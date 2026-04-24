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Jornal das 6, na Rádio Observador, com a jornalista Vanessa Cruz. As camas prometidas pelo Primeiro-Ministro em janeiro para acudir aos chamados internamentos sociais devem começar a ser utilizadas só no início do próximo mês. A estimativa é do presidente da União das Misericórdias.

Com um atraso de cinco meses. Em janeiro, o Primeiro-Ministro tinha prometido 400 camas para ajudar nesses casos, numa altura em que se vivia um pico de afluência em internamentos nos hospitais. O Expresso avançou hoje que nenhuma das camas sociais foi até agora desbloqueada. Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias, relativiza, diz que o acordo com o governo é difícil de pôr em prática, mas que nos próximos dias essas camas vão ficar disponíveis.

Eu julgo que nos próximos dias as pessoas vão começar a chegar às misericórdias. Nunca deixaram de chegar às misericórdias, porque nós já tínhamos um acordo anterior que nunca foi revogado. A portaria é apenas uma alteração da portaria existente. Portanto, o que estava em vigor, manteve-se em vigor. Há pessoas que continuam a chegar às misericórdias. Eu julgo que no princípio de maio começam a chegar as pessoas ao abrigo deste acordo.

Manuel de Lemos, no explicador da tarde política, o presidente da União das Misericórdias revela ainda que há um sério problema com os idosos, que estão nesta altura neste regime de internamento social. É válido por seis meses. No final desse período, o Estado não tem outra solução que não seja renovar o internamento.

Nós temos uma rede de lares que, infelizmente, é deficiente.

Mas e ao fim destes seis meses, o que é que acontece?

Normalmente, o que acontece, o Estado renova por mais seis meses. Não tem outra solução. Nós sabemos dos esforços que, nomeadamente, o Ministério da Solidariedade está a fazer para acelerar o processo do apoio domiciliário, embora muitas vezes aqui se diga, e esse também é um trabalho que os hospitais têm que fazer, é de perceberem bem se a pessoa tem ou não tem retaguarda familiar.

As explicações do presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, diz que a rede de lares em Portugal é insuficiente e que criar um modelo de lares públicos demoraria 20 anos.

E do tema do envelhecimento, passamos para outro, que está também ligado a este, o da fertilidade e da inversão da pirâmide etária em Portugal, com consequências que não são positivas para ninguém, nem para o país. O programa nacional reprodutivo vai ser lançado ainda este ano, Vanessa?

Sim, é uma garantia deixada pela diretora-geral da Saúde, tema que esteve em foco numa conferência no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Juntou a Direção-Geral da Saúde, os serviços partilhados do Ministério da Saúde e também o movimento Mais Fertilidade. Rita Machado, diretora-geral da Saúde, explica que entre as medidas previstas está o alargamento do âmbito das consultas de planeamento familiar.

Percebemos que a tal consulta do planeamento familiar é uma consulta que muitas vezes as pessoas não têm a procura desejada. Portanto, uma das ideias é ampliarmos aquilo que é o espectro da consulta e permitir que as pessoas possam discutir sobre planeamento familiar, sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre questões de fertilidade, em consulta em sede própria e naquilo que é a nossa parte basal de todo o sistema de saúde, que são os cuidados de saúde primários e as equipes de família.

A diretora-geral da Saúde explicou também que ainda não há uma data concreta para a entrada em vigor deste programa nacional reprodutivo, mas aponta para o segundo semestre deste ano.

Este anúncio acontece depois de conhecidos os dados da Pordata, que apontam para uma subida da natalidade.

Sim, ainda assim, o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva, Luís Vicente, explica que ainda estamos longe do que seria necessário para o país.

No fundo, há um declínio da natalidade em toda a Europa e em Portugal nós não estamos muito bem posicionados, porque estamos com o valor do número de filhos médio por mulher na sociedade reprodutiva, que não é aquele número que vai permitir repor a sociedade. Isso vai nos desencadear problemas em termos de mercado de trabalho, mas também, por exemplo, em termos de sustentabilidade da Segurança Social.

Alerta do presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva à margem desta conferência no CCB em Lisboa. Foi anunciado este programa nacional reprodutivo para ficar em prática ainda este ano.

O ex-ministro de Luís Montenegro e atual presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, sai em defesa da reforma da lei laboral apresentada pelo governo e critica a UGT e também alguns partidos.

Pedro Duarte frisa que o comentário é feito não na qualidade de conselheiro de Estado, mas sim uma opinião pessoal. Acredita que ainda é possível chegar a um entendimento no derradeiro encontro da concertação social, agendado para o dia 7 de maio. É, pelo menos, desta forma classificada pela ministra do Trabalho. Pedro Duarte deixa um apelo aos representantes dos trabalhadores com críticas pelo meio a alguns partidos.

Eu acho que isso é completamente compatível. Sabemos que há algumas centrais sindicais que acham que não, até alguns partidos políticos que acham que não. Acham que não devemos nem podemos mexer em nada. Há uma espécie de dogma à volta de umas leis que, na minha opinião, perderam a atualidade. Espero que as centrais sindicais mais moderadas, historicamente mais moderadas, reencontrem o seu sentido de equilíbrio.

É o pedido feito por Pedro Duarte, que esteve no Bonfim esta tarde a visitar as obras da Ilha da Lomba, mas respondeu à Rádio Observador sobre o pacote laboral. A ministra do Trabalho avisava ontem que a reunião do dia 7 de maio com os parceiros sociais é um último esforço e o primeiro-ministro pediu à UGT que reflita sem paixões partidárias. Foi mesmo esta a expressão utilizada por Luís Montenegro.

E a presidente da Iniciativa Liberal acusa o governo de estar a empatar a reforma da lei laboral e critica as cedências que a AD tem feito à UGT.

Mantendo o argumento de que a central sindical está presa ao século XX. Em declarações à margem de uma visita à FIL esta tarde, Mariana Leitão acusou o governo de estar a ser ingênuo por pensar que a revisão laboral pode ser acordada em sede de concertação social. Dá o exemplo da agenda do trabalho digno, na altura apresentada pelo governo de António Costa, que não chegou a um consenso e foi depois aprovada no Parlamento. A Iniciativa Liberal critica o fato de a ministra do Trabalho ter convocado esse encontro para o dia 7 de maio.

Há mais um passo dado para cumprir uma promessa eleitoral de António José Seguro. Foi nomeado o coordenador do Pacto para a Saúde e não é propriamente uma surpresa. É o antigo ministro da pasta que esteve com Seguro na candidatura.

Adalberto Campos Fernandes, que foi ministro no primeiro governo de António Costa, diz que é uma honra aceitar este convite.

O senhor presidente da República, enquanto candidato, manifestou a sua intenção de dedicar o primeiro ano da presidência a ajudar o país a fazer melhor pela saúde, a ajudar o governo, a ajudar o Parlamento, a ajudar todos os intervenientes, para que nós possamos ir resolvendo, em consenso, os constrangimentos que vão existindo. É esse o nosso trabalho, é um trabalho de colaboração, se quiser, de entreajuda. Eu fico muito honrado e muito sensibilizado pela escolha que ele fez ter recaído sobre mim.

Escolha de António José Seguro. O presidente da República quer com esta nomeação que Adalberto Campos Fernandes inste o governo a promover uma visão clara e de longo prazo para o SNS. A ideia é que Adalberto Campos Fernandes converse com o governo, os partidos e as entidades desta área da saúde. Numa curta declaração que fez à margem de um evento sobre a reforma do Estado, Adalberto Campos Fernandes diz que não quer excluir ninguém deste pacto para a saúde.

O país precisa muito mais de consenso do que de rupturas, e nós estamos muito fixados nessa ideia.

Entre as três maiores forças, só vai priorizar o diálogo entre o PS e o PSD.

O país é um país inteiro. Todos representam alguém. Não há partidos de primeira, não há partidos de segunda, todos representam alguém.

O antigo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, dita ainda um dos objetivos principais deste pacto para a saúde, eliminar o desperdício no SNS.

Esta tarde fica marcada também pela cerimônia de posse dos representantes da República na Madeira e nos Açores, que foi esta tarde no Palácio de Belém.

À hora exata, 18h, o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira pela Madeira, a professora Susana Goulart Costa vai ser a representante da República nos Açores. Vamos em direto até Belém. Martim Madeira, as tomadas de posse costumam ser sempre pontuais. Esta não foi a exceção e já terminou a cerimônia.

Já terminou esta tomada de posse dos representantes da República para a Madeira e para os Açores, onde esteve a discursar o presidente da República, António José Seguro, também com a presença do presidente da Assembleia da República, José Aguiar Branco, e também a presença do ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Silva Matias. No discurso, António José Seguro congratulou o ex-juiz desembargador Paulo Barreto e também Susana Goulart Costa, que é atualmente diretora do Departamento de História, Filosofia e Artes da Universidade dos Açores e diretora adjunta também do CHAM, nos Açores. E, em principal, também congratulou Susana Goulart Costa por ser pela primeira vez uma mulher a desempenhar este cargo de representante da República para os Açores. E então, nessa nota, o presidente da República fez uma maior ênfase nesse feito de ser a primeira mulher a ser a representante da República para os Açores. Uma cerimônia que já acabou, uma tomada de posse que terminou e agora os representantes da Madeira e dos Açores, Paulo Barreto e Susana Goulart Costa, a cumprimentar todos os presentes e a serem congratulados pela tomada de posse.

Martim Madeira a pontuar esta tomada de posse dos representantes da República na Madeira e nos Açores.

Entretanto, foi superado um impasse. A Comissão Parlamentar de Transparência aprovou hoje os nomes do CHEGA, apresentados pelo CHEGA, para o Conselho de Opinião da RTP.

Notícia dos últimos minutos, Ricardo Conceição, só o Livre votou contra a um parecer em que se conclui que não há incompatibilidades nas candidaturas de três deputados do CHEGA para o Conselho de Opinião da RTP. Esta foi uma das eleições para os órgãos externos da Assembleia da República, uma das eleições que foi adiada. A outra é a dos nomes para o Tribunal Constitucional. Assim, os deputados Patrícia Carvalho, Jorge Galveias e Bernardo Peçanha vão integrar o Conselho de Opinião da RTP.

E entre as informações que procuramos numa sexta-feira à tarde, uma delas é como vai estar o tempo no fim de semana, outra é como vai estar a gasolina e o gasóleo na segunda-feira.

Um sobe, outro desce, Ricardo. O gasóleo fica a €0,04 mais barato, a gasolina aumenta de preço, €0,025 por litro. É a previsão da ANAREC, que representa os revendedores de combustíveis. Esta atualização já tem em conta o valor do IVA. De resto, tem sido tema esta semana o problema da falta de combustível para os aviões na Europa. A ministra do Ambiente e Energia esteve hoje no Parlamento e diz que há reservas em Portugal até agosto.

E há desenvolvimentos que nos chegam das frentes de batalha da guerra no Irão. O vice-presidente norte-americano, J.D. VanceEstá fora das negociações com o Irão.

Sim, não vai estar amanhã em Islamabad, a capital do Paquistão. Do lado dos Estados Unidos, vão o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano confirma que vai chegar ainda esta noite a Islamabad, no Paquistão, e deixa ainda um outro anúncio.

Vai depois a Moscovo, capital da Rússia. Na rede social X, o líder da diplomacia iraniana referiu que o périplo é para se coordenar com os parceiros em assuntos bilaterais que interessam ao Irão. Negociações este fim de semana para mais uma tentativa no sentido de ser alcançado um acordo de paz.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 24 de abril.

É quase o dobro. O governo decidiu reforçar as garantias do Estado aos bancos para a concessão de crédito à habitação a jovens até aos 35 anos. O valor até aqui em vigor era de 1.200 milhões de euros, passa para 2.300. O Banco de Portugal tem alertado para a subida do risco de incumprimento a reboque desta medida. Disparou de 3% em 2024 para 21% o ano passado. Seis jogos de suspensão é o castigo aplicado ao jogador do Benfica, Gianluca Prestianni, na sequência do episódio que envolveu também o jogador brasileiro Vinicius Júnior, no jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A UEFA castiga o jogador por conduta discriminatória e homofóbica. O Benfica confirma, foi notificado formalmente. Amanhã é o 25 de Abril e são várias as formas de celebrar a liberdade.

Há muitas manifestações, quer manifestações, quer manifestações culturais em todo o país. Podes deixar aqui algumas, Vanessa?

Sim, para além do tradicional desfile na Avenida da Liberdade, a música, como sabemos, teve um papel muito importante no 25 de abril de 74. Sérgio Godinho amanhã vai subir ao palco do Auditório Municipal Rui de Carvalho, em Oeiras, às 21h30. Meia hora antes, às 21h, no Largo do Intendente, as vozes de Arroio cantam "Com as minhas tamanquinhas", de Zeca Afonso. Durante a tarde, por volta das 17h, no Palácio da Baldaia, em Benfica, há Garota Não.

E para os mais pequeninos, há também sugestões?

Há várias, Ricardo. O IDB Rooftop tem a partir das 10h um mercadinho dedicado ao 25 de Abril, o Cravo Market, com bancas, atividades, workshops. Também no Parque Eduardo VII, à mesma hora, às 10h, uma oficina de cartazes da Anistia Internacional e a Livraria Barata, na Avenida de Roma, às 11h30, tem Ana Markle a ler o livro "Avó, onde estavas no 25 de Abril?"

Há iniciativas para todos os gostos e certamente em todos os conselhos. É procurar. A Vanessa Cruz vai regressar às 18h30.