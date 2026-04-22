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Jornal das quatro, com edição do Miguel Videira. Miguel, o Primeiro-Ministro recebe a esta hora, na residência oficial do chefe de governo, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado.

Que é também a Prémio Nobel da Paz. A esta hora, como dizia, já decorre a conferência de imprensa. Faz uso da palavra o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. É para São Bento que seguimos ao encontro da jornalista Nadine Soares, que acompanha esta declaração.

É um resumo de Luís Montenegro deste encontro, de sozinho crescimento, até aborda outras questões, como por exemplo, as negociações com a UGT. Vamos ouvir a restante resposta.

Resultantes da iniciativa da própria UGT. Para ser mais concreto, 33 alterações que estão hoje no documento que consensualiza a aproximação das partes envolvidas, são a introdução de propostas da UGT, seja a introdução total, seja parcial dessas propostas. Creio que, se a memória não me traição, 37 correspondem a outras propostas consensualizadas por intervenção dos vários parceiros, incluindo também, naturalmente, do governo. Portanto, eu tenho a convicção que, tendo havido 138 alterações consensualizadas, vou dizer os números, repetindo, e se houver aqui alguma incorreção é porque a memória me traição, mas 68 que tiveram aceitação dos parceiros e do governo, naturalmente, que as propôs, sem reserva. Trinta e três por iniciativa e proposta da UGT, que foi acolhida total ou parcialmente, e 37, que foi consensualizada à mesa pela aproximação das posições dos vários parceiros e intervenientes. Mesmo que sobrem, como sobram, algumas matérias que falta ainda aprimorar uma ou outra aspecto de redação, sinceramente, só razões de natureza mais política, vamos chamar assim, podem impedir qualquer um dos parceiros de subscrever o acordo. Agora, naturalmente, que todos têm o seu espaço de decisão, a sua legitimidade, e nós não decidimos em nome dos outros. O que eu posso dizer, em nome do governo, é que o esforço negocial foi um esforço enorme. A base de aproximação foi uma base que esgotou toda a capacidade para podermos ter o quê? Uma legislação laboral amiga do crescimento da economia, uma legislação laboral amiga da produtividade e da competitividade, uma legislação laboral amiga do trabalho e, portanto, amiga de melhores salários, amiga de maiores e melhores oportunidades de emprego, amiga de um país com mais capacidade de gerar riqueza e de, portanto, poder distribuir de forma justa e equitativa essa riqueza. A questão que se coloca é quem é que é favorável a esta ambição de país ou quem quer ficar no mesmo sítio, parado, que significa, basicamente, perder oportunidades ou mesmo andar para trás, porque quando nós estamos parados e os outros avançam, isso significa andar para trás, apesar de estarmos parados. Do ponto de vista da evolução face aos demais, quando nós não saímos do sítio e os outros avançam, nós estamos a perder terreno. E parecendo uma contradição de linguagem, é isto que hoje se depara perante aqueles que se sentam à volta da mesa da concertação social. Queremos estagnar ou queremos avançar? É essa a expectativa que tenho sobre a reflexão de todos os parceiros e, em particular, da UGT. Muito obrigado.

Declarações de Luís Montenegro, que regressa agora ao interior da residência oficial, onde recebeu Maria Corina Machado, aqui a tirar algum tempo para falar aos jornalistas sobre vários assuntos, neste caso, sobre as negociações com a UGT, onde ouvimos aqui o Primeiro-Ministro a dizer que têm de decidir se querem estagnar ou andar para a frente, aqui a apontar que se não existir um acordo, será por razões naturais de política, a mostrar-se novamente confiante de que pode mesmo existir esse acordo na concertação social. Antes, como dizia, recebeu Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, que saiu de São Bento diretamente para o carro e seguiu logo viagem, sem espaço para declarações aos jornalistas. E só depois Luís Montenegro se aproximou para prestar essas declarações, como dizia, sobre a UGT, mas também sobre o contexto internacional, a pedir uma transição democrática do poder na Venezuela, a falar também para a comunidade venezuelana em Portugal, a pedir também uma união, a desejar uma liberdade para este contexto internacional. É o essencial destas declarações, apenas e só de Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, que falou no final deste encontro aqui na residência oficial.

Nadine Soares, acompanhou esta declaração. Por lapso, fiz referência a uma conferência de imprensa conjunta. Não, como a Nadine aqui sublinhava, e bem, Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana e Prémio Nobel da Paz, não marcou presença nestas declarações à imprensa, dominadas, pelo menos estes últimos minutos, pelas declarações do Primeiro-Ministro sobre o acordo em torno das alterações ao Código do Trabalho

E seguimos com a notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador: o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, é acusado de ocultar a evolução das negociações em torno das alterações ao Código do Trabalho.

É isso pelo menos que dizem ao Observador alguns membros do Secretariado Nacional da UGT. A acusação tem por base o encontro de Luís Montenegro, precisamente com elementos da União Geral de Trabalhadores na sede do PSD. Foram fornecidos alguns documentos com matérias já consensualizadas e cedências do governo que, de acordo com esta notícia assinada pelo editor-adjunto do Observador, Miguel Santos Carrapatooso, não eram do conhecimento desses elementos do Secretariado Nacional da Confederação Sindical. É nosso convidado neste jornal das 16h, Francisco Clemente Pinto, é membro do Secretariado Nacional da UGT, precisamente. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Começo por lhe perguntar se confirma que há informação que está a ser sonegada pela direção da UGT aos membros do Secretariado.

Isso eu não posso confirmar. O que eu posso afirmar é que, na realidade, a pressão relativamente à UGT é demasiado grande e o processo negocial como é diário, nós no Secretariado Nacional só reunimos uma vez por mês. O que acontece é que quando a informação chega até nós, rapidamente está ultrapassada no dia seguinte. É evidente, verifico e constato que temos documentos diferentes apresentados pelo governo e documento apresentado pela UGT.

Mas em que é que diferem esses documentos? Em que é que difere a informação que consta desses documentos?

O secretário-geral da UGT entrega-nos o documento sobre aquilo que está transcrito e o que eu diz mesmo, que está transcrito e que está vertido no papel e dizendo que há elementos ainda em negociação, mas que não estão sinalizados. E este processo em que diariamente as partes se reúnem, e bem, e que tentam e vão ali mandar estas, só que nós no Secretariado Nacional reunimos uma vez por mês. O que eu penso é que temos de deixar pousar a poeira, temos que deixar que haja tempo para uma decisão concreta com um documento final, porque senão andamos aqui todos a falar de coisas que passada uma hora, às quais se tem que acrescentar mais qualquer coisa. Portanto, é o processo negocial.

Certo. Estas informações são conhecidas a poucas horas da reunião do Secretariado Nacional, amanhã, decisiva para sabermos se a UGT vai ou não dar concordância a este documento. Eu pergunto se, de facto, teme que o documento que amanhã será votado nessa reunião do Secretariado Nacional não corresponda àquilo que foi negociado com o governo e com as confederações patronais, tendo em conta isto que me está a dizer, que chegam documentos diferentes às mãos dos membros do Secretariado, consoante sejam revelados ou pela direção da UGT ou pelo governo.

Neste momento, é óbvio que a minha posição é mesmo essa. Eu gostaria de conhecer um documento final, um documento que todas as partes se reveem, mas repito, tem que se dar tempo de forma a que se termine de uma vez por todas o processo negocial, porque o Secretariado Nacional reúne uma vez por mês. Mas se todos os dias nós ouvimos a comissão social, que as partes reúnem e que as partes vão se aproximando, é óbvio que torna-se difícil.

Mas manifesta dúvidas que o documento que amanhã será apresentado será a última versão desta negociação? Ou seja, está a pôr em causa a idoneidade da direção da UGT?

Não, eu não ponho isso em causa. Ao fim e ao cabo, o que eu digo é que há a dificuldade, na realidade, de perceber se estamos na presença do último documento ou não. Porque as negociações estão sempre em aberto. Como é evidente, há um processo negocial sempre. E se as partes estão a falar, se as partes estão a partir pedra e num dado momento tem que apresentar, e neste caso, tem que apresentar um documento ao Secretariado Nacional, é óbvio e percebe-se que se apresentem o documento que está naquele momento. Nós depois verificamos. É que a posteriori aparecem outros documentos com outras soluções, de tal forma que o secretário-geral teve o cuidado de nos enviar agora dia 20 uma documentação relativa ao que foi acordado e ao que a UGT ainda apresentou novamente ao governo.

Mas isto não é uma postura transparente? Isto não é uma postura reveladora de alguma transparência por parte da direção da UGT?

Não. O problema é que nestes casos, quando há processos negociais, a transparência tem que ser sempre no final com o documento final. Porque o grande problema é que nós temos que dar a nossa aprovação ou não a um documento escrito. Porque eu não posso dar uma aprovação a um documento que não esteja escrito. Posso dizer o seguinte: aprovo isto que está escrito e dou carta-branca aos negociadores relativamente aos pontos que ainda faltam negociar.

Sim, aqui a questão é saber se a direção da UGT, o documento que apresenta no Secretariado Nacional é o último documento que resulta da última negociação com o governo ou não.

Veja uma coisa, isso eu não lhe posso dizer por uma simples razão. Eu só tenho que me limitar ao documento que me apresentam, porque eu sei que depois, sei que a seguir aparece outro documento em que há já variáveis. Esta é a questão que eu digo, temos que ter tempo para parar e o próprio governo tem que não pressionar, porque eu vejo também o governo a pressionar muito. O governo tem é que, na realidade, dar tempo.

Agora não há tempo, há uma última versão, vai ser discutida amanhã na reunião do Secretariado Nacional e espera-se que, de facto, este documento seja o documento que resultou da última negociação com as confederações patronais e com o governo, não é? Porque agora já não há margem.

Tal e qual. O documento que já nos foi enviado, é esse mesmo documento que iremos votar.

Muito bem. Já sabe em que sentido vai votar, já determinou em função daquilo que é conhecido, não é? Porque o documento da BG é conhecido.

Sim, mas veja uma coisa. Há muitas aproximações ao governo. Na realidade, há muitas aproximações e há muitos elementos que nós, que à partida tínhamos uma posição negativa, neste momento a nossa posição, SINAP, é menos negativa. Contudo, o que nós consideramos é que temos que encontrar um documento final e único. Ponto.

Ainda não conhece esse documento final, aquele sobre o qual amanhã terá que se pronunciar?

O de amanhã conheço. Só que depois aquilo que ouço na comunicação social relativamente àquilo que aparece na comunicação social, eu digo assim: há aqui coisas que estão para além do que está aqui escrito. Portanto, é a tal situação em que nós temos que verificar o documento e se aquilo que está escrito estamos ou não de acordo e se as novas propostas que a UGT enviou dão ou não capacidade à mesa negocial para decidir. Portanto, leva-me a crer que é fundamental esta mesma situação, porque caso contrário, isto só gera confusão. Eu falo por mim, sinto-me confuso.

Eu confesso que depois de ouvir também estou ligeiramente confuso.

Toda a informação que nos chega, repito, nunca é terminal. E repito, o Secretariado Nacional da UGT reúne-se mês a mês e nós temos verificado que as reuniões com os parceiros têm sido de uma forma consecutiva.

Claro, há evoluções, mas chegado ao Secretariado Nacional, a proposta que a direção da UGT tem que apresentar é a última que resulta do acordo com as confederações patronais e com o governo, e o mesmo é esperado para amanhã. Mas a ver vamos. Imagino que Francisco Clemente e outros membros do Secretariado Nacional confrontarão precisamente a direção da UGT com estas questões.

Sim, claro, porque o executivo da UGT tem elementos da tendência socialista e elementos da tendência social-democrata. É evidente que eu gostaria de ouvir os elementos da tendência social-democrata que até agora também pouco ou nada nos disseram ou transmitiram. É isso que também gostaria e vou questionar, como é óbvio.

Muito bem, Francisco Clemente. Fica para já claro que há documentos diferentes apresentados pelo governo e pela direção da UGT. Saberemos então amanhã qual a decisão do Secretariado Nacional. A reunião está agendada para amanhã e a posição será definitiva para se perceber se há um acordo tripartido entre governo, patrões e sindicatos ou não, ou se só governo e confederações patronais dão a concordância a esse documento, que vai depois seguir para o Parlamento.