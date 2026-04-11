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Rádio Observador. Notícias com António José Soares. E António, dois navios militares dos Estados Unidos terão atravessado o Estreito de Ormuz.

A informação é avançada pela Axios, que cita fonte norte-americana. Também o Wall Street Journal dá conta desta notícia. O movimento não foi coordenado com o Irão e terá sido realizado com o objetivo de aumentar a confiança dos navios comerciais a atravessarem aquele corredor marítimo.

Uma notícia que surge na mesma altura em que fontes iranianas foram citadas com ameaças de que os navios seriam atacados se tentassem atravessar o estreito, indicando que as embarcações tinham voltado para trás.

Já hoje, Donald Trump tinha dito na rede Truth Social que os Estados Unidos estavam a iniciar o processo de desbloqueio do estreito de Ormuz. Isto numa altura em que as delegações do Irão, Estados Unidos e Paquistão estão reunidas na mesma sala, em Islamabad, para negociar um acordo de paz no Médio Oriente.

Por cá, dezenas de iranianos reuniram-se hoje em frente da Embaixada Norte-Americana em Lisboa para pedir o reatamento da guerra.

Isto até que se verifique uma verdadeira mudança no país. Cerca de 50 iranianos juntaram-se para transmitir aos Estados Unidos que o atual regime de Teerão vai continuar a ser uma ameaça para o povo, admitindo a possibilidade da continuação da guerra, desde que seja consumado o fim da República Islâmica.

E já foi retomada a recolha de dados biométricos nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

Tinha sido suspensa esta manhã pela Polícia de Segurança Pública, por causa das longas filas que obrigariam os passageiros a perder os voos. O porta-voz da PSP, Sérgio Soares, indica que a recolha de dados biométricos foi retomada já esta tarde e está tudo a decorrer dentro da normalidade. A recolha de dados biométricos faz parte do novo sistema europeu de controle fronteiriço para cidadãos extracomunitários, que entrou plenamente em vigor ontem em toda a União Europeia.

E o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa afirma que não é eticamente aceitável tributar indenizações às vítimas de abusos.

Em causa está a notícia avançada pela revista Sábado de que a compensação financeira recebida pelas vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica vai ser taxada pelo Fisco. Em determinados casos, o valor da indenização poderá mesmo cair para metade. Ora, José Ornelas diz que não faz sentido pagar impostos nestes casos extraordinários.

Eu não estou a ver que fosse eticamente aceitável que o Estado, apesar de toda a legislação e tudo isso que se tem, que fosse um esforço que se faz de ir ao encontro das vítimas, depois vir o Estado atirá-las por outro lado. Não me parece que fosse uma coisa aceitável.

Declarações de José Ornelas em Fátima, que assegura à Agência Lusa que a Conferência Episcopal Portuguesa já está a tratar deste assunto, sem adiantar mais detalhes.

E o grupo Vita tem recebido novas denúncias de abusos sexuais na Igreja, que visam agressores que já morreram.

A informação é avançada pela coordenadora do grupo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica. Em declarações aos jornalistas, também em Fátima, Rut Agulhas sublinha que são casos em que as pessoas procuram ajuda, seja apenas para falar ou ter acesso a apoio psicológico, sem pensar na compensação financeira. A coordenadora do grupo Vita refere que é ainda prematuro dar detalhes sobre as denúncias e que estes dados são atualizados duas vezes ao ano num relatório. Quanto aos potenciais abusadores, Rut Agulhas avança que já morreram por serem casos antigos e não especifica se eram ou não sacerdotes.

E António, morreu a pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos.

Tinha 84 anos. Faleceu vítima de doença prolongada. A morte foi confirmada à Agência Lusa pelo presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingo Fernandes. Especialista em educação, Maria Emília Brederode dos Santos presidiu ao CNE entre 2017 e 2022. Encontrava-se com uma situação de saúde bastante grave. Nasceu a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, e dedicou a sua vida à educação. António José Seguro já manifestou hoje uma profunda tristeza pelo desaparecimento da pedagoga, salientando que dedicou toda a sua vida a uma educação mais justa e humana. Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, o chefe de Estado invoca a missão de Maria Emília Brederode dos Santos por uma educação mais próxima das crianças e dos jovens portugueses.

No desporto, José Mourinho fez ao início da tarde a antevisão do jogo de amanhã frente ao Nacional, na Luz.

Uma partida a contar para a jornada 29 do campeonato. José Mourinho antecipa um adversário com uma boa equipa e que se debate bem frente aos clubes do topo da tabela.

Para mim é uma boa equipa e se nos centrarmos nos resultados que eles fizeram com as equipes da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos, penso que ganharam em Braga, mas tudo contra as equipes topo, foram todos jogos muito nivelados.

O jogo no Estádio da Luz vai decorrer depois do empate do Benfica para a Liga, frente ao Casa Pia. O treinador encarnado reafirmou a sua vontade de ficar no clube e recordou também a posição do presidente Rui Costa.

Eu acho que você fazer uma mesma pergunta a mim duas, três, quatro, cinco vezes, acho que não vale a pena. E acho que fazer a mesma pergunta ao presidente Rui Costa, acho que também não vale a pena Vocês perguntaram já diversas vezes ao presidente Rui Costa o que é que vai acontecer na próxima época relativamente ao treinador. Ele já vos respondeu. Perguntaram a mim duas, três, quatro vezes se eu queria continuar no Benfica e eu disse: "Sim, quero continuar."

Declarações de José Mourinho na conferência de imprensa da antevisão do jogo frente ao Nacional, às 18h de amanhã, e que vai ter relato aqui na Rádio Observador.

Também o treinador do Futebol Clube do Porto fez ao início da tarde a antevisão do jogo de amanhã frente ao Estoril, na Amoreira.

E Francesco Farioli antecipa uma partida difícil. O técnico azul e branco não poupa nos elogios à equipa do Estoril.

Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da Liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

O Estoril-Porto joga-se amanhã, a partir das 20h30. Um jogo que vamos acompanhar com análise também aqui e relato na antena do Observador.

Já o Sporting visita logo à noite o Estrela da Amadora. Os leões mantêm a perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo Futebol Clube do Porto.

Depois do jogo para a Liga dos Campeões a meio da semana, Rui Borges lembra que o principal objetivo do Sporting é o campeonato. O treinador dos Leões admite que espera uma partida de alta dificuldade contra o Estrela.

Nós é alertar e focá-los o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar também no dia a dia, para conseguir ligá-los, lá está, na tal mudança de chip para um jogo diferente. Mas a dificuldade é grande. Por mais que sejam adversários totalmente diferentes, a dificuldade será grande. Naquilo que nós podemos, em termos diários, já ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, os jogadores já disseram isso também, alguns. Por isso, é esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

Declarações de Rui Borges, captadas pela CNN Portugal. O Sporting visita esta noite o Estrela da Amadora, na Reboleira. O apito está marcado para as 20h30. É um jogo a contar para a jornada 29 da Liga Portugal e que tem relato e análise aqui em direto na Rádio Observador.

Notícia de fecho do Jornal das Cinco.