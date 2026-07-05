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Está Carlos Pedro. Carlos, boa tarde mais uma vez. Começamos com os incêndios em Vouzela. Vários reacendimentos têm dificultado a tarefa aos bombeiros, mas as autoridades dizem que o fogo está, por agora, dominado.

As chamas estão dominadas, mas o fogo não está resolvido. À Lusa, o comandante dos bombeiros voluntários de Vouzela, Francisco Lima, aponta para um perímetro muito grande, o que tem dificultado o trabalho destes operacionais. Ainda assim, o comandante reafirma que a situação está mais calma e que o vento não sopra com intensidade. São quase 1200 operacionais apoiados por 400 viaturas e cinco meios aéreos.

E os operacionais portugueses, Carlos, que combatem o incêndio que deflagrou em Vouzela, contam também com o apoio de militares espanhóis.

Da Unidade Militar de Emergências, que esteve na região Centro com mais de 100 operacionais, o jornalista Miguel Pinheiro Correia foi conhecer a missão destes militares, muito elogiada por populares portugueses.

Mesmo com o fogo à porta, os moradores de Daires, em Tondela, não poupam tempo nos elogios.

Os que acudiram aqui são espanhóis. Esses foram os espanhóis.

Espanhóis impecáveis que disseram: "Para arder até aqui, é para logo não nos chatearem".

Em época de incêndios, a rivalidade ibérica não vai a jogo e o idioma também não é um entrave.

Bueno, al final hay que intentar solventar todo tipo de problemas y yo creo que cuando hay ganas, nos entendemos entre todos.

A voz que ouvimos é do homem que comanda mais de 100 operacionais espanhóis no combate às chamas em Tondela.

Buenas, soy el capitán Daniel Salsón.

Daniel Salsón veste uma farda vermelha, mas não é bombeiro.

La UME es una unidad militar que está especializada para actuar frente a todo tipo de emergências.

Os militares da Unidade Militar de Emergências, ou UME, atuam em todos os cenários, desde sismos a cheias ou incêndios. Em Espanha, estão divididos em cinco batalhões, que tanto podem atuar no território nacional como fora.

Puede hacerlo através de várias maneiras. Temos através de tratados bilaterales, es decir, los países, tratados bilaterales de cooperação en emergências se puede hacer. Luego, una maneira fundamental, que es como estamos activados atualmente, que es através del mecanismo de protección civil de la Unión Europea.

Os militares chegaram a Portugal ainda na madrugada de sábado.

Nada mais llegar e directamente según llegamos, empezamos a trabalhar e a ajudar en el incêndio.

Saíram de Espanha com maquinaria pesada, mas não só. Trouxeram comida e bebida suficiente para garantirem a autossuficiência. Para muitos deles, Portugal não é novidade.

Creo que la coordenação es muy buena, es fantástica. Tenho que decir que el quinto batalhão en emergências já desplegado anteriormente em Portugal, desplegamos em 2017, também estuvimos cerca desta zona em 2024. Por eso a relação é bastante fluída.

A criação de um ramo militar em Portugal idêntico à UME é um debate antigo. Daniel Salsón reconhece as diferenças de cada país, mas elenca as mais-valias desta unidade.

Bueno, cada país um pouco tiene su idiossincrasia e pode tener as organizações ou infraestruturas em função de sua sociedade. O que sim puedo decir é que a Unidade Militar de Emergências aporta uma série de valores que não fazem outra coisa que somar, es decir, espírito de sacrifício, abnegação, capacidade de lucha em todo tipo de terrenos.

Sobre os elogios dos portugueses afetados pelos incêndios, o capitão reage com orgulho.

Al final é nossa razão de ser. E a verdade é que não há nada melhor que sentir o agradecimento das pessoas que foram ajudadas e que pudemos salvar incluso sua vida ou seus bens materiais, sua casa.

Enquanto as chamas lavrarem em Portugal, os militares continuarão na região Centro. Depois, regressam a Espanha, onde aguardarão a próxima missão.

Um trabalho do jornalista Miguel Pinheiro Correia, em Vouzela, na freguesia de São João do Monte. Entretanto, ainda sobre os incêndios, o comandante dos bombeiros de Salto, em Montalegre, denunciou hoje a presença de dezenas de pessoas na zona de Sete Lagoas, em Cabril, no Parque Nacional Peneda do Gerês, e alerta para o perigo que correm estas pessoas devido aos incêndios. Em declarações à Lusa, Ernâni Carvalho revela que ontem e hoje tiveram que resgatar duas pessoas que caíram na zona das Sete Lagoas, onde estavam, apesar do estado de alerta e de ser proibida a circulação e permanência naquele local.

E Carlos Pedro, o calor e o risco de incêndio está a obrigar a CP a interromper e, em alguns casos, reter comboios de forma temporária.

A CP divulgou esta tarde um esclarecimento sobre o impacto do calor extremo na operação dos últimos dias. A empresa explica que as temperaturas estão a afetar componentes da infraestrutura ferroviária, como os sistemas de sinalização, a catenária, os aparelhos de mudança de via e outros equipamentos fundamentais para a circulação segura dos comboios. Por este motivo, há circulações que têm sido interrompidas em determinados locais da rede ferroviária. A CP também já tinha dito que neste fim de semana seriam suprimidos seis comboios Intercidades devido ao calor. A empresa acrescenta agora que tem bloqueado também a venda de alguns lugares nos comboios de longo curso, de modo a reduzir a quantidade de passageiros.

E ainda marcará a atualidade nacional deste domingo. Seis zonas do Conselho de Almada estão sem fornecimento de água devido a uma rutura de grandes dimensões.

Sim, falamos das zonas do Monte da Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale Flores e Costa da Caparica. De acordo com o aviso dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, as equipas estão no local para proceder já à reparação desta rutura que aconteceu numa conduta adutora. Nos últimos dias, moradores de várias localidades do Conselho de Almada relataram sucessivas falhas de água e foi mesmo lançada uma petição que conta já com 4 mil assinaturas. Estas pessoas exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

E no desporto, a seleção nacional faz daqui a alguns minutos a conferência de imprensa de antevisão do duelo de amanhã frente à Espanha, a contar para os oitavos de final do Mundial. Cristiano Ronaldo vai estar ao lado de Roberto Martínez.

É a primeira vez desde o início do Mundial que o número sete da seleção nacional vai estar presente numa conferência de imprensa. Acontece na véspera do Portugal-Espanha, dos oitavos de final do Mundial, a reedição do jogo que afastou a equipa portuguesa do Mundial de 2010. A equipa das Quinas fez na última hora o primeiro e único treino de preparação para este jogo de amanhã em Dallas, nos Estados Unidos. No relvado estiveram todos os jogadores às ordens de Roberto Martínez. O selecionador nacional fala aos jornalistas pelas 18h45, depois do capitão Cristiano Ronaldo. É para ouvir aqui na Rádio Observador.

E Francisco Trincão, um dos jogadores que está em Dallas com a seleção nacional, pode estar prestes a trocar o Sporting pela Arábia Saudita.

É uma notícia do especialista em mercados de transferência, Fabrizio Romano. Diz que o atleta está em negociações avançadas com o Al-Ahli, do português Rui Pedro Brás, faz parte da estrutura. A notícia tem poucos minutos. Fabrizio Romano indica que as negociações entre os dois clubes estão em curso e que a venda do extremo português deve ficar fechada por um valor a rondar os €50 milhões. Francisco Trincão é a prioridade do emblema saudita para render o argelino Riyad Mahrez.

Fechamos com a Fórmula 1, o piloto monegasco Charles Leclerc venceu esta tarde o Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

O piloto da Ferrari dominou a corrida e beneficiou de incidentes que envolveram uma avaria do carro do piloto Kimi Antonelli e um despiste de Max Verstappen. A seis voltas do final, o despiste de Verstappen implicou a entrada do safety car e reagrupou todos os carros com a corrida a terminar atrás do carro de segurança. No pódio, ficaram ainda em segundo lugar George Russell, da Mercedes, e Lewis Hamilton em terceiro pela Ferrari.

Ponto final nesta edição das 18h, com edição do jornalista Carlos Pedro, que está de regresso às 18h30 com a informação atualizada em formato síntese.