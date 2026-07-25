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Jornal das 3 horas da tarde com edição do jornalista António José Soares. A frota aérea permanente do mecanismo europeu já está mobilizada para combater os incêndios em Espanha e em França.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que em França já se encontram cinco aviões e dois helicópteros e acrescenta que o Serviço Europeu Copernicus está a fornecer mapeamento de emergência para apoiar a resposta em ambos os países.

E entretanto, António, Portugal já enviou ajuda para o combate dos fogos que afetam a província de Ávila, em Espanha.

Segundo um comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a missão foi acionada ao abrigo do protocolo em vigor entre os dois países. Integra 128 operacionais provenientes da estrutura de comando e da Força Especial de Proteção Civil, corpos de bombeiros e Unidade de Emergência e Proteção e Socorro da GNR. Também a Turquia anunciou este sábado que vai enviar dois aviões de combate a incêndios para Espanha. A Turquia é um país candidato à União Europeia, mas as negociações de adesão estão congeladas há vários anos. No entanto, é membro do mecanismo de proteção civil.

E devido a estes incêndios, quase 280 mil pessoas já receberam ordem de deslocação das suas casas ou estão em confinamento em Espanha e em França.

No sudoeste de França, com a retirada de mais de 57 mil pessoas durante a noite, o número total de deslocados por ordem já é de 197 mil, isto de acordo com o "Le Monde". Em Espanha, por seu turno, o número de pessoas afetadas por ordens de deslocação ou que estão isoladas supera, nesta altura, as 80 mil. Na capital espanhola, a qualidade do ar está mesmo a ser afetada pelos incêndios e os cidadãos estão a ser aconselhados a usar máscara.

Já por França, as chamas encontram-se a cerca de 30 km de Bordéus.

A informação é confirmada pelo ministro da Administração Interna francês. A cidade está neste momento a servir de refúgio para milhares de pessoas retiradas das suas casas e de povoações daquela região. Este incêndio de Gironda, que está a ameaçar a cidade de Bordéus, já consumiu mais de 32 mil hectares e destruiu pelo menos 100 edifícios, é o que avança o "Le Monde". O jornal francês diz que esta área é três vezes a área de Paris.

E é um tema que vamos continuar a acompanhar ao longo da tarde. Por cá, António, a ministra da Justiça sai em defesa de Luís Neves. Rita Alarcão Júdice entende que o ministro da Administração Interna não está a tomar tempo demais para dar justificações sobre as polémicas em que está envolvido.

A ministra da Justiça foi questionada pelos jornalistas esta manhã sobre as polémicas que envolvem Luís Neves. Rita Alarcão Júdice repete as palavras do ministro da Administração Interna e diz que as explicações devem ser dadas no momento certo.

Conhecem-me e sabem que eu própria só falo quando acho que tenho a capacidade ou todos os elementos reunidos e há o momento de falar. Foi assim que eu sempre fiz, portanto, não vou criticar ninguém por fazer também o mesmo. O senhor doutor Luís Neves está a gerir o processo da melhor forma que sabe e pode. As instituições competentes estão a fazer as averiguações que são necessárias.

As declarações da ministra da Justiça aos jornalistas esta manhã em defesa do ministro da Administração Interna.

Da polêmica da Administração Interna, passamos para a da Educação. A missão escola pública tem dúvidas relativamente à medida apresentada pelo ministro Fernando Alexandre.

Considera difícil o pagamento de horas extra aos professores. A porta-voz Cristina Mota diz ter dúvidas relativamente ao processo e explica porquê, aqui na Rádio Observador.

Nós não temos expectativas muito altas. Entendemos que foi um anúncio político e que, na prática, não deverá ter qualquer consequência. Aliás, porque é impossível determinar-se as horas extra que os professores trabalharam. Estive a classificar e muitas das vezes fiz o download dos ficheiros e classifiquei-os sem estar online. Era mais prático. Portanto, é impossível Fernando Alexandre saber quantas horas extra que eu estive a trabalhar e qual o período em que eu estive a classificar. Portanto, como eu, estarão milhares de professores.

A porta-voz da missão escola pública, Cristina Mota, prevê ainda que a correção da segunda fase dos exames enfrente mais problemas e, por isso, acusa o ministro da Educação de irresponsabilidade.

Entretanto, nos primeiros cinco dias de concurso ao ensino superior, candidataram-se às universidades e politécnicos cerca de 20 mil estudantes, menos 9 mil do que no ano passado.

A primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior está a decorrer depois dos problemas relacionados com os exames nacionais do secundário. Os dados mostram uma redução de 29 mil para 20 mil nos estudantes que se candidataram nestes primeiros cinco dias de concurso. Uma descida que pode ser justificada pelo crescente número de alunos que se inscreveu na segunda fase de exames, que terminou ontem. O processo de correção começa na segunda-feira.

Três horas, cinco minutos. António José Soares, que outras notícias importam destacar a esta hora?

Em âmbito local, começamos pelo Barreiro, onde arranca hoje a Biblioteca de Praia de Alburrica, uma parceria entre a Biblioteca Municipal e os Transportes Coletivos. Vai estar aberta durante os dias de semana, da parte da manhã, com publicações periódicas e livros para todas as faixas etárias. A Câmara Municipal de Lisboa assinou um memorando de entendimento com o Plano Nacional das Artes. O acordo reforça a aproximação das crianças e dos jovens das artes, da cultura e do património. A cooperação vai ter como referência medidas estratégicas do Plano Nacional das Artes, também o Plano Cultural de Escola e o programa Artista Residente, assim como a Academia e a Bienal Cultura e Educação 2027/28. A zona balnear da Póvoa de Varzim conta com brigadas policiais. São equipas compostas por um agente da PSP e um polícia municipal. Vão estar encarregues de assegurar uma maior segurança na área balnear poveira. Alcobaça vai acolher, a partir de amanhã, o 15º acampamento de núcleo do Oeste do Corpo Nacional de Escutas. É uma das maiores atividades escutistas do ano em Portugal e vai reunir cerca de 1700 participantes. Os jovens vão desenvolver competências de liderança, autonomia, trabalho em equipa e espírito de serviço. Este acampamento vai decorrer até ao final do mês. Arrancam na próxima terça-feira as obras na esquadra da PSP de São João da Madeira. A intervenção vai provocar condicionamentos de trânsito na Rua Pedro Martins Palmares. A circulação deve ser retomada e normalizada por volta das 17h. Terminamos na Marinha Grande, onde vai decorrer uma nova edição do Festiválvaro. Vai realizar-se durante o mês de agosto, na Praia da Vieira. O evento inclui quatro espetáculos de teatro promovidos pelo Teatresco, em parceria com o município da Marinha Grande. O festival volta a apostar na descentralização cultural e na dinamização da Praia da Vieira durante a época balnear, com o objetivo de proporcionar momentos de convívio, lazer e cultura.

É com notícias de âmbito local que encerramos este jornal das 15h. Teve edição do jornalista António José Soares. António, regressas para a síntese das 15h30. Até já.

Até já, Maria.