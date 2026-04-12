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Vamos às notícias. Jornal das quatro, na Rádio Observador, com edição de António José Soares. E António, o primeiro-ministro britânico pressiona os Estados Unidos e o Irão a encontrarem um entendimento após o fracasso das negociações em Islamabad.

Em comunicado, o gabinete de Keir Starmer avança que conversou com o sultão de Omã e ambos concordaram que todas as partes devem evitar qualquer escalada do conflito no Médio Oriente e que é vital que o cessar-fogo se mantenha. Neste telefonema, o sultão de Omã atualizou Starmer sobre a situação no estreito de Ormuz. O líder britânico agradeceu, por seu lado, os esforços do Omã para resgatar os marinheiros dos navios em perigo na região.

E Donald Trump afirma que os Estados Unidos vão bloquear todos os navios que entrem ou saiam de Ormuz.

É a primeira mensagem do presidente norte-americano, poucas horas depois do fracasso das negociações entre Estados Unidos e Irão em Islamabad. Na rede Truth Social, Trump escreve que o regime iraniano é inflexível e não está a cumprir com a promessa de abrir o estreito de Ormuz e ameaça que quem pagar portagens ao Irão e quem atirar contra os Estados Unidos vai para o inferno.

E o presidente dos Estados Unidos diz que as minas colocadas por Teerão no estreito de Ormuz são uma extorsão mundial.

Por isso, diz ter instruído a Marinha norte-americana a interceptar todas as embarcações em águas internacionais que tenham feito o pagamento de portagens ao Irão. O presidente dos Estados Unidos diz ainda que o encontro de ontem correu bem e que foi alcançado acordo em muitos pontos importantes, mas não no que interessa ao nuclear. O líder americano acrescenta, como tem dito desde o início, que Teerão nunca terá uma arma nuclear.

E a Arábia Saudita reparou o oleoduto que atravessa o país de leste a oeste e normalizou o fornecimento de crude após os ataques iranianos.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Energia Saudita, citado pela agência oficial SPA. Este oleoduto é o principal percurso de abastecimento de petróleo bruto aos mercados globais, em caso do bloqueio do estreito de Ormuz. Transporta aproximadamente sete milhões de barris de crude por dia. O ministério acrescenta que os cerca de 300 mil barris por dia perdidos no campo de Manifa foram recuperados. Quanto ao campo de Corais, estão em curso os trabalhos para restabelecer a plena capacidade de produção.

E o Papa Leão XIV afirma estar mais próximo do que nunca do povo libanês.

No final da oração dominical deste domingo de manhã, o Papa declarou à multidão reunida na Praça de São Pedro a obrigação moral de proteger as vítimas da guerra no Líbano.

Ao caro povo libanês, estou mais do que nunca perto nestes dias de dor, de medo e de esperança invencível em Deus. O princípio da humanidade, inscrito na consciência de cada pessoa e reconhecido nas leis internacionais, implica o abrigo moral de proteger a população civil dos atrozes efeitos da guerra. Faço apelo às partes em conflito a cessar o fogo e a procurar com urgência uma solução pacífica.

O apelo à paz do Papa Leão XIV esta manhã no Vaticano.

E os deputados portugueses que acompanham as eleições na Hungria falam numa forte afluência e garantem que está tudo a correr de forma tranquila.

Entre os 130 observadores europeus nas legislativas húngaras, estão o social-democrata António Rodrigues e o socialista Luís Graça. As eleições deste domingo podem significar a queda de Viktor Orbán depois de 16 anos no poder.

E para a especialista em Relações Internacionais, Madalena Mayer Resende, Péter Magyar vai ter vida difícil na Hungria, mesmo em caso de vitória.

A investigadora explica que o líder da oposição tem feito sucesso por personificar um sentimento de protesto contra as políticas do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, mas avisa que passados 16 anos, é preciso mais do que vencer eleições para desfazer o regime.

É provável que haja uma derrota eleitoral, mas a questão é a magnitude desta. Se chega a uma maioria absoluta e depois a dois terços que sejam capazes de reverter as mudanças constitucionais que Orbán fez e que sejam capazes também de, mais uma vez, restaurar o Estado de direito e uma economia de mercado, de facto mais justa para todos os húngaros. Portanto, eu acho que talvez a vitória eleitoral seja a parte mais fácil, apesar, enfim, também não ser certa em termos absolutos.

Madalena Mayer Resende, no gabinete de guerra da Rádio Observador. A investigadora admite que Péter Magyar pode melhorar as relações de Budapeste com a União Europeia, apesar de não ser o europeísta mais convicto.

E o PCP elogia a presidência aberta de António José Seguro por expor a realidade e desmontar a propaganda do governo.

São as palavras do secretário-geral Paulo Raimundo numa visita a Alcácer do Sal. Este conselho de Setúbal foi fortemente afetado pelas intempéries do início do ano. Paulo Raimundo diz que verificou que as promessas de ajuda do primeiro-ministro não se concretizaram ainda. Para o líder comunista, a presença aberta de Seguro demonstrou as contradições do governo.

Elogio a iniciativa, até porque ela, desculpem este exagero e esta alguma presunção, mas ela acompanha aquilo que nós andamos a fazer também no terreno. No fundo, é verificar como está, não permitir que esta situação caia no esquecimento e a terceira, demonstrar a realidade. E a realidade é que os anúncios foram muitos, a propaganda foi muita e os apoios custam a chegar a quem precisa deles. Portanto, a iniciativa do senhor Presidente tem esta vantagem, que acaba por expor publicamente toda esta contradição. E, por outro lado, claro, até com o peso institucional que o senhor Presidente tem, acaba por pressionar também que os anúncios se transformem em realidade.

Paulo Raimundo, hoje em Alcácer do Sal, onde diz ter verificado que os apoios às reconstruções ainda não chegaram.

No desporto, o Benfica defronta ao final da tarde o Nacional no Estádio da Luz.

Uma partida a contar para a jornada 29 do campeonato. José Mourinho antecipa um adversário com uma boa equipa e que se debate bem frente aos clubes do topo da tabela.

Para mim é uma boa equipa e se nos centrarmos nos resultados que eles fizeram com as equipas da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos. Penso que ganharam em Braga, mas tudo contra as equipas de topo, foram todos jogos muito nivelados.

O Benfica-Nacional tem apito marcado pras 18h. A partida vai ter relato e análise em direto aqui na Rádio Observador.

E à noite é a vez do Porto entrar em campo frente ao Estoril, na Amoreira.

E Francesco Farioli antecipa uma partida difícil. O técnico azul e branco não poupa nos elogios à equipa do Estoril.

Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da Liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

Estoril-Porto, a partir das 20h30. Um jogo que pode acompanhar com relato e análise em direto aqui na antena do Observador.

Notícia de fecho do Jornal das Quatro.