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[música de introdução News Theme - News24] Começa agora o Jornal das Quatro, edição do jornalista Miguel Cordeiro. Miguel, em destaque: a situação está normalizada no Centro Comercial Colombo. Houve um pequeno incêndio esta tarde no telhado do edifício.

Um curto-circuito num painel fotovoltaico que se encontra numa zona isolada. Nas redes sociais foram divulgados vídeos em que é possível ver uma coluna de fumo por cima do edifício. Ao Observador, os bombeiros garantem que não houve qualquer ferido e que a situação está normalizada. O Regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa mobilizou algumas viaturas, mas tudo ficou resolvido rapidamente. No Centro Comercial Colombo está o repórter da Rádio Observador, João Costa Campos. João, agora em direto, foram prestados esclarecimentos sobre aquilo que aconteceu, esclarecimentos que foram deixados nos últimos minutos.

Sim, Miguel, está tudo resolvido, como dizias. Em causa esteve um curto-circuito no quadro elétrico dos painéis solares aqui na cobertura do Centro Comercial Colombo, que acabou por provocar um pequeno foco de incêndio na cobertura do edifício. O interior não foi afetado, não há feridos. O centro comercial continuou sempre a operar com total normalidade e não passou tudo de uma pequena ocorrência. E como explicou há instantes o comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Arnaldo Lopes, a situação já estava até resolvida ainda antes de chegarem os bombeiros.

Fomos acionados para um princípio de incêndio aqui no centro comercial, que afinal não afetou o centro comercial, mas sim a cobertura. Foi a parte elétrica nos painéis fotovoltaicos, os inversores, eu também não sou eletricista, mas os inversores que fazem a inversão da corrente dos painéis, por qualquer motivo, entraram em combustão e depois propagou-se um bocadinho do isolamento. Mas as equipes de primeira intervenção do centro comercial atuaram, resolveram a situação. Os bombeiros quando chegaram apenas garantiram as condições de segurança e verificamos se estavam em condições de continuar.

Comandante Arnaldo Lopes, dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, com o ponto de situação relativamente a um incêndio na cobertura do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Miguel, não há feridos, não há grandes estragos. O centro comercial continua a operar com normalidade.

Situação normalizada no Centro Comercial Colombo depois de um pequeno incêndio. A alerta foi dado por volta das 14h30. A situação foi rapidamente resolvida.

E seguimos agora com desporto, porque no Reino Unido o Liverpool realiza hoje o primeiro jogo de pré-época, um encontro que está a ser marcado pelas várias homenagens a Diogo Jota.

É um jogo frente ao Preston North End e estão a ser várias as homenagens ao internacional português. O jogo vai ter agora o início da segunda parte. O Liverpool joga fora de casa, mas mesmo assim foi entoado o hino do Liverpool, o "You'll Never Walk Alone", foi entoado em todo o estádio, com uma coroa de flores a ser deixada pelo capitão do Preston junto à bancada onde estão os adeptos do Liverpool. Em plenos pulmões, cantou-se desta forma o hino do Liverpool: "Nunca Caminharás Sozinho". As equipes entraram no final deste momento, com vários jogadores visivelmente emocionados. Os jogadores do Preston e os jogadores do Liverpool entraram no relvado com fungos negros. Depois, adeptos e jogadores fizeram também um minuto de completo silêncio. Nas bancadas, várias tarjas e cartazes em memória de Diogo Jota e do irmão, André Silva. E depois, ao minuto 20, nova homenagem. O nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o cântico de Diogo Jota no minuto 20, número da camisola de Diogo Jota. Os adeptos do Luton juntaram-se neste cântico, que foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos em todo o estádio. Homenagens a Diogo Jota e a André Silva. O jogo tem agora o início da segunda parte. Quanto ao resultado, o Liverpool vai vencendo por 1 x 0.

E em França, João Almeida desiste do Tour.

Não conseguiu continuar por causa da lesão que contraiu na queda de sexta-feira, na sétima etapa. João Almeida acabou por ter uma fratura numa costela e ficou com escoriações profundas no corpo por causa de uma queda que sofreu nessa sétima etapa. Ainda assim, João Almeida continuou em prova. Ontem completou a oitava etapa do Tour. Explicou aos jornalistas no final que não estava a ser nada fácil continuar na competição. Hoje acabou mesmo por desistir.

Ainda no desporto, na Alemanha, Miguel Oliveira não conseguiu terminar o Grande Prémio.

Sofreu uma queda e não voltou à prova. A participação no Grande Prémio da Alemanha terminou logo na quarta volta com essa queda na curva 13. Na verdade, houve muitas quedas nesta prova, oito pilotos acabaram por não concluir este grande prêmio. Marc Márquez foi o vencedor.

Seguimos com as notícias. A Agência Portuguesa do Ambiente defendeu que deve ser feita uma fiscalização rigorosa e de procedimentos legais exigentes perante as descargas da Lactogal no Rio Onda.

Uma posição deixada hoje em comunicado. Em causa estão os resultados preliminares de uma análise da Agência Portuguesa do Ambiente, que foi divulgada esta sexta-feira, que indicam que a alteração significativa da qualidade da água do Rio Onda está Presumivelmente associada a descargas da empresa Lactogal, em Vila do Conde. Estas descargas já tinham levado a APA a desaconselhar, desde sexta-feira, banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Labruge, em Vila do Conde. A Lactogal lamentou a situação e reitera o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para a célere e eficaz resolução do que descreve como uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. A Agência Portuguesa do Ambiente contraria hoje a Lactogal quanto a essa classificação dos resíduos que foram descarregados no rio Onda e defende uma fiscalização rigorosa. A Lactogal defende também que existe uma barreira técnica a regulamentar na gestão de resíduos. No entanto, a Agência Portuguesa do Ambiente diz, neste comunicado, que contrariamente ao que tem sido alegado pela Lactogal, os resíduos são perigosos e não estão abrangidos pela lista verde, uma lista prevista no regulamento europeu que permite, de certa forma, a circulação entre Estados membros sem procedimento de notificação. A Agência Portuguesa do Ambiente diz mais. Diz que o próprio operador espanhol, que seria o destinatário dos resíduos, veio reconhecer no início deste mês que esses resíduos se encontram abrangidos pela lista laranja e, na altura, até solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente as instruções formais para o cumprimento do respectivo procedimento de notificação. Acrescenta a Agência Portuguesa do Ambiente que esta informação tinha sido transmitida à Lactogal no final de maio. A Agência diz agora que tem total disponibilidade para apoiar a tramitação deste processo e também explica que está agendada uma reunião com a Lactogal no próximo dia 15 de julho, ou seja, na próxima terça-feira. Diz a Agência Portuguesa do Ambiente que o objetivo é obter o esclarecimento técnico e conseguir uma regularização formal desta situação.

Também a marcar a atualidade, cinco inspetores da Autoridade Tributária foram detidos esta manhã. São suspeitos de colaborar com redes internacionais de tráfico de droga.

Estariam estes inspetores a ser subornados por cartéis sul-americanos para permitir a entrada de grandes carregamentos de cocaína através dos portos de Lisboa, Setúbal e Sines. É por causa disso que a Polícia Judiciária deteve estes cinco inspetores. São suspeitos de crimes de corrupção, de tráfico internacional de droga e de branqueamento de capitais. Amanhã vão ser presentes a juiz. Arriscam prisão preventiva. Na operação, estiveram envolvidos 30 inspetores da PJ.

A União Europeia vai esperar para ver perante o anúncio de tarifas de Donald Trump, Ursula von der Leyen marca posições e diz que aguarda até agosto para aplicar contramedidas aos Estados Unidos.

Ontem, em pleno período de negociação de tarifas, Donald Trump anunciou tarifas de 30% para todos os bens importados da União Europeia e do México a partir de 1 de agosto. Ainda ontem, a União Europeia reagiu e prometeu manter as negociações, mas hoje Ursula von der Leyen reforçou que a Europa está preparada para avançar com contramedidas, ou seja, aplicar também tarifas aos Estados Unidos da América. Ursula von der Leyen disse isto hoje numa conferência de imprensa, depois de assinar um acordo de comércio livre com a Indonésia e, nessa conferência de imprensa, assumiu que a União Europeia está preparada para procurar novos acordos comerciais.

Mark Rutte vai reunir-se com Donald Trump amanhã em Washington.

Sim, vai reunir-se com Donald Trump e também com os secretários de Estado e da Defesa, Pete Hegseth e Marco Rubio. É uma visita de dois dias aos Estados Unidos da América para debater as contribuições de países membros da organização e também a crise na Ucrânia. Vai também reunir-se com membros do Congresso e é uma visita que acontece nesse dia em que se espera a comunicação de Donald Trump, que prometeu fazer uma declaração importante sobre a Rússia nesta segunda-feira.

E é assim que fechamos o Jornal das Quatro, edição do jornalista Miguel Cordeiro. Até já!