provedoria de Justiça continuam, assim, sem candidatos. No final da reunião, o porta-voz da Conferência de Líderes, Francisco Figueira, deu conta de que, não existindo ainda a candidatura, não foi definida uma data para a escolha dos novos juízes para o Tribunal Constitucional e para a Provedoria de Justiça. Tal como o Observador adiantou ontem, o atual presidente do Constitucional, José João Abrantes, continua sem confirmar se vai deixar ou não o Palácio Ratton.

Estão a subir desde 2023 as condenações por corrupção e outros crimes associados.

É isso que revelam os dados do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Em 2022, foram condenadas 318 pessoas. No ano passado, 526, ano em que cumpriram pena de prisão 167 pessoas. A maioria das condenações pela prática do crime de branqueamento de capitais.

E o ministro das Infraestruturas revela que o governo está a preparar a CP para enfrentar concorrência europeia já em 2029.

Sim, o contrato de concessão do serviço público da CP termina dentro de três anos. Miguel Pinto Luz avisa que se a concessão não for prolongada, a ferrovia nacional terá de competir com vários operadores europeus para assegurar o transporte de passageiros nas linhas nacionais.

O contrato de serviço público terminado em 2029, das duas, uma: ou o governo consegue uma prorrogação desse contrato, ou temos que ir para um concurso público internacional. E num concurso público internacional, onde podem vir concorrentes da Europa toda, este governo quer ter uma CP que vai ganhar. Vai ganhar esse concurso. E em 2029, teremos concorrência.

É isso que diz o ministro das Infraestruturas. Foi ouvido esta manhã na Assembleia da República e é precisamente para lá que rumamos agora ao encontro do coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias, que nos vai trazer durante os próximos largos minutos o debate quinzenal com o primeiro-ministro. Miguel.

E que hoje arranca com a intervenção inicial de Luís Montenegro, que ontem já protagonizou também uma longa intervenção de apresentação do PTRR. Deverá ser um dos temas em destaque neste debate quinzenal, que arranca com a intervenção inicial do chefe do governo. Um governo que ontem apresentou o PTRR, hoje tem aqui o debate quinzenal e amanhã conduz também um Conselho de Ministros extraordinário sobre agricultura na Ovibeja. Para já, vamos à intervenção de Luís Montenegro.

Perante o impacto das tempestades, afirmamos o objetivo de superar a adversidade e reerguer Portugal, juntando as forças da nossa comunidade, do nosso povo e da nossa capacidade de juntos construirmos o futuro. Apresentamos ontem a versão final do PTRR, um plano para tornar Portugal mais seguro, mais robusto e mais preparado face à ameaça crescente de fenômenos naturais extremos ou outras disrupções críticas, sejam tempestades, incêndios, sismos ou apagões. O PTRR resulta de uma ampla consulta pública, que envolveu o atual e o anterior presidentes da República, reuniões muito construtivas com todos os partidos representados nesta Câmara, bem como mais de 900 contributos de instituições públicas e privadas e cidadãos. Foi um amplo processo de concertação nacional. O PTRR está organizado em três pilares, que se materializam em 96 medidas, com um investimento total de 22.600 milhões de euros até 2034.O primeiro pilar, o pilar recuperar, recuperar o que foi destruído, garantindo uma resiliência maior para o futuro. Relembro, a título exemplificativo, os apoios à reconstrução de habitações e ao rendimento das famílias atingidas, as linhas de crédito à tesouraria e investimento das empresas, a isenção de pagamentos à Segurança Social, o lay-off simplificado, o incentivo financeiro à manutenção de postos de trabalho. Amanhã mesmo, posso anunciar agora, o Conselho de Ministros irá aprovar uma moratória temporária dos créditos às empresas por mais 12 meses. Os senhores deputados do Chega estão animados. Hoje temos um dia especial porque há novidades do dia anterior e para o dia seguinte à realização deste debate.

Isto porque os deputados do Chega vão sempre dizendo que o Luís Montenegro aproveita estes quinzenais para anunciar o que vai fazer na dia a seguir.

Proteger pessoas, empresas, territórios e infraestruturas. Entre outras medidas, destaco a reforma da emergência médica e da capacidade de resposta em crise das infraestruturas de saúde, o reforço das redes elétrica e de abastecimento d'água e a capacidade de armazenamento de energia, a maior cobertura e resistência das redes de comunicações, a construção de barragens e aproveitamentos hídricos e uma maior integração na gestão das bacias hidrográficas. A maior intervenção na gestão da floresta com conjugação de esforços públicos e privados, a revisão cuidada da preparação do país e das pessoas para a possibilidade da ocorrência de fenômenos sísmicos. O terceiro pilar, responder. Responder de forma mais rápida, mais coordenada e robusta a futuras situações de crise. Entre as medidas a adotar, destaco a criação de um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, com a obrigatoriedade de seguros com coberturas suficientes e claras face a calamidades, conjugada com o mecanismo público de apoio a pessoas e famílias com maiores dificuldades econômicas. Sejamos claros, quando há uma crise, não é possível ao Estado dar tudo a toda gente e durante todo o tempo. Não temos nem meios, nem é assim que se estrutura uma sociedade econômica, financeira e socialmente mais forte e mais justa. O Fundo de Catástrofes e um sistema efetivo e sustentável de seguros são uma expressão de solidariedade e de responsabilidade. Outra medida é a entrega a todas as juntas de freguesia de equipamentos que assegurem continuidade no fornecimento de energia e meios de comunicação permanentes, para que possam, as juntas de freguesia, ser efetivamente uma referência institucional do apoio direto às populações em situações mais críticas. O reforço da capacidade de armazenamento de medicamentos e alimentos e também o reforço da proteção civil e do emprego das Forças Armadas na resposta a calamidades. São alguns dos exemplos que temos neste plano e creio mobilizam todo o país e também toda a Assembleia da República. Este é um investimento na segurança coletiva, na vida das pessoas, na continuidade do funcionamento das empresas e no funcionamento do país. Um plano construído com todos e um plano dirigido a todos. Em suma, perante a destruição, não nos limitamos a repor, mas estamos a reconstruir melhor e a tornar Portugal mais seguro, mais robusto e mais preparado. Não se trata de gastar, mas investir e transformar. Não se trata de reagir, trata-se de antecipar. Não se trata de manter, trata-se de desenvolver. O PTRR reforça, colabora e complementa o programa do Governo e a agenda transformadora. E este plano é apresentado e executado quando Portugal enfrenta dois choques simultâneos: o choque proveniente da ocorrência do comboio de tempestades e o choque externo com os conflitos a nível internacional, em particular no Médio Oriente. Este plano só é possível porque temos efetivamente uma gestão criteriosa e virtuosa das nossas finanças públicas, porque temos promovido o crescimento da nossa economia num nível superior à média da União Europeia, porque temos baixado os impostos sobre os rendimentos do trabalho e sobre as empresas, porque temos aumentado o rendimento das pessoas, porque temos hoje atingido níveis históricos de empregabilidade, porque temos uma dívida pública reduzida a menos de 90% do nosso produto, porque invertemos o ciclo de degradação e desinvestimento nos serviços públicos. Srs. Deputados, sabemos bem que o impacto que a crise internacional tem e transporta pro dia a dia de muitas famílias, de muitas empresas e do país em geral, do preço da energia e dos combustíveis ao custo do cabaz alimentar. Por isso fomos dos primeiros países a reagir e dispomos de um pacote de medidas com uma dimensão semelhante a outros países europeus, se estivermos a fazer uma avaliação em termos relativos.

Diminuímos o ISP e o Estado não está a ganhar com a crise, está a devolver o aumento do IVA aos cidadãos e às empresas. Aumentamos o apoio na botija de gás solidária e estamos a apoiar setores estratégicos mais expostos à variação do preço dos combustíveis. São cerca de 150 milhões de euros de apoios por mês e mais 45 milhões de euros em apoios extraordinários. Tudo com o objetivo de mitigar o aumento dos preços. Continuaremos a acompanhar a evolução dos preços, em particular dos alimentos, e agiremos sempre que necessário. Tudo faremos para proteger as famílias e a economia com equilíbrio e prudência, sem comprometer a estabilidade do país. Temos memória. Não será com este governo que haverá descontrole nas contas públicas e os consequentes, sempre os consequentes sacrifícios exigidos aos portugueses. No passado recente, foi o voluntarismo e o imediatismo populista do Partido Socialista que trouxe a fatura da troica a Portugal. Mas a este propósito, é bom que os portugueses vejam e analisem os discursos e algumas propostas convergentes, para não dizer mesmo iguais, do Partido Socialista e do Chega, para facilmente concluir, e os portugueses podem fazê-lo muito facilmente, que Chega e Partido Socialista estão de bem um com o outro, mas estão de mal com a proteção e com a construção do futuro em Portugal. Senhores deputados, o crescimento económico é essencial para termos capacidade para responder aos problemas dos portugueses e melhorar o seu nível de vida. Por isso estamos a transformar Portugal com os processos de reforma do Estado, da lei laboral, da fiscalidade, dos sistemas de educação e saúde, das políticas de habitação e mobilidade. Para reforçar a competitividade da economia, para valorizar o trabalho e para criar mais oportunidades. Porque são precisamente os trabalhadores que mais se esforçam, que mais produzem, que mais querem progredir, que acabam muitas vezes penalizados pelo modelo atual. Senhores deputados, num mundo marcado pela incerteza, Portugal é uma referência de estabilidade. Estabilidade política, estabilidade económica, estabilidade financeira. Com esta estabilidade, o Governo está a agir para recuperar Portugal com o PTRR, para gerir o impacto da crise internacional com medidas adequadas e prudentes, equilibradas, e a transformar Portugal com reformas que promovam mais bem-estar e resolvam os problemas das pessoas.

Luís Montenegro, o primeiro-ministro nesta intervenção inaugural na Assembleia da República, a adiantar aqui também já uma das medidas para o Conselho de Ministros extraordinário de amanhã, mas também a replicar. Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, que se junta a esta emissão, a replicar muita da mensagem de ontem do PTRR.

Sim, a única novidade é, de facto, essa moratória para os créditos às empresas, que irá durar 12 meses para empresas afetadas pelas tempestades. As outras medidas são uma repetição daquilo que já foi apresentado ontem, como ele próprio brincou pra bancada do Chega. A novidade de hoje é que há medidas de ontem e medidas de amanhã.

Vamos agora ouvir o líder do Chega, André Ventura.

Mas deve, pelo menos, pagar o que promete. E deve, pelo menos, pagar o que promete aos portugueses que ia pagar. Ora, passaram alguns meses das tempestades e do comboio das tempestades que veio hoje aqui referir. O governo optou por apresentar um plano que não tinha nenhuma concretização, nem nenhuma calendarização, dizendo que pra abril faria essa concretização. Chegados aqui, é isto que temos. 20 mil pessoas continuam sem comunicações. 20 mil pessoas continuam sem comunicações ao dia de hoje. Isto, no tal país moderno e desenvolvido, é pelo menos uma coisa estranha, que haja vinte mil que continuem sem comunicações. 30% dos apoios foram pagos aos agricultores, falharam os outros 70% que tinham sido prometidos aos agricultores. Pagaram 30 sem, e, portanto, 70 ficaram por pagar. Dois terços dos apoios que tinham sido prometidos na sequência destas tempestades ficaram ainda por pagar. Não vou ao resto porque não interessa. O apagão, aquilo que aconteceu nos incêndios do ano anterior, é pouco importante, porque não somos nós que o dizemos. São as associações de empresas, são as empresas que ontem viram terminar as moratórias. E sabem qual foi a solução do governo pra o fim das moratórias? A solução foi mais endividamento e façam seguros. Como se não estivesse no país. O segundo país da OCD onde mais pagam impostos e onde as segundas casas mais pagam impostos. E onde as pessoas talvez pudessem perguntar: "Mas espera aí, então pra que eu pago esta taxa de IMI, de IRS, IVA a 23%, ISP e IVA sobre os combustíveis a este nível, e quando chega em um infortúnio de a tempestade afetar a minha casa, o governo manda pra asseguradora. Então não é preciso ter governo, então basta a asseguradora, porque o governo não nos serve pra muito. Basta a asseguradora". Sr. primeiro-ministro, deixe-me dizer-lhe isto aqui, cara a cara, todos os planos que apresentou, estruturais até hoje, foram um fracasso. E tem que ser dito assim. Tomou posse a dizer que ia ter um grande plano de emergência pra saúde, um enorme fracasso. Apresentou um plano chamado Construir, que iria resolver os problemas da habitação. Estamos com a habitação das habitações mais caras da Europa. Agora apresenta-nos o PRR e depois o PTRR e continuamos sem eficácia nenhuma. Sr. primeiro-ministro, eu não sei que país falou quando estava ali em cima, talvez fosse à Suécia ou Noruega a que se estava a referir. Não é este, com certeza, onde as pessoas pra pôr telhas têm que pagar do seu bolso, onde as pessoas pra ter o centro de saúde aberto têm que fazer manifestações, onde as pessoas pra conseguir ter o reembolso, imigrantes que vivem lá fora, que veem os imigrantes chegar e ter casas pra pagar a sua, o Estado não lhes paga nada e deixa-os sozinhos à sua sorte. Então, nós não queremos um governo, queremos uma companhia de seguros. Saiam todos! Metam aí a Fidelidade, se calhar fará melhor que vocês, porque se calhar resolverá melhor os assuntos dos brasileiros.

André Ventura a criticar uma das mensagens de ontem do PTRR, da obrigatoriedade de seguros para habitações. E aqui Aguiar Branco a dizer passa publicidade com esta referência de André Ventura a uma grande empresa de seguros. Vamos à resposta de Luís Montenegro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Nós já sabemos que o Sr. Deputado André Ventura não gosta de planear, não gosta de ponderar, não gosta de decidir com base em critério. O Sr. Deputado é mais do estilo dispara primeiro e vai pensar a seguir. É isso que o Sr. Deputado faz sempre. E é por isso que o Sr. Deputado não tem características para ter responsabilidades governativas em Portugal, como acabou, de resto, de demonstrar. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, aquilo que compete ao Governo, o Governo está a fazer. Eu não vou, naturalmente, dizer que o Governo faz tudo bem. Não vou dizer que tudo aquilo que nós antecipamos se concretiza de imediato. Mas Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado diz que há apoios por chegar — e há — a famílias e a empresas, o Sr. Deputado tem de pensar, ponderar, estudar e aprofundar aquilo que está a dizer. Porque se o Sr. Deputado o tivesse feito, já teria concluído que, por exemplo, para o apoio às habitações, o dinheiro está disponível nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. E por que é que não chegou ainda a muitas famílias? Porque os respetivos processos, ainda que simplificados, estão a ser avaliados. Claro que o Sr. Deputado André Ventura tinha a receita para isso. Era dar indiscriminadamente. Quem levantar o braço, faz favor, pega o cheque. Esse é o princípio do Chega, mas não é o nosso princípio, Sr. Deputado. E vou lhe dizer, esse princípio nenhuma companhia de seguros faz também, mesmo que o Sr. Deputado quisesse transformar o Governo numa companhia de seguros, o que diz também muito sobre aquilo que é a sua conceção de exercício da governação. Sr. Deputado, é preciso, naturalmente, aferir critério e rigor naquilo que são os apoios que estão disponibilizados. Agora, o Sr. Deputado foi capaz de dizer: o Governo atribuiu até 10 mil € para recuperar uma casa. Foi mal. Não, não foi capaz de dizer. O Governo atribuiu uma linha de crédito à tesouraria e à recuperação das empresas. O Governo fez mal? Mais ou menos, disse o Sr. Deputado. Sabe por quê? Porque o Sr. Deputado diz assim: não, às empresas que estão à espera do seguro, o Governo o que fez foi levá-las para o endividamento. O Sr. Deputado foi estudar? Não foi. Se fosse, teria concluído o seguinte: a linha da tesouraria é uma linha precisamente para antecipar a receita às empresas, mormente aquelas que estão à espera dos processos de seguro. Mais, com carência de pagamento, isto é, para aguentarem até serem ressarcidas pelo pagamento do seguro. O Sr. Deputado não sabe o que está a dizer, ou então sabe e quer dizer ao país que lá está, há tudo para todos, sem critério e a todo tempo. Mas esse, ó Sr. Deputado, esse não é o tempo deste Governo. E aí é que o Sr. Deputado faz uma santa aliança com o Partido Socialista. Eu diria mais, com esse discurso, o Sr. Deputado arrisca-se mesmo a ser o chegano mais socialista dessa bancada ou mesmo do Chega em Portugal. Mas Sr. Deputado, é o caminho que o Sr. Deputado escolhe. Apoio às empresas, a moratória que esteve em vigor e está em vigor até o fim deste mês e que vai agora ser estendida mais 12 meses, é uma solução para poder dar às empresas a capacidade de ultrapassarem a situação. Eu não sei o que o Sr. Deputado preconiza, mas diga, e diga ao país, o que o Sr. Deputado fazia em substituição da possibilidade das empresas acederem a crédito para terem mais tesouraria e mais potencial de investimento no seu processo produtivo? O que é que o Sr. Deputado faria? Entregava dinheiro? Dinheiro oferecido às empresas? É esse o seu conceito de governação, Sr. Deputado? Já agora aproveita o debate e clarifique Portugal, porque é importante também sabermos qual é o seu pensamento e não apenas atirar fogacho pro ar, disparar para todo lado e no fim do dia não saber ou saber bem que a consequência disso seria mais uma vez o desequilíbrio, pago por quem? Pelas pessoas e pelas empresas.

Luís Montenegro a responder a André Ventura, mais uma vez a colar o Chega ao Partido Socialista, a dizer que André Ventura se arrisca a ser o chegano mais socialista daquela bancada, a bancada do Chega, mas também de Portugal. Vamos à resposta de André Ventura.

Eu acho que talvez possamos chegar aqui a uma visão, que será mais ou menos a meio da ponte, que é esta: o Sr. Primeiro-Ministro diz para eu estudar mais. Pode ter certeza que o farei quando tiver que fazer. Se calhar até estudei um pouco mais que o Primeiro-Ministro ao longo da vida. Mas há uma coisa que eu acho, Sr. Primeiro-Ministro, que aqui é um pouco mais importante do que estudarQue é ir ter com as pessoas e falar com elas. Portanto, talvez um líder do Governo, em vez de mandar o líder da oposição estudar, devesse ouvir este conselho do líder da oposição. Em vez de estar aí sentado ao lado do Governo, saia do seu gabinete, vá ter com as pessoas, veja o que estão a passar e veja as dificuldades que estão a passar. Por isso, eu vou lhe ler, para não ser do Chega: "A comunidade regional de Leiria — não é nossa, certeza — diz que os apoios não estão a chegar após a tempestade Kristin. Três meses após a tempestade Kristin, 20 mil pessoas continuam sem comunicações de internet, televisão e telefone". Não é estudar, senhor primeiro-ministro, é ir lá, é preocupar-nos com os portugueses, é não querermos saber de gabinete, é querer saber das pessoas. "Três meses após a tempestade, 20 mil continuam sem serviços e mais de 10 mil ainda não tiveram nenhum apoio. O Governo lançou um plano para reduzir o impacto de catástrofes na sequência dos danos causados pela tempestade Kristin, mas quase todo o país se queixa que chega a conta-gotas". Não é o André Ventura, não é o Chega, não são os socialistas, nem os comunistas, nem os liberais, são mesmo os portugueses. E se o senhor não está bem a governar para os portugueses, talvez não deva estar bem governado de todo nessa bancada.

André Ventura, a insistir no tema dos apoios às catástrofes e também na demora no restabelecimento de serviços, por exemplo, as telecomunicações têm sido o mais apontado pelo líder do Chega.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura, continua sem contrariar aquelas que são as decisões do Governo. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que a propósito do contato com a realidade e com os portugueses, o senhor deputado também diz tudo e o seu contrário, porque quando aqui discutimos pela primeira vez aquilo que o Governo estava a fazer em reação precisamente ao comboio de tempestades, em particular à depressão Kristin, eu tive a ocasião de lhe dizer que o Governo foi no próprio dia da ocorrência com três secretários de Estado para o terreno. E eu próprio fui no dia seguinte. Sabe o que é que o senhor deputado disse? Que fomos tarde. O senhor deputado queixou-se que nós fomos ao terreno, disse, entretanto, com injustiça, é verdade, mas enfim, é o debate democrático, que tínhamos ido tarde e agora diz que não fomos. Ó senhor deputado, entenda-se. Sr. Deputado, nós estamos em contato com as pessoas, com as famílias, com os autarcas. Não desconhecemos aquilo que está a acontecer na execução de muitas das nossas decisões. Mas Sr. Deputado, é preciso compreender porque é que isso acontece. Acontece por falta de recursos humanos, nomeadamente nas câmaras municipais, embora também aí o Governo já tenha feito a sua parte. Há uma bolsa de mais de setecentos técnicos que estão disponíveis para poderem ser recrutados por essas autarquias para acelerarem os processos de avaliação. Agora, há uma coisa que todos nós queremos: é também combater a fraude. E eu pensava que essa era uma bandeira do Chega, mas não. O Chega defende o combate à fraude nos discursos mais inflamados. Quando tem a responsabilidade de optar e decidir, diz: "Dê-se tudo a toda gente, sem critério, venha, levanta a mão, que está aqui o cheque para poder levar pra casa".

Resposta de Luís Montenegro, a insistir nessa necessidade da fiscalização dos processos que está a ser feita por técnicos das autarquias.

O senhor considera que dar tudo a todos? Olhe, eu vou lhe dizer pra não se esquecer. A Sra. Alzira Luís tem oitenta e um anos. Não digam "oh!" A Sra. Alzira Luís tem oitenta e um anos e teve a casa destruída num incêndio em Pedrógão. Ainda era o governo daqueles senhores que também prometeram dar esse "sim" tudo a todos. Em todo caso, passou o governo de António Costa, passou o governo de Luís Montenegro primeiro, passou o governo de Luís Montenegro segundo, a Sra. Alzira continua sem casa e a pagar IMI sobre a sua própria casa, que ardeu. Quer um exemplo do que é competência? É quem tem a casa ardida não pagar IMI. Acho que isso é uma questão de competência e de justiça. Nem é preciso muito. Está a ver, Sr. Primeiro-ministro? Está a ver o que é, em vez dessa bazófia toda de conversa, fazer coisas pras pessoas, pra elas, pensar nelas em primeiro. Mas vamos aos seus fatos. O Governo anuncia apoios e linhas de crédito em que um terço delas são privadas. Um terço delas são privadas, uma outra parte é seguros, como o senhor ministro mandou quem perdesse a casa ter seguro, quem não tem, paciência. Olhe, vivesse noutro país um bocadinho melhor do que aquele em que nós vivemos. E mais, promete fundos europeus que, entretanto, já soubemos que nem definidos nem calendarizados estão ainda. E, portanto, desculpe lá, isto não é uma questão nem de estudar mais, nem menos, nem de mais. Isto é uma questão simples. É ou enganar ou não enganar, ou ter planos pra as pessoas ou não ter. O Sr. Primeiro-ministro apresentou ontem, tem um nome. Desculpe lá, é uma fraude política.

A insistir ainda no PTRR, pra já tema único deste frente a frente, e a dizer que o que foi anunciado ontem já era conhecido de intervenções anteriores de Luís Montenegro.

Sr. Deputado André Ventura, o senhor deputado continua a confundir tudo, tem mesmo que estudar. Sr. Deputado, eu ontem não apresentei linhas de crédito nenhumas. As linhas de crédito que eu falei há pouco é a linha de crédito à tesouraria e à recuperação das empresas, que está disponível pra todos aqueles que foram atingidos pelos efeitos das tempestades. Está disponível e está a ter um bom acesso, Sr. Deputado. Nesse caso, é verdade, não são sequer linhas públicas, são linhas que são geridas pelo Banco Português de Fomento e que depois são executadas pela banca comercial. O Estado atua aqui como garante, mas ao servir aqui como garante, possibilita que as empresas tenham acesso a crédito que noutras condições não tinham. E acesso que está, por assim dizer, pré-aprovado, está facilitado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem que perceber minimamente isto, senão não conseguimos ter uma discussão minimamente enquadrada e séria. O que o Sr. Deputado falou a seguir foi de outra coisa. O Sr. Deputado, a seguir, falou do PTRR, que é um plano para recuperarmos, para criarmos mais resiliência, para transformarmos o país, para podermos enfrentar estas e outras adversidades no futuroCom mais capacidade, sem prejudicar as famílias e sem prejudicar as empresas. E aí contamos com todos. Contamos com o investimento público do Orçamento do Estado, contamos com o investimento dos fundos europeus, que já agora são fundos para os quais nós, Portugal, também contribuímos, e já não falta muito que sejamos contribuintes líquidos, mas fica para outra discussão da União Europeia. São fundos que são públicos, mas vêm por via da União Europeia e privados, sim, privados, senhor deputado. Nós estamos a falar de reforço de capacidade na energia, de reforço de capacidade hídrica, de gestão florestal, onde há parcerias público-privadas, onde há concessões, onde há a necessidade de alavancar investimentos pelos próprios empreendedores. Não deixam de ser investimentos, muitas vezes, no perímetro público e não deixam de ser investimentos de interesse público, e por isso é que estão neste plano, senhor deputado. Mas o senhor deputado, qual é a divergência que tem? Acha que devemos evitar criar mais resistência na rede elétrica? É isso que o senhor deputado preconiza? Acha que devemos parar a construção de mais quatro barragens e mais quatrocentas chácaras e pequenas albufeiras? É isso que o senhor deputado defende? Acha que não devemos chamar os privados pra gestão florestal, pra rentabilização da floresta, pra podermos ter uma verdadeira política florestal que não só ocupe o território, como dê mais atividade econômica e que evite fenômenos extremos, como por exemplo, o dos incêndios e da sua propagação e dimensão? Qual é a sua política, senhor deputado? É que não basta apenas confundir as nossas políticas. Também dava algum interesse à discussão que o senhor deputado tivesse uma posição sobre estas opções.

Continuar a troca de argumentos sobre a eficácia e a rapidez dos apoios ao Executivo, ainda com André Ventura.

Fomos nós que propusemos e o PSD votou contra elas. Por isso nós não podemos dizer que estamos contra. Foi o PSD que votou contra elas, senhor primeiro-ministro. Portanto, ao menos copie-nos no que nós propusemos, o que já não é mau. Agora, não diga que as propostas são nossas e temos que as estudar. No máximo, os senhores têm que deixar de copiar, que é outra coisa, é deixar de copiar as nossas propostas. Nem os satélites, que o senhor primeiro-ministro sabe bem que nesta bancada e nestas reuniões, foi o Chega que o propôs. Sabe o que nós estamos mesmo contra? É quem está à espera há um ano continue sem ter apoios nos Estados onde mais paga impostos. É isso que nós estamos contra. O que nós continuamos sem compreender é como é que morrem pessoas a colocar as telhas da sua casa. É isto que nós estamos contra. O que nós estamos contra é que as empresas que viram a sua estrutura produtiva toda destruída, o Governo lhes deu uma linha de crédito e mais endividamento. É isso que nós não compreendemos. E já agora, senhor primeiro-ministro, eu não sei se eu devia perceber mais do assunto. O senhor primeiro-ministro devia ser mais honesto sobre este assunto. Sabe por quê? Porque não somos nós que o dizemos. As confederações, até aqueles que querem aprovar a sua reforma laboral, dizem que estão a ganhar com a crise, a encaixar dinheiro com a inflação. Todos dizem que está a ganhar dinheiro com os combustíveis, que está a ganhar dinheiro com a inflação. Não somos nós, são aqueles que querem aprovar a vossa reforma laboral. Por isso, senhor primeiro-ministro, eu acho que nós devemos partir aqui disto. Eu acredito que esteja a dar o seu melhor, que não é muito, já agora, deixe-me dizer-lhe assim, mas acredito que esteja a dar o seu melhor. Mas deixe-me dizer-lhe isto: quando o melhor que tem é continuar a deixar as empresas à espera de apoios, as pessoas à espera de apoios, as pessoas a pagar mais impostos e a única coisa que faz é copiar as propostas do Chega, as mais baixinhas, então também é um governo muito mau e muito baixinho.

Agora, com o Hugo Soares vai ali trocando algumas palavras com Luís Montenegro, à distância. Vamos à resposta do primeiro-ministro ao líder do Chega.

Sr. Deputado André Ventura, o senhor deputado continua confuso. O senhor deputado diz assim: "O seu plano é uma fraude". Eu respondo-lhe: o plano é esta, aquela e aquela medida. E o senhor deputado diz: "Mas essas medidas são minhas, portanto a fraude é sua", é o que o senhor deputado quer dizer. Ó senhor deputado, é uma confusão total. O senhor deputado diz uma coisa e o seu contrário com uma facilidade enorme. É por isso que o senhor deputado não é credível. Agora deixe-me dizer-lhe, relativamente ao clipping de notícias, que é normalmente também o grande estudo que o traz a estes debates, eu tenho registado sempre, todas as suas opiniões são a repercussão das notícias que o senhor lê e que fotocopia pra trazer. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, senhor deputado: ainda assim, não obstante às dificuldades, das mais de 8.400 candidaturas que houve às linhas de crédito das empresas, já estão em operação mais de 7.700, senhor deputado. Das 35 mil candidaturas que foram apresentadas no âmbito das recuperações das habitações, há já cerca de 7 mil que foram aprovadas.

A ficar sem tempo, Luís Montenegro, e por isso com estes dados também a ficarem a meio, numa altura em que Luís Montenegro ia responder a André Ventura com estes dados mais recentes.

Quando vê a realidade do país em que está. Quer dizer, e quando traz planos atrás de planos, cada um mais inútil que o outro, cada um mais incompetente que o outro, e as pessoas continuam a perder cada vez mais. Mas olhe, eu vou lhe mostrar aquilo que eu acho que devia talvez saber pra próxima semana. Sabe, nos Açores, o gasóleo vai aumentar 36,3 cêntimos na próxima semana e a gasolina 21,7. Hoje soubemos que na próxima semana vamos ter também aumentos brutais em Portugal continental. Até agora o gasóleo disparou 22% e a gasolina 14. Esta é a realidade do país em que vivemos. Quer baixar o IVA dos combustíveis ou não? Diga de uma vez. Não anda a dizer pra trás e pra frente, quer, pode, o país real, quer ou não? Quer ou não fazer ou vai dizer: "Ai, não temos que seguir Bruxelas". Quer dizer, quando Bruxelas diz pra fazer algumas coisas boas, não querem fazer. Mas quando Bruxelas diz pra baixar ou não permite baixar impostos, os senhores não querem fazer. Não, nós temos que garantir que as pessoas pagam menos quando vão a uma bomba de gasolina. O senhor primeiro-ministro ou quer fazer isso ou não quer. Não é só uma questão de estudar, é uma questão de conhecer as dificuldades do país real em que está a viver. Dois, deixe-me falar-lhe sobre isto, senhor primeiro-ministro, a reforma laboral. O senhor primeiro-ministro pode reconhecer, ao dia de hoje, que fez tudo mal na reforma laboral. Tudo mal

Quis avançar uma negociação sozinho, quis avançar numa negociação que não era uma reforma laboral, no fundo, era ameaçar tirar direitos a quem sustenta o país, que é quem trabalha, em vez de tirar aos que andam a viver à conta de quem trabalha. Quer tirar a quem trabalha. E a reforma que faz agora, sem o óbvio apoio dos sindicatos e sem o apoio de ninguém, vem para o Chega e diz: "Por favor, aprovem uma reforma laboral." Não, senhor primeiro-ministro, nós não aprovamos reformas que tirem direitos às mães que trabalham. Nós não aprovamos reformas que tiram direitos a quem trabalha por turnos e a quem trabalha em horas extraordinárias. E sim, senhor primeiro-ministro, ouça-me bem, se quer fazer isto, vai ter que baixar a idade da reforma em Portugal, porque nós sabemos que isso é mesmo uma coisa importantíssima e decisiva.

André Ventura também a ficar sem tempo, com bastantes risos da bancada do PSD, porque o PCP estava indignado com esta intervenção de André Ventura e Alexandre Poço, do PSD, ali apontando pra Paula Santos, a dizer a André Ventura que deviam ter alguma possibilidade de consenso. Rui Pedro, muito PTRR, muito esta questão da demora nos apoios e a terminar com o pacote laboral, que é a discussão eterna dos últimos meses.

Sim, na verdade, foi aqui uma troca de galhardetes, chamemos assim, bastante animada. Basicamente, o primeiro-ministro tentou provar que André Ventura não era credível e que falava das coisas de forma demagógica e sem se informar e mandou-o ir estudar. Ao que o líder do Chega ripostou, tendo em conta até os seus pergaminhos acadêmicos, que se calhar estudam mais do que o primeiro-ministro. Só pra dizer que um dos professores de Luís Montenegro foi Paulo Rangel, que está ali sentado na bancada. Consta que Pedro Duarte, que era colega de turma, era um cadinho melhor que Luís Montenegro, mas não vem aqui ao caso, porque não era isso que o primeiro-ministro estava a dizer. Estava simplesmente a dizer a André Ventura para estudar melhor os dossiês, porque, de facto, muitas vezes a culpa de os apoios não chegarem às pessoas não era propriamente do Governo, mas era de outras entidades que não tinham meios e recursos para facilitar e pra agilizar a chegada desses recursos. Ficou também esta nota final, que é um dos temas do debate que Ventura deixou para o fim. Parece-me cada vez mais difícil que o Chega venha a aprovar a legislação laboral, porque é muito difícil ao Governo aprovar uma medida como a redução da idade da reforma, tendo em conta os problemas que existem na sustentabilidade da Segurança Social. Portanto, a via Parlamento, se calhar, não está assim tão segura para que a reforma laboral venha a passar aqui.

Vamos agora ouvir o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

Agora está a afetar verdadeiramente, rigorosamente os portugueses, que é vir discutir o plano, não pra autorizar a despesa até 2034, que se bem. Mas eu queria dizer, senhor primeiro-ministro, que nós não deixaremos de dar o nosso contributo sobre o plano que apresentaram. Quero, contudo, lembrar que este já é o 25º plano apresentado pelo Governo e as taxas de execução são mesmo muito baixas, senhor ministro. Muito baixas. Sr. Primeiro-ministro, eu hoje não tenho tempo pra lhe ler todas as queixas dos autarcas que foram afetados com falta de resposta durante estes últimos três meses, mas farei chegar esse contributo para que possam passar dos planos à ação, respondendo concretamente à vida das pessoas, das empresas e das autarquias. Sr. Primeiro-ministro, eu não quero, de forma alguma, é que nós deixemos de ouvir a sua voz sobre aquilo que neste momento mais afeta a vida de todas e de todos os portugueses. Os portugueses, desde que iniciamos este ano, estão a pagar mais 19 € pelo cabaz alimentar. Queria lembrar que hoje, quando os portugueses atestam a sua viatura com 50 litros de combustível, estão a pagar mais 17 € por cada depósito de 50 litros. E queria lembrar ao senhor primeiro-ministro e chamar a atenção para a vossa insensibilidade. É que cada depósito de 50 litros, 45 € são mesmo de impostos ao Estado. Sr. Primeiro-ministro, chamo a atenção para que o cabaz alimentar esteja hoje com um custo adicional de cerca de 15 € no conjunto dos bens alimentares essenciais. Ora, quando esperávamos que o Governo fosse sensível a este problema que afeta milhões de pessoas todos os dias, nos últimos 15 dias, o Governo decidiu aumentar 2,3 cêntimos por cada litro de gasóleo. Ou seja, esperava-se que o Governo contribuísse para baixar os impostos sobre os combustíveis, o Governo está a aumentar os impostos sobre os combustíveis. Sr. Primeiro-ministro, a pergunta é esta: é se está ou não disponível para que, mesmo transitoriamente, possamos adotar o IVA zero sobre o cabaz dos bens essenciais à vida das famílias, porque do que estamos a falar, senhor primeiro-ministro, é de cerca de 45 € a mais com o custo dos bens alimentares. Está ou não está, senhor primeiro-ministro, disponível para adotar temporariamente o IVA zero sobre o cabaz dos bens alimentares essenciais?

Pergunta de José Luís Carneiro, salvo erro, a terceira vez que José Luís Carneiro faz esta pergunta direta a Luís Montenegro em debates quinzenais, o Governo e o primeiro-ministro já afastaram várias vezes esta solução.

Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado José Luís Carneiro. Já lá vamos às questões fiscais

E às suas propostas, que são também as propostas do Chega. Mas permita-me só dizer, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado quis desvalorizar o PTRR. Creio que faz mal, porque é não só um instrumento de recuperação, mas também de projeção de Portugal para sermos mais competitivos, mais resilientes no futuro. E acho que isso era uma matéria que lhe devia interessar, sobretudo se tem perspetivas de ter alguma responsabilidade no futuro. Sr. Deputado, e a propósito do contributo do PS, eu quero dizer-lhe que do documento que nos deixou, da sua visão e do Partido Socialista sobre o PTRR, entre 60% a 80%, consoante critérios de avaliação que podem aqui ou ali ser um bocadinho mais subjetivos, das suas próprias ideias estão incorporadas neste PTRR. Portanto, presumo que o Partido Socialista possa saudar pelo menos essa inclusão. Depois, Sr. Deputado, nós não estamos aqui para fugir a nenhum escrutínio, era o que faltava. Estamos aqui para responder a todas as questões e eu tenho todo o gosto em responder-lhe também às questões que colocou sobre o aumento do custo de vida, sobre os apoios do Governo, sobre a perspetiva que temos cada um de nós. Já tive ocasião de dizer ao Sr. Deputado André Ventura que ele é, porventura, o mais socialista dos deputados cheganos e o Sr. Deputado quer ser o mais chegano dos deputados socialistas. E vou lhe dizer porquê. Porque o Sr. Deputado André Ventura defende um IVA zero no cabaz alimentar. O Sr. Deputado José Luís Carneiro também defende. O Sr. Deputado André Ventura defende a redução do IVA na energia, eletricidade e gás. O Sr. Deputado também defende. O Sr. Depututado defende uma redução dos impostos sobre os combustíveis. O Sr. Deputado André Ventura também defende. E o Sr. Deputado José Luís Carneiro ainda não falou disso, não sei se tenciona ou não falar, mas também diz que para as empresas, nós estamos a dirigi-las para terem mais crédito, que é precisamente a posição do Chega também sobre esta matéria. Pois, eu quero dizer-lhe, Sr. Deputado, como também já disse à bancada anterior, que a nossa visão é um pouco distinta. Vou ser justo e considerar que temos a mesma sensibilidade perante as dificuldades que as pessoas e as empresas sentem. Podemos é ter visões diferentes sobre como colaborar para que elas possam ultrapassar essa situação. E o que eu tenho a dizer-lhe sobre isso, Sr. Deputado, é que nós optámos por ter um desconto por via fiscal correspondente precisamente ao aumento do IVA, a partir de um limiar, que era um limiar bem abaixo daquele que justificou medidas que visavam um mesmo fim de quando o Sr. Deputado era governante. Ainda estavam o preço dos combustíveis muito abaixo daquilo que estavam em 2022. Nós fixámos que quando houver uma oscilação superior a 10 cêntimos face à semana de 2 de março, nós vamos devolver toda a componente de IVA associada a esse aumento. Sr. Deputado, isto não é uma medida de somenos. O Sr. Deputado teve a falta de seriedade de considerar que nessa oscilação, que naturalmente acompanha os movimentos de aumento e de diminuição de preço, aquilo que está correspondente também tem que seguir essa oscilação. O Sr. Deputado foi capaz de dizer que nas semanas onde o preço diminui, que o desconto diminui de forma proporcional, isso é um aumento de impostos. Ó Sr. Deputado, isso não é sério. Isso não lhe fica bem, Sr. Deputado. Isso não lhe fica bem e o Sr. Deputado devia corrigir essa sua visão. Ainda lhe vou dizer mais, Sr. Deputado, nós estamos, portanto, a contribuir para mitigar o aumento do preço nos consumidores de uma forma generalizada, das pessoas, das famílias e das empresas. Depois, fizemo-lo para aqueles que são mais vulneráveis, através do aumento da comparticipação para aquisição da botija de gás solidária. Depois fizemos com medidas adicionais para os setores do transporte de mercadorias e de transporte de passageiros, para diminuir o impacto precisamente na formação dos preços. E Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, estamos a fazer tudo isto com um nível de inflação que ronda os 2,7%. Sabe qual era o nível de inflação correlativo em 2002, quando o governo de que fazia parte tomou medidas mais ou menos na mesma linha daquelas que são tomadas agora? Era superior a 7%, Sr. Deputado. Ora, este governo foi mais rápido, está a ser equilibrado e ponderado para não colocar em causa a nossa capacidade, no futuro, de continuarmos a gerir aquilo que não está dependente das nossas decisões.

O Sr. Montenegro está mais uma vez a dizer que a solução do IVA zero não é a que o governo entende ser a melhor. Vamos à resposta de José Luís Carneiro.

Eu recordo, Sr. Primeiro-Ministro, que apresentámos neste Parlamento um conjunto de medidas para reduzir os custos com a eletricidade, com os combustíveis, com o gás e ainda com os custos da produção alimentar e com as pescas. Quem votou contra essas medidas foi a AD, o Chega e a Iniciativa Liberal, Sr. Primeiro-Ministro.

Sr. Primeiro-Ministro, se o custo de vida hoje faz sentir de forma especial para todas e para todos os portugueses, então, faz-se sentir de forma especial, aguda e grave para os pensionistas com pensões mais baixas. Recordamo-nos todos que por altura da discussão do Orçamento do Estado, aqui apresentamos uma proposta para que pudesse ocorrer um aumento extraordinário, estrutural e duradouro das pensões mais baixas até aos 520 € por conta do saldo da Segurança Social, que estaria acima do previsto. Na altura, recordei e aqui afirmei que o saldo da Segurança Social seria superior a mil milhões de euros. Na altura, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, esconderam do Parlamento as contas desse saldo e das previsões do saldo da Segurança Social. Com isso, o que é certo é que evitaram a aprovação dessa proposta, chumbaram a proposta para aumentar as pensões mais baixas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, queria lembrar-lhe e apelar à sua sensibilidade de que hoje os cidadãos com pensões mínimas podem comprar, ao fim do mês, dois cabazes de bens alimentares essenciais. Cada cabaz custa 260 €. São 520 € com dois cabazes por mês. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é: está ou não está disponível para cumprir a palavra que deu por altura da discussão do orçamento, de aprovar a atribuição de um suplemento extraordinário para os idosos com as pensões mais baixas? E se estiver, contará com o apoio do PS, sem que nós deixemos de lutar para a atribuição de um suplemento que seja extraordinário, duradouro, que melhore as pensões mais baixas.

Agora, pensionistas e também um cavalo de batalha antigo de José Luís Carneiro, esta questão de utilizar o saldo da Segurança Social. Vamos à resposta do Primeiro-Ministro.

Obrigado, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, a sua pergunta é meramente retórica. Então o Sr. Deputado pergunta-me a mim se eu estou disponível para aprovar uma ideia que é minha? Sr. Deputado, com certeza, o pagamento de suplementos extraordinários foi a decisão que nós tomamos em 2024, que tomamos em 2025 e que está inscrito no Orçamento do Estado. Tomaremos em 2026, se a meio do ano tivermos finanças públicas que nos permitam tomar tal decisão. Sr. Deputado, esse é um compromisso meu. Faça favor, não fique com ele. O seu compromisso era diferente. O seu compromisso era: "Nós defendemos aproveitar um saldo da Segurança Social deste ano para comprometer o pagamento de pensões para 20, 30, 40 ou 50 anos de forma permanente." Ao que nós lhe respondemos: "Sr. Deputado, é cedo, nós também queremos lá chegar, mas é cedo. Vamos primeiro colocar o país no trilho certo, a crescer com mais robustez e a ganhar, do ponto de vista económico, o fôlego para poder tomar uma decisão desse calibre." Sr. Deputado, acho que as coisas não se alteraram. Agora, o Sr. Deputado, eu sei, tem muita dificuldade em conviver com o seguinte: foi com este governo que o complemento solidário para idosos, que é precisamente a ajuda direcionada àqueles que têm as pensões mais baixas, aumentou três vezes e vai continuar a aumentar. Foi com este governo que nós eliminamos uma das barreiras para aceder a essa prestação, que era o rendimento dos filhos ser tido em consideração para atribuir essa prestação. Fomos nós que acabamos com isso. Foi com este governo que nós aumentamos para 100% a comparticipação dos medicamentos prescritos, precisamente para estes idosos. E foi com este governo que já pagamos dois suplementos extraordinários e se houver condições, pagaremos também este ano. Sr. Deputado, a nossa política é muito clara, acho que os portugueses a compreendem, é uma política de sensibilidade, de responsabilidade, de prudência, a olhar para o futuro e a cuidar do futuro.

Mas não adianta. Luís Montenegro, com os dados que tem ao dia de hoje, se há ou não condições para mais um pagamento extraordinário aos pensionistas.

Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr.as e Srs. Deputados. A proposta de sustentabilidade da Segurança Social, eu quero lembrar, Sr. Primeiro-Ministro, que nós sempre afirmamos que era por transferência do Orçamento do Estado. O saldo da Segurança Social foi na ordem de 7 mil milhões de euros e o governo apenas transferiu para a Segurança Social 5 mil milhões, o que significa que de 2 mil milhões, mil milhões foi para o Fundo de Estabilização da Segurança Social e os outros mil milhões foi para pagar despesa do Estado e é por essas transferências que nós queremos a melhoria estrutural das pensões mais baixas. Sr. Primeiro-Ministro, queria, já agora, falar-lhe de um tema e a propósito de palavra dada e de palavra honrada, Sr. Primeiro-Ministro, chamar-lhe a atenção para aquilo que o senhor disse sobre a saúde. Eu queria lembrar, Sr. Primeiro-Ministro, que em 2025 aumentou 13,9% as listas de espera para consultas. Aumentou 3,4% lista de espera para cirurgia, 4,7% lista de espera para cirurgia oncológica, precisamente aquela que o Sr. Primeiro-Ministro, perante este Parlamento, disse que ia passar a listas zero nas cirurgias oncológicas. Hoje temos 1,5 milhão de pessoas sem médico de família, 1 milhão de pessoas sem consultas, 300 mil pessoas sem cirurgia. Este ano, em 2026, Sr. Primeiro-Ministro, são menos. Sr. Primeiro-Ministro, este ano, nos dois primeiros meses de 2026, menos 280 mil consultas nos cuidados primários e menos 40 mil consultas no primeiro mês de 2026. Sr. Primeiro-Ministro, já que falou em honrar a palavra e falar a verdade, peço-lhe que olhe com atenção e se recorda: "Monte Negro promete plano de emergência para acabar com listas de espera".Monte Negro promete pôr contador a zero nas listas de espera de doenças oncológicas. AD promete atribuição de médico de família a todos os portugueses até 2025. Dá-se o caso, Sr. Primeiro-Ministro, há duas semanas o diretor executivo do SNS, que está sob a sua responsabilidade política, disse aqui no Parlamento: "O Governo não conseguirá dar médico de família a todos até 2027" e a seguir acrescentou: "Eliminar as listas de espera e médicos de família para todos não é possível". Diz o diretor executivo do SNS. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é muito direta e simples: o Sr. Primeiro-Ministro está em condições de, perante este Parlamento, reconhecer que errou e que não devia ter assumido os compromissos que assumiu para colocar em causa os governos do PS? Ou o Sr. Primeiro-Ministro considera que está certo o diretor executivo? E se está certo o diretor executivo, significa que um subordinado político do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde desconsideraram e desmentiram o Primeiro-Ministro e o que é que vai fazer em relação ao diretor executivo do SNS?

José Luís Carneiro agora a virar a agulha para a saúde, mostrou várias notícias impressas em folhas A3 aumentadas. Foi mostrando essas folhas a Luís Montenegro. Vamos à resposta do chefe do Governo.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, nós teremos oportunidade de aprofundar a confusão que também reina no Partido Socialista a propósito da Segurança Social e das transferências do orçamento para a Segurança Social, Sr. Deputado. O Orçamento do Estado transfere cerca de 12 mil milhões de euros para a Segurança Social e transferiu também 5 mil milhões para o Fundo de Estabilização Financeira. O Sr. Deputado confunde os dois planos e eu ainda não percebi muito bem qual é a sua intenção. Há uma coisa que nós não faremos, Sr. Deputado: é onerar de forma permanente a sustentabilidade da Segurança Social apenas para fazer um número político, que é aquilo que o Sr. Deputado tem insistentemente preconizado. Sr. Deputado, sobre a questão da saúde, deixe-me dizer o seguinte: é um facto que em janeiro de 2026, face a janeiro de 2025, houve uma diminuição do número de consultas, do número de cirurgias no Serviço Nacional de Saúde. E não há como ignorá-lo. Isso são dados públicos, dados que de resto estão no portal da transparência. Isso tem a ver com o aumento exponencial significativo da atividade assistencial em janeiro, a propósito dos picos de gripe, que naturalmente tiveram algum efeito na alocação de recursos para as atividades programadas. Mas o Sr. Deputado não pode ignorar que de 2024 para 2025, ano considerado, e estou convencido de 2025 para 2026, logo veremos no final do ano, como de resto incomparavelmente de 2022 e 2023 para 2024 e 2025, aumentou o número de consultas, aumentou o número de cirurgias e diminuíram os tempos de espera, Sr. Deputado. Pois, é verdade, Sr. Deputado, os Srs. Deputados ainda têm o peso na consciência dos tempos em que tiveram a responsabilidade e em que deixaram o Serviço Nacional de Saúde como deixaram. O Sr. Deputado José Luís Carneiro também quer mostrar recortes de jornais. Também aí estão cada vez mais parecidos. Sr. Deputado, divirtam-se com o clipping. Nós vamos concentrar-nos nas decisões e nas ações a favor das pessoas.

José Luís Carneiro e Eurico Brilhante Dias, que continuavam a mostrar algumas folhas com recortes de notícias. Luís Montenegro a justificar esta diminuição das consultas com a necessidade de responder aos picos da gripe.

Sr. Primeiro-Ministro, estamos de acordo quando afirmamos todos que o país precisa ter maior produtividade para pagar melhor salários, fixar as mais jovens e mais qualificadas gerações no nosso país e garantir trabalho digno para as trabalhadoras e os trabalhadores portugueses. E é por isso que eu vou citar. Nós temos necessidade para essa competitividade da economia portuguesa de, cito: "Reforçar o combate à precariedade laboral abusiva, promover a redução da precariedade, promover a contratação coletiva dos trabalhadores e, para além disso, apostar na dignificação das condições laborais. Não há forma de promover a competitividade sem garantir trabalho digno e estável". Estas palavras, Sr. Primeiro-Ministro, podem ser subscritas pelo Partido Socialista, mas não foi o PS que as afirmou. Foi precisamente o seu ministro da Educação, reputado economista da Universidade do Minho, no relatório para o Conselho Económico e Social, relativo à produtividade, aos rendimentos e à competitividade da economia portuguesa. E a pergunta é muito clara e muito simples, Sr. Primeiro-Ministro: é se está ou não disponível para deixar cair um pacote laboral que não agrada aos trabalhadores, às empresas.

A ficar sem tempo, o José Luís Carneiro, agora que ia começar a falar do pacote laboral. Eurico Brilhante Dias pede a palavra.

Sr. Presidente, interpelação à Mesa sobre a condução dos trabalhos. Pedirei a distribuição do documento que prova que o primeiro apoio dos governos do Partido Socialista, o gasóleo simples estava a €1,50 e que o primeiro apoio deste Governo, o gasóleo simples estava a €1,63. O Sr. Primeiro-Ministro enganou-se, seguramente. Muito obrigado.

Eurico Brilhante Dias a pedir aqui a palavra para esta interpelação à Mesa. Rui Pedro, aqui José Luís Carneiro a ir não só, aliás, nem foi muito ao PTR, preferiu focar-se na saúde, por exemplo.

Sim, no caso do José Luís Carneiro, também insistiu um bocadinho na questão dos saldos da Segurança Social e acusou o governo de estar a ocultar informação nessa matéria.O Primeiro-Ministro até certa altura pediu ao líder do PS que fosse sério relativamente a essa matéria, depois insisti na questão da saúde, que são matérias que são de maior desgaste para o Governo com o Partido Socialista a ir um bocadinho por aí. E também no início, deixa eu dizer Miguel, que também já vai sendo um bocadinho repetitivo, insistir na questão do cabaz alimentar, que o Governo já disse de todas as formas que acha que não há uma solução do IVA zero nesse cabaz e, portanto, aqui o Partido Socialista tem insistido nas suas ideias principais. Algumas o Governo já excluiu completamente.

E vamos agora ouvir a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão.

Cada vez que esse plano falha, faz-se outro plano. Quando esse falha, faz-se um plano para coordenar os planos anteriores. Isto é, no fundo, uma verdadeira matriosca de planos. E para gerir esta matriosca de planos que anunciou ontem, o Governo decidiu criar uma agência que junta estruturas que já existiam com um chapéu novo por cima. Importa saber o que é que essas estruturas fizeram até aqui, nomeadamente na gestão do PRR. Reprogramaram, falharam prazos, deixaram projetos de fora e correm o risco de perder quinhentos milhões em financiamento europeu. Este é o currículo da suposta equipa que vai gerir vinte e dois mil milhões de euros durante os próximos anos. Senhor Primeiro-Ministro, algumas perguntas muito concretas: o que muda concretamente nesta agência? Quem vai gerir esta agência? Por que razão não conseguem ser os ministérios a gerir estes fundos? E se não conseguiram executar o PRR em condições, por que vamos acreditar que vão conseguir fazê-lo com o PTRR?

A focar-se na apresentação de ontem, deste plano de transformação e recuperação do país e também sobre a criação desta agência que vai gerir este PTRR durante nove anos.

Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Mariana Leitão. Eu podia eximir-me a responder-lhe, enfim, de forma total, visto que a execução de alguns fundos, nomeadamente do PRR, não é exclusiva dos governos que liderei. Mas não vou fazê-lo, porque creio que é injusta a crítica que a senhora deputada aqui deixou. Uma coisa é, como acontece conosco, nós não concordarmos com alguns dos eixos do PRR, algumas das prioridades que foram lá atrás atribuídas e que neste momento estão em execução, fruto das decisões que foram tomadas. Outra coisa é podermos concluir que falharam prazos, que falharam execuções. Senhora deputada, nós não contamos perder um cêntimo das disponibilidades do PRR, nomeadamente das subvenções, mas se possível também do montante dos empréstimos, embora aí não seja tão grave porque nós acedemos a crédito equivalente com a maior das facilidades. Agora deixe-me dizer-lhe, senhora deputada, estes planos, e este PTRR também tem esse espírito, têm mesmo de ter uma avaliação, uma monitorização, que umas vezes vai implicar a sua reprogramação. Não há como dizer de outra maneira. Senhora deputada, isto não são planos fechados que são fixados a priori antes de começarem a ser implementados e que depois não têm, no decurso dos seus trabalhos, das suas metas, ou problemas de execução que têm a ver, por exemplo, com procedimentos. Olhe, um deles, no âmbito do PRR, talvez o maior de todos, tem a ver com os procedimentos da contratação pública, com todos os processos de contratação que ficaram suspensos em virtude da litigância entre os concorrentes que estiveram na base de muitos dos concursos que foram lançados. Essa é uma das razões pelas quais, na reforma do Estado, há uma prioridade máxima, e contamos muito também com a visão da iniciativa liberal, para podermos ter procedimentos mais expeditos, que não atrasem, que sejam simultaneamente mais simples, mas também mais eficientes. Nós vamos continuar a ter de reprogramar face à evolução das circunstâncias e face àquilo que são vicissitudes dos próprios procedimentos. Isso não é um problema, nem é um defeito em si mesmo, senhora deputada. Muitas vezes pode até ser uma virtude. Importante é que as opções estratégicas não deixem de ser materializadas. Importante é que os grandes investimentos que estão projetados possam ser uma realidade. É isso que nós estamos a fazer com o PRR e é isso que também vamos fazer com este PTRR. Esta agência, a senhora deputada lembrou e bem, vai não já, talvez no início, mas com o decurso do tempo também, ser robustecida com vários dos recursos humanos que estão hoje precisamente alocados ao PRR e que com a sua finalização em termos de trabalho vão ficar livres para poderem precisamente apoiar aquela que será a direção desta agência em tutela direta do senhor Ministro da Economia e da Coesão Territorial. O objetivo é que sejamos eficientes, que possamos cumprir os prazos, quer de apresentação dos projetos, quer depois da sua execução. Senhora deputada, enfim, é possível fazer às vezes as coisas mais depressa? É, é possível. Nós recuperamos muito daquele que era o atraso do PRR e mostrámos como é que era possível ter procedimentos mais expeditos com algumas medidas que foram excepcionais. Eu até tenho dito, e vou aqui repetir, foram até experimentais para podermos ter uma administração pública mais eficiente e é isso que vamos continuar a fazer.

Luís Montenegro a clarificar que esta agência para a gestão do PTRR vai aproveitar muitos dos recursos que estiveram alocados ao Plano de Recuperação e Resiliência.

Apresentou ontem um plano pela segunda vez que já está a dizer que provavelmente não vai conseguir cumprir. E mais, também não respondeu à pergunta, além de falar em ineficiência, vamos ver se isso de fato é assim, por que os ministérios não conseguem gerir os planos e os fundos que lhes estão associados. Eu vou dar aqui um exemplo muito concreto daquilo que evidencia os planos em cima dos planos, dos planos que falharam, que é o SIRESP, que é o exemplo perfeitoPlanos em cima de planos para corrigir os planos falhados. 720 milhões de euros gastos desde 2006. Falhou nos incêndios de junho de 2017, voltou a falhar nos incêndios de outubro, foi reformulado, voltou a falhar no apagão de abril do ano passado. O Governo criou uma equipa, um grupo de trabalho, ia dar respostas em 90 dias depois de fazer avaliações. Passaram-se 12 meses, resultados nem vê-los. Entretanto, falhou nas tempestades de janeiro deste ano e o PTRR vai atirar mais 29 milhões pra um SIRESP que não funciona e não dá resposta. Senhor Primeiro-Ministro, mais uma vez perguntas muito concretas: o que é que aconteceu a esta equipa técnica? Onde é que estão os resultados que deviam ter sido apresentados em 90 dias? E em que é que estes 29 milhões vão resolver de vez os problemas do SIRESP?

Agora a focar-se no SIRESP, é um dos pontos que está abrangido por este PTRR, o reforço da infraestrutura, a melhoria de todo o sistema de comunicação de emergência.

Sr.ª Deputada Mariana Leitão, o grupo de trabalho fez a sua avaliação, está neste momento a ser ponderada pelo Governo com uma equipa multiministerial liderada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que em breve dará conta ao país, muito em breve mesmo, dos seus resultados e da sua implementação. O objetivo é muito claro, é de facto deixarmos de falar do SIRESP e passarmos a usufruir do SIRESP.

Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, que tem a responsabilidade de anunciar as mudanças com esse sistema de comunicações de emergência. Luís Neves que está aqui a assistir este debate, na bancada do governo, a algumas cadeiras de distância de Luís Montenegro.

2000 milhões de euros. Só que quase 5000 milhões desse total dependem de privados e concessões, sem contratos assinados, sem compromissos finais, uma mera projeção. E por isso eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, qual é o valor efetivamente garantido hoje? O Governo anunciou também um fundo de catástrofes naturais e sísmicas como medida emblemática. Vinte milhões, não pra capitalizar o fundo, mas para estudar a sua criação. Sr. Primeiro-Ministro, vinte milhões pra estudar, isto é mesmo assim, é real? E o mais revelador, o Governo apresentou noventa e seis medidas, mas o detalhe delas só será conhecido ao longo de 2026. Chegamos ao absurdo de ter um plano apresentado sem plano. No fundo, o Governo usou uma catástrofe para empacotar a sua agenda de governo completa, que vai desde a construção de universidades e parques tecnológicos à reconstrução de casas num único documento e chamar-lhe resiliência. Sr. Primeiro-Ministro, qual é o critério que define o que entra no PTRR? E Sr. Primeiro-Ministro, as pessoas das regiões afetadas não precisavam, de facto, de uma cerimônia em Lisboa. Precisam saber quando recebem os apoios prometidos dentro dos prazos estipulados pelo próprio Governo. Os portugueses querem garantias de que o Estado não falha nas áreas essenciais e quando mais precisam. O PTRR tem um conjunto de planos que já foram inúmeras vezes anunciados, alguns até que já vieram de governos do Partido Socialista. Que garantia é que pode dar aos portugueses que vai passar do papel à ação? E quando os prazos não forem cumpridos, quem é que será responsabilizado?

Mariana Leitão, agora a criticar o PTRR e esta falta de metas e de calendário para as medidas anunciadas ontem por Luís Montenegro.

Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Leitão, a garantia que eu posso dar é a garantia de toda a equipa governamental estar empenhada em executar e cumprir os prazos, os programas e os objetivos, e depois ser julgada por isso. É a lei da democracia. Não estou a ver outra, Sra. Deputada. É verdade o que a Sra. Deputada diz. Há aqui algumas coisas que já foram anunciadas, projetadas há vários anos, mas não estão feitas. E é por não estarem feitas que têm que estar neste plano, porque precisamente precisam de ver a luz do dia. A Sra. Deputada também apresenta aqui uma visão, não vou dizer tão confusa como as anteriores, mas uma visão um bocadinho contraditória, porque a dado passo diz: "Isto é tudo plano, isto é tudo umas ideias", e depois é capaz de citar pelo menos sete ou oito delas. A Sra. Deputada compreendeu bem o nosso objetivo e até fez questões concretas, muito concretas sobre algumas. Já perguntou sobre o SIRESP, agora perguntou sobre as concessões, sobre a participação dos privados. Pois com certeza que nós temos uma estimativa. Eu não posso dizer-lhe agora exatamente quanto é que vai custar um investimento que vai ser lançado a concurso. Eu isso tenho que esperar, ó Sra. Deputada, não há outra forma. Agora, posso antecipar, posso fazer um exercício de previsão e de antecipação. É isso que nós estamos a fazer. Nós estamos, por exemplo, a destinar quatro mil milhões de euros pra o reforço da rede elétrica em Portugal, pra podermos ter maior capacidade. Sra. Deputada, depois, com o evoluir da execução do plano, projeto a projeto, a Sra. Deputada terá acesso quanto é que custa cada um deles. Eu não sou capaz agora, nem eu nem ninguém, de lhe antecipar como é que um processo de concessão vai ter-- eu nem sei quem é que vai ser ou quem vão ser as empresas candidatas, Sra. Deputada, nós isso teremos de aguardar.

Resposta de Luís Montenegro a Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, que tem ainda cerca de um minuto e quarenta pra usar da palavra.

Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, há uma pergunta que ainda não respondeu. Pra já, várias questões, o plano em cima de plano, em cima de plano. É óbvio que algumas destes planos nós podemos concordar. Agora, o detalhe, onde é que está? Quando é que isto vai ser feito? Qual é o prazo? Quem é que vai fazer? Pronto, há aqui um conjunto de... Sim, nós também lemos isso tudo. Sim, obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem muito pouco detalhe. E depois continua sem me responder uma coisa: qual é o critério? Qual foi o critério para colocar as coisas dentro do PTRR? Uma construção de uma universidade é um plano de resiliência? A construção de um parque tecnológico é um plano de resiliência? A reconstrução de casas, essas percebo, o reforço do SIRESP, percebo. Agora, qual foi o critério pra juntar isso tudo?

A insistir no PTRR, que é uma espécie de segundo programa de governo, um programa de governo recauchutado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr.ª Deputada Mariana Leitão, só para não deixar de responder uma pergunta concreta: os 20 milhões de euros que estão previstos é para montar todo o fundo de calamidades e catástrofes. Não sei se vamos gastar 10 ou 21. Nós apontamos para 20. Agora deixe-me dizer-lhe, Sr.ª Deputada, a Universidade de Leiria será seguramente um fator de coesão, de resistência, de resiliência e de capacidade de alavancar a economia daquela região e também do país.

Ali um dos deputados de Iniciativa Liberal, Jorge Miguel Teixeira, faz o gesto de um violino a dizer que o Primeiro-Ministro está a dar música.

Considerando que também não tem mais tempo, a Universidade de Leiria, que eu saiba, não é uma novidade e, portanto, já era algo que estava previsto. Outra questão que eu vou aproveitar para deixar, já considerando que tanto o Chega como o Partido Socialista quiseram levantar temas relacionados com aumentar as pensões e reduzir a idade da reforma, eu gostava de lembrar uma coisa muito importante, que é a sustentabilidade da Segurança Social. Normalmente, vêm aqui, atiram umas propostas pro ar e ninguém quer saber da sustentabilidade da Segurança Social e daquilo que vai acontecer no futuro. Quem tem 35 anos hoje, se se reformar, aos 70, a sua primeira pensão será 40% do seu último salário. É esta a irresponsabilidade com que os senhores tratam este assunto. Nós também queríamos baixar a idade da reforma, também queremos aumentar pensões, mas é preciso resolver o problema da sustentabilidade da Segurança Social. Concordam com as propostas da IL pra sua capitalização? Cheguem-se à frente. Muito obrigada.

Mariana Leitão a aproveitar esses últimos segundos sobre a sustentabilidade do sistema de pensões, numa altura em que Luís Montenegro já não tem tempo para responder à Mariana Leitão. E Rui, aqui a Iniciativa Liberal, a carregar muito na questão do PTRR, que é um programa de governo recauchutado.

Sim, na verdade, Mariana Leitão utiliza uma frase que o Governo quis fazer manchete, mas que verdadeiramente não tem nenhum plano para sugerir que a apresentação de medidas é muito mais marketing político do que propriamente soluções para os problemas das pessoas e muito menos, no entender da Iniciativa Liberal, acabam por materializar as reformas estruturais, as alterações estruturais que o país e aquelas zonas em concreto precisam nessa reformulação. Luís Montenegro respondeu que com base nestas opções, havia de ser julgado por aquilo que se chama de lei da democracia.

E vamos agora ouvir Rui Tavares, do Partido Livre.

O resto é a Europa que dá ou os privados, mas uma receita não é aquilo que é preciso chegar às pessoas. E o que é mais extraordinário é que apresenta um-

Desconfundo? Tem aí um mini comício. Sr. Deputado João Almeida, Srs. Deputados. Não dá? Puxão de orelhas de Aguiar Branco à conversa em plano de fundo que está a acontecer no plenário. Isto porque depois das intervenções de cada grupo parlamentar, é normal também existem alguns deputados que entram e que saem do hemiciclo, mas aqui a criar um ruído excecional e a obrigar a este puxão de orelhas de Aguiar Branco. Vamos continuar a ouvir Rui Tavares.

Muito obrigado, Sr. Presidente. E o que é extraordinário é que apresentam o que seria uma alternativa a isto como dar tudo a toda a gente. Na verdade, do plano, sete mil milhões é que vêm do orçamento do Estado, uma parte era o que seria das autarquias e, no entanto, apresenta 22 mil milhões de euros para ser mais ou menos comparável com o PRR no dobro do tempo do PRR e ainda nos diz que uma parte disto é o que há de vir. Ora bem, o impacto ano por ano é menor do que aquilo que tivemos de choque do próprio comboio de tempestades. Portanto, as primeiras perguntas são: qual é o choque macroeconômico do comboio de tempestades? E como é que aplicar no primeiro ano menos do que aquilo que foi esse choque macroeconômico não é mais do que dizer: "A omelete já lá vem, por agora toma um analgésico". Em qualquer medida, lista de muitas medidas que temos ali, há sempre qualquer coisa com que concordamos. Faz exatamente hoje um ano, eu disse ao senhor ministro Miguel Pinto Luz que era importante ter um sistema de comunicação por sinais de rádio. Ele disse: "Só por azar é que não tivemos isso no apagão". Houve apagão, houve comboio de tempestades e agora dizem que vão fazer, que vão ter também medidas pro risco sísmico, mas chumbaram as medidas do Livre em relação à criação de um índice de risco sísmico, que é a maneira de fazer e saber como fazer e com o que estamos a lidar. Três dias depois do comboio de tempestades, o Livre disse que seria preciso criar uma agência, porque uma unidade de missão não vai gerir milhares de milhões de euros. Reiterei eu aqui no debate que tive consigo e na reunião que tivemos juntos. Ontem apresentou-a, mas não diz qual é que vai ser a governação dessa agência, nem quem é que vai nomear como perfil para a dirigir. Tem que ser alguém de independência política muito clara e alguém que tenha um peso político que nos permita dizer que se bater com a porta, isso será um custo político enorme para o governo. Sem essa independência, não terá qualquer credibilidade. Estas são as primeiras perguntas em relação a um plano que, já agora, conta da parte do investimento, com o investimento que vem. Isto ainda não foi mencionado até agora, da Global Parques, que é parte da AICEP e da Águas de Portugal. São empresas de capitais apenas públicos, mas sociedades anônimas. Têm a obrigação de dar retorno, não podem fazer investimento a fundo perdido. Quais é que são os lucros estimados que estão neste plano? Porque ele tem que dar retorno. Como é que eles serão empregos? Num plano deste tipo, certamente que há muito investimento que pode ser lucrativo. Esse lucro vai ser reinvestido como? E como é que nós, Parlamento, vamos controlar isso tudo e ter uma palavra a dizer? Muito obrigado, Sr. Presidente.

Rui Tavares também, sobre o PTRR e a criação da agência pra gerir este plano, a dizer que precisa ser uma figura politicamente relevante e independente face ao Executivo.

Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor Deputado Rui Tavares. Começando pelo choque económico e social, evidentemente que as medidas de curto prazo, as medidas de recuperação, são eminentemente de apoio, de ajuda à reposição da situação, mas também com uma visão de transformação, mas também com uma visão de criação de mais resiliência. E, senhor Deputado, nós fazemo-lo através deste plano, mas fazemo-lo também através de todas as decisões do Governo, até porque a repercussão económica daquilo que aconteceu na ocorrência das catástrofes que têm a ver com o comboio de tempestades não é exclusiva da região mais afetada. Nela seguramente que há um impacto muito significativo, porque em muitos desses equipamentos empresariais foi a própria atividade produtiva que ficou colocada em causa, mas há setores de atividade que foram atingidos por via indireta, mesmo que localizados fora dessas regiões. E nós estamos, naturalmente, atentos e é por isso que muitas das medidas que temos preconizado para a área empresarial são aplicáveis também para empresas que se localizam fora desta área. Depois, dizer-lhe, senhor Deputado, relativamente a muitas das medidas, elas também integram várias das preocupações que o Livre nos transmitiu aquando da reunião que tivemos. E o senhor deputado fará a justiça de reconhecer que muitas delas estão aqui, não direi exatamente ipsis verbis como nos foram apresentadas, mas naquilo que é o seu espírito e o seu escopo essenciais. Há uma coisa que é preciso talvez recordar. Nós não quisemos deixar de realçar a comparticipação que o setor privado pode dar à execução deste plano, mas a principal fonte de financiamento é pública, não haja disso nenhuma dúvida. Nós temos 8.395 milhões de euros diretamente da responsabilidade das administrações públicas, 6.196 do Orçamento do Estado e o restante praticamente dos orçamentos municipais, a que se juntam mais 2.407 milhões de euros entre o ISEP e as Águas de Portugal. Estamos a falar, portanto, de 10.804 milhões de euros. A este valor podemos e devemos acrescentar 4.209 milhões de euros de fundos europeus, que nós temos uma certa tendência em Portugal para achar que não é dinheiro nosso, achar que é dinheiro dado. Não é! É financiamento que também sai dos nossos cofres. Nós temos neste momento uma comparticipação para a União Europeia que anda à volta de 2.500 milhões de euros por ano, senhores deputados. Os senhores deputados comparem aquilo que é nossa contribuição com aquilo que é efetivamente também aquilo que recebemos sem fatores excecionais. E o PRR, nesse domínio, é um fator excecional, até porque está ligado a um endividamento que é comum da União Europeia e é um programa que é acessível a todos os Estados-membros da União Europeia. Portanto, senhor deputado, se nós juntarmos as administrações públicas que integram este plano de financiamento e se juntarmos também os fundos europeus, estamos a falar de 10.804 milhões de euros, mais 4.209 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de mais de 15.200 milhões de euros num plano de 22.600. É só para que também não se crie a ideia de que o governo agora apresentou um plano como se ele não tivesse que ser financiado também por recursos públicos e recursos que impactam nas escolhas dos governos. É verdade, e nós não estamos aqui para esconder nada, muito menos do Parlamento. Acho muito bem que o Parlamento possa escrutinar isso, até porque alguns efeitos, mesmo financeiros, vão prolongar-se para além desta legislatura. Este plano é até 2034. Integra esta legislatura, integra a próxima legislatura e ainda integra um ano da legislatura seguinte. Portanto, senhor deputado, quando o senhor deputado diz que papel é que terá o Parlamento, da nossa parte, terá todo o papel que quiser desempenhar de acompanhamento, de monitorização e de contribuição para a execução deste plano.

Resposta de Luís Montenegro, embora sem concretizar algumas das perguntas mais diretas por parte de Rui Tavares.

O senhor Primeiro-Ministro, com todo o respeito, está a juntar coisas que não têm a mesma lógica. Porque é verdade que o Estado tem cerca de 8.4 mil milhões de euros e diz que os privados têm menos, 7.6 mil milhões, mas aqui aos privados é que deve juntar a lógica das Águas de Portugal e do ISEP, que têm a obrigação de dar lucro e, portanto, onde vão ter aqui oportunidades de negócio que o senhor primeiro-ministro não esclareceu. E aí são 10 mil milhões de atores de mercado que têm uma lógica de mercado privado, que não têm uma lógica de fundo perdido. Cada um tem a sua função, mas é preciso que ela seja bem explicada e não pode ser aqui confundida. Eu acredito, senhor primeiro-ministro, quando vir alguém com credibilidade e peso político abraçar uma missão patriótica de dirigir uma agência destas e alguém que seja capaz de lhe dizer que não e causar um grande dano se lhe disser que não. E nisso o Parlamento deve estar envolvido na definição do perfil de quem for dirigir esta agência. Dou-lhe já dois exemplos de duas famílias políticas. Senhor deputado Hugo Soares, até alguém do seu partido esteja já à vontade, porque se quer ir buscar fundos europeus, talvez não tenha ninguém melhor do que a ex-comissária Elisa Ferreira. Se quiser ir buscar alguém que sabe levar a ajuda até ao terreno e denunciar quando ela não chega, pode ir buscar o doutor Jorge Moreira da Silva, por que não? Aqui está uma boa sugestão, o senhor primeiro-ministro pode responder.

Passou a sugerir o nome do antigo candidato à liderança do PSD contra Luís Montenegro, Jorge Moreira da Silva, e também da antiga comissária europeia Elisa Ferreira, da área socialista

Sr. Deputado Rui Tavares, obviamente não vou discutir consigo pessoas concretas, mas se o perfil é, e bem, o perfil de capacidade técnica e política, se os dois nomes que nomeou preenchem esses critérios, não são os únicos. Portanto, seguramente o senhor deputado não ficará, creio eu, prejudicado na sua análise e desiludido com a decisão que viermos a tomar. Deixe-me só dizer-lhe, senhor deputado, que na nossa conceção, as Águas de Portugal e a AICEP, não deixa de ser curioso, não visam o lucro, visam a rentabilidade para proporcionar mais investimento, mais capacidade de serviço, mais bem-estar às populações. Não deixa de ser curioso que o Livre tenha uma visão estritamente lucrativa dessa operação. Nós queremos que a operação seja rentável para ter mais investimento e mais-

Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Luís Montenegro a responder ao Rui Tavares. Tem ainda cerca de meio minuto para utilizar. Aqui Luís Montenegro a dizer que estes nomes são exemplo do perfil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o que temos é uma visão daquilo a que a lei obriga. E a lei obriga a que o Governo não possa forçar estas empresas a fazerem investimentos a fundo perdido. Estou certo ou estou errado? O que me parece é que o Governo está a esquecer de algumas das suas obrigações legais. E vou a outra. Como é que o Governo insiste num pacote laboral quando está a um mês de ter que apresentar uma transposição para Portugal da diretiva da transparência salarial, a diretiva 970 de 2023, que obriga a reporte no que tem a ver com os salários de homens e de mulheres, que obriga a fiscalização no que tem a ver com o salário dos precários ou com as empresas que são de base tecnológica. E o que eu acho extraordinário é que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha a sua ministra do Trabalho a fazer este trabalho, tem um mês para entregar. Sr. Primeiro-Ministro, desista do pacote laboral e transponha para Portugal a diretiva da transparência.

Muito obrigado. Rui Tavares, aqui já sem tempo para Luís Montenegro a responder. Rui Pedro, aqui esta sugestão, enfim, trazia pimenta na língua esta sugestão do Rui Tavares dos nomes para a agência do PTRR, em particular Jorge Moreira da Silva, digo eu.

Sim, pelo menos foi o candidato que enfrentou Luís Montenegro nas últimas diretas em que ele teve adversário. Mas, na verdade, é uma inovação no debate, de facto, esta sugestão. Luís Montenegro até respondeu com algum fair play, dizendo que eram boas sugestões, mas deu a entender que também não seria uma delas, dizendo que também existem outras pessoas com características para ocupar. Também duvido, Miguel, que os próprios aceitassem.

Sim. Têm, certamente, pelo menos no caso de Jorge Moreira da Silva, responsabilidades mais elevadas no plano internacional. Vamos ouvir agora Paulo Raimundo, do PCP.

A preocupação, a justa preocupação, acompanho nessa preocupação, de ter reservas do ponto de vista de medicamentos, de alimentos, esse conjunto de questões. Acompanho essa preocupação. Ela é contraditória, Sr. Primeiro-Ministro, com a privatização da Silopor. Tanta falta nos faria e faz agora também para as reservas dos cereais e para a reserva alimentar. Mas Sr. Primeiro-Ministro, o pacote laboral do PSD, do CDS, Iniciativa Liberal e do Chega, que aqui agora, na sua intervenção, confirmou o apoio ao pacote laboral em troca de promessas que o Sr. Primeiro-Ministro possa fazer, não serve os trabalhadores, não serve o país e não serve em nenhuma circunstância, muito menos nesta em que estamos agora a viver. Ora, como nós estamos a enfrentar um brutal aumento do custo de vida, resultante da guerra que todos vocês apoiam, aquilo que é preciso não é aumentar a pressão sobre os salários, sobre os direitos. O que é preciso é fixar preços, regular preços. E o Sr. Primeiro-Ministro, permite que eu lhe dê uma novidade. O Sr. Primeiro-Ministro disse que estava a acompanhar a situação do preço dos alimentos e quando fosse necessário, iria agir. Deixe-me lhe dar uma novidade. Se agisse ontem, ainda agia tarde face ao custo brutal do aumento dos alimentos. Mas aquilo que é preciso é fixar preços, regular preços e aumentar salários e pensões para responder à atual situação. Pois qual é a receita do seu governo, Sr. Primeiro-Ministro? A receita é aquela que já ouvimos noutras circunstâncias. O povo aguenta, aguenta, as Galps deste país vão enchendo com lucros nunca vistos e a receita que tem é o pacote laboral para fazer andar ainda mais para trás a vida daqueles que trabalham. Sr. Primeiro-Ministro, a vida está mal, há muita gente a passar mal e não está pior porque trabalha muito. São milhares com duplo emprego, são milhares a recorrer aos pescadus, são milhares e milhares e milhares daqueles que trabalham em trabalho extraordinário à custa do seu tempo, à custa do seu esforço físico e mental para tentar minimizar o impacto dos baixos salários. E a pergunta que lhe faço é a seguinte: acha que neste quadro, nesta situação, é justo o Sr. Primeiro-Ministro, com o seu pacote laboral e os Srs. Deputados todos que o apoiam, pedirem aos trabalhadores que troquem trabalho extraordinário, pago de forma extraordinária, à custa do seu esforço, por trabalho não pago?

O segundo focando no pacote laboral, Hugo Soares vai ali dirigindo algumas palavras ao secretário-geral do Partido Comunista Português, imediatamente antes da resposta de Luís Montenegro, que se prepara agora para responder ao PCP.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Deixe-me dizer-lhe que nós temos uma conceção de valorização do trabalho. Não tenha dúvidas sobre isso. É, aliás, sob o princípio de que vale a pena trabalhar, de que vale a pena produzir e de que vale a pena atingir a cada mês, a cada dia, um resultado melhor do que aquele que se obteve na véspera ou no mês anterior, que nós começamos. Foi a primeira medida deste governo, por baixar os impostos sobre o rendimento do trabalho. Por conceder às empresas e aos seus trabalhadores que possam ter um regime de premiar o mérito e o resultado com a isenção de contribuições e impostos até ao montante aproximado de um vencimento mensal. É precisamente para deixarmos uma mensagem muito clara às pessoas: vale a pena trabalhar, vale a pena produzir mais e o resultado desse esforço é um resultado que é retribuído também através dos salários. E é por isso, Sr. Deputado, que nós podemos dizer que os rendimentos em Portugal têm vindo a aumentar, não obstante a concreta situação em que nos encontramos, fruto primeiro do comboio de tempestades e agora da instabilidade internacional. Os rendimentos em Portugal subiram em 2024, subiram em 2025, subiram mais que nos países da União Europeia e até da OCDE, e subiram precisamente sob este lema e sob este desiderato. Nós temos de trabalhar com maiores níveis de produtividade para sermos mais atrativos, para sermos mais capazes de motivar o investimento e, no fim, podemos pagar melhores salários. Nós só conseguimos pagar melhores salários se formos mais produtivos. É por isso que nós também apresentamos o conjunto de alterações à lei do trabalho. A lei do trabalho que nós queremos é uma lei moderna, é uma lei dinâmica, é uma lei que confere aos trabalhadores mais valorização do seu trabalho e às empresas mais potencial para poderem ter rentabilidades que lhes confiram os instrumentos para poderem inovar, para poderem investir, para poderem investigar, para poderem comprar mais equipamentos, para poderem comprar a melhores preços mais matérias-primas e as possam transformar, criando mais valor. Sr. Deputado, o objetivo é esse. Nós não queremos que os trabalhadores tenham que trabalhar mais e ganhar menos. Pelo contrário, nós queremos que os trabalhadores possam ter instrumentos que possam garantir-lhes ter mais altos salários, Sr. Deputado. E é isso que nós queremos fazer quando falamos de um banco de horas por acordo. É isso, Sr. Deputado, quando falamos do outsourcing, da especialização em alguns serviços, mas também é isso que falamos quando queremos agilizar o modelo do teletrabalho, conferindo às pessoas a conciliação entre os dias em que estão em teletrabalho com os dias em que estão em trabalho efetivo nas empresas ou com os processos de revisão mais simples, mais rápida da contratação coletiva. Sr. Deputado, são esses princípios que estão no nosso pacote laboral e é por isso que em 138 alterações, nós já conseguimos consensualizar 132, Sr. Deputado, com todos os parceiros sociais que estiveram disponíveis para esse esforço de concertação. Sr. Deputado, nós vamos continuar a pugnar por estas alterações para valorizar o trabalho e para valorizar a competitividade das empresas, para podermos pagar melhores salários.

Sr. Deputado Paulo Raimundo.

Sr. Primeiro-Ministro, confirma então que quer mesmo que os trabalhadores troquem trabalho extraordinário pago por trabalho não pago. É isso que confirmou agora com a sua intervenção toda. Quer valorizar o trabalho, Sr. Primeiro-Ministro, mas valorizar o trabalho e os trabalhadores é com mais precariedade? É com mais regulação ainda dos horários de trabalho? É com o despedimento sem justa causa? É aqui que se valoriza o trabalho ou é respeitando, dando salários e condições de vida? É dizendo aos jovens: "Vão ficar para o resto da vida na instabilidade. O caminho e o futuro é contrato em contrato, passando pelo desemprego, não sai da casa dos pais e levas 1000 € pra casa todos os meses". É esta a grande resposta que tem a dar à juventude? É esta a sua noção de modernidade? É pra isso que quer a produtividade?

Paulo Raimundo, a insistir no pacote laboral.

Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo, aos jovens damos esperança, aos jovens damos pagamento de menos impostos, um regime fiscal onde tem um desconto em sede de IRS nos 10 primeiros anos de atividade profissional. Aos jovens damos isenção de IMT e imposto de selo na compra da primeira casa. Aos jovens damos uma garantia pública para poderem ter acesso a 100% do custo da sua habitação. Sr. Deputado, os jovens têm, mais do que nunca, condições pra acreditar em Portugal, como nós acreditamos nos jovens pra construir o futuro, não com ideias do passado.

Muito obrigado. Pedro Pinto Negro agora a passar em revista algumas das medidas que o Governo foi aplicando dirigidas aos mais jovens, com esta questão também do IRS jovem ou da garantia pública pra compra de habitação.

É isso que estão a dar aos jovens. Estão a decretar o presente e o futuro dos jovens, dos que estão e daqueles que vão entrar no mercado de trabalho nos dias de amanhã. É esse o seu decreto. E Sr. Primeiro-Ministro, aos jovens, o que dão, sabe o que é, Sr. Primeiro-Ministro? O seu pacote laboral é aos jovens, aos pais e às mães, a dizerem que vão ter menos tempo pra acompanhar os seus filhos. É verdade, sim, senhor. E nós estamos em pleno período das matrículas. E a pergunta que lhe faço é: que resposta dá aos pais que não têm onde pôr os seus filhos em creches ou no pré-escolar? Neste período, deem a resposta aos pais que bem merecem. E, se quer, responder também aos jovens.

Raimundo a terminar a sua intervenção e claro, Rui, a carregar na reforma laboral.

Sim, é sempre um ponto de confronto. Naturalmente que o PCP não quer absolutamente nada com esta reforma laboral, nem sequer quer discuti-la, porque acha que é má. Fico sempre sensibilizado quando a secretária-geral do PCP cita o banqueiro Fernando Ulrich com o "aguenta, aguenta", só não lhe meteu o ai, mas precisamente para dizer que os trabalhadores é que sofrem. O que o Montenegro tentou explicar foi que há duas visões diferentes, os dois querem maiores salários. O Governo acha que é de uma forma, aumentando a flexibilidade, o Partido Comunista acha que é reforçando a proteção laboral e, portanto, duas visões diferentes para objetivos comuns, que é aumentar os salários. E claro que não chegarão a consenso.

Vamos ouvir agora Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda.

A desproteção dos trabalhadores independentes e a asfixia da contratação coletiva. O senhor Primeiro-Ministro chama de Trabalho 21 a uma reforma em que não se encontra soluções para a vida de quem trabalha, paga impostos e sustenta tudo neste país. O senhor primeiro-ministro deve-me responder que a sua reforma torna o país mais competitivo, que atrai mais investimento. E aqui está a pergunta que ninguém faz, mas que eu lhe quero fazer. Se Portugal já tem dos salários mais baixos da Europa, que tipo de investimento é que nós queremos atrair, desvalorizando ainda mais o salário dos portugueses? É o tipo de investimento que vem para cá para pagar ainda pior aos portugueses? Que só é viável pagando mal? Que depende da mão-de-obra barata dos portugueses, senhor primeiro-ministro? Isso é profundamente errado. Agora, a sua reforma tem um mérito, é o da coerência. Todas as medidas que tomam puxam o salário na mesma direção. O problema é que os puxa para baixo e é por isso que esta reforma é profundamente errada e deve ser rejeitada, senhor primeiro-ministro.

Fabián Figueiredo também a insistir na reforma laboral. Estamos também a aproximar-nos do 1º de Maio.

Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Fabián Figueiredo, com a sua reforma é que os resultados foram a diminuição do poder de compra e da disponibilidade financeira das famílias. Por isso é que os resultados de 2024 e 2025 são incomparavelmente melhores do que aqueles que havia no tempo em que o senhor deputado batia palmas à ação do Governo. Sr. Deputado, a agenda do trabalho digno, que o senhor deputado tanto enaltece, coloca uma taxa de desemprego aos jovens que é três vezes maior do que o desemprego global. Coloca uma precariedade que é três vezes maior nos jovens do que é para todos os trabalhadores. E coloca os jovens com salários à entrada mais baixos do que a maioria dos trabalhadores. Sr. Deputado, o senhor deputado está contente com os resultados da agenda do trabalho digno? O senhor deputado achava mesmo que estava tudo bem, que está tudo bem? Acha que os impostos que nós herdamos do tempo em que o senhor deputado apoiava, aplaudia e viabilizava as políticas do Governo no Parlamento é que eram os impostos corretos sobre o rendimento do trabalho, senhor deputado? Olhe, eu acho que não. Eu acho que os jovens merecem muito mais. Eu acho que os jovens merecem menos IRS. Eu acho que os jovens merecem apoio na compra da primeira casa. Eu acho que os jovens merecem que as empresas paguem menos impostos para poderem investir mais, para poderem ter maior capacidade, maior rentabilidade e poderem também pagar mais altos salários. Sr. Deputado, nós estamos aqui para responder pelas nossas políticas. O sr. Deputado quer que eu responda pelas suas políticas? Olhe, pelas suas políticas responderam os portugueses que o colocaram aí sozinho nessa bancada.

Resposta de Luís Montenegro a Fabián Figueiredo, que vai bebendo um gol de água antes de responder ao primeiro-ministro. Tem ainda dez segundos.

Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-ministro, entre nós os dois há uma pessoa que dizia que vinha aí o diabo se aumentássemos o salário mínimo. Havia uma pessoa que dizia que vinha o diabo se revertêssemos o enorme aumento de impostos que o senhor primeiro-ministro votou ali. Portanto, sim, nós temos muito orgulho que até hoje o senhor primeiro-ministro reconheça que as políticas de austeridade são profundamente erradas e nem que o senhor as defenda.

Fabián Figueiredo a puxar também do passado de Luís Montenegro na Assembleia da República. Luís Montenegro tem ainda vinte segundos para responder ao deputado único do Bloco de Esquerda.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. As e Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, entre nós os dois, o Sr. Deputado conseguiu o apoio do Deputado Eurico Brilhante Dias. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, entre nós os dois, o único que chama pelo diabo é o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que olha para tudo aquilo que nós estamos a fazer na fiscalidade, olha para tudo aquilo que nós estamos a fazer no apoio às empresas, olha para tudo aquilo que nós estamos a fazer na legislação do trabalho e vê que vem aí o diabo. Não, não vem. Vem aí mais crescimento económico, vem aqui mais rendimento, como já aconteceu em 2024 e em 2025, Sr. Deputado. Por isso, vamos os dois tranquilamente aguardar serenamente os resultados desta política.

Muito obrigado. Luís Montenegro a ficar sem tempo na resposta a Fabián Figueiredo, numa altura em que Eurico Brilhante Dias pede novamente a palavra, certamente para uma interpelação à Mesa.

Para uma interpelação à Mesa. Sr. Presidente, rapidamente, apenas para distribuir a votação da agenda do trabalho digno. O PSD, liderado pelo Luís Montenegro, absteve-se e o Bloco de Esquerda votou contra.

Aguiar Branco exasperado com estes pedidos de interpelação à Mesa. Agora é a vez de Inês de Sousa Real, do PAN.Recordo que este debate, por ter começado com uma intervenção do Primeiro-Ministro, termina com a intervenção do PSD e do CDS. Portanto, Hugo Soares ainda irá usar da palavra no encerramento deste debate. Vamos agora ouvir Inês de Sousa Real.

Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, apesar de o entusiasmo dos principais partidos da oposição em debaterem entre si próprios ao invés de escrutinarem o Governo. Mas como estamos aqui, de facto, não só pra escrutinar o Governo, como pra aproveitar para colocar questões, Sr. Primeiro-Ministro, nós saudamos no que diz respeito ao PTPR, por terem acolhido algumas medidas do PAN, medidas essas muito importantes, como é o caso das comunidades de energia renovável, a defesa do país em relação à erosão da ordem costeira ou até mesmo a lei quadro dos apoios em matéria de situação de catástrofe, medidas que o Sr. Primeiro-Ministro referiu há pouco e que, curiosamente, o PSD, quando o PAN aqui as propôs, votou contra. Mas mais vale tarde do que nunca e ainda bem que ao menos o Governo soube aproveitar as propostas do PAN. Mas Sr. Primeiro-Ministro, num dia em que soubemos que a Europa está a aquecer cada vez mais, aliás, duas vezes mais do que o resto do mundo, ao contrário até do que os radicais negacionistas vêm aqui recusar, é importante que Portugal aprove um atlas de risco climático, não só pra protegermos a erosão da costa, mas também para identificarmos as zonas de risco do país. Este atlas tem teimado em sair do papel e, por isso, pergunto-lhe se o clima mudou, é a altura do Governo deixar de ter medidas a marinar no que diz respeito ao combate à crise climática, se está disponível ou não para ter um atlas de risco em Portugal. Depois, uma segunda pergunta que gostaria de lhe colocar, que se prende com a proteção animal. O Parlamento Europeu aprovou hoje um importante pacote de alteração legislativas em matéria de proteção e saúde animal, medidas muito importantes como o fim do acorrentamento, da comercialização de animais de raças amparadas, mas há uma dimensão que continua a ficar para trás, em particular no nosso país. É que, Sr. Primeiro-Ministro, vai fazer seis anos que ocorreu a tragédia de Santo Tirso, vai fazer também agora, ao fim destes seis anos, a conclusão do julgamento daquilo que foi um caso em que morreram mais de noventa animais carbonizados. E quando olhamos pro PTPRR, não vimos uma única medida de adaptação do país em matéria de socorro e proteção animal. Aliás, tem apenas na dimensão dos animais pecuária, nada tem na dimensão dos animais de companhia. E, por isso, a pergunta que lhe faço, Sr. Primeiro-Ministro, é muito clara: está disponível pra, de uma vez por todas, trabalhar não só com a proposta do PAN, mas termos uma proposta de resgate animal em Portugal que inclua os centros de recolha, as associações, também as famílias, ou vai continuar numa lógica de falta de empatia?

Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder. Só a Sra.

Inês de Sousa Real a ficar sem tempo e a lançar também perguntas sobre o PTRR, nomeadamente na área ambiental.

Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Quero começar por agradecer e cumprimentá-la pela menção que fez a vários dos pontos do PTRR que merecem também a sua concordância, nomeadamente no que diz respeito ao reforço das comunidades energéticas, no reforço da defesa da erosão costeira e outras que tenho a certeza que a Sra. Deputada acompanha, porque a Sra. Deputada também contribuiu com várias sugestões pra muitas das ideias que acabaram por ficar contempladas no desenho final do PTRR. Relativamente às alterações climáticas, a Sra. Deputada também tem acompanhado a ação do Governo, a ação dentro de portas, a ação externamente nas organizações internacionais onde temos liderado alguns desses debates. A Sra. Deputada sabe que aprovamos uma lei do clima e temos uma agência precisamente a trabalhar também nesse domínio. Temos a estratégia nacional pras alterações climáticas em formação. A Sra. Deputada continuará, portanto, a ter várias oportunidades de interagir com o Governo no desenho desses instrumentos de planeamento. Mas eu não quero deixar de lhe dar uma resposta relativamente à questão que colocou sobre o socorro e a emergência animal em situações de catástrofe, em situações mais adversas. Porque, de facto, pra além da dimensão estritamente animal propriamente dita, no sentido da proteção e do bem-estar dos animais, há também uma dimensão nas famílias, nas pessoas que têm uma ligação afetiva com os animais e que nós temos tido um problema, nomeadamente em termos de evacuações, precisamente por não aceitarem que essa componente não esteja contemplada. E muitas vezes se recusam a abandonar situações de perigosidade em função desse seu interesse, que é um interesse legítimo. Razão pela qual nós estamos a avaliar a integração desta dimensão nos planos de proteção civil, com critérios claros, com formação adequada e também com articulação com as autoridades que têm conhecimento e know-how neste assunto.

Luís Montenegro a dar a resposta sobre proteção animal à Inês de Sousa Real. O último deputado único a intervir será Filipe Sousa, do Juntos pelo Povo. Vamos escutar.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Nas regiões autónomas, a insularidade não é uma expressão abstrata. É uma realidade concreta sentida todos os dias, quer seja nos transportes aéreos ou marítimos, na segurança, na saúde, na educação, na energia, enfim, na globalidade no custo de vida. E quem vive na Madeira, no Porto Santo ou nos Açores, continua refém, ano após ano, da boa vontade dos governos da República no que diz respeito às transferências do orçamento de Estado. É por isso que a revisão da Lei das Finanças Regionais, reivindicação legítima das regiões autónomas, não pode continuar a ser uma miragem e que fique só nas intenções. É uma obrigação da República, é uma reivindicação legítima das regiões insulares.Recordo-se, Primeiro-Ministro, que o grupo de trabalho foi anunciado por Vossa Excelência em outubro do ano 2025 e anunciou também que a primeira reunião desse grupo de trabalho ocorreria em janeiro deste ano. Já estamos no final de abril, Sr. Primeiro-Ministro, e até agora, pelo aquilo que eu sei, pouco ou nada aconteceu. Noutro âmbito também, Sr. Primeiro-Ministro, no que diz respeito ao combate a incêndios florestais, há uma promessa do seu governo que não pode continuar à espera. Isto tem a ver com o segundo meio aéreo prometido pelo Governo da República, que é uma necessidade operacional para proteger populações, bombeiros, floresta e território numa região com uma orografia difícil e vulnerável como a região de Toma da Madeira. Por isso, deixo aqui algumas questões concretas. Quanto ao combate a incêndios, pode-se garantir hoje que o segundo meio aéreo para a Madeira será efetivamente uma realidade este ano? Compromete-se hoje com um calendário claro e objetivo para a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas da Madeira? E se essa revisão ficará concluída a tempo de produzir efeitos já no próximo Orçamento de Estado? E por último, Sr. Primeiro-Ministro, quem são as pessoas que fazem parte do eventual grupo de trabalho constituído para a revisão da Lei das Finanças Regionais? Muito obrigado.

Filipe Sousa, do Juntos pelo Povo, naturalmente a colocar questões mais relacionadas com as regiões autónomas, em particular com a Madeira, com Luís Montenegro a responder ao Deputado.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa. Obviamente que nós integramos também as regiões autónomas no esforço de recuperação, resiliência, sobretudo de resiliência, porque felizmente os efeitos do comboio de tempestades, desta vez, não tocaram especialmente as regiões autónomas, o que não quer dizer que não sejam regiões especialmente expostas a fenômenos climáticos extremos e cuja severidade muitas vezes traz consequências e prejuízos de monta, quer do ponto de vista patrimonial, quer mesmo do ponto de vista pessoal às regiões autónomas. Sobre as duas questões que o Sr. Deputado coloca, começar por dizer-lhe que nós temos vindo a trabalhar na questão da localização do segundo meio aéreo de combate a incêndios na região autónoma da Madeira, como sabe. Evidentemente que estamos num domínio muito particular, onde o nível de exigência é muito elevado em todo o território. Mas há uma coisa que nós sempre fizemos: nunca diminuir a capacidade operacional de acorrer a situações de emergência, e isso nunca esteve em causa. É minha convicção, e é também a informação que o Sr. Ministro da Administração Interna me transmite, que este ano teremos a regularização, finalmente, desse objetivo de termos o segundo meio aéreo na região autónoma. Relativamente à Lei das Finanças Regionais, Sr. Deputado, eu tenho que ser muito claro. Nós temos tido já vários encontros e troca de impressões com os órgãos de governo das regiões autónomas a este propósito. Temos também esperado o contributo das próprias regiões e temos um grupo de trabalho que está decidido no âmbito do Governo e que aguarda apenas a publicação no Diário da República para promover esse trabalho com vista a dar previsibilidade, como o Sr. Deputado aqui mencionou, à gestão financeira das regiões autónomas. Há uma coisa que eu tenho que assumir: muito dificilmente, para não dizer que não será mesmo possível, ter isso já contemplado no próximo Orçamento do Estado de 2027. Seremos rápidos.

Luís Montenegro a adiar esta questão da revisão das leis da Lei das Finanças Regionais, não será ainda para 2027. Numa altura em que terminam também as intervenções dos partidos da oposição. De seguida, falta apenas PSD e CDS. Rui Pedro, um debate, claro, que está marcado pelo PTRR e também pela reforma laboral, que é uma discussão que se vai eternizando.

Sim, na questão do PTRR, há aqui algumas acusações de não haver grande novidade e de ser insuficiente para as respostas que são necessárias para responder quer àquilo que foram os danos das tempestades, quer também a preparar o país para o futuro e de forma a ficar mais, vou usar a palavra porque tem sido muito utilizada, resiliente para novas catástrofes e também para mudar um bocadinho o paradigma de maior planeamento e de infraestruturas mais bem preparadas. A novidade, que não é novidade, porque o Chega foi dizendo isso nos últimos dias, é que parece-me que a condição do Chega é demasiado utópica, podemos chamar-lhe assim, para que o Governo possa aceitar essa condição para conseguir passar a legislação laboral no Parlamento. Isto pode ser um problema grande para o Governo, porque das duas, uma: não havendo acordo na concertação social, se a lei vier para o Parlamento e só PSD e Iniciativa Liberal votarem a favor, coloco aqui também o CDS, naturalmente, que é parceiro de governo, na verdade, as alterações à legislação laboral estão mortas à partida. E, portanto, se André Ventura, eu sei que muitas vezes diz e desdiz, mas voltou a formalizar aqui, neste que é o debate parlamentar mais mediático e mais significativo que vai ocorrendo há 15 em 15 dias, mas é o momento por excelência, diz que é preciso baixar a idade da reforma para que o Chega dê mão à legislação laboral e de alguma forma aprove o documento, então parece-me que isso está absolutamente condenado à partida. Ou André Ventura recua nessa exigência, ou parece-me que não há pernas para andar

Ou como dizia o António Costa, enquanto houver estrada para andar, aqui não me parece que há estrada nenhuma, nem estou a ver nenhum cruzamento por onde se possa cortar para evitar os buracos que se avizinham pelo caminho, porque nunca na vida, como está a sustentabilidade da Segurança Social, apesar de ter melhorado bastante nos últimos tempos, por via do aumento das contribuições, naturalmente com o envelhecimento da população e com tudo aquilo que são os problemas das sociedades modernas, inclusivamente da portuguesa, que haja condições para baixar a idade da reforma e muito menos um governo que se diz que é cauteloso, que não toma medidas que sejam demagógicas, mesmo que sejam populares, jamais poderia ceder a esta exigência do Chega para fazer passar outras coisas que não conseguiu por via da concertação social. Portanto, de duas, uma: ou o governo está muito empenhado e vai acabar por corresponder às que são as exigências da UGT, já que diz que só faltam seis normas serem consensualizadas, ou depois torna-se muito difícil esta discussão parlamentar. E enquanto o governo podia estar à espera, eventualmente, de um veto presidencial para dizer: "Eu queria, mas não me deixaram." Na verdade, pode dizê-lo já aqui, dizer se a eleição não passar no Parlamento e dizer que o governo queria muito fazer uma reforma laboral, mas partidos como o Chega e o Partido Socialista não deixaram, voltaram a unir-se para impedir que o país andasse pra frente. É este o argumentário que Luís Montenegro pode começar a preparar se se mantiver esta posição do Chega.

Paulo Núncio, entretanto, fez a intervenção dirigida ao primeiro-ministro sobre o IRS e a descida de impostos. Vamos à resposta de Luís Montenegro.

Não trouxeram o assunto da carga fiscal, senhor deputado. Se não fosse o senhor deputado, nós corríamos o risco de ter uma das matérias que mais vezes temos trazido aqui ao nosso debate, excluídas deste nosso debate. Mas por que a oposição hoje não quis falar da carga fiscal em Portugal? O senhor deputado Paulo Núncio já deu a resposta. De facto, houve um relatório que foi conhecido no dia 22 de abril, onde Portugal foi um dos quatro países da OCDE onde o peso dos impostos e contribuições sobre os rendimentos do salário se reduziu em 2024 e em 2025. É esta a conclusão. E a posição de Portugal melhorou, porque nós, neste momento, passamos do décimo país com a maior carga fiscal associada em 2023 para décimo sexto em 2024 e décimo oitavo. Nós estamos a crescer, mas é por bons motivos. Estamos a falar dos que têm mais carga fiscal. Nós, portanto, deixamos de estar entre os primeiros. Estamos nos últimos, nos que têm menos carga fiscal. É isto que este resultado quer dizer. Passamos de décimo para décimo oitavo, daqueles que têm mais. Senhor deputado, foi por isso que o Partido Socialista, mesmo o Chega, o Partido Comunista, o Livre, hoje não falaram da carga fiscal. Eu já tive ocasião de dizer muitas vezes que há nesta Câmara quem confunda receita fiscal com carga fiscal e, sobretudo, receita dos impostos com a carga fiscal dos impostos. A carga fiscal dos impostos era em Portugal de 24,9 em 2023, passou para 24,5 em 2024 e em 2025, e a nossa estimativa possa ser 24,1 em 2026. É verdade que circunstancialmente a parte contributiva aumentou. Por quê? Porque aumentaram os salários. Foi, sobretudo, por via desse efeito. E, portanto, senhor deputado Paulo Núncio, se a pergunta é se nós vamos continuar esta estratégia, vamos, porque esta estratégia é uma estratégia virtuosa, que faz refletir na vida concreta das pessoas mais rendimento, fruto do seu trabalho. Eu não tenho nenhuma pretensão de estar a fazer comparações com Espanha, mas acho que se vê daí, senhor deputado, aqui este pico é um pico de carga fiscal em que Portugal estava acima da Espanha. 2024 pra cá, a diferença é esta. Estamos bem abaixo.

Luís Montenegro mostra também um gráfico, desta vez a Paulo Núncio, com a evolução da carga fiscal em Portugal. Estamos a aproximar-nos da reta final deste debate quinzenal. Paulo Núncio tem ainda alguns segundos por utilizar.

O país exige reformas e o país escolheu reformas logo em 2024 e depois ainda com mais força em 2025. E eu lembro, é bem sabido que quem não quer reformas e não deixa reformar, acaba reformado. E, por isso, eu gostaria de cumprimentar o regresso do deputado Pedro Nuno Santos, que estava ali no fundo da Câmara, mas que infelizmente agora também já não está. E eu pergunto-lhe, senhor primeiro-ministro, de que serve exigir reformas se as oposições se põem sempre do lado do imobilismo? De que serve exigir reformas se as oposições querem que tudo fique na mesma? Eu pergunto-lhe, senhor primeiro-ministro, com as reformas que temos apresentadas e aquelas que vamos apresentar, se acredita que as oposições conseguirão ultrapassar o imobilismo e aprovar as reformas que o país precisa. Muito obrigado.

Paulo Núncio, deputado do CDS, aqui a atirar Pedro Nuno Santos, que na verdade assistiu a uma grande parte do debate, mas entretanto já não está no Hemiciclo. Assistiu à intervenção de Joselius Carneiro com alguma atenção. Vamos ouvir agora a resposta de Luís Montenegro.

A minha capacidade de acreditar nas oposiçõesEu sou suspeito, mas deixe-me dizer-lhe, senhor deputado, eu acredito que a olhar para o interesse de Portugal, não se fique apenas sempre por reclamar mudanças, se participe nas mudanças. E o que eu vejo é muitos a reclamar e a colocarem-se de lado quando elas chegam.

Luís Montenegro aqui a fazer um apelo à ação para que as reformas que o Governo quer mereçam também luz verde das oposições. E agora sim, a penúltima intervenção desta tarde, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, para uma intervenção e para colocar questões, se assim o entender, a Luís Montenegro.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr.as e Srs. membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, sou, em nome do grupo parlamentar, o último neste debate a usar da palavra. Fui assistindo a todo o debate e devo lhe dizer que este debate hoje teve vários momentos que me podiam fazer lembrar aqueles programas de um grande humorista português, do Ricardo Araújo Pereira, com um sketch que se podia chamar: "Será que eu ouvi bem?" Comecemos pelo deputado André Ventura. A dada altura, eu próprio fechei os olhos só para ouvir, para ver se era da minha cabeça ou se com os olhos fechados eu podia imaginar outro alguém a fazer aquela intervenção. E devo lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, quando o deputado André Ventura falou sobre a legislação laboral, eu estava com os olhos fechados e pensei: "Eu não estou a ouvir o mesmo deputado que usou da palavra na cerimônia do 25 de Abril e que zurzia no comunismo, como o deputado André Ventura fazia normalmente e fez no 25 de Abril". Eu ouvi o deputado André Ventura e devo dizer, de olhos fechados, podia ser o camarada André Ventura ou o camarada Jerônimo de Sousa ou o camarada Raimundo. São exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa! Quando cheira a votos, quando cheira a populismo, quando cheira a eleitoralismo, lá estão eles exatamente iguais, sem querer mudar nada de nada neste país. E perguntei-me: "Terei ouvido bem?" A seguir, Sr. Primeiro-Ministro, José Luís Carneiro, eu fui mesmo ao limite a perguntar-me a mim próprio: "Será que eu ouvi bem?" O Sr. Deputado José Luís Carneiro fez-lhe diretamente uma pergunta. Perguntou o Sr. Deputado José Luís Carneiro ao Sr. Primeiro-Ministro, a desafiá-lo para fazer, se está ou não está o Sr. Primeiro-Ministro disponível para fazer um aumento extraordinário das pensões para os pensionistas que têm pensões mais baixas. O Sr. Primeiro-Ministro levantou-se e respondeu-lhe: "Ó Sr. Deputado José Luís Carneiro, essa ideia é minha. Eu já o fiz duas vezes". E por que eu não achei que tinha ouvido bem? Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, não me leve a mal, também usei o clipping e fui procurar o que o Sr. Deputado José Luís Carneiro dizia há nove meses atrás, veja bem, foram só há nove meses atrás, sobre o aumento extraordinário de pensões, quando o Sr. Primeiro-Ministro veio ao Parlamento anunciar que pagaria um aumento extraordinário de pensões aos pensionistas. Perante aquilo que foi hoje o desafio do Sr. Deputado José Luís Carneiro, o Sr. Primeiro-Ministro diria, sem ouvir o que eu vou dizer: "Bem, perante o meu anúncio, o Sr. Deputado José Luís Carneiro bateu palmas. Bem, perante o meu anúncio do aumento extraordinário de pensões para os pensionistas mais baixos, tive o aplauso da bancada do Partido Socialista". Olhe, ó Sr. Primeiro-Ministro, hoje veio desafiá-lo a fazer