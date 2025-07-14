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O PS pede à AD que adie a votação da Lei de Estrangeiros. O líder da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares, responde, nas jornadas parlamentares do partido, ao secretário-geral do PS, que os socialistas estão a colher os frutos que semearam.

Quem acabou com os consensos em matéria de Lei da Nacionalidade em Portugal, foi o Partido Socialista, não fomos nós agora. As últimas revisões da Lei da Nacionalidade, o Partido Socialista ou fez sozinho, ou fez com a extrema-esquerda em Portugal e abandonou o consenso histórico que tinha com o PSD.

Hugo Soares, nas jornadas parlamentares do PSD, depois de, na semana passada, ter recorrido a uma expressão de António Costa, "habituem-se", quando a AD e o Chega se juntaram para celebrar as leis de imigração e nacionalidade e também a nova Unidade de Estrangeiros da PSP.

O PS quer que o governo atire as decisões para setembro. A votação da Lei da Nacionalidade já não vai acontecer antes das férias parlamentares, ficou decidido na semana passada, mas está previsto que a Lei dos Estrangeiros, essa sim, seja votada ainda esta semana.

O secretário-geral do PS defende que é preciso aperfeiçoar os diplomas e não concorda com a forma como a AD está a gerir os dossiês.

Misturou tudo. Misturou a nacionalidade com a imigração e também com as questões da segurança. Nós já dissemos que em relação à criação da Unidade de Estrangeiros na Polícia de Segurança Pública, desde que haja uma separação entre a decisão e a execução, somos a favor. Também somos a favor do aperfeiçoamento da Lei da Nacionalidade e da Lei de Estrangeiros. Contudo, entendemos que há opções que o governo tomou, que violam, desde logo, a Constituição.

José Luís Carneiro em Gaia e as reservas em torno destes diplomas, as críticas ao que classifica como precipitação na Lei dos Estrangeiros. E se nas jornadas do PSD em Évora, o líder da bancada, Hugo Soares, criticou o PS, a verdade é que também elogiou.

Sim, ao mesmo tempo que nega ser o coveiro do "não é não" ao Chega, avisa que o governo não tem parceiros privilegiados, até porque os dois maiores partidos, Chega e PS, têm mostrado, diz Hugo Soares, estar à altura em algumas matérias.

Nós viabilizamos uma descida de impostos para as pessoas que trabalham com o Partido Socialista e com o Chega a viabilizar. Nós criamos uma Polícia de Unidade de Estrangeiros e Fronteiras com o Partido Socialista e com o Chega a viabilizar. Quero, por isso, cumprimentar daqui o Partido Socialista e o Chega, por terem tido a grandeza de perceberem que quando toca às pessoas, são as pessoas que importam.

Antes destas declarações de Hugo Soares, Luís Montenegro reagiu à carta em que José Luís Carneiro pede um acordo estratégico com o PS em torno da área da defesa. O primeiro-ministro rejeita uma exclusividade de entendimentos. A intenção é agregar também outras forças políticas.

E é sempre a de termos o maior consenso possível. Não será difícil, dadas as posições conhecidas por parte dos principais partidos políticos portugueses, para podermos conjugar a nossa política de segurança e defesa com o interesse estratégico que este novo tempo pode trazer também para a dinamização da nossa economia.

Luís Montenegro, depois do desafio lançado pelo secretário-geral do PS para, em três meses, chegar a um acordo estratégico na área de defesa com o Partido Socialista e para que seja criado um grupo de trabalho com PS e PSD.

José Luís Carneiro pede também que o chefe de governo esclareça onde é que vai buscar dinheiro para investir 2% do Produto Interno Bruto no setor da defesa até ao final deste ano.

O primeiro-ministro deve explicar ao país como é que vai chegar a esse valor. Em meia dúzia de meses, conseguir cumprir mais 1.300 milhões de euros de investimento. Vamos aguardar por essa explicação. Mas depois, há que procurar garantir que esse esforço de desenvolvimento nacional contribui, por exemplo, para o planeamento civil de emergência. O planeamento civil de emergência, a identificação e com a proteção das nossas infraestruturas e entidades críticas.

É o pedido do secretário-geral do PS.

Agora as presidenciais. Daqui a sensivelmente uma hora, António Filipe apresenta a candidatura a Belém, apoiada pelo PCP.

Uma estreia neste papel, depois de ter estado à frente da Assembleia da República, de forma interina, no impasse que se gerou na legislatura anterior, antes de José Pedro Aguiar Branco ter conseguido ser eleito presidente do Parlamento. Nas eleições legislativas de maio deste ano, António Filipe acabou por não ver renovado o longo mandato como deputado.

Entra agora na corrida a Belém, com a ambição de reunir apoios, para além da esfera comunista. A candidatura é apresentada na Voz do Operário, em Lisboa. Vamos até lá em direto na próxima hora.

E voltamos ainda nesta edição a ouvir Luís Montenegro, porque foi inaugurado hoje, Miguel Vieira, o Hospital de Sintra, quatro anos depois do início das obras.

O primeiro-ministro reforça que esta é também uma maneira de melhorar as condições de trabalho dos médicos do Serviço Nacional de Saúde.

Nós não estamos a falar apenas de pagar salários ou até de projetar a progressão nas carreiras. Nós estamos a falar de um ambiente, de dar aos profissionais as condições para eles se sentirem bem.

O novo Hospital de Sintra fica no Casal da Cavaleira, freguesia de Algueirão-Mem Martins. Abriu hoje. As urgências começam a funcionar só a partir das 8h da manhã do próximo sábado.

5h05, altura para ficarmos a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora.

O bairro do Talude Militar, em Loures, está a ser alvo de um processo de demolição de casas, apesar dos apelos dos moradores que não têm para onde ir. A autarquia garante que o processo vai continuar.

É isso mesmo que diz a vereadora Paula Magalhães, que tem estado a acompanhar este processo de demolição. A socialista diz que todas as casas autoconstruídas no Conselho de Loures nos últimos quatro meses vão ser demolidas.

A solução para os moradores, diz Paula Magalhães, passa pela autarquia pagar o primeiro mês e a caução das novas habitações.

E, portanto, as pessoas estão a ser convidadas e encaminhadas para os Serviços Sociais da Câmara, na tentativa De encontrarem a sua própria habitação e o município comparticipa com um mês de renda e um mês de caução.

Só que os moradores queixam-se do pouco tempo que têm para procurar uma nova casa e acusam a autarquia de ignorar quem vive nessas condições e pode acabar por ficar mesmo na rua.

Alertas que são partilhados pelo movimento Vida Justa. À Rádio Observador, Gonçalo Filipe, membro deste movimento, diz que esta situação é o reflexo da crise no acesso às casas e aponta o dedo à Câmara de Loures.

A posição da Câmara é de uma força tão brutal, que mobilizaram um aparelho policial tão forte que as pessoas estão intimidadas e estão simplesmente a tentar desmanchar a sua própria casa. Estas pessoas não vão ter nenhuma solução por parte da Câmara, vão ser levadas para o gabinete da Assistência Social da Câmara, onde lhes vão dizer para ir procurar casa, algo que não conseguem fazer, razão pela qual estão aqui. Isto é causa da crise da habitação. Estamos a falar de pessoas que têm muita facilidade em arranjar trabalho e muita dificuldade em arranjar casa.

Gonçalo Filipe, do movimento Vida Justa, mais de 160 pessoas, incluindo 60 crianças, foram hoje despejadas de habitações autoconstruídas no bairro do Talude Militar, em Loures.

Donald Trump deixa uma ameaça à Rússia. Os Estados Unidos vão aplicar tarifas de 100% contra produtos russos se Vladimir Putin não concordar em pôr fim à guerra na Ucrânia no espaço de 50 dias.

Anúncio feito há instantes na Casa Branca, onde o presidente norte-americano está reunido com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Trump diz-se desapontado com o Kremlin.

Estou desiludido com o presidente Putin, porque pensava que já teríamos chegado a acordo há dois meses e não estamos a chegar lá. Portanto, vamos aplicar tarifas de 100% se não tivermos um acordo em 50 dias. É tão simples quanto isso. Espero que não cheguemos a esse ponto.

Donald Trump diz que Putin é um assassino, mas é um tipo duro. São estas as expressões do presidente norte-americano. Declarações há poucos minutos numa conferência de imprensa na Casa Branca, em Washington, DC, ao lado do secretário-geral da NATO. Donald Trump diz que Putin não é um assassino.

O historiador Bruno Cardoso Reis vê a NATO jogar o jogo criado por Donald Trump, numa análise a estas declarações do presidente norte-americano, Bruno Cardoso Reis, no programa Gabinete de Guerra, da Rádio Observador, afirmou que dessa forma todos ficam bem na fotografia.

Há aqui a tentativa também da parte dos países da NATO de encaminhar Donald Trump para uma convergência com os interesses europeus e ucranianos na resistência à questão russa, usando algumas das opções dos instintos habituais de Donald Trump, ou seja, esta questão, ele gosta muito de tarifas. No fundo, em vez de se falar de sanções, fala-se tarifas contra a Rússia. E depois esta ideia também de que o fornecimento de armamento à Ucrânia será uma vantagem económica também para os Estados Unidos.

Bruno Cardoso Reis considera que o armamento norte-americano é fundamental para a Ucrânia continuar os esforços de guerra. E quanto à reação russa, o historiador avisa que deve passar pela desvalorização.

Parece ser um pouco a Rússia a tentar, por um lado, desvalorizar o impacto disto e, por outro, tentar voltar mais uma vez a cair nas boas graças de Donald Trump, dizendo que por eles sim, se avança já para um processo de paz, mas realmente sem nenhuma credibilidade nessas declarações.

Análise do historiador Bruno Cardoso Reis, esta tarde no programa Gabinete de Guerra da Rádio Observador.