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Jornal das cinco, na Rádio Observador, com a Vanessa Cruz. Pedro Duarte, ex-ministro de Luís Montenegro e atual presidente da Câmara do Porto, defende a reforma laboral do governo, faz um apelo para que as centrais sindicais aceitem o acordo para a revisão do pacote laboral.

O também presidente da Câmara Municipal do Porto quis afastar um comentário enquanto conselheiro de Estado, mas vinca a opinião pessoal e é que ainda é possível chegar a um entendimento no derradeiro encontro da concertação social que está agendado para o dia 7 de maio. E pelo meio, Pedro Duarte deixa críticas não só à UGT, mas também a alguns partidos.

Eu acho que isso é completamente compatível. Sabemos que há algumas centrais sindicais que acham que não, até há alguns partidos políticos que acham que não, e acham que não devemos nem podemos mexer em nada. Há uma espécie de dogma à volta de umas leis que, na minha opinião, perderam a atualidade. Espero que as centrais sindicais historicamente mais moderadas reencontrem o seu sentido de equilíbrio.

Pedro Duarte esteve esta tarde no Bonfim a visitar as obras da Ilha da Lomba, mas respondeu à Rádio Observador sobre o pacote laboral. A ministra do Trabalho avisou ontem que a reunião do dia 7 de maio com os parceiros sociais é um último esforço e o primeiro-ministro pede à UGT que reflita sem paixões partidárias. Foi mesmo esta a expressão utilizada por Luís Montenegro.

E a CAP, a Confederação dos Agricultores, reagiu hoje ao chumbo do pacote laboral decidido ontem pela UGT.

E duvida que a Central Sindical queira mesmo continuar a negociar. Para a CAP, a proclamação feita é vazia de intenção. Em comunicado, a Confederação dos Agricultores avisa também que só está disposta a negociar propostas que ainda não tenham sido apresentadas e diz que os patrões cederam múltiplas vezes a posições da UGT e essa reciprocidade nunca aconteceu do outro lado.

Adalberto Campos Fernandes foi nomeado coordenador do Pacto para a Saúde, criado pelo Presidente da República. O antigo ministro da Saúde diz-se muito honrado por ter sido a escolha de António José Seguro.

Foi esta tarde que a presidência anunciou o nome de Adalberto Campos Fernandes, com António José Seguro a lembrar que a saúde é uma prioridade para o mandato dos próximos cinco anos. Quer instar o governo a promover uma visão clara e de longo prazo para este setor. Conta agora com o antigo ministro da Saúde para dialogar com o Executivo, com os partidos e com todas as entidades da área da saúde para melhorar o SNS. Adalberto Campos Fernandes diz que é, como dizias, Ricardo, uma honra aceitar o convite do Presidente da República, que está a cumprir uma promessa eleitoral. Numa curta declaração à margem de um evento sobre a reforma do Estado, Adalberto Campos Fernandes diz que não quer excluir ninguém deste pacto para a saúde.

O país precisa muito mais de consenso do que rupturas, e nós estamos muito fixados nessa ideia. Entre as três maiores forças, só vai priorizar o diálogo entre o PS e o PSD. O país é um país inteiro. Todos representam alguém. Não há partidos de primeira, não há partidos de segunda, todos representam alguém.

Entrevistado pelo jornalista Miguel Gato, o antigo ministro da Saúde dita ainda um dos objetivos principais deste pacto: eliminar o desperdício no SNS.

Eu acredito que o atual governo tem essa consciência. Todos os governos passados sabem que nós temos que lutar incessantemente contra a ineficiência e o desperdício. Para quê? Para poder dar acesso a melhores medicamentos, a melhores unidades de saúde, mas teremos muito tempo de falar daqui para a frente.

Adalberto Campos Fernandes, depois de ter sido nomeado por António José Seguro, é o novo coordenador do Pacto para a Saúde.

E o Presidente da República recebeu hoje o presidente de Cabo Verde em Belém.

Encontro no âmbito da visita de José Maria Neves a Portugal. Não há declarações oficiais do que foi discutido à porta fechada, mas sabemos que foram abordadas as relações entre os dois países e também temas sobre a CPLP.

E para as 18h está agendada a tomada de posse dos representantes da República na Madeira e nos Açores.

António José Seguro vai receber no Palácio de Belém o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira pelos Açores e a professora Susana Goulart Costa vai ser a representante da República na Madeira. Depois da tomada de posse, é esperado um discurso de António José Seguro.

E Vanessa Cruz, antes de irmos todos de fim de semana, temos que fazer contas. É a pergunta da praxe das sextas-feiras: a gasolina e o gasóleo vão aumentar?

Um sobe, o outro desce, Ricardo. O gasóleo fica quatro cêntimos mais barato, a gasolina aumenta de preço dois cêntimos e meio por litro. É pelo menos essa a previsão da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, a ANAREQ, já com o valor do IVA incluído.

E há outro tema ligado aos combustíveis que tem sido notícia, a eventual falta de combustível para os aviões na Europa, em breve, por causa do conflito no Médio Oriente. A ministra do Ambiente e Energia esteve no Parlamento. E o que disse Maria da Graça Carvalho?

Garante que há reservas em Portugal até agosto e, portanto, a ministra aqui a dizer que os próximos meses estão assegurados.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, entretanto, confirma que vai chegar esta noite a Islamabad, a capital do Paquistão.

Sim, para novas negociações com os Estados Unidos, anuncia também uma ida a Moscovo. Na rede social X, o líder da diplomacia iraniana referiu que o périplo é para se coordenar com os parceiros em assuntos bilaterais e também para consultas na área dos desenvolvimentos regionais.

Vamos ver se desta há conversa. Quem vai dos Estados Unidos?

Desta vez não é a J. D. Vance, o vice-presidente norte-americano, mas sim o enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner. Negociações este fim de semana entre as duas partes para mais uma tentativa no sentido de ser alcançado um acordo de paz.

Entretanto, o que faz a Europa no meio disso tudo? Pela União Europeia, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, descarta para já a possibilidade de aliviar sanções ao Irão.

Foi numa conferência de imprensa nos Chipres, onde decorreu nos últimos dois dias um conselho informal de líderes e onde marca presença também o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. António Costa, líder do Conselho Europeu, nega que o bloco comunitário esteja a planear aliviar as sanções aplicadas ao Irão num futuro próximo. Também falou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, associa esse eventual levantamento de sanções a uma desescalada sustentada e efetiva da guerra e também a progressos nos esforços internacionais para conter a ameaça nuclear e o programa de mísseis do Irão.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 24 de abril.

O governo aumentou os limites de subscrição dos certificados de aforro para €250 mil. A rentabilidade deste instrumento de poupança vai voltar a subir no próximo mês, em torno dos 2,2%. Regras alteradas e comunicadas pelo Ministério das Finanças. A única série atualmente em comercialização é a série F. Quem tem certificados de aforro da série E, a anterior, pode acumular até €500 mil. O limite até aqui era de €350 mil. Os certificados de aforro têm sido uma alternativa de poupança aos depósitos. É quase o dobro. O governo decidiu reforçar as garantias do Estado aos bancos para a concessão de crédito à habitação a jovens até aos 35 anos. O valor até aqui em vigor era de €1200 milhões, passa para 2300. A decisão do Ministério das Finanças vem dar resposta aos pedidos das instituições bancárias de reforço de verbas, pelo fato de as garantias já estarem próximas do teto máximo. O Banco de Portugal tem alertado para a subida do risco de incumprimento a reboque desta medida. Aumentou de 3% em 2024 para 21% o ano passado. O Programa Nacional Reprodutivo vai ser lançado ainda este ano. A garantia foi deixada hoje pela diretora-geral da Saúde, numa conferência sobre fertilidade no Centro Cultural de Belém. Rita Machado explica que entre as medidas previstas está o alargamento do âmbito das consultas de planeamento familiar. É um tema que vamos desenvolver no jornal às 18h. Seis jogos de suspensão é o castigo aplicado ao jogador do Benfica, Gianluca Prestianni, na sequência do episódio que envolveu o jogador brasileiro Vinicius Júnior, no jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A UEFA castiga o jogador Prestianni por conduta discriminatória e homofóbica. Seis jogos de suspensão, três de pena suspensa durante dois anos. Dos três jogos de suspensão efetiva, um deles já foi cumprido. O Benfica confirma que foi notificado formalmente. E ainda no Benfica, José Mourinho diz que não está chateado com o presidente do clube. É o que esclarece durante a antevisão do jogo de amanhã, no Estádio da Luz, frente ao Moreirense, a conferência de imprensa dominada pelas notícias que indicam que José Mourinho está zangado com Rui Costa. Ora, o treinador garante que não.

Notícias que saíram hoje de que eu estava chateado com o presidente. Não há problema absolutamente nenhum. Toda gente sabe qual é a situação. Quando a época acabar, teremos 10 dias para continuar ou para separar. Há documentos meus nas mãos do presidente e do diretor e temos reunido com alguma frequência na tentativa de melhorar aquilo que é o meu plantel, que este plantel é o meu e, no caso a continuar na próxima época, este plantel continuará a ser o meu.

José Mourinho, na antevisão desse jogo de amanhã entre o Benfica e o Moreirense, no Estádio da Luz, que vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador. O músico Miguel Guedes foi reconduzido na presidência do Coliseu do Porto, nome aprovado por unanimidade pelos autarcas dos 17 municípios que fazem parte da Associação da Área Metropolitana do Porto, nome que tinha sido indicado pela Área Metropolitana. O Funicular da Graça vai reabrir na próxima quinta-feira, depois de mais de sete meses encerrado, tendo em conta o acidente com o elevador da Glória. A Carris fez hoje esse anúncio. Estão agora a ser finalizadas as diligências para que o Funicular da Graça possa retomar a circulação no dia 30 de abril. E amanhã, 25 de abril, o CCB junta-se ao Parlamento para trocar a democracia por miúdos.

Parece-me uma ótima ideia explicar a democracia a crianças.

Pois é, e através da música. Beatriz Pessoa transformou os 12 livros infantis da coleção Missão Democracia, da Assembleia da República, em canções de intervenção para toda a família. É a apresentação do projeto o Coro Missão Democracia.

E de que forma é que isto vai acontecer, Vanessa?

Amanhã, 25 de abril, pois claro, às 19h, no CCB, o centro cultural conta com o público para dar vida também a este trabalho. Há uma oficina que vai anteceder o espetáculo. A plateia pode aprender as canções de Beatriz Pessoa das 17h30 às 19h. Uma oficina que celebra a liberdade e é de entrada livre. Nada mal, não é, Jito?

Nada mal.

Quem quiser garantir o bilhete para as sessões depois do espetáculo, tem de ir ao site da Bola.

E comprar o bilhete.

Pois.

Pois, é assim. E a Vanessa Cruz vai regressar às 17h30.