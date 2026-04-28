Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São 17h, Miguel Cordeiro. Vamos às notícias. O presidente da Assembleia da República diz que comentar a atitude de Pedro Delgado Alves desvia a conversa do essencial.

Aguar Branco diz que o gesto do deputado socialista, que virou as costas no final de uma intervenção do presidente do Parlamento na sessão solene do 25 de Abril, desvia o foco essencial, que é discutir a forma de chamar mais pessoas para a atividade política. Ainda assim, Aguiar Branco diz que a atitude de Pedro Delgado Alves se enquadra na liberdade de expressão, mas que deve ser analisada consoante os critérios de respeito e de educação de cada um.

A liberdade com certeza que sim. Se o deve ou não fazer, fica naquilo que tem a ver com o critério de cada um, no que acha que é prestigiar, no que acha que é ser educado. Eu não quero entrar para isso, porque isso desvia aquilo que é o essencial da matéria que eu quis colocar. E eu acho que toda gente reconhece que os temas que eu quis falar, mesmo os que concordam com o que eu disse ou que não concordam com o que eu disse. As matérias que eu coloquei são matérias importantes, muito importantes para a nossa democracia.

José Pedro Aguiar Branco falou aos jornalistas à margem de uma visita de uma escola na Covilhã. O presidente da Assembleia da República visitou a escola da jovem Lua Afonso, jovem que foi mencionada nesse discurso do 25 de Abril pelo próprio presidente da Assembleia da República, por ser uma estudante exemplar e por ter também sucesso em um conjunto vasto de atividades extracurriculares. Ainda esta tarde, na Rádio Observador, contamos receber Lua Afonso para detalhar como correu também este almoço com José Pedro Aguiar.

E na discussão sobre a reforma laboral, a ministra do Trabalho diz que agora é tempo para esperar. O governo aguarda, Miguel, pelo próximo passo da UGT nas negociações.

Por agora, há um chumbo unânime à proposta do governo, mas há ainda uma última oportunidade para se chegar a um acordo: 07 de maio. Há nesse dia uma reunião da concertação social. Até lá, a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho deixa a bola com a UGT.

Neste momento, corre o prazo para que a UGT apresente propostas concretas relativamente à versão que todos os parceiros entenderam que deveria ser a versão final do anteprojeto, ou então que a UGT simplesmente nos diga que está de acordo com aquela versão e que assinaremos o acordo. Esse prazo está em curso, temos que aguardar.

E neste período entre as celebrações de 25 de abril e o Dia do Trabalhador, já no próximo dia 01 de maio, a ministra do Trabalho diz que o importante é dar espaço às estruturas sindicais.

Eu acho que seria até muito interessante e muito positivo e demonstrativo da vitalidade, da conciliação da nossa democracia, que num período que é um período, naturalmente, de afirmação da Revolução do 25 de Abril e dos direitos dos trabalhadores associados ao Primeiro de Maio, que se desse aqui uma grande demonstração de conciliação social assinando-se esse acordo.

A ministra do Trabalho marcou hoje presença numa cerimônia na Assembleia da República para assinalar o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho.

Ora, e os patrões queixam-se de ter sido alvo de diabolização na discussão do pacote laboral.

Sim, os patrões foram também convidados a participar num painel sobre segurança no trabalho na Assembleia da República e aí falaram à imprensa. Armindo Monteiro, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, considera que as negociações, que já se arrastam há vários meses, são negociações que não têm sido sérias.

Nós passamos grande parte desta discussão a discutir o que não estava à volta da mesa, a discutir questões de coreografia. E a coreografia não é uma forma saudável de discutirmos uma matéria que diz respeito a 5,3 milhões de trabalhadores. Aquilo que se procurou foi, eu vou utilizar esta palavra, diabolizar os empregadores.

Já o presidente da Confederação de Turismo, Francisco Calheiros, faz um diagnóstico semelhante, dá o exemplo até do banco de horas. Estamos a falar aqui de uma das medidas que têm afastado o governo de um possível acordo com a UGT.

Uma determinada fábrica, empresa, tem um pico para fazer uma produção até sexta-feira. Tenta explicar, tenta pedir, tenta acordo com o seu trabalhador, se se importa trabalhar mais duas horas na segunda, terça, quarta e quinta para poder entregar esta encomenda na sexta-feira. Mas também, e eu falo com muitos trabalhadores e todos os que eu conheço são favoráveis ao banco de horas, porque nunca se esqueça que é um banco de horas por acordo, tem que haver acordo, em que o trabalhador numa determinada sexta-feira tem a festa do seu filho e quer faltar e vai ter com o empregador e dizer: "Você importa-se que eu trabalhe mais duas horas segunda, terça e na sexta não falto?" O que é que há de diabólico nisto, de um lado para o outro?

Posição dos patrões na Assembleia da República. A UGT também esteve neste painel, mas não quis abordar o tema. Queria apenas falar da prevenção e segurança no trabalho.

O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal reconhece a demora para concluir o inquérito da Operação Influencer. Ainda assim, garante que não vai tomar decisões precipitadas.

Rui Cardoso falou no final de uma apresentação da proposta de alteração ao código do processo penal. O diretor do DCIAP avança com uma das razões para esta demora no inquérito que investiga o eventual tráfico de influências, tendo em vista o licenciamento de um centro de dados em Sines.

Uma das causas de maior atraso neste processo, mas também noutros, é, como eu disse ali, o correio eletrônico. O correio eletrônico, o procedimento que hoje tem que ser seguido por causa da interpretação que é feita da lei, tem levado a atrasos, que às vezes de anos, até que nós consigamos ter a prova digital, nomeadamente o correio eletrônico e similar, para ser trabalhável.

A posição de Rui Cardoso, o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que garante que não vai tomar decisões infundadas e prematuras. Esta declaração surge horas depois da CNN Portugal ter revelado uma escuta que coloca em causa uma afirmação de António Costa no ano de 2023.

E nessa altura, António Costa, ainda primeiro-ministro, disse que nunca conversou com Diogo Lacerda Machado sobre o projeto de construção de um centro de dados em Sines, mas agora, Miguel, há essa escuta que aponta para um outro cenário.

A escuta, neste caso, é referente a uma conversa em 2022, ainda antes. Essa conversa entre Lacerda Machado e António Costa coloca em causa a garantia do antigo chefe de governo. A conversa é precisamente sobre o centro de dados em Sines. António Costa, atualmente é presidente do Conselho Europeu. Hoje está em Portugal. Esteve na última hora no Porto, de manhã esteve em Braga numa conferência na Universidade de Domingo e à saída dessa conferência de manhã foi confrontado com a escuta que agora é revelada e deu esta resposta curta.

Não tinha esse nada do processo, como é sabido, fui ouvido há quase dois anos, a meu pedido. Desde aí não faço ideia o que é que aconteceu. Já requeri várias vezes o acesso ao processo, mas ao contrário dos senhores, nunca tive acesso. Não vou comentar o que não conheço.

Reação de António Costa.

E vamos ainda olhar para a atualidade internacional, porque Donald Trump está a receber nesta hora o rei de Inglaterra e há minutos discursou na Casa Branca. O presidente norte-americano quis destacar a relação do Reino Unido com os Estados Unidos durante séculos e acredita que os laços entre os dois países vão perdurar.

O Rei Carlos III iniciou ontem a primeira visita aos Estados Unidos da América enquanto rei de Inglaterra. O primeiro discurso da viagem foi protagonizado há pouco por Donald Trump, durante uma receção formal na Casa Branca. Ao lado de Melania Trump, da rainha Camilla e do rei Carlos, o presidente norte-americano destacou a longa relação entre estes dois países.

Se os nossos antepassados nos vissem hoje, ficariam certamente cheios de admiração e orgulho pelo fato da revolução anglo-americana pela liberdade humana nunca ter sido extinta, mas sim, levada adiante durante séculos, por todos os oceanos e por toda a história, até se tornar numa chama que iluminou o mundo inteiro. Por isso, hoje, ao olharmos para trás, lembremo-nos do que fez dos nossos países as duas nações mais excepcionais que o mundo já conheceu. E juntos, avancemos com uma determinação ainda mais forte para levar adiante a nossa devoção sagrada à liberdade e às tradições de excelência que têm sido o nosso dom partilhado por toda a humanidade.

Donald Trump num discurso no jardim da Casa Branca, discurso que marca também a visita dos monarcas britânicos aos Estados Unidos. Ainda hoje há um jantar de Estado oficial oferecido por Donald Trump aos monarcas britânicos na Casa Branca. O Rei Carlos III vai ainda discursar perante as duas Câmaras do Congresso dos Estados Unidos da América.

Entretanto, Miguel, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a saída da Organização de Países Exportadores de Petróleo.

Estamos a falar da OPEP. Os Emirados Árabes Unidos participam nesta organização há quase 60 anos. Aqui estão representados a maioria dos produtores mundiais de combustíveis. Os Emirados Árabes Unidos aderiram em 1967 e em comunicado é dito que a decisão reflete a visão estratégica e económica de longo prazo e o perfil energético em evolução. O National Times adianta que há muito tempo que os Emirados Árabes Unidos expressam desagrado com as quotas de produção definidas pela OPEP. Na opinião do analista de mercados de energia, Ricardo Marques, esta saída, para já, não vai ter reflexos no mercado de petróleo.

Não é uma decisão que tenha impacto no curto prazo, ou seja, é uma decisão que poderia ter impacto se os mercados estivessem normalizados em termos de oferta, porque iria acrescentar mais oferta ao mercado, tendencialmente. Mas na situação que estamos no Médio Oriente e no Estreito de Ormuz, não tem impacto no curto prazo, portanto, não tem impacto nos preços.

Ricardo Marques considera também que a saída dos Emirados da OPEP revela problemas internos nesta organização dos países exportadores de petróleo.

Agora passam 10 minutos das 17h. Tempo ainda, Miguel Cordeiro, para outras notícias a marcar esta tarde de terça-feira.

Começou há minutos a apresentação do PTRR, Portugal Transformar, Recuperar e Resiliência, um plano para desenvolver o interior do país, especialmente o interior do país, mas é um plano dedicado a todo o território nacional, apresentado depois desse comboio de tempestades que afetou Portugal. Luís Montenegro começa neste momento a apresentar esse plano, que vamos detalhar ao longo desta tarde informativa aqui na Rádio Observadora. No desporto, o treinador do Sporting, Rui Borges, renova contrato com o Sporting e já tem uma data de cerimônia agendada, é na próxima sexta-feira. O treinador leonino tinha contrato assinado até 2027, renova até 2028 e tem direito a um aumento salarial. O evento para formalizar este acordo acontece na próxima sexta-feira, dia 1, às 11h, no Estádio de Alvalada. Está suspensa a negociação das ações do Benfica, depois de uma valorização dos títulos do Clube Encarnado, que chegou aos 11%, uma consequência da compra por um fundo norte-americano de participação de 16% de José António dos Santos, conhecido como o Rei dos Frangos. De acordo com a Agência Bloomberg, foi oferecido um prêmio de 70%, ou seja, um valor por ação entre 10 a 11 euros. Fechamos com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que notificou a TVI para se pronunciar relativamente às participações recebidas sobre as declarações de Cristina Ferreira. O regulador adianta que até ao momento foram recebidas 4,4 mil participações de cidadãos e de movimentos e garante que não deu entrada a qualquer queixa formal por parte dos pais da vítima.

Miguel Cordeiro e as notícias às 17h. Atualizamos a informação de novo quando forem 17h30.