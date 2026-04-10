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Jornal das seis, com a Vanessa Cruz. Na próxima semana, há nova reunião entre o governo e os parceiros sociais para discutir a lei laboral. A UGT avisa que não vai deixar cair linhas vermelhas, mas, por outro lado, diz-se disponível para negociar.

"Até ao lavar dos cestos é vindima", é a posição transmitida esta tarde na Rádio Observador por Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT. Hoje, o Ministério do Trabalho anunciou que o diálogo vai ser retomado já na segunda-feira, depois do Secretariado Nacional da UGT ter chumbado a última versão da reforma laboral negociada com o governo e patrões. No Explicador da Tarde Política, Sérgio Monte diz que não perde a esperança no acordo.

Até ao lavar dos cestos é vindima. Houve uma manifestação do senhor primeirom-ministro, há aqui uma intervenção, também, do presidente da República, está preso pelas traves-mestras que desde sempre o governo tem. Portanto, ou estas traves-mestras evoluem no sentido de nos aproximarmos ou se não evoluírem, não há acordo. Mas já lhe vou dar uma: esta da possibilidade da não reintegração, para nós, é inconcebível, não poderíamos assinar um acordo com esta norma lá.

Sérgio Monte está a referir-se à eliminação da garantia da reintegração de trabalhadores após um despedimento ilegal. Sérgio Monte diz ainda que a UGT vai aceitar o convite do Presidente da República. Já vamos falar sobre isso mais à frente.

Quanto aos patrões, do lado das confederações patronais, João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio e Serviços, insiste que a nova lei laboral devia ser aprovada em concertação social antes de ir ao Parlamento, porque, Vanessa, daria outra força à legislação.

Sim, mesmo que um acordo pareça, nesta altura, admite João Vieira Lopes, cada vez mais difícil.

A experiência histórica mostrou-nos que quando este tipo de temas vai para a Assembleia da República suportado por um acordo na concertação social, sofre menos alterações na Assembleia da República e aquilo que se decide dura mais tempo. Por isso mesmo é que nós achamos que vale a pena fazer primeiro a concertação social.

João Vieira Lopes e Sérgio Monte, convidados do Explicador da Tarde Política aqui na Rádio Observador. A redação apurou também que, para além da UGT, a Ministra do Trabalho recebeu esta tarde Armindo Monteiro, o presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Foram os únicos parceiros sociais a terem encontros esta sexta-feira com Rosária da Palma Ramalho e depois essa indicação de um encontro com todos os parceiros sociais, a CGTP é que não tem estado nestes encontros, já na próxima segunda-feira. O primeiro-ministro também falou sobre este processo hoje, avisa que não dá para eternizar as negociações, embora Luís Montenegro acredite que é possível chegar ainda a acordo com a UGT.

E Vanessa Cruz, o presidente da República, entretanto, fez saber que também vai promover o encontro com os parceiros sociais.

Falta é saber a data. A revelação foi feita pelo próprio António José Seguro neste último dia de presidência aberta no distrito de Leiria.

Vai ser marcada muito brevemente uma reunião minha com os parceiros sociais. Portanto, todos os parceiros sociais, naturalmente a CGTP, têm assento por direito próprio.

António José Seguro, que ontem já tinha reiterado a ameaça de veto presidencial ao pacote laboral, se não houver acordo entre os parceiros sociais, também vai pressionar o presidente da República.

E agora um clássico das sextas-feiras, pelo menos nos tempos mais recentes: qual será a alteração do preço dos combustíveis na próxima semana?

A NAREC confirma as previsões para a partir de segunda-feira, o gasóleo desce em média €0,05, a gasolina cerca de €0,03. A vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, Mafalda Trigo, diz que este alívio é reflexo de uma situação internacional ainda muito volátil nesta altura.

Em termos de instabilidade internacional, ainda sentimos uma grande ambivalência, não se sabe muito bem para onde é que seguimos e, portanto, esta descida suave, comparando com as subidas das últimas semanas, acaba por espelhar exatamente esta situação. Está com uma certa cautela e contenção, no sentido de ver como é que efetivamente o conflito do Medio Oriente vai evoluir durante a próxima semana.

Ainda há incertezas sobre isso, mas certo é que na próxima semana o preço dos combustíveis vai descer. Depois de uma queda de 10%, o Brent, que serve de referência para Portugal, começou a recuperar e a voltar a subir ligeiramente. O barril de petróleo está a ser negociado à volta dos $97.

E a propósito, o secretário-geral do PS acusa a direita de permitir que o Estado esteja, segundo José Luís Carneiro, a arrecadar receita à custa dos sacrifícios dos portugueses.

Até porque os impostos sobre os combustíveis são o grosso da fatia a pagar pelos consumidores. José Luís Carneiro classifica como imoral esta situação. O Parlamento chumbou hoje o projeto de resolução do PS que recomendava medidas para fazer face ao aumento do custo de vida. A direita, AD, CHEGA e Iniciativa Liberal votaram contra e José Luís Carneiro não poupou as críticas.

Lamento que os partidos da direita, AD, Liberais e CHEGA, estejam a contribuir para que o Estado esteja a arrecadar mais receita do que aquela que resulta efetivamente do resultado do impacto da guerra no custo de vida. É, portanto, do nosso ponto de vista, uma imoralidade

Que o Estado arrecade mais receita à custa dos sacrifícios dos portugueses.

O PS propôs medidas como a redução temporária do IVA sobre os combustíveis, também a redução do IVA sobre o gás para 13% e o regresso do IVA zero no cabaz essencial. Medidas, todas elas chumbadas pelos partidos da direita.

E amanhã arrancam as negociações entre Estados Unidos e Irão em Islamabad, no Paquistão. Donald Trump volta a deixar ameaças.

Diz que a única razão pela qual os iranianos ainda estão vivos hoje é para negociar amanhã. E acusa Teerão de não ter cartas para lançar. Diz também que o país recorre à extorsão de curto prazo a todo o mundo por usar as vias marítimas internacionais, o Estreito de Ormuz, como arma neste conflito. São publicações feitas por Donald Trump na rede social X nos últimos minutos. Antes disso, em entrevista ao New York Post, o presidente norte-americano disse que está a preparar forças militares, está a carregar os navios para o caso de as negociações falharem. Do lado iraniano, o exército avisa que está também com o dedo no gatilho, por causa do que classifica de repetidas falhas de confiança por parte de Washington.

E Teerão impõe, desde já, duas condições para as conversas que arrancam amanhã.

O cessar-fogo no Líbano tem de estar já implementado e o Irão quer também a garantia de que os ativos iranianos que estão bloqueados sejam libertados. É uma declaração com imposições feita pelo presidente do Parlamento iraniano na rede social The X. Entretanto, Israel, e a propósito do Líbano, fez um balanço, garante que desmantelou mais de 4300 instalações do Hezbollah, o grupo extremista libanês.

No último dia de campanha para as legislativas na Hungria, o atual primeiro-ministro Viktor Orbán tem um comício a esta hora na terra natal.

Numa altura em que as sondagens dão como mais provável a derrota do chefe de governo húngaro, há 16 anos no poder, são os últimos dois dias de campanha. Vamos em direto até à terra natal de Viktor Orbán, onde está a enviada especial do Observador, Madalena Moreira. Já conseguimos perceber em fundo também o ambiente desse comício. Madalena, ontem dizias aqui na "Tarde Política" que Viktor Orbán se referia a domingo como um dia para abrir um champanhe, apesar de as sondagens dizerem o contrário. É esse ambiente e é essa a mensagem que está a passar no comício?

Boa tarde. É precisamente essa a mensagem. Ao fim de 45 minutos em cima do palco, Viktor Orbán começa agora as suas despedidas na cidade de Szegesvar, a sua cidade natal, e foi recebido aqui por uma maré de apoiantes, bandeiras da Hungria, cartazes a apoiar o seu partido. Muitos daqui da cidade, muitos que viajaram só para ver o primeiro-ministro e que gritam por Viktor, como o conhecem. A temperatura já caiu abaixo dos 10 graus e mesmo assim ninguém é ré da pé. E uma família com dois filhos pequenos, com quem falava antes do comício, dizia que isto é um evento de família e que procuram agora que termina o comício, conseguir que as crianças tirem fotos com o primeiro-ministro, que querem que se mantenha assim.

E amanhã, onde é que fecha Viktor Orbán a campanha, Madalena?

Não havendo dia de reflexão como existe em Portugal, amanhã Viktor Orbán vai fechar a campanha na capital, em Budapeste. Esta noite, em Budapeste, decorre um evento do partido da oposição, um megaconcerto na Praça dos Heróis, que conta com elenco de alguns dos cantores mais famosos da Hungria, que decidiram organizar este evento cultural, e não político, para demonstrar o seu apoio pelo partido da oposição.

E a música, não só nas campanhas em Portugal, mas também na Hungria, como podemos perceber por este direto da Madalena Moreira, são os últimos cartuchos da campanha para as eleições legislativas na Hungria. O país vai a votos no próximo domingo.

Enviada especial do Observador, Madalena Moreira, que está a contar tudo. Vai ao observador.pt e também aqui na rádio. Mas há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 10 de abril.

Uma nomeação, o cardeal português Américo Aguiar foi hoje nomeado como membro do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, no Vaticano. É um organismo que gera a relação entre a Santa Sé e os leigos. À Rádio Observador, Américo Aguiar confessa que esta nomeação se deve, sobretudo, aos portugueses e a um trabalho que pretende continuar, que já vem da Jornada Mundial da Juventude.

Aliás, eu estou convencido que isto é continuidade e eu agradeço muito a todos os portugueses, todos, como nos dizia o nosso querido Papa Francisco, porque isto é continuidade, o trabalho magnífico que Portugal e os portugueses fizeram na Jornada Mundial da Juventude.

O cardeal Américo Aguiar, entrevistado pelo jornalista Miguel Videira, revela que vai assumir as funções com total empenho e dedicação, consciente também do compromisso que tem com a Diocese de Setúbal. Falamos ainda das refeições dos alunos dos Salesianos de Manique. A Câmara de Cascais vai pagar a diferença para que todos os alunos tenham as mesmas refeições. O autarca diz que quando o Estado falha, a Câmara não tem problema em substituir a administração central. A alteração do regime de refeições surge na sequência de uma notícia que foi divulgada no mês passado. Dava conta de que as refeições servidas aos alunos que pagam mensalidades na escola, no regime privado, eram melhores do que as dos estudantes com contrato de associação, com apoio do Estado. À Rádio Observador, o autarca Nuno Pereira Lopes explica que a autarquia não aceita diferenças entre as crianças.

Se 87 cêntimos é o preço da igualdade, então Cascais está disponível para pagar essa igualdade. Não temos qualquer problema com isso. E mais uma vez, como acontece com outras áreas, quando o Estado falha para com os munícipes de Cascais, a Câmara Municipal de Cascais não tem problemas em assumir e substituir-se ao Estado central para que não existam estas falhas, nem exista esta discriminação.

Entrevistado pela jornalista Laura Figueiredo, o autarca de Cascais admite que o Ministério da Educação devia assumir o custo destas refeições, mas também diz, Nuno Pereira Lopes, que se ficasse pelo achismo, as crianças continuariam a ter refeições diferentes na escola. E fechamos com um convite. Não sei se estás a pensar ir a Londres, Ricardo?

Olha, tenho muitas saudades de Londres. Acho que a última vez que fui a Londres ainda não era preciso passaporte Portanto, já foi há muito tempo.

Já foi há muito tempo. A Rainha Isabel II vai ter uma exposição. Chama-se "A sua vida em estilo". Também gostavas de ir, Judite França?

Gostava, sim, senhor. Gostava muito de ir à exposição, mas gostava mais de ir a Londres.

Querem saber o que é que podemos ver?

Tomar umas cervejas de tem em Piccadilly.

Mas querem saber o que é que esta exposição, o que é que se pode ver?

Então não queremos?

Roupas, joias, chapéus, sapatos e acessórios da Rainha Isabel II. Um total de 300 peças, são muitas mesmo, muitas estão exibidas pela primeira vez. Por exemplo, esboços de design inéditos, amostras de tecido, cartas também escritas à mão por Isabel II e também o vestido de noiva da própria rainha, vestido de coroação e de batismo.

E isso também nos vai permitir entrar um pouco no mundo de Isabel II, da monarca, que como sabemos também nunca largava a sua mala, e a carteira, e também tinha uma forma muito tradicional de se vestir.

E andava sempre acompanhada pelos cães também. Esta exposição arranca hoje mesmo e está patente até ao dia 18 de outubro, portanto, há muito tempo para ir até Londres, na Galeria do Rei, no Palácio de Buckingham.

Vamos marcar isso. Temos que ir a Londres.

Podíamos fazer uma emissão especial em Londres.

Por que não? Com fish and chips?

Não.

Vamos pensar nisso. Às 18h30. No entanto, tu regressas já para atualizar as notícias.

Eu fico por Lisboa mesmo.