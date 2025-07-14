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António Filipe apresenta a esta hora a candidatura à Presidência da República. É o segundo candidato na área da esquerda, depois de António José Seguro. O histórico comunista junta-se também a Gouveia e Melo e a Luís Marques Mendes nesta corrida a Belém.

A cerimónia de apresentação da candidatura decorre na Voz do Operário, em Lisboa, e lá está o repórter do Observador, António José Soares. Boa tarde, António. Tudo a postos? Já arrancou essa cerimónia?

Boa tarde, Miguel e Vanessa. Ainda não arrancou, mas a sala está praticamente cheia. A indicação que temos é que o único discurso será de António Filipe, o antigo deputado comunista e agora candidato às presidenciais de 2026, irá falar cerca de 45 minutos. Do local onde nos encontramos, já conseguimos ver que vão estar presentes alguns antigos secretários-gerais do PCP, como por exemplo, Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas. Ainda há pouco passou aqui perto de nós um antigo candidato presidencial do PCP, João Ferreira. Recordamos que foi o candidato apoiado pelo Partido Comunista nas últimas presidenciais de 2021 e que na altura ficou em quarto lugar. Antes dessas eleições foram as de 2016, mas quanto ao candidato que nessa altura, Edgar Silva, ficou em quinto lugar. Isto é já uma tradição do PCP de apresentar e de apoiar candidatos presidenciais. Aguardamos que continuem a chegar mais apoiantes, mas como eu dizia, neste momento a sala está praticamente composta, pelo que a qualquer momento as pessoas poderão acabar de se sentar e dar-se então início ao discurso de António Filipe, Miguel.

António José Soares é o repórter do Observador que está a acompanhar esta cerimónia de apresentação da candidatura de António Filipe à Presidência da República. Uma estranha este papel, depois de ter estado à frente da Assembleia da República, de forma interina, durante o impasse que se gerou na legislatura anterior, antes de José Pedro Aguiar Branco ter conseguido ser eleito presidente da Mesa do Parlamento.

Nas eleições legislativas de maio deste ano, António Filipe acabou por não ver renovado o longo mandato como deputado. Entra agora nesta corrida a Belém com a ambição de reunir apoios para além da esfera comunista.

O Cardeal Américo Aguiar defende a regulação das políticas de imigração para proteger a dignidade dos cidadãos que procuram Portugal para viver.

O bispo de Setúbal marcou hoje presença nas jornadas parlamentares do PSD, que estão a decorrer em Évora, evento que está a ser acompanhado pelo Vasco Maldonado Correia. Vasco Cardeal defende que é preciso gerir as expectativas dos imigrantes e deixa críticas ao líder do Chega.

Críticas implícitas, Vanessa, isto porque aqui defendia o Cardeal Dom Américo Aguiar, uma política mais humana e que defenda a dignidade na imigração e quis, por isso, afastar o discurso de quem diz que há, por exemplo, alunos a passar à frente dos outros nas escolas só por serem imigrantes.

Eu quando vejo, às vezes, algumas coisas que dizem assim: "Eu não tenho médico porque os migrantes ficam com as consultas todas. Eu não tenho escola porque a escola fica toda ocupada pelos outros. Eu não tenho não sei o quê, porque não sei o quê". Se calhar, pontualmente, é verdade, em alguma geografia. Se calhar é verdade, mas isso não é a solução nem é o problema.

Ora, não é assim que se resolve o problema, garante o Cardeal, que de qualquer maneira defende uma política regulada e dá exemplo para o justificar.

Meus amigos, eu posso recolher a minha casa 20 pessoas. Essas pessoas chegam e têm quarto, e têm alimentação, e têm trabalho, e têm isto e têm aquilo. Está resolvido. Eu estou a respeitá-las na sua dignidade. Bem, há outra hipótese. "Não, venham todos!" e vêm mil para a casa dos 20. O que eu vou fazer? Cabem 20, tenho meios para 20. O que eu vou fazer aos outros, é só fazer a conta, aos 980.

E esta é a realidade da imigração no país, é o que diz o Cardeal Dom Américo Aguiar. Criou-se as expectativas a todos os que pudessem e quisessem, que poderiam entrar e não há resposta possível. E quando assim é, não se respeita a dignidade humana. O Cardeal Dom Américo Aguiar esteve aqui a falar durante mais de uma hora e meia. Alertou para os riscos da política que não serve as preocupações das pessoas. Lembrou que políticos como Donald Trump ou até Jair Bolsonaro aproveitam precisamente essa lacuna. Pediu também que os políticos que aqui o ouviam da área, claro, da AD, do CDS e do PSD, que insistam na política dos consensos ao longo do discurso, porque há área a área, os problemas do país, também do mundo, por cá, mostrou preocupação com a situação nas prisões, diz que os presos são um bom exemplo de como o Estado respeita ou não a dignidade da vida humana, o que, visitando algumas prisões, diz o cardeal, facilmente se compreende que não está a acontecer. A nível internacional, lembrou todos os conflitos que estão em curso neste momento e pediu para não se normalizar a guerra. De resto, nestas jornadas parlamentares, o prato forte está guardado para mais daqui a pouco, um jantar com o candidato presidencial apoiado pela AD ou pelo PSD. Luís Marques Mendes começa por volta das 19h30 a cumprir o calendário.

Vasco Maldonado Correia, em direto de Évora, está a acompanhar as jornadas parlamentares do PSD. Por lá vai continuar, por causa dessa presença do Luís Marques Mendes, mais daqui a pouco. Esta tarde falou também, Miguel Videira, Hugo Soares.

Sim, o líder da bancada parlamentar dos Social-Democratas não foi brando com o Partido Socialista, que pede que a discussão da lei da imigração seja adiada para setembro, altura em que também se vai discutir a lei da nacionalidade.

O pedido dos socialistas chegou numa carta enviada por José Luís Carneiro a Luís Montenegro. Esse pedido foi sobre a questão da defesa, um acordo estratégico nesta matéria. O líder parlamentar do PSD diz, focando-se noutros temas, que o tempo dos acordos exclusivos com os socialistas já lá vai.

Quem acabou com os consensos em matéria de Lei da Nacionalidade em Portugal foi o Partido Socialista, não fomos nós agora. As últimas revisões da Lei da Nacionalidade, o Partido Socialista ou fez sozinho ou fez com a extrema-esquerda em Portugal e abandonou o consenso histórico que tinha com o PSD.

Hugo Soares, durante as jornadas parlamentares do PSD, depois de, na semana passada, ter recorrido a uma expressão de António Costa, "habituem-se", quando a AD e o Chega se juntaram para acelerar as leis de imigração e nacionalidade, bem como a criação da nova Unidade de Estrangeiros da PSP.

O PS quer que o governo adie as decisões sobre a Lei de Estrangeiros para depois das férias parlamentares, para que o diploma possa ser aperfeiçoado e discorda da forma como a AD está a gerir este dossiê e também o da nacionalidade.

Misturou tudo. Misturou a nacionalidade com a imigração e também com as questões da segurança. Nós já dissemos que em relação à criação da Unidade de Estrangeiros na Polícia de Segurança Pública, desde que haja uma separação entre a decisão e a execução, somos a favor. Também somos a favor do aperfeiçoamento da Lei da Nacionalidade e da Lei de Estrangeiros. Contudo, entendemos que há opções que o governo tomou que violam, desde logo, a Constituição.

José Luís Carneiro, em Gaia, com críticas ao que classifica de precipitação do governo na lei dos estrangeiros. Ouvimos aqui há pouco Hugo Soares, durante as jornadas parlamentares do PSD em Évora, a criticar o Partido Socialista, mas também houve lugar, Vanessa Cruz, a elogios.

Sim, ao mesmo tempo que estava a negar ser o coveiro do "não, é não" ao Chega, Hugo Soares também avisou que o governo não tem parceiros privilegiados, até porque os dois maiores partidos, e é aqui que entra o elogio, têm mostrado estar à altura, pelo menos em algumas matérias.

Nós viabilizamos uma descida de impostos para as pessoas que trabalham com o Partido Socialista e com o Chega a viabilizar. Nós criamos uma Polícia de Unidade de Estrangeiros e Fronteiras com o Partido Socialista e com o Chega a viabilizar. Quero, por isso, cumprimentar daqui o Partido Socialista e o Chega, por terem tido a grandeza de perceberem que quando toca às pessoas, são as pessoas que importam.

Antes destas declarações de Hugo Soares, Luís Montenegro reagiu à carta em que José Luís Carneiro pede um acordo estratégico ao PS na área da defesa. O primeiro-ministro rejeita uma exclusividade de entendimentos com o PS. A intenção, segundo o chefe de governo, é agregar também outras forças políticas.

É sempre a de termos o maior consenso possível. Não será difícil, dadas as posições conhecidas por parte dos principais partidos políticos portugueses, para podermos conjugar a nossa política de segurança e defesa com o interesse estratégico que este novo tempo pode trazer também para a dinamização da nossa economia.

Luís Montenegro, depois do desafio lançado pelo secretário-geral do PS para em três meses chegar a um acordo estratégico de defesa com o Partido Socialista e para que seja também criado um grupo de trabalho que envolva PS e PSD.

José Luís Carneiro pede também que o chefe de governo esclareça onde vai, afinal, buscar o dinheiro para investir 2% do Produto Interno Bruto neste setor da defesa até ao final deste ano.

O primeiro-ministro deve explicar ao país como é que vai chegar a esse valor. Em meia dúzia de meses, conseguir cumprir mais 1300 milhões de euros de investimento, vamos aguardar por essa explicação. Mas depois há que procurar garantir que esse esforço de desenvolvimento nacional contribui, por exemplo, para o planeamento civil de emergência. E o planeamento civil de emergência é a identificação e com a proteção das nossas infraestruturas e entidades críticas.

O pedido do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses admite falhas de comunicação entre os utentes que pedem socorro e as equipas da linha de emergência que ativam o envio de auxílio, garantindo, no entanto, que a culpa não é dos bombeiros.

António Nunes afirma que, por vezes, as equipas não conseguem prestar socorro, mas considera que se trata de casos isolados.

Eu acho que não houve falhas no socorro. Peço imensa desculpa. O que houve, eventualmente, foram situações em que, por via da informação não ter fluído adequadamente ou não ter havido uma perceção entre os dois comunicadores, entre quem precisava do socorro e quem tinha que enviar o socorro, pode ter havido num caso ou noutro, que são isolados.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, no dia em que o Ministério da Saúde assinou um protocolo para reforçar os meios de emergência médica do distrito de Setúbal. António Nunes deixa a garantia de que as equipas vão ser reforçadas para ultrapassar os constrangimentos sentidos nos últimos dias nos serviços de urgência na Península de Setúbal.

Seis horas mais 11 minutos, altura de ficarmos a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora.

Está dominado o fogo nos concelhos de Viseu e Sousel, distrito de Portalegre. O incêndio deflagrou pouco depois das 15h, na Estrada Nacional 372. No local, ainda estão nesta altura seis meios aéreos e 120 operacionais, balanço da Proteção Civil.

As chamas consumiram uma área de mato. Não há registro de feridos nem casas afetadas por este incêndio.

Donald Trump dá 50 dias a Vladimir Putin para pôr fim à guerra na Ucrânia. Caso contrário, os Estados Unidos vão aplicar tarifas de 100% à Rússia.

Anúncio feito na Casa Branca, palco de uma reunião do presidente norte-americano com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Trump diz que está desapontado com o Kremlin.

Estou desiludido com o presidente Putin, porque pensava que já teríamos chegado a acordo há dois meses e não estamos a chegar lá. Portanto, vamos aplicar tarifas de 100% se não tivermos um acordo em 50 dias.

É tão simples quanto isto. Espero que não cheguemos a esse ponto. Quanto às necessidades de defesa da Ucrânia, Donald Trump confirma que vai enviar sistemas Patriot para Kiev, com a Europa a pagar. Uma Europa que, diz o presidente norte-americano, tem muito dinheiro. Fizemos um acordo hoje em que nós vamos enviar armas à Ucrânia e os outros países da NATO vão pagar-nos por elas. Os Estados Unidos não estão a comprar essas armas. Nós estamos a fabricar as armas e os países europeus pagam. Ainda no mês passado, chegamos a um acordo de 5% de investimento em defesa e esses países são ricos, têm muito dinheiro. Donald Trump afirma que Putin não é um assassino, mas um tipo duro. Declarações há poucos minutos numa conferência de imprensa na Casa Branca, ao lado do secretário-geral da NATO. Entretanto, a Rússia já reagiu a estas ameaças de Donald Trump. O presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Parlamento Russo foi o primeiro dirigente a comentar esse anúncio do chefe de Estado norte-americano. Diz que se Donald Trump quer ver progressos no acordo de paz, deve fazer pressão à Ucrânia e não prometer sanções secundárias à Federação Russa. O representante do Kremlin fala num retrocesso. 120 pessoas foram mortas na sequência de ataques israelitas nas últimas 24 horas. O número é avançado pelo Ministério da Saúde, o enclave palestiniano Telegram. Para além das vítimas mortais, há ainda a contabilizar 550 feridos. O Hamas, entretanto, diz que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, é um especialista em frustrar rondas de negociação. Comunicado emitido hoje, citado pelo jornal Haaretz. De acordo com o movimento palestiniano, Netanyahu não está interessado em chegar a nenhum acordo e arrastou o exército e o povo israelita para uma guerra inútil e sem esperança.