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Vamos às notícias. Jornal das cinco, com edição do José Rafael Lopes, e começamos com as eleições presidenciais. André Ventura está nas Caldas da Rainha numa ação de campanha.

E acabou há poucos instantes de falar aos jornalistas. O candidato apoiado pelo Chega está de visita à terra de António José Seguro, às Caldas da Rainha, que é o adversário na segunda volta das eleições presidenciais. A acompanhar esta arruada por parte de André Ventura esteve a repórter Laura Figueiredo, que se junta agora em direto. Laura, André Ventura voltou a apontar a António José Seguro.

Boa tarde. Sim, e desta vez a dizer, André Ventura, que parece que está agora em confronto consigo próprio. Voltou a acusar António José Seguro de fugir aos debates e de não acrescentar nada à campanha. Diz mesmo que o último dia foi particularmente paradigmático, quando Seguro voltou a desprezar os debates e os pedidos de confronto de André Ventura, que acusa o candidato apoiado pelo PS de ter medo porque não tem nada para dizer e por saber que agora qualquer confronto vai ser realmente para mostrar ao país aquilo que é. Volta também André Ventura a sublinhar a ideia de que António José Seguro não tem ideias, que está na mão do sistema de interesses nacional e, sobretudo, de interesses bipartidários. É isto que as críticas novamente deixadas diz que António José Seguro pensa que já ganhou e que neste momento já não precisa de mais ninguém. André Ventura diz que o povo não gosta disso e que vai responder. Aqui nas Caldas da Rainha, como dizia, terra onde vive António José Seguro, juntaram-se muitas pessoas para apoiar hoje André Ventura, que quando chegou foi recebido com muitos apoiantes, com bandeiras, cânticos. E agora começamos uma arruada aqui pelo comércio local, com André Ventura também a dizer que duvida que António José Seguro conseguisse juntar tanta gente na própria terra. Mas o essencial destas declarações de André Ventura foi novamente criticar a estratégia de António José Seguro, diz André Ventura, de fugir aos debates e de evitar confrontos.

A repórter Laura Figueiredo, que está a acompanhar a campanha de André Ventura, hoje nas Caldas da Rainha, terra onde vive António José Seguro.

António José Seguro, que apela a uma votação maciça na segunda volta das presidenciais. O candidato apoiado pelo PS diz que é preciso votar porque as sondagens não elegem presidentes.

Apesar de ter bons resultados precisamente nas sondagens, António José Seguro alerta que nada está ganho. Insiste que precisa de ter legitimidade reforçada.

E devo dizer que estou preocupado, porque as sondagens dão uma diferença muito grande, mas as sondagens não elegem presidentes. Muito. Porque as sondagens dão 70%, dão 65% e há muitas pessoas que me dizem: "Isto está ganho". Ora, não está ganho, porque as sondagens não elegem presidentes. Quem elege presidentes são os portugueses. E também quero dizer a cada português e a cada portuguesa que preciso do seu voto. Eu preciso do seu voto para ter uma legitimidade eleitoral com mais força, para poder fazer aquilo que quero, que é trabalhar com os órgãos de soberania e exigir ao governo resultados.

Palavras de António José Seguro em Leiria, onde falou ainda na necessidade de haver um maior reforço do setor social e uma articulação mais eficiente com o setor da saúde.

Nos Estados Unidos, mais de 600 mil clientes ficaram sem eletricidade devido à forte tempestade de neve, chuva e frio que varre o país.

Está a afetar vários estados e deve prolongar-se durante a próxima semana. De acordo com a AFP, os estados do Tennessee, do Texas, do Mississippi e do Louisiana registam o maior número de clientes residenciais e comerciais sem eletricidade. Uma tempestade de inverno de grandes proporções está a avançar pelos Estados Unidos após fortes nevões que se verificaram no centro do país. É o motivo para este corte de energia que afeta a população e que está também a afetar os transportes em grande parte dos Estados Unidos.

José, a tensão diplomática entre Japão e China está a agravar-se e isso tem já repercussões nos pandas.

Em causa estão alguns comentários feitos pela primeira-ministra do Japão no Parlamento sobre a região de Taiwan, algo que não foi recebido na China e que resultou nesse efeito nos pandas. É apelidada a diplomacia dos pandas, começou ainda nos tempos da dinastia chinesa, mas, Ricardo Lopes, continua a ser tema na geopolítica mundial.

O tema regressa à agenda em 2026, mas sempre esteve presente na história da China. Ainda antes da formação da República Popular Chinesa, o país já usava os pandas como expressão de boa vontade para com os aliados. Basicamente, oferece os animais e utiliza estes mamíferos como arma diplomática, sendo que mantém sempre o controle dos pandas, mesmo os que nascem fora do território chinês. O tema volta à ordem do dia, agora que há um novo episódio tenso entre a China e o Japão, relacionado com os comentários da primeira-ministra japonesa sobre Taiwan. A governante criticou os exercícios militares levados a cabo pela China junto à região de Taiwan, sendo que o governo chinês mantém a pretensão de que o território faz parte da China. Essas declarações puseram em causa a possibilidade do executivo chinês permitir o envio de mais pandas para o Japão. O que é certo é que os dois animais, que estão num jardim zoológico do Japão, vão regressar a casa na sequência deste episódio. Xiao Xiao e Lei Lei estavam numa espécie de regime de empréstimo que não foi renovado. Os pandas nasceram já em território japonês, mas continuam a ser chineses. Agora, segundo o The Guardian, os animais vão regressar para a semana ao país de origem.

O Japão que fica sem pandas, uma situação que não acontecia desde 1972, sendo que estes animais têm um largo impacto econômico. No primeiro ano em que foram apresentados ao público, 2021, estes dois animais renderam cerca de 160 milhões de euros ao Japão, devido ao turismo.

No desporto, o Futebol Clube do Porto joga amanhã com o Gil Vicente. Francesco Farioli diz que o jogo com o Gil Vicente para o campeonato vai ser exigente.

Fala o treinador portista em semelhanças entre a equipa portista e este adversário, Gil Vicente. O treinador do Futebol Clube do Porto confirma que Frold vai estar pronto para o jogo de amanhã, depois de se ter lesionado no encontro da Liga Europa. Do lado gilista, César Peixoto, treinador do Gil Vicente, espera um jogo difícil e diz que a equipa do Porto é muito competitiva e vai dificultar muito a vida ao Gil Vicente.

Mais daqui a pouco é a vez do Benfica. A equipa encarnada joga com o Estrela da Amadora no Estádio da Luz. Há emissão especial de desporto para acompanhares este jogo, que arranca depois das 17h30.