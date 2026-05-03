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Vamos atualizar a informação. Jornal das seis com Miguel Viterbo Dias. Miguel, as cerimônias fúnebres de Cândido Mota decorrem a partir de amanhã em Lisboa.

O velório do radialista, que morreu hoje aos 82 anos, realiza-se amanhã e a cremação na terça-feira, em Lisboa. A informação foi avançada por fonte da família à Agência Lusa. Amanhã o velório decorre a partir das 16h, na Igreja de São João de Deus, e na terça-feira o cortejo fúnebre segue para o Cemitério do Alto de São João, com a cremação a ocorrer à 13h. O antigo locutor de rádio morreu hoje, de madrugada, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde estava internado. Numa nota publicada na página da Presidência da República, António José Seguro recorda o radialista ao dizer que a voz inconfundível acompanhou-nos durante muitos anos e permanecerá na memória coletiva de Portugal.

Sendo que, para além da rádio, Cândido Mota era também um braço direito de Herman José em vários formatos televisivos.

Durante anos trabalharam em conjunto em programas como o "Roda da Sorte" e "Com a Verdade Me Enganas". Na Rádio Observador, Herman José diz que Cândido Mota só via as coisas positivas da vida.

É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito. Se tivesse que fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às 04h com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois, o meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas tinham uma dialética formidável, daquelas que geram ciúmes, algo que hoje em dia ninguém quer ouvir de ninguém.

Herman José à Rádio Observador, a recordar uma parte importante da carreira de Cândido Mota.

E o Partido Socialista volta a defender a descida do IVA dos combustíveis e chama ao Parlamento os representantes das petrolíferas.

Pedidos feitos na véspera de um novo aumento dos preços da gasolina e do gasóleo. Em declarações aos jornalistas no Porto, o vice-presidente da bancada socialista, João Torres, insiste numa redução de 23% para 13% do IVA dos combustíveis.

No primeiro trimestre deste ano, os portugueses pagaram mais €36 milhões de imposto sobre os produtos petrolíferos e que esse aumento corresponde ao dobro do aumento médio da receita fiscal. A descida do IVA dos combustíveis para a taxa intermédia, quer o IVA zero para um cabaz de produtos alimentares, são medidas que já aprovaram no passado. Nós já temos procurado manter um diálogo, mas vamos chamar à Assembleia da República as associações que representam os retalhistas de combustível e as empresas petrolíferas para que também em sede parlamentar, possam partilhar aquela que é a sua visão e as suas preocupações sobre o momento que estamos a atravessar.

João Torres, do Partido Socialista, numa declaração na sede distrital do Porto, num registo captado pela Antena Um. A partir de amanhã, o gasóleo simples aumenta em média €0,10 por litro e a gasolina 95 fica €0,065 mais cara.

E a PSP deteve dois jovens na sequência do atropelamento de ontem, durante os festejos do Futebol Clube do Porto, em São João da Madeira.

Segundo o Jornal de Notícias, os dois jovens de 18 anos foram entretanto libertados e estarão presentes ao juiz amanhã. Estão indiciados por condução perigosa. Da colisão entre duas viaturas, que acabou por projetar um dos carros para o passeio, resultaram 10 feridos, entre os quais duas crianças e um adolescente. Uma das vítimas teve de ser operada, uma outra aguarda ainda cirurgia numa unidade hospitalar. A Polícia de Segurança Pública tomou desde logo conta da ocorrência, mas ainda está a investigar as circunstâncias em que se deu este acidente.

E depois de dois tropeções, Rui Borges quer estabilizar o Sporting, mas o Vitória de Guimarães garante que vai jogar de igual para igual.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre o Sporting e o Vitória de Guimarães, Rui Borges começou até por dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto.

Antes de mais, deixar aqui os parabéns ao Futebol Clube do Porto pela conquista do campeonato. Merecedor, porque acabaram por ser a equipa mais regular ao longo da época, por isso têm esse mérito de serem campeões nacionais.

Rui Borges a arrancar a antevisão com os parabéns ao Futebol Clube do Porto, o treinador do Sporting, que diz que as duas últimas semanas não apagam uma época que tem também méritos para os jogadores leoninos.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme daquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Rui Borges quer voltar a estabilizar a equipa em busca do segundo lugar. Já Gil Lameiras, o treinador do Vitória de Guimarães, diz que a equipa quer jogar olhos nos olhos com o Sporting.

Nós jogamos sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que por vezes há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai-se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre para ganhar. Obviamente que estamos num momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

O técnico do Vitória de Guimarães, na antevisão do jogo frente ao Sporting, em Alvalade, amanhã às 20h15.

Na Premier League, o Manchester United venceu o Liverpool por 3 x 2.

Num jogo que foi uma verdadeira montanha-russa, o Manchester começou por vencer por 2 x 0. No arranque da segunda parte deixou-se empatar e selou o resultado final em 3 x 2 já na reta final da partida. Pelo United marcaram Matheus Cunha, Sesko e Mainoo. Pelo Liverpool, os marcadores foram Szoboszlai e Gakpo. Com este resultado, o Manchester United cimenta o terceiro lugar com 64 pontos, mais seis do que o Liverpool, que segue no quarto à condição. Antes da partida, o antigo treinador do Manchester United, Alex Ferguson, sentiu-se mal. Estava nas bancadas de Old Trafford, foi levado até ao hospital. No entanto, apesar dos cuidados, é esperado que o treinador possa recuperar agora em casa.

Desporto foi fechar este jornal das seis. TV edição do Miguel Viterbo Dias.