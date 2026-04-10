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Jornal das 5, na Rádio Observador, com a Vanessa Cruz. O governo marcou uma nova reunião com a UGT e as confederações patronais para a próxima segunda-feira e o Presidente da República também vai promover um encontro com os parceiros sociais, em breve.

O diálogo vai ser retomado já no início da próxima semana, primeiro no Ministério do Trabalho, depois do chumbo do Secretariado Nacional da UGT à última versão da reforma laboral negociada com governo e patrões. O governo acede ao pedido da UGT para ainda se tentar um acordo tripartido. Disso mesmo dá conta o secretário-geral Mário Mourão, depois de se ter reunido ao final da manhã com a Ministra do Trabalho.

Só vim entregar aquilo que foi a decisão ontem do Secretariado Nacional e a resolução à senhora Ministra e, portanto, reafirmar que a UGT não estava de acordo com a proposta que ontem foi submetida ao Secretariado Nacional e que continua disponível para as negociações.

Para qualquer tipo de reunião, não é? E ficou alguma coisa agendada?

Para qualquer tipo de reunião. Agora cabe ao governo, não nos cabe a nós.

E depois, Mário Mourão respondeu à jornalista do Observador, Marina Ferreira, que há nova ronda negocial com a UGT, patrões e governo na próxima segunda-feira. O Observador apurou, entretanto, que a Ministra do Trabalho recebeu também esta tarde Armindo Monteiro, o presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal.

E o Presidente da República também vai entrar em cena de viva voz neste processo.

Revelação feita pelo próprio António José Seguro neste último dia de presidência aberta no distrito de Leiriense.

Vai ser marcada muito brevemente uma reunião minha com os parceiros sociais. Todos os parceiros sociais, naturalmente a CGTP, têm assento por direito próprio.

António José Seguro que garante ter estado atento aos desenvolvimentos destas negociações.

Também vai ser marcado muito em breve e eu quero falar com todos os parceiros sociais. Eu tenho estado também a ver como é que evolui todo este processo em matéria de discussão laboral, que tem existido. Tenho estado atento às posições da CGTP. A minha Casa Civil acompanha isso diariamente. Portanto, muito em breve vão receber notícias. Está bem, minha senhora?

António José Seguro, que ontem já tinha reiterado a ameaça de veto presidencial ao pacote laboral, se não houver acordo entre os parceiros sociais.

Também o Primeiro-Ministro vai falar sobre as negociações, mas Vanessa Cruz deixou um aviso.

Embora Luís Montenegro acredite que ainda é possível chegar a um acordo com a UGT, também avisa que quer tomar decisões nos próximos dias.

O que eu posso dizer é que não vale a pena termos uma expectativa de prolongamento grande deste processo. O que nós podemos esperar, e é aquilo que eu espero também, é que nos próximos dias se possam afinar posições e se possam tomar as devidas decisões.

Acredita que é possível chegar a acordo sem a aprovação legislativa?

Eu acredito que é possível um acordo e que esse acordo é uma base de sustentação de uma proposta que, naturalmente, o Parlamento tem liberdade de acolher ou não.

O Primeiro-Ministro não quer eternizar as negociações, que já levam oito meses e 53 encontros. Para Luís Montenegro, há divergências que não devem ser difíceis de ultrapassar.

E no Parlamento, a Iniciativa Liberal acusa o candidato indicado pelo PS para Provedor de Justiça de não ter condições para ocupar o cargo.

Esse candidato é Tiago Antunes. Foi hoje ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais. Rui Rocha, deputado e antigo presidente dos Liberais, recorda as ligações de Tiago Antunes ao Partido Socialista.

Falou menos do seu percurso político e o seu percurso político tem dois momentos essenciais. Um é o de pertença ao núcleo duro do governo de António Costa e o outro é de pertença ao núcleo duro do governo de José Sócrates. Ora, ao contrário do que aqui foi dito, eu não considero que isso seja currículo. Considero que se trata mesmo de cadastro. Que o seu nome apareça para uma função desta natureza revela um PS que não surpreende, que é um PS incapaz de reconhecer os erros da sua história, mas revela, na medida em que o senhor seja eleito, um PSD sem memória e um Chega sem espinha dorsal.

Rui Rocha a criticar ainda o Chega e o PSD. Na resposta, o candidato a Provedor de Justiça, Tiago Antunes, garante que nunca foi militante de qualquer partido.

Penso que não queria questionar o candidato a Provedor de Justiça, queria tratar de outra matéria política, qualquer antiga, não tem nada a ver com isso. Pergunta-me se eu quero fazer qualquer contrição ou arrependimento. Não tenho nada que entenda que me deva arrepender. Creio que é outro campo e não pretendo entrar por aí.

Sem arrependimentos. Resposta de Tiago Antunes ao deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, na Assembleia da República.

E olhamos agora para a sinistralidade rodoviária. Uma semana, Vanessa, que fica marcada pelo balanço de mortes nas estradas durante a Páscoa.

As vítimas mortais quadruplicaram. O ministro da Administração Interna promete ser implacável com quem viola as regras do Código da Estrada, com quem as viola de forma reiterada. O semanário Expresso dá conta na edição deste fim de semana que o governo se prepara para subir o valor das coimas por infrações rodoviárias, por exemplo, para quem conduz sob efeito de álcool ou em excesso de velocidade. O ministro Luís Neves deixa um aviso aos infratores: a hora deles está a chegar.

Não é possível nós continuarmos a ter comportamentos que são autenticamente assassinos na estrada. Há muita gente que reiteradamente comete contraordenações e depois encontra esquemas que podem constituir crime eles próprios Para levarem à prescrição das contraordenações. Portanto, vai demorar, mas eu quero dizer a todos vós, que são useiros e vezeiros em ter condutas destas, que o vosso tempo há de acabar.

O Ministro da Administração Interna, esta tarde, na Pampilhosa da Serra, um registo da CNN, voltou também a apelar à população que ajude na limpeza de áreas de risco para evitar menos incêndios no próximo verão, com o alerta de que vai ser um ano crítico, até pelas árvores que caíram durante as tempestades.

E agora olhamos para a guerra no Irão, nas vésperas das conversas entre Estados Unidos e Irão. O regime de Teerão diz que o cessar-fogo no Líbano é uma condição que tem de estar já implementada no arranque destas negociações.

Até antes de começarem, uma declaração feita pelo presidente do Parlamento iraniano, na rede social do X, escreve que, para além da condição do Líbano, é necessária também a garantia de que os ativos iranianos que estão bloqueados sejam, entretanto, libertados. São dois compromissos prévios que o Irão exige para que seja possível negociar.

E tanto o Irão como os Estados Unidos deixam ameaças no ar, um dia antes do arranque das negociações, que começam amanhã, em Islamabad, no Paquistão.

O exército iraniano avisa que está com o dedo no gatilho, por causa do que classifica de repetidas falhas de confiança por parte de Washington. E do lado norte-americano, Donald Trump, há pouco, em entrevista ao New York Post, disse que está a preparar forças militares, está a carregar os navios para o caso de as negociações falharem.

Negociações que começam amanhã, vão ser lideradas pelo vice-presidente dos Estados Unidos e sabemos com que expectativa parte J.D. Vance para estas conversações, Vanessa.

Mostra-se entusiasmado, Ricardo, com as negociações para um acordo de paz com o Irão. O vice-presidente norte-americano avisa, ao mesmo tempo, que recebeu indicações muito claras por parte de Donald Trump.

"Acho que vai ser muito positivo. Vamos ver, como disse o presidente dos Estados Unidos, se o Irão estiver disposto a negociar com boa-fé, estamos dispostos a estender a mão, mas se nos tentarem enganar, vão ver que a equipe de negociação não será assim tão receptiva".

J.D. Vance, a caminho agora de Islamabad, a capital paquistanesa, vai liderar a delegação de Washington, acompanhado dos enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 10 de abril.

A Câmara de Cascais vai pagar a diferença para que todos os alunos dos Salesianos de Manique tenham as mesmas refeições. O autarca diz que quando o Estado falha, a Câmara não tem problema em substituir o Estado central. À Rádio Observador, Nuno Pereira Lopes explica que a autarquia não aceita diferenças entre as crianças.

Se 87 cêntimos é o preço da igualdade, então Cascais está disponível para pagar essa igualdade. Não temos qualquer problema com isso. E mais uma vez, como acontece com outras áreas, quando o Estado falha para com os munícipes de Cascais, a Câmara Municipal de Cascais não tem problemas em assumir e substituir-se ao Estado central para que não existam estas falhas, nem exista esta discriminação.

O autarca de Cascais, entrevistado pela jornalista Laura Figueiredo. Os Salesianos de Manique tinham refeições com preços diferentes para crianças que estavam no regime de contratos de associação e para as outras que pagam o colégio privado. Morreu o ex-dirigente do Futebol Clube do Porto, José Manuel Matos Fernandes, aos 85 anos, numa nota divulgada pelos Dragões no site oficial. O clube lamenta a morte do antigo presidente da Assembleia Geral. Foi distinguido com dois dragões de ouro. José Manuel Matos Fernandes foi juiz desembargador da Relação do Porto e juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça. O jogador do Sporting, Giovani Quenda, foi convocado para a partida de amanhã frente ao Estrela da Amadora. É uma novidade adiantada pelo treinador Rui Borges. Quenda já está apto para jogar depois da fratura que sofreu em dezembro. O treinador dos Leões espera uma partida muito competitiva frente ao Estrela.

Nós é alertar e focá-los o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar também no dia a dia, para conseguir ligá-los, lá está, na tal mudança de chip para um jogo diferente. Mas a dificuldade é grande. Por mais que sejam adversários totalmente diferentes, a dificuldade será grande. Agora, naquilo que nós podemos, em termos de área, já ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, os jogadores já disseram isso também, alguns. É esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

O Sporting visita amanhã o Estrela da Amadora na Reboleira, às 20h30. Jogo a contar para a jornada número 29 da Liga Portugal, com relato em direto na Rádio Observador. E já de olho no Mundial de Futebol, dois antigos campeões da Europa por Portugal estão convictos de que a equipa das Quinas é favorita. Rui Patrício e Adrián Silva, na inauguração do primeiro torneio Aurélio Pereira, uma iniciativa da autoria do Sporting, homenagem ao antigo olheiro. Adrián Silva afirma que Portugal é das equipas favoritas.

Eu acho que há muitos candidatos. O Campeonato do Mundo é o ponto mais alto. Muitas seleções fortes vão disputar e têm o mesmo objetivo. Agora estamos no leque dos possíveis vencedores.

Do lado de fora das quatro linhas, o sofrimento pode ser ainda maior. Rui Patrício acredita que todos os portugueses têm apenas uma coisa em mente: trazer a taça para Portugal.

Espero que consigamos este ano sermos campeões do mundo, porque isso é que é o mais importante, é o que se vai lutar para todos nós que estamos aqui portugueses.

Expectativas de Rui Patrício e Adrián Silva na inauguração do torneio Aurélio Pereira. Nos próximos três dias, as equipes de sub-15 do Sporting, do Real Madrid, Manchester City, Real Betis e PSV vão lutar pelo troféu inaugural deste torneio. O cardeal português Américo Aguiar foi hoje nomeado como membro do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, um organismo que gera relação entre a Santa Sé e os leigos. À Rádio Observador, Américo Aguiar confessa que a nomeação se deve aos portugueses e reitera que o cargo vai ser a continuação de um trabalho que já vem das Jornadas Mundiais da Juventude, que aconteceram em 2023.

Aliás, eu estou convencido que isto é continuidade e eu agradeço muito a todos os portugueses, todos, como nos dizia o nosso querido Papa Francisco, porque isto é continuidade do trabalho magnífico que Portugal e os portugueses fizeram na Jornada Mundial da Juventude.

Américo Aguiar, o cardeal Américo Aguiar, entrevistado pelo jornalista Miguel Videira na última hora aqui na Rádio Observador, revela que vai assumir as funções com total empenho e dedicação no Vaticano, consciente também do compromisso que possui com a Diocese de Setúbal. E continuamos ainda nesta temática religiosa. Ricardo, sabias que o Papa Bento XVI, quando veio a Portugal, gostou tanto de uma coisa que ele levou para o Vaticano?

O quê?

Lembras-te? Não. Foi uma cadeira de descanso produzida pela marca portuguesa Antarte, que, segundo o Papa, fê-lo sentir-se muito bem e parece que o Papa Bento XVI utilizou-a com muita frequência. A marca nacional já produziu três peças para o Vaticano, incluindo também o cadeirão para o sucessor, o Papa Francisco, o cadeirão que utilizou durante a visita oficial a Timor-Leste, e prepara-se agora para a quarta.

A quarta cadeira para o Papa?

Para o Papa Leão XIV, para o novo Papa.

E para onde vai esta cadeira?

Não vai para o Vaticano, vai para Angola. Será um cadeirão menos dourado, mais de cor branca desta vez, e também dois centímetros mais baixo do que o cadeirão do Papa Francisco.

O cadeirão da Antarte para o cadeirão papal, sempre que o Papa Leão XIV tem visita programada a Angola. E a Vanessa Cruz tem visita programada aqui na Rádio Observador para as 17h30 para atualizar as notícias.