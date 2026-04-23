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Jornal das cinco, com a jornalista Vanessa Cruz. A UGT voltou a chumbar o pacote laboral, mas diz que o diálogo pode continuar. A Ministra do Trabalho anunciou na última hora um novo encontro em sede de concertação social para daqui a 15 dias.

Dia sete de maio. O chumbo da UGT, o segundo este mês à reforma laboral, foi decidido esta tarde por unanimidade. A ministra Rosário da Palma Ramalho diz que vai dar uma última oportunidade à central sindical e faz um ultimato.

O governo entende que não basta a UGT manifestar disponibilidade para continuar a negociar, se vier a haver propostas do governo. A UGT terá que mostrar que quer efetivamente uma aproximação e não continuar a ter pretextos para fazer fugas para frente. O governo esperará, nos próximos dias, uma posição realmente construtiva e clara da UGT sobre os poucos pontos que ficaram em aberto no processo negocial. Poderemos, se essa posição vier, fazer um último esforço. Senão, avançaremos com o diploma para o Parlamento. Desta forma, o governo vai agendar uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social, que vou convocar para o dia sete de maio. E encerraremos o tema formalmente.

Formalmente nessa altura, reunião daqui a 15 dias para haver tempo para reflexão, é o que diz a Ministra do Trabalho, com o sublinhado de que já há pouco para consensualizar e que agora a UGT tem de ser clara. O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, tinha pedido esta tarde a continuação do diálogo entre os parceiros sociais.

E já lá vai praticamente um ano de negociações. Contamos agora em direto com o vice-presidente da UGT, Vanessa.

José Abrão, obrigada por estar conosco. Como é que a UGT vai responder a este repto lançado pela Ministra do Trabalho?

Antes de mais, eu gostava de dizer que estou muito preocupado com tudo aquilo que tem a ver com este processo, que começou mal e é reconhecido que começou mal. E tenho aqui uma dupla preocupação: é que as alterações que se fizerem ao Código de Trabalho, muitas delas já se aplicam à administração pública e é aquilo que os sindicatos filiados na FESAP representam. E por isso a UGT, hoje mesmo, mais uma vez, reforçando a sua unidade, recusou essa proposta, porque de facto é má. E neste quadro, dizer-lhe claramente que a senhora ministra poderá até dizer que a UGT tem que se aproximar, mas a grande questão que está aqui é que é o governo que tem que se aproximar às posições da UGT, na justa medida em que a proposta é tão má, e isso percebe-se pela unidade que se obteve aqui, que é de tal maneira incompreensível em questões que são verdadeiramente essenciais. E, portanto, o que se espera é que o governo possa também dar sinais de aproximação às posições da UGT.

Sendo que uma negociação implica cedências dos dois lados. A UGT não está disponível para abdicar dos três pontos que nesta altura ainda separam a Central Sindical do governo e dos patrões?

Não são três pontos, são mais do que três pontos. Mais de três pontos que são essenciais.

Quais é que são as linhas vermelhas, José Abrão?

Olhe, a questão do banco de horas, a questão do despedimento injustificado, que é aplicado às empresas com menos de 250 trabalhadores. Veja bem, se tiver mais de 250, a reintegração por decisão do juiz tem que ser feita, mas se tiver menos de 250 já podem não ser reintegrados e receberem a indemnização que o patrão de algum modo lhe queira atribuir. E por isso que nós sempre dissemos que um processo dessa natureza tem que valorizar a concertação social. Foram feitas quatro ou cinco reuniões neste período de tempo. Duas delas foram para tratar outro tipo de questões que não aquelas que têm a ver com este pacote laboral. Temos que dar nota-

Mas este próximo encontro da concertação social, no dia sete de maio, vai servir para alguma coisa? A UGT vai numa postura de cedência também ou não?

Tem que servir se houver, claramente, por parte do governo, uma verdadeira aposta no sentido de procurar um entendimento, um compromisso que possa seguir depois para a Assembleia da República e sejam, essas medidas que aqui forem tomadas, balizas para que inclusivamente o Parlamento possa, de algum modo, respeitar. E, portanto, há aqui, de facto, a marcação para o dia 7 de maio, deste encontro em sede de concertação, pois que se faça, que o governo leve também propostas novas, porque nós defendemos trabalhadores e queremos defender trabalhadores. E conforme se disse hoje, não é aceitável que possamos assumir compromissos em áreas que retiram direitos aos trabalhadores, por forma a que não se ande aqui para trás.

José Abrão, obrigada por ter estado nesta edição das cinco da tarde. Também o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, que tem dado a cara pelas negociações, reagiu ao alegado desconforto, entretanto, dos membros da corrente social-democrata da Central Sindical. Mário Mourão é taxativo: o chumbo por unanimidade mostra que a UGT está unida.

E o que dizem os partidos no meio disto tudo, Vanessa?

O PS acusa o governo de má-fé na condução deste processo. Se o anteprojeto for para o Parlamento, o Partido Socialista vai querer melhorá-lo. É o que diz o deputado Miguel Cabrita.

Todos os parceiros sociais tiveram de boa-fé, incluindo a UGT. O governo tem estado de má-fé neste processo e não é capaz de assumir que quer ser inflexível, que não está disponível para mudar nenhuma das traves mestras, para abdicar nenhum dos elementos determinantes da sua proposta

Se a proposta vier para o Parlamento, como todos esperamos, o PS sempre disse que está disponível para apresentar também propostas do seu lado. Agora, nós não podemos esperar que no Parlamento o Governo demonstre mais flexibilidade do que aquela que não teve ao longo de nove meses.

Os socialistas já desesperançados que PSD e CDS, os partidos do governo, possam acolher propostas para melhorar o pacote laboral. Vamos em direto até o Parlamento, porque há também, Miguel Viterbo Dias, outros partidos que já se pronunciaram sobre este chumbo, mais um da UGT.

Sim, a Iniciativa Liberal e o PCP, com opiniões divergentes. A Iniciativa Liberal já tinha dito no debate quinzenal com Luís Montenegro que estava na hora da reforma passar para a discussão no Parlamento e Mariana Leitão critica que o Governo queira negociar esta proposta com o PS e com o Chega.

E agora, quando diz que vai negociar, pelo menos o líder parlamentar do Partido Social-Democrata disse que queria negociar com os dois maiores partidos da oposição, o Partido Socialista e o Chega, é bom percebermos que o Partido Socialista já disse que não concorda com absolutamente nada do que são as propostas do Governo e o Chega vai mudando de posição dia após dia, sem nunca percebermos muito bem o que está aqui em causa. O que nós precisamos neste momento é, por um lado, que haja, de facto, alterações à lei laboral, que elas sejam aqui discutidas e que se possa, de facto, avançar.

Mariana Leitão a reagir a este chumbo da UGT à proposta apresentada pelo Governo. Já o PCP diz que o processo negocial conduzido pelo Governo tem sido um embuste.

Todo este processo de como o Governo está a gerir é um embuste, porque a verdade é que as intenções do Governo e aquilo que pretendem impor aos trabalhadores, os trabalhadores já disseram que não. E a verdade é que se mantém exatamente as mesmas linhas. O presidente da República também não pode ignorar aquilo que tem sido o posicionamento por parte dos trabalhadores portugueses, nem pode ficar indiferente relativamente a isso.

Paula Santos, do PCP, a reagir também a este chumbo da UGT, numa tarde em que mais partidos vão ainda reagir, André Ventura do Chega e também o Livre tem ainda declarações previstas para esta tarde.

Vamos dar conta dessas declarações noutros noticiários. Miguel Viterbo Dias, no Parlamento. A CGTP também já reagiu a este chumbo da UGT ao pacote laboral, diz que se o Governo insistir em levar o diploma ao Parlamento, então pode vir aí uma nova greve geral. As confederações patronais não têm respondido aos contactos do Observador.

E há outra voz que importa ouvir, Vanessa Cruz, é a do presidente da República. António José Seguro já disse alguma coisa?

Ainda nada, Ricardo. António José Seguro tem agenda a esta hora em Braga, mas os jornalistas têm a indicação de que não deve falar.

Noutro plano da atualidade, das notícias que marcam este dia, chegou ao fim o julgamento do processo Saco Azul, com a absolvição de todos os arguidos, incluindo o Benfica e o antigo presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

Uma decisão que fica marcada pelas dúvidas que o tribunal aponta à acusação. O juiz diz mesmo que só com uma perícia técnica forense é que seria possível apurar quem fez o quê, quem entrou nos sistemas e os problemas informáticos que foram criados, algo que, passado 10 anos, na fase de julgamento, não foi possível. À saída, Luís Filipe Vieira evitou falar com os jornalistas, disse apenas que a Justiça funciona e remeteu mais esclarecimentos para o advogado Magalhães e Silva, diz que a Justiça tardou e que os arguidos tiveram de viver estes anos sempre sob suspeita.

Dez anos é sempre uma tragédia para quem é absolvido, porque significa que 10 anos a fio teve sobre si a espada de Dâmocles e sempre o receio de que, por uma qualquer volta de jurisprudência do tribunal, pudesse vir a ser condenado. Não é efetivamente justo e por isso se tem dito continuadamente e vai, que justiça que tarda não é justiça. E portanto, esta absolvição é uma absolvição que tarda e já não é justiça.

O advogado de Luís Filipe Vieira. Este processo Saco Azul estava relacionado com o esquema, baseado em contratos fictícios de consultoria informática para retirar do Benfica mais de 1 milhão e 800 mil euros, que depois terão voltado ao clube sob a forma de numerário, mas os arguidos, todos eles, foram hoje absolvidos.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 23 de abril.

A PJ apreendeu mais de 270 obras de arte em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, alegadamente de um cidadão norte-americano que morreu há dois anos. São pinturas, esculturas e outros bens culturais que vão do período antes de Cristo até o século XVIII. Algumas obras são da autoria de clássicos como Pablo Picasso. As diligências da Polícia Judiciária foram efetuadas em colaboração com o Museu Nacional Machado de Castro, é o que está a adiantar a PJ em comunicado. O Chega pede que o depoimento da ministra da Saúde na Comissão de Inquérito sobre o INEM seja enviado ao Ministério Público por suspeita de falsas declarações. O grupo parlamentar do Chega aponta para discrepâncias entre as versões de Ana Paula Martins e as entidades responsáveis por organismos do INEM, a pretexto de greve dos técnicos de emergência médica em novembro de 2024. Donald Trump anunciou que deu ordens à Marinha norte-americana para disparar e destruir qualquer embarcação que coloque minas no Estreito de Ormuz. Na rede social de que é dono, o presidente norte-americano diz também que os Estados Unidos têm controle total sobre este estreito. "Nenhum navio entra ou sai sem a aprovação da Marinha norte-americana. Está fechado o Estreito de Ormuz até que o Irão esteja disposto a fazer um acordo". São estas as palavras de Donald Trump. E a World Press Photo já escolheu a fotografia do ano.

E qual é o momento ou a notícia do ano que retrata esta fotografia?

Olha, a imagem "Separados pelo ICE" imortaliza o momento em que um imigrante equatoriano nos Estados Unidos é arrancado dos braços da família por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas.

É uma fotografia que, por certo, vai correr muito. A Vanessa Cruz vai regressar já às 17h30.