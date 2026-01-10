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Informação? Jornal das quatro com José Rafael Lopes. José, José Luís Carneiro entrou na campanha de António José Seguro para apontar o dedo a alguns dos principais adversários do socialista na corrida a Belém.

Foi o prato principal do almoço no distrito de Braga. José Luís Carneiro esperou quase uma semana para se juntar à campanha do antigo líder do PS e João Gama, agora em direto no Jornal das Quatro, trouxe críticas para André Ventura e para João Cotrim Figueiredo.

Alguns dos candidatos mais próximos de António José Seguro nas mais recentes sondagens. Começamos pelo ataque direto do secretário-geral do PS ao Chega e a André Ventura.

Há mesmo um candidato que diz e que afirma que não quer ser o candidato de todos os portugueses. O que está a fazer nesta candidatura alguém que quer romper com a Constituição e com o valor fundamental da unidade do Estado?

Perguntas deixadas por José Luís Carneiro num discurso aqui na Póvoa do Lanhoso, no distrito de Braga, onde estamos para um almoço-comício de António José Seguro. Soubemos ontem que José Luís Carneiro se iria juntar à caravana do socialista. Aliás, apesar da candidatura ser independente, isso sublinhado muitas vezes por António José Seguro, o Partido Socialista apoia oficialmente a candidatura e por isso José Luís Carneiro subiu ao palco para deixar reparos também a João Cotrim Figueiredo.

Há um outro que esta semana quis colocar o governo sob tutela política do Presidente da República. O candidato da Iniciativa Liberal veio dizer que apoiava o governo sob condições.

Uma referência à carta escrita por João Cotrim Figueiredo a Luís Montenegro a exigir ao governo que cumprisse alguns eixos de governação para apoiar essa mesma forma de governar. A campanha de António José Seguro está no norte do país, em Braga, tem-se aproximado cada vez mais a uma campanha socialista. Estão neste momento aqui, José, na Quinta Cedro do Ave, bem perto de Braga, no interior do país, perto de 600 pessoas num almoço-comício de António José Seguro. O candidato apoiado pelo Partido Socialista ouviu da voz do secretário-geral do partido ter o apoio de todo o PS e de ser um Presidente da República capaz de seguir o legado de Mário Soares e Jorge Sampaio. António José Seguro segue daqui a pouco, tem agenda às 17h30, vai estar na terra de outro Presidente da República, o atual, o social-democrata Marcelo Rebelo de Sousa.

A reportagem do jornalista João Gama, que está a acompanhar a campanha de António José Seguro.

E o número dois do governo entrou na campanha de Marques Mendes para avisar que a verdadeira corrida começa agora.

Paulo Rangel desvaloriza as sondagens divulgadas nesta altura da campanha eleitoral, no almoço-comício em Vila Verde, no distrito de Braga. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que os adversários estão preocupados com o que não devem e que a fase decisiva, Miguel Vitor Dias, começa agora.

O número dois do governo entrou na campanha para pedir confiança e colocar gel nos pulsos dos adversários.

Vou ouvindo, ao longo desta semana que passou, uns zuns zuns de que: "Ai, agora há este que está à frente, agora há este que está atrás." É bom que se entretenham a contar as décimas. Para nós, essa ginga jorra em que andam cinco para cima e cinco para baixo, ora engorda, ora emagrece.

E avisa, dentro e fora da campanha, que a corrida final só começa agora.

Esta semana que acabou foi apenas e só a semana do aquecimento. E agora não tenham dúvidas, o nosso sprinter Luís Marques Mendes vai disparar.

Também no tiro aos adversários, Paulo Rangel mete os pontos nos Is, juntando desde logo os candidatos do centro.

Este não é o tempo dos Venturas. Este também não pode ser o tempo das aventuras. Não uma Ventura, mas uma aventura liberal.

E depois, os da direita.

O voto em António José Seguro é igual ao voto no almirante Gouveia e Melo. São dois votos em branco.

E por isso, na hora do apelo ao voto antecipado, Marques Mendes pede:

Não pensem tanto em partidos ou em ideologias. Qual é o que está mais bem preparado?

Luís Marques Mendes no almoço-comício em Vila Verde com Paulo Rangel e o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes.

Miguel Vitor Dias a acompanhar a campanha de Luís Marques Mendes, caravana que esta tarde passa por Guimarães para um encontro com jovens e termina em Aveiro, onde o candidato presidencial vai passar pela festa de São Gonçalinho, por onde já passou também, por exemplo, João Cotrim Figueiredo.

Mudamos de tema. O Ministério da Educação garante que a nova orientação para o preenchimento dos sumários é uma das medidas que quer implementar na reforma que está em curso.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação explicou à Agência Lusa que está a realizar uma reforma que tem como objetivo tornar os sistemas de informação mais fiáveis, com o objetivo de melhorar o serviço prestado à comunidade educativa. Como tal, no início do ano letivo, o ministério enviou uma carta aos agrupamentos de escolas com orientação para o preenchimento dos sumários até o final de cada mês. Em reação a esta medida, a FENPROF diz que só vem acrescentar mais um foco de perturbação ao funcionamento das escolas, com a obrigatoriedade do registo dos sumários. Em comunicado, a FENPROF diz que isto já é um procedimento normal em grande parte das escolas e mostra-se surpreendida com a hipótese de existirem sumários que não sejam registados.

Na atualidade internacional, os protestos das últimas duas semanas no Irã já fizeram 65 mortos.

A maior parte manifestantes. Há a registar ainda 2300 pessoas detidas por perturbarem a ordem pública e utilizarem armas contra a população e as forças de segurança. A Guarda Revolucionária Islâmica, controlada pelo líder do país, anunciou que vai defender as estruturas críticas do país e pediu aos iranianos para enfrentarem os planos do inimigo.

No desporto, esta noite joga-se a final da Taça da Liga, um dérbi minhoto entre Sporting Clube Braga e Vitória.

Encontro marcado para às 20h, em Leiria. A Rádio Observador conversou com os antigos jogadores Quim Berto e José Barroso, figuras de grande relevo na história de ambos os clubes. Os dois jogadores recordaram alguns dos momentos de clássicos no passado e preveem bancadas a ferver para a final de hoje. O bracarense Barroso acredita que o momento da equipa arsenalista pode ser importante para este encontro.

Na teoria, o Sporting Braga acaba por ser favorito, mas depois na prática as coisas podem não ser bem assim. O Guimarães também vai fazer tudo para ganhar e com certeza vai ter uma palavra a dizer. Agora, estou confiado que o Sporting Braga pode estar, neste momento, em vantagem, porque de facto está como uma equipa com uma grande capacidade e com grande moral.

Já o vitoriano Quim Berto atira o favoritismo para o Sporting Braga, mas diz que este é o jogo do ano para o Vitória.

Acho que o Vitória não tem nada a perder, mas tem muito a ganhar, porque é um jogo que é uma final. Quando se joga uma final, joga-se para ganhar. O Vitória tem essa oportunidade. Acredito que as coisas possam acontecer, independentemente do adversário que vai disputar, seja uma das melhores equipas ou, se não, a melhor equipa a jogar futebol no Campeonato Português. Partindo desse princípio, acho que o Vitória tem que agarrar esta oportunidade.

É o lançamento da final da Taça da Liga por dois antigos jogadores, um do Vitória Sport Clube, outro do Sporting Braga. A grande final está marcada para às 20h.

E há relato em direto aqui na Rádio Observador. A emissão especial arranca depois do "Jornal das 7".